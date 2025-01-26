Выпуск видеоредактора Shotcut 25.01

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|1.1, Аноним (1), 09:28, 26/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хороший видеоредкатор. Лучше, чем OpenShot и Kdenlive. У первого до сих пор нет функции Blend Mode, чтобы смешивать слои, а второй является более глючной копией Shotcut, которая использует Shotcut'овский MLT Framework.
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|2.7, Admino (ok), 11:14, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Направляющие где? Редактор кривой где? Мультиэкран где? Предпросмотр клипа где?
Я, может быть, не нашёл?
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|2.11, Виталий Панов (-), 11:23, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Лучше, чем OpenShot и Kdenlive.
> второй является более глючной копией Shotcut
Кто же виноват, что анон юзает глючные бетки, когда можно пользоваться стабильной версией. Например, я за год ежедневного использования столкнулся с глюком ровно один раз, когда рендерил 4-часовое видео в 4K. При повторном рендеринге того же видео все прошло нормально. Один раз за целый год. У меня даже проприетарщина на винде надала чаще.
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|2.20, prokoudine (ok), 14:32, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Kdenlive [..] является более глючной копией Shotcut
Автор Shotcut/MLT — бывший контрибьютор в Kdenlive, так что наоборот.
Постоянные падения Kdenlive давно закончились. Отпусти уже эту крестьянку.
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|1.14, Nochi (?), 12:22, 26/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какой какие на ваш взгляд, самый лучший или лучшие из существующих?
DaVinci, CapCut, Shotcut, Open Shot, Kdenlive, и другие
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|2.15, Аноним (15), 12:31, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разве не от целей зависит?
OpenShot, к слову, выглядит как будто проще, так сказать, для восприятия, но в виде AppImage раздражал попыткой интегрироваться в систему, когда его об этом не просят.
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|2.17, Аноним (17), 13:30, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Изначально пробовал шоткат,нормально редачил но потом вышло "стабильное обновление" которое падало на каждой мелочи,естественно его быстро пофиксили но я поискал альтернативу в виде кденлайв и он понравился мне больше,с тех пор сижу на нем и проблем не замечал.
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|2.18, Аноним (18), 13:46, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>самый лучший или лучшие из существующих?
В pro продакшн используют DaVinci Resolve, Final Cut Pro или Adobe Premiere Pro.
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