Выпуск видеоредакторов Shotcut 25.03 и Flowblade 2.20

Опубликован релиз видеоредактора Shotcut 25.03, развиваемого автором проекта MLT и использующего данный фреймворк для редактирования видео. Поддержка форматов видео и звука реализована через FFmpeg. Возможно использование плагинов с реализацией видео и аудио эффектов, совместимых с Frei0r и LADSPA. Из особенностей Shotcut можно отметить возможность многотрекового редактирования с компоновкой видео из фрагментов в различных исходных форматах, без необходимости их предварительного импортирования или перекодирования. Имеются встроенные средства для создания скринкастов, обработки изображения с web-камеры и приёма потокового видео. Код написан на C++ с использованием фреймворка Qt и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки доступны для Linux (AppImage, flatpak и snap), macOS и Windows. Среди изменений в новом выпуске: В инструмент для вставки субтитров (Subtitles > Generate Text on Timeline) добавлены преднастройки стиля текста.

Добавлены кнопки для копирования текущего фильтра и всех фильтров.

В заголовке окна отражён выбранный видеорежим.

В фильтр "Рассинхронизация" (No Sync) добавлены параметры для вертикального и горизонтального выравнивания.

Добавлены фильтры "360: Cap Top & Bottom" и "360: Equirectangular Wrap" для удаления частей и коррекции видео, снятого в режиме 360-градусов.

Список воспроизведения добавлен раздел "Not In a Bin", в который помещаются клипы, не попавшие в другие разделы.

В поле поиска фильтров добавлена поддержка тегов "#rgba", "#yuv", "#gpu" и "#10bit".

На шкале времени обеспечена пометка клипов, имеющих фильтры. Кроме того, состоялся релиз многотрекового редактора видео Flowblade 2.20, предназначенного для компоновки видеороликов из отдельных видео, звуковых файлов и изображений. Редактор предоставляет средства для обрезки клипов с точностью до отдельных кадров, использования фильтров, определения своего порядка применения инструментов, корректировки поведения шкалы времени, композитинга изображений (например, можно поворачивать, постепенно замещать и создавать переходные эффекты). Код проекта написан на языке Python (MLT, FFmpeg, PyGTK) и распространяется под лицензией GPLv3. Сборки подготовлены в формате Flatpak. Среди изменений в новом выпуске: Расширены возможности синхронизации клипов. Добавлены новые операции для синхронизации видеодорожек: "Синхронизировать все клипы" (Sync All Clips) и "Обновить синхронизацию с клипами" (Update Sync to Clips). Добавлена поддержка автоматической синхронизации звука при добавлении клипов на дорожки, созданные пользователем. Операции разделения звука и видео теперь применяются ко всем отзеркалированным трекам, а не только к первому треку.

Добавлена операция для сохранения контейнерного клипа из видеоряда.

В фильтрах для управления позицией и масштабом ("Position Scale" и "Position Scale Rotate") появилась возможность добавления часто используемых анимационных эффектов, таких как приближение/отдаление и перемещение, в одно действие.

Добавлена поддержка готовых стабилизированных медиа-элементов, не требующих дополнительной обработки.

Добавлена возможность создания копии видеоряда.

Добавлена поддержка шаблонов для создания генераторов на основе предварительно определённых типовых настроек.



