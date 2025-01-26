The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск видеоредактора Shotcut 25.01

26.01.2025 08:27

Опубликован релиз видеоредактора Shotcut 25.01, развиваемого автором проекта MLT и использующего данный фреймворк для редактирования видео. Поддержка форматов видео и звука реализована через FFmpeg. Возможно использование плагинов с реализацией видео и аудио эффектов, совместимых с Frei0r и LADSPA. Из особенностей Shotcut можно отметить возможность многотрекового редактирования с компоновкой видео из фрагментов в различных исходных форматах, без необходимости их предварительного импортирования или перекодирования. Имеются встроенные средства для создания скринкастов, обработки изображения с web-камеры и приёма потокового видео. Код написан на C++ с использованием фреймворка Qt и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки доступны для Linux (AppImage, flatpak и snap), macOS и Windows.

Среди изменений в новом выпуске:

  • Во Flatpak-пакете реализована поддержка работы в окружениях на базе протокола Wayland, не требующая запуска Xwayland.
  • В интерфейс для работы со списком воспроизведения добавлены функции поиска по тексту и типу контента, а также возможность группировки контента в отдельные корзины (Bins).
  • В панель для работы с файлами (Files) добавлены опции для просмотра содержимого (View) и свойств (Show).
  • Добавлены новые видеофильтры: Gradient Map, HSL Primaries и HSL Range (HSL - Hue, Saturation, Lightness).
  • В настройки добавлена опция для управления остановкой воспроизведения после смены позиции (Settings > Player > Pause After Seek).
  • В фильтры плавного уменьшения/увеличения громкости ("Fade In Audio" и "Fade Out Audio") добавлен новый параметр "тип".
  • Реализована возможность привлечения средств аппаратного кодирования при выполнении экспорта контента на платформе Windows на системах с CPU ARM (кодеки h264_mf и hevc_mf).
  • Улучшена поддержка клипов и субпроектов MLT XML.
  • В генераторе слайдшоу (Playlist > Generate Slideshow) улучшена работа с обрезанными видеоклипами.
  • По умолчанию при экспорте задействован профиль H.264 High, для которого заявлено повышение качества на 65% по сравнению с профилем YouTube, ранее предлагавшимся по умолчанию.
  • Удалена поддержка JACK Audio (File > Open Other > JACK Audio), что позволило исключить из основных зависимостей библиотеку libjack.so (может оставаться в зависимостях у фильтров).
  • Обновлены зависимости: MLT 7.30.0, Qt 6.8.1, dav1d 1.5.0, AOM AV1 3.11.0, OpenCV 4.10, libvpx 1.15.0, Opus 1.5.2, WebP 1.5.0 и SVT-AV1 2.3.0.


  1. Главная ссылка к новости (https://shotcut.org/blog/new-r...)
  2. OpenNews: Выпуск видеоредактора Shotcut 24.10
  3. OpenNews: Выпуск видеоредактора Pitivi 2022.06
  4. OpenNews: Выпуск программы для редактирования видео LosslessCut 3.49.0
  5. OpenNews: Выпуск свободного видеоредактора OpenShot 3.2.0
  6. OpenNews: Доступен видеоредактор Flowblade 2.18
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62616-shotcut
Ключевые слова: shotcut, video
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:28, 26/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хороший видеоредкатор. Лучше, чем OpenShot и Kdenlive. У первого до сих пор нет функции Blend Mode, чтобы смешивать слои, а второй является более глючной копией Shotcut, которая использует Shotcut'овский MLT Framework.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:32, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что скажете про Flowblade? https://github.com/jliljebl/flowblade/
     
  • 2.3, Анании (?), 09:47, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Но лучшийто Davinci Resolve
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 10:14, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Особенно, если железо относительно слабое?
     
  • 3.5, нет (??), 10:44, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты хочешь сравнить shotcut и DaVinci resolve?
     
  • 3.8, Admino (ok), 11:15, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что он умеет, что не умеет этот?
     
  • 2.7, Admino (ok), 11:14, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Направляющие где? Редактор кривой где? Мультиэкран где? Предпросмотр клипа где?

    Я, может быть, не нашёл?

     
  • 2.11, Виталий Панов (-), 11:23, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Лучше, чем OpenShot и Kdenlive.
    > второй является более глючной копией Shotcut

    Кто же виноват, что анон юзает глючные бетки, когда можно пользоваться стабильной версией. Например, я за год ежедневного использования столкнулся с глюком ровно один раз, когда рендерил 4-часовое видео в 4K. При повторном рендеринге того же видео все прошло нормально. Один раз за целый год. У меня даже проприетарщина на винде надала чаще.

     
  • 2.16, svvord (ok), 12:52, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот интересно даже какие у Kdenlive глюки?
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 14:24, 26/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.20, prokoudine (ok), 14:32, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Kdenlive [..] является более глючной копией Shotcut

    Автор Shotcut/MLT — бывший контрибьютор в Kdenlive, так что наоборот.

    Постоянные падения Kdenlive давно закончились. Отпусти уже эту крестьянку.

     

  • 1.6, Геймер (?), 11:02, 26/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Люди ищут GUI для FFmpeg.  Shotcut — он и есть.
     
     
  • 2.9, Admino (ok), 11:16, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GUI для ffmpeg это avidemux. Shotcut это GUI для melt.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 11:27, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    avidemux не собирается с последним ffmpeg.
     

  • 1.14, Nochi (?), 12:22, 26/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой какие на ваш взгляд, самый лучший или лучшие из существующих?
    DaVinci, CapCut, Shotcut, Open Shot, Kdenlive, и другие
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 12:31, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разве не от целей зависит?
    OpenShot, к слову, выглядит как будто проще, так сказать, для восприятия, но в виде AppImage раздражал попыткой интегрироваться в систему, когда его об этом не просят.
     
  • 2.17, Аноним (17), 13:30, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Изначально пробовал шоткат,нормально редачил но потом вышло "стабильное обновление" которое падало на каждой мелочи,естественно его быстро пофиксили но я поискал альтернативу в виде кденлайв и он понравился мне больше,с тех пор сижу на нем и проблем не замечал.
     
  • 2.18, Аноним (18), 13:46, 26/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >самый лучший или лучшие из существующих?

    В pro продакшн используют DaVinci Resolve, Final Cut Pro или Adobe Premiere Pro.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру