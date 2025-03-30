Выпуск видеоредакторов Shotcut 25.03 и Flowblade 2.20

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|1.1, Аноним (1), 12:39, 30/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сколько-то лет назад я активно помогал Flowblade багрепортами, т.к. планировал использовать его как основной редактор для небольших музыкальных видеоклипов, но потом ушёл, хотя и послеживаю и даже рад его дальнейшему развитию. В целом проект юзабелен, но как всякий большой проект, выросший из несерьёзной любительской поделки, интерфейс у него обладает множеством "наследных" чудачеств, которые буквально ставят в ступор начинающего, вызывая закономерный вопрос: "Но почему так, а не так, как везде?". Ему бы интерфейс капитально переработать, но это практически невозможно: подобный подвиг, и то в значительно меньшем масштабе, умудрились провернуть только Kdenlive, и это повлекло за собой шквал регрессий, которые они три года потом выкорчёвывали.
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|2.2, Аноним (2), 13:07, 30/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>планировал использовать его как основной редактор
А сейчас какой, DaVinci Resolve ?
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|3.11, Аноним (1), 15:41, 30/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если бы я использовал DaVinci Resolve или Adobe Premiere, то не помогал бы Flowblade даже багрепортами. Если человек вообще лезет в open-source, значит верит, что за ним будущее.
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|4.14, KhabMan (ok), 16:22, 30/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Человек может разочароваться и вернуться на проприетарное ПО) Так зачастую и происходит
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|1.3, Аноним (3), 13:09, 30/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Добавлены кнопки для копирования текущего фильтра и всех фильтров."
Вот этого давненько не хватало.
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|1.5, Антипотребитель и апологет старого железа (?), 14:31, 30/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Помню был у меня Adobe Premiere 6 на моём Pentium MMX прекрасно летал и понятия не имею зачем нужны эти новые редакторы, что они могут такого, чего не могут старые версии на старом железе? Что, скажете фильмы тогда снимали хуже, чем сейчас? Так я бы сказал, наоборот, сейчас снимают такой мусор, что вся моя фильмотека это максимум 90е (в основном, конечно, фильмы СССР).
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|1.10, anonymous (??), 15:36, 30/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ffmpeg наше всё, а надстройки над надстройками тупо падают на ровном месте. Но конечно километровые vf не радуют, без гуя много не наредкатируешь. Еще и лярвы из блекмаджика саботируют линукс, специально игноря flatpck и привязывая бинарные сборки под редхат. В общем венда и давинчи безальтернативна для надёжной работы.
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|2.16, Унитаз (?), 16:31, 30/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Винда вообще безальтернативна для тех кому нужен нормальный рабочий софт.
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|1.15, KhabMan (ok), 16:26, 30/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Windows and OS X are not supported. Flowblade has focused on providing the best possible experience on Linux and other free platforms
Ну вот... Учитывая долю Линукса на десктопе, не понятно, для кого вообще Flowblade вообще существует
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