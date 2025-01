Выпуск видеоредактора Shotcut 25.01

Опубликован релиз видеоредактора Shotcut 25.01, развиваемого автором проекта MLT и использующего данный фреймворк для редактирования видео. Поддержка форматов видео и звука реализована через FFmpeg. Возможно использование плагинов с реализацией видео и аудио эффектов, совместимых с Frei0r и LADSPA. Из особенностей Shotcut можно отметить возможность многотрекового редактирования с компоновкой видео из фрагментов в различных исходных форматах, без необходимости их предварительного импортирования или перекодирования. Имеются встроенные средства для создания скринкастов, обработки изображения с web-камеры и приёма потокового видео. Код написан на C++ с использованием фреймворка Qt и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки доступны для Linux (AppImage, flatpak и snap), macOS и Windows. Среди изменений в новом выпуске: Во Flatpak-пакете реализована поддержка работы в окружениях на базе протокола Wayland, не требующая запуска Xwayland.

В интерфейс для работы со списком воспроизведения добавлены функции поиска по тексту и типу контента, а также возможность группировки контента в отдельные корзины (Bins).

В панель для работы с файлами (Files) добавлены опции для просмотра содержимого (View) и свойств (Show).

Добавлены новые видеофильтры: Gradient Map, HSL Primaries и HSL Range (HSL - Hue, Saturation, Lightness).

В настройки добавлена опция для управления остановкой воспроизведения после смены позиции (Settings > Player > Pause After Seek).

В фильтры плавного уменьшения/увеличения громкости ("Fade In Audio" и "Fade Out Audio") добавлен новый параметр "тип".

Реализована возможность привлечения средств аппаратного кодирования при выполнении экспорта контента на платформе Windows на системах с CPU ARM (кодеки h264_mf и hevc_mf).

Улучшена поддержка клипов и субпроектов MLT XML.

В генераторе слайдшоу (Playlist > Generate Slideshow) улучшена работа с обрезанными видеоклипами.

По умолчанию при экспорте задействован профиль H.264 High, для которого заявлено повышение качества на 65% по сравнению с профилем YouTube, ранее предлагавшимся по умолчанию.

Удалена поддержка JACK Audio (File > Open Other > JACK Audio), что позволило исключить из основных зависимостей библиотеку libjack.so (может оставаться в зависимостях у фильтров).

Обновлены зависимости: MLT 7.30.0, Qt 6.8.1, dav1d 1.5.0, AOM AV1 3.11.0, OpenCV 4.10, libvpx 1.15.0, Opus 1.5.2, WebP 1.5.0 и SVT-AV1 2.3.0.