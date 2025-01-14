Доступен Emscripten 4.0, компилятор из C/C++ в WebAssembly

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|2.4, воробушек (?), 10:27, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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на базе шланга качественного не бывает. кое-как работает и ладно - офф девиз шланга.
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|3.24, Аноним (24), 12:05, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> на базе шланга качественного не бывает. кое-как работает и ладно - офф девиз шланга.
А как ты вообще представляешь себе качественный релиз либы весом 70 мегабайт бинарного кода? Это LLVM столько весит если что.
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|1.6, Аноним (12), 10:29, 14/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Почему нельзя было просто сделать джаваскрипт быстрым? Это же так просто.
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|3.11, Аноним (12), 10:49, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А чего тут ждать. Если вебасмембли такой быстрый почему джаваскрипт не может быть точно таким же.
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|4.21, вебмакака (?), 11:58, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Потому что скриптуха без типизации.
А вообще впечатляют масштабы, в которых расплодились клоуны, требующие чтобы им дали ресурсов нахаляву. Даже если это в принципе невозможно - кого интересуют такие мелочи.
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|4.25, Аноним (24), 12:07, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А чего тут ждать. Если вебасмембли такой быстрый почему джаваскрипт
> не может быть точно таким же.
Динамическая типизация видите ли идет в комплекте с нехилым оверхедом. Надо все время трекать тип и следить что он не изменился. И быть готовым ко всему.
А вон то - простой, низкоуровневый рантайм, не снабженный таким факапом. Намного более простая и потому шустрая абстракция.
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|5.34, Bottle (?), 13:04, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Причём, что забавно - строгая типизация это такая абстракция, которая позволяет компилятору генерировать быстрый код. Потому что pointer aliasing.
Очень часто находятся "умники", которые заявляют, что всякая абстракция лишь замедляет код. Отнюдь.
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|6.36, вебмакака (?), 13:08, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это не абстракция, обезьяныч. И никакой "pointer aliasing" тебе не поможет. Как и никакой "строгой" типизации не существует.
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|6.51, Аноним (51), 15:25, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Это некий набор правил и или гарантий когда компилер при генерации кода явно зна... большой текст свёрнут, показать
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|4.28, Аноним324 (ok), 12:28, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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он может быть таким же, но никто не платит чтобы с этим заморачиваться. Будут платить за джаваскрипт 15 тысяч зелени в месяц, будут делать быстрее, а пока платят нищие 4000 пусть в баню идут, за такие копейки, ещё над чем-то думать.
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|2.15, myster (ok), 11:41, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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В старом движке Opera Presto (2012 года) он был быстрый, но проект свернули.
Любая математическая операция (синтетический тест) в JavaScript консоли старой Opera обгоняла в сотни раз по производительности тогдашний Chrome, а Firefox и подавно. Я не думаю что и сейчас ситуация изменилась, если протестировать.
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|3.18, вебмакака (?), 11:51, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> В старом движке Opera Presto (2012 года) он был быстрый, но проект свернули.
В твоих фантазиях.
> обгоняла в сотни раз по производительности
В тысячи раз. Правда в фантазиях.
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|4.29, myster (ok), 12:33, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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проверь умник, она же доступна для загрузки ещё, если нужно подсказать, что вводить в консоли - пиши, помогу, но по сути любая вычислительная операция с циклами, с массивами.
Кстати, в долгих операциях и "в тысячи раз" превышать будет, т.к. там разница в производительности увеличивается по нарастающей.
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|2.20, Аноним (20), 11:57, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Быстрым, наверное, можно сделать не JS, а TS. И то, если его компилять сразу в машинные коды. Ага, прямо из браузера компилер вызывать, а то как же кроссплатформенность.
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|4.38, Аноним (20), 13:34, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я сказал в машинные коды - _инструкции_CPU_, а не какой-то там языковой виртуальной машины. Мы же хотим, чтобы быстро. Да и нет необходимости языку со статической типизацией в этих JIT.
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|5.46, Аноним (46), 14:33, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Это называется JIT и давным-давно используется в браузерах
> Я сказал в машинные коды - _инструкции_CPU_
Чел, JIT *буквально* транслирует в машинные коды 🤦
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|5.47, Анонем (?), 14:39, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Я сказал в машинные коды - _инструкции_CPU_, а не какой-то там языковой
> виртуальной машины. Мы же хотим, чтобы быстро. Да и нет необходимости
> языку со статической типизацией в этих JIT.
* Just-In-Time (JIT) компиляция в Java — это механизм, который позволяет ускорить интерпретацию байт-кода виртуальной машиной. 1
Простыми словами, механизм JIT компиляции заключается в следующем: если в программе присутствуют части кода, которые выполняются много раз, то их можно скомпилировать один раз в машинный код, чтобы в будущем ускорить их выполнение.
* Java — это статически типизированный язык.
(с) Яндекс Нейро
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|6.48, отец_нашей_демократии (?), 15:03, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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из того же источника:
>[оверквотинг удален]
> rust не имеет статической типизации
>> Rust имеет статическую типизацию. Когда разработчик создаёт переменную в Rust, он должен сразу указать, какого она типа — что будет в ней храниться.
> в rust нет переменных, это скриптуха с gc и ссылками вместо переменных
>> В Rust есть переменные. Для их объявления используется ключевое слово let. По умолчанию переменные неизменяемы, но их можно сделать изменяемыми, добавив перед именем ключевое слово mut. Ссылки в Rust используются для управления памятью. В языке есть два типа ссылок: ссылки на чтение (shared reference) и изменяемые (мутабельные) ссылки. Ссылки подчиняются двум правилам: не должны жить дольше, чем данные, на которые они ссылаются, и мутабельная ссылка должна быть уникальна. Таким образом, Rust сочетает в себе особенности языка с ручным управлением памятью и сборщиком мусора: код получается чистым, как в языке с GC, но в то же время все ресурсы освобождаются максимально быстро, как в языке с ручным управлением.
> покажи мне sizeof от переменной в rust без испоьзования stdlib
>> Для получения размера переменной в Rust используется функция size_of_val. Пример использования: '''let a = 10i32; println!("{}", size_of_val(&a));'''. Также для получения размера типа в байтах в Rust можно использовать функцию size_of из пакета std::mem.
> без испоьзования stdlib
>> Не удалось найти информацию о том, как получить sizeof от переменной в Rust без использования stdlib.
> правильно, потому что это невозможно. rust не знает ничего о переменных и их свойствах
>> Да, получить sizeof от переменной в Rust без использования stdlib невозможно, так как для этого используется специальная функция — size_of_val.
с жавой будет то же самое. как и с любой другой скриптухой.
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|1.16, anonymouse (?), 11:43, 14/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Есть тулкит на wasm для экспериментов с фильтрами ffmpeg в браузере. Если не перебарщивать со сложностью, wasm вполне полезная технология.
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|1.19, Аноним (-), 11:54, 14/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Минимально поддерживаемая в сборках версия браузера Safari (настройка MIN_SAFARI_VERSION) повышена с 14.1 до 15.0
Слакварщики к вашему вниманию.
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