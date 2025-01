Доступен Emscripten 4.0, компилятор из C/C++ в WebAssembly

2.9 , НяшМяш ( ok ), 10:44, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Ждём пулл реквест в V8 и SpiderMonkey.

3.11 , Аноним ( 12 ), 10:49, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А чего тут ждать. Если вебасмембли такой быстрый почему джаваскрипт не может быть точно таким же.

4.21 , вебмакака ( ? ), 11:58, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Потому что скриптуха без типизации. А вообще впечатляют масштабы, в которых расплодились клоуны, требующие чтобы им дали ресурсов нахаляву. Даже если это в принципе невозможно - кого интересуют такие мелочи.

4.25 , Аноним ( 24 ), 12:07, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > А чего тут ждать. Если вебасмембли такой быстрый почему джаваскрипт

> не может быть точно таким же. Динамическая типизация видите ли идет в комплекте с нехилым оверхедом. Надо все время трекать тип и следить что он не изменился. И быть готовым ко всему. А вон то - простой, низкоуровневый рантайм, не снабженный таким факапом. Намного более простая и потому шустрая абстракция.

5.34 , Bottle ( ? ), 13:04, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Причём, что забавно - строгая типизация это такая абстракция, которая позволяет компилятору генерировать быстрый код. Потому что pointer aliasing.

Очень часто находятся "умники", которые заявляют, что всякая абстракция лишь замедляет код. Отнюдь.

6.36 , вебмакака ( ? ), 13:08, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это не абстракция, обезьяныч. И никакой "pointer aliasing" тебе не поможет. Как и никакой "строгой" типизации не существует.

6.51 , Аноним ( 51 ), 15:25, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Это некий набор правил и или гарантий когда компилер при генерации кода явно зна... 4.28 , Аноним324 ( ok ), 12:28, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – он может быть таким же, но никто не платит чтобы с этим заморачиваться. Будут платить за джаваскрипт 15 тысяч зелени в месяц, будут делать быстрее, а пока платят нищие 4000 пусть в баню идут, за такие копейки, ещё над чем-то думать.

2.15 , myster ( ok ), 11:41, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – В старом движке Opera Presto (2012 года) он был быстрый, но проект свернули. Любая математическая операция (синтетический тест) в JavaScript консоли старой Opera обгоняла в сотни раз по производительности тогдашний Chrome, а Firefox и подавно. Я не думаю что и сейчас ситуация изменилась, если протестировать.

3.18 , вебмакака ( ? ), 11:51, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > В старом движке Opera Presto (2012 года) он был быстрый, но проект свернули. В твоих фантазиях. > обгоняла в сотни раз по производительности В тысячи раз. Правда в фантазиях.

4.29 , myster ( ok ), 12:33, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – проверь умник, она же доступна для загрузки ещё, если нужно подсказать, что вводить в консоли - пиши, помогу, но по сути любая вычислительная операция с циклами, с массивами. Кстати, в долгих операциях и "в тысячи раз" превышать будет, т.к. там разница в производительности увеличивается по нарастающей.

2.20 , Аноним ( 20 ), 11:57, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Быстрым, наверное, можно сделать не JS, а TS. И то, если его компилять сразу в машинные коды. Ага, прямо из браузера компилер вызывать, а то как же кроссплатформенность.

3.27 , Анонем ( ? ), 12:27, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это называется JIT и давным-давно используется в браузерах.

4.38 , Аноним ( 20 ), 13:34, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Я сказал в машинные коды - _инструкции_CPU_, а не какой-то там языковой виртуальной машины. Мы же хотим, чтобы быстро. Да и нет необходимости языку со статической типизацией в этих JIT.

5.46 , Аноним ( 46 ), 14:33, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Это называется JIT и давным-давно используется в браузерах

> Я сказал в машинные коды - _инструкции_CPU_ Чел, JIT *буквально* транслирует в машинные коды 🤦

5.47 , Анонем ( ? ), 14:39, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Я сказал в машинные коды - _инструкции_CPU_, а не какой-то там языковой

> виртуальной машины. Мы же хотим, чтобы быстро. Да и нет необходимости

> языку со статической типизацией в этих JIT. * Just-In-Time (JIT) компиляция в Java — это механизм, который позволяет ускорить интерпретацию байт-кода виртуальной машиной. 1 Простыми словами, механизм JIT компиляции заключается в следующем: если в программе присутствуют части кода, которые выполняются много раз, то их можно скомпилировать один раз в машинный код, чтобы в будущем ускорить их выполнение. * Java — это статически типизированный язык. (с) Яндекс Нейро

6.48 , отец_нашей_демократии ( ? ), 15:03, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – из того же источника: >[оверквотинг удален]

> rust не имеет статической типизации

>> Rust имеет статическую типизацию. Когда разработчик создаёт переменную в Rust, он должен сразу указать, какого она типа — что будет в ней храниться.

> в rust нет переменных, это скриптуха с gc и ссылками вместо переменных

>> В Rust есть переменные. Для их объявления используется ключевое слово let. По умолчанию переменные неизменяемы, но их можно сделать изменяемыми, добавив перед именем ключевое слово mut. Ссылки в Rust используются для управления памятью. В языке есть два типа ссылок: ссылки на чтение (shared reference) и изменяемые (мутабельные) ссылки. Ссылки подчиняются двум правилам: не должны жить дольше, чем данные, на которые они ссылаются, и мутабельная ссылка должна быть уникальна. Таким образом, Rust сочетает в себе особенности языка с ручным управлением памятью и сборщиком мусора: код получается чистым, как в языке с GC, но в то же время все ресурсы освобождаются максимально быстро, как в языке с ручным управлением.

> покажи мне sizeof от переменной в rust без испоьзования stdlib

>> Для получения размера переменной в Rust используется функция size_of_val. Пример использования: '''let a = 10i32; println!("{}", size_of_val(&a));'''. Также для получения размера типа в байтах в Rust можно использовать функцию size_of из пакета std::mem.

> без испоьзования stdlib

>> Не удалось найти информацию о том, как получить sizeof от переменной в Rust без использования stdlib.

> правильно, потому что это невозможно. rust не знает ничего о переменных и их свойствах

>> Да, получить sizeof от переменной в Rust без использования stdlib невозможно, так как для этого используется специальная функция — size_of_val. с жавой будет то же самое. как и с любой другой скриптухой.

7.49 , Аноним ( 46 ), 15:10, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не совсем понятно, что ты хотел сказать.

8.50 , отец_нашей_демократии ( ? ), 15:17, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать нет ...