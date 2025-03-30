The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск видеоредакторов Shotcut 25.03 и Flowblade 2.20

30.03.2025 11:42

Опубликован релиз видеоредактора Shotcut 25.03, развиваемого автором проекта MLT и использующего данный фреймворк для редактирования видео. Поддержка форматов видео и звука реализована через FFmpeg. Возможно использование плагинов с реализацией видео и аудио эффектов, совместимых с Frei0r и LADSPA. Из особенностей Shotcut можно отметить возможность многотрекового редактирования с компоновкой видео из фрагментов в различных исходных форматах, без необходимости их предварительного импортирования или перекодирования. Имеются встроенные средства для создания скринкастов, обработки изображения с web-камеры и приёма потокового видео. Код написан на C++ с использованием фреймворка Qt и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки доступны для Linux (AppImage, flatpak и snap), macOS и Windows.

Среди изменений в новом выпуске:

  • В инструмент для вставки субтитров (Subtitles > Generate Text on Timeline) добавлены преднастройки стиля текста.
  • Добавлены кнопки для копирования текущего фильтра и всех фильтров.
  • В заголовке окна отражён выбранный видеорежим.
  • В фильтр "Рассинхронизация" (No Sync) добавлены параметры для вертикального и горизонтального выравнивания.
  • Добавлены фильтры "360: Cap Top & Bottom" и "360: Equirectangular Wrap" для удаления частей и коррекции видео, снятого в режиме 360-градусов.
  • Список воспроизведения добавлен раздел "Not In a Bin", в который помещаются клипы, не попавшие в другие разделы.
  • В поле поиска фильтров добавлена поддержка тегов "#rgba", "#yuv", "#gpu" и "#10bit".
  • На шкале времени обеспечена пометка клипов, имеющих фильтры.

Кроме того, состоялся релиз многотрекового редактора видео Flowblade 2.20, предназначенного для компоновки видеороликов из отдельных видео, звуковых файлов и изображений. Редактор предоставляет средства для обрезки клипов с точностью до отдельных кадров, использования фильтров, определения своего порядка применения инструментов, корректировки поведения шкалы времени, композитинга изображений (например, можно поворачивать, постепенно замещать и создавать переходные эффекты). Код проекта написан на языке Python (MLT, FFmpeg, PyGTK) и распространяется под лицензией GPLv3. Сборки подготовлены в формате Flatpak.

Среди изменений в новом выпуске:

  • Расширены возможности синхронизации клипов. Добавлены новые операции для синхронизации видеодорожек: "Синхронизировать все клипы" (Sync All Clips) и "Обновить синхронизацию с клипами" (Update Sync to Clips). Добавлена поддержка автоматической синхронизации звука при добавлении клипов на дорожки, созданные пользователем. Операции разделения звука и видео теперь применяются ко всем отзеркалированным трекам, а не только к первому треку.
  • Добавлена операция для сохранения контейнерного клипа из видеоряда.
  • В фильтрах для управления позицией и масштабом ("Position Scale" и "Position Scale Rotate") появилась возможность добавления часто используемых анимационных эффектов, таких как приближение/отдаление и перемещение, в одно действие.
  • Добавлена поддержка готовых стабилизированных медиа-элементов, не требующих дополнительной обработки.
  • Добавлена возможность создания копии видеоряда.
  • Добавлена поддержка шаблонов для создания генераторов на основе предварительно определённых типовых настроек.


  1. Главная ссылка к новости (https://shotcut.org/blog/new-r...)
  2. OpenNews: Релиз программы для редактирования видео LosslessCut 3.65.0
  3. OpenNews: Выпуск видеоредактора Shotcut 25.01
  4. OpenNews: Доступен видеоредактор Flowblade 2.18
  5. OpenNews: Выпуск свободного видеоредактора OpenShot 3.2.0
  6. OpenNews: Выпуск видеоредактора Pitivi 2022.06
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62985-shotcut
Ключевые слова: shotcut, video, flowblade
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:39, 30/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сколько-то лет назад я активно помогал Flowblade багрепортами, т.к. планировал использовать его как основной редактор для небольших музыкальных видеоклипов, но потом ушёл, хотя и послеживаю и даже рад его дальнейшему развитию. В целом проект юзабелен, но как всякий большой проект, выросший из несерьёзной любительской поделки, интерфейс у него обладает множеством "наследных" чудачеств, которые буквально ставят в ступор начинающего, вызывая закономерный вопрос: "Но почему так, а не так, как везде?". Ему бы интерфейс капитально переработать, но это практически невозможно: подобный подвиг, и то в значительно меньшем масштабе, умудрились провернуть только Kdenlive, и это повлекло за собой шквал регрессий, которые они три года потом выкорчёвывали.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 13:07, 30/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >планировал использовать его как основной редактор

    А сейчас какой, DaVinci Resolve ?

     
     
  • 3.11, Аноним (1), 15:41, 30/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы я использовал DaVinci Resolve или Adobe Premiere, то не помогал бы Flowblade даже багрепортами. Если человек вообще лезет в open-source, значит верит, что за ним будущее.
     
     
  • 4.14, KhabMan (ok), 16:22, 30/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Человек может разочароваться и вернуться на проприетарное ПО) Так зачастую и происходит
     
  • 2.6, Антипотребитель и апологет старого железа (?), 14:32, 30/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > редактор для небольших музыкальных видеоклипов

    Для этого достаточно Adobe Premiere 6 из 90-х.

     

  • 1.3, Аноним (3), 13:09, 30/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Добавлены кнопки для копирования текущего фильтра и всех фильтров."
    Вот этого давненько не хватало.
     
  • 1.5, Антипотребитель и апологет старого железа (?), 14:31, 30/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Помню был у меня Adobe Premiere 6 на моём Pentium MMX прекрасно летал и понятия не имею зачем нужны эти новые редакторы, что они могут такого, чего не могут старые версии на старом железе? Что, скажете фильмы тогда снимали хуже, чем сейчас? Так я бы сказал, наоборот, сейчас снимают такой мусор, что вся моя фильмотека это максимум 90е (в основном, конечно, фильмы СССР).
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 15:07, 30/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.18, prokoudine (ok), 16:39, 30/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дед, пей таблетки
     

  • 1.8, Аноним (8), 15:27, 30/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем он лучше cinelerra?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 15:35, 30/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой из них?
     
  • 2.17, prokoudine (ok), 16:36, 30/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все три не нужны.
     

  • 1.10, anonymous (??), 15:36, 30/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ffmpeg наше всё, а надстройки над надстройками тупо падают на ровном месте. Но конечно километровые vf не радуют, без гуя много не наредкатируешь. Еще и лярвы из блекмаджика саботируют линукс, специально игноря flatpck и привязывая бинарные сборки под редхат. В общем венда и давинчи безальтернативна для надёжной работы.
     
     
  • 2.12, Аноним (9), 15:58, 30/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А до этого придётся тебе залогиниться в аккаунт Майкрософт.
     
  • 2.13, Аноним (9), 16:00, 30/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.16, Унитаз (?), 16:31, 30/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Винда вообще безальтернативна для тех кому нужен нормальный рабочий софт.

     

  • 1.15, KhabMan (ok), 16:26, 30/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Windows and OS X are not supported. Flowblade has focused on providing the best possible experience on Linux and other free platforms

    Ну вот... Учитывая долю Линукса на десктопе, не понятно, для кого вообще Flowblade вообще существует

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру