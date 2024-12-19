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Доступен видеоредактор Flowblade 2.18

19.12.2024 11:19

Доступен релиз многотрекового редактора видео Flowblade 2.18, предназначенного для компоновки видеороликов из отдельных видео, звуковых файлов и изображений. Редактор предоставляет средства для обрезки клипов с точностью до отдельных кадров, использования фильтров, определения своего порядка применения инструментов, корректировки поведения шкалы времени, композитинга изображений (например, можно поворачивать, постепенно замещать и создавать переходные эффекты).

Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3. Сборки подготовлены в формате Flatpak. Для организации редактирования видео применяется фреймворк MLT. Для обработки различных форматов видео, звука и изображений применяется пакет FFmpeg. Интерфейс построен с использованием PyGTK. Для математических вычислений задействована библиотека NumPy, а для обработки изображений - PIL. Предоставляется более 50 фильтров для изображений и более 30 фильтров для звука. Помимо этого возможно использование плагинов с видео эффектами из коллекции Frei0r, а также звуковых плагинов LADSPA и фильтров изображений G'MIC.

Среди изменений в новом выпуске:

  • Реализована возможность включения по месту замедленного (slow motion) или обратного воспроизведения для клипов на монтажном столе, без добавления дополнительных элементов.
  • Добавлен интерфейс "Credits Scroll Generator", упрощающий создание прокручиваемых или многостраничных титров. Для настройки стиля и раскладки текста может использоваться разметка, похожая на MarkDown. Доступны настройки для управления размещением, внешним видом и поведением титров.
  • Переделан и переименован из "Hex Colors" в "Color Polygons" интерфейс для создания цветных многоугольников. Помимо шестигранников добавлена поддержка генерации прямоугольников и треугольников.
  • В инструмент анимации многострочного текста (Multiline Animation) добавлены новые типы фона: "Сплошной слева" и "Сплошной справа".
  • Генераторы анимации переведены с покадровой обработки на использование штатных рендеров видеоклипов, что позволило повысить производительность анимирования текста.
  • Добавлен редактор ссылок, который можно использовать с генераторами для вставки ссылок на внешние ресурсы. Сделан новый редактор HTML-кнопок ссылок, который можно использовать с генератором для ссылки на внешние ресурсы, например, для добавления документации.
  • Добавлена поддержка отрисовки видео в формате VP9 WebM с альфа-каналом.
  • Добавлен новый диалог с информацией о проекте.
  • Панель "Задания" (Jobs) переведена на отображение данных в три столбца.
  • В настройки добавлена возможность ограничения минимального размера панели "Медиа" (Media).
  • В панель инструментов добавлен профиль проекта.
  • В инструмент "Вставка" добавлена функциональность для выделения рамкой нескольких объектов на монтажном столе.
  • Во всплывающее меню клипов добавлены кнопки для отключения и включения звука.
  • Продолжена адаптация кодовой базы для GTK4. Порт Flowblade для GTK4 планируют довести до готовности в следующем году.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/jliljebl/fl...)
  2. OpenNews: Выпуск видеоредактора Shotcut 24.10
  3. OpenNews: Выпуск видеоредактора Shotcut 24.09
  4. OpenNews: Опубликован видеоредактор Flowblade 2.14
  5. OpenNews: Выпуск свободных видеоредакторов OpenShot 3.1 и Pitivi 2023.03
  6. OpenNews: Выпуск программы для редактирования видео LosslessCut 3.49.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62435-flowblade
Ключевые слова: flowblade, video
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Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, pic (??), 13:23, 19/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Заметил статтеры в моей рабочей Endless OS (Debian 12), а потом и вовсе система замирает будто зависла (уже второй раз за 3 год).
    Пользовательское ПО в системе _полностью_ на _flatpak_. Решил перепроверить - откатил образ, всё также.

    Поставил отдельно в раздел, в качестве эксперимента, Debian 12.8, установил flatpak и плагин к Центру приложений и ... получил такие же статтеры и завис.

    Неужели, подумал я:

    $ sudo apt autoremove *flatpak*, - вхожу в новый сеанс и ... нет статтеров и система не виснет.

    Чё творят с flatpak?


     
     
  • 2.3, pic (??), 13:27, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Лучше как-то решать проблему ада зависимостей другим способом, скажем, "утолщением" традиционных пакетов, дополнительно убирая всякие рекомендованные и предлагаемые пакеты в мета-пакеты. Разочарован, формат себя не оправдал.
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 15:54, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    от имени root выполните команду
    echo 'APT::Install-Recommends "false";' > /etc/apt/apt.conf.d/90my
    , чтобы рекомендации по пакетам не устанавливать.
     
     
  • 4.36, pic (??), 16:55, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, спасибо, раньше просто alias использовал.
     
     
  • 5.46, winorun (?), 19:16, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для установки пакетов в дебиан на ПК лучше использовать aptitude с tui. Позволяет настраивать версию устанавливаемого пакета,  выбирать что ставить из рекомендованного и многое еще что не позволяет ни synaptic ни чистая консоль(если ее не настроить).
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:28, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Debian и Ubuntu - не самые лучшие ОС.
     
     
  • 3.6, pic (??), 13:30, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, у rpm меньше побочных зависимостей.
     
  • 3.44, Аноним (-), 18:54, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Debian и Ubuntu - не самые лучшие ОС.

    Просто остальные еще хуже - или вообще проприетарь с тошнотворным EULA где вам долго и подробно объясняют за кого именно белый человек счтиает индеца нажимающего [x] agree.

     
  • 2.9, Аноним (9), 13:53, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://opennet.ru/54110-davinci
     
  • 2.13, Аноним (13), 14:02, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    На ищи лечится переходом на Снап.
     
  • 2.19, AlexYeCu_not_logged (?), 14:55, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как, по-твоему, мирно лежащий на диске пакет должен вызывать фризы?
     
     
  • 3.20, Соль земли (?), 15:02, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну факт налицо. А дальше копать. Смотреть все возможные метрики. Сравнивать файловую систему до и после.
     
     
  • 4.24, Аноним (24), 15:31, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Может проще таро раскидать или астрологию применить?
     
  • 3.28, КО (?), 15:45, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если к мирно лежащему на диске пакету обращается ОС он уже не лежит мирно
     
  • 2.30, Анонейм (?), 16:05, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >вхожу в новый сеанс и ... нет статтеров и система не виснет

    Подожди, а ты ещё 3 года подождал?

     
     
  • 3.31, pic (??), 16:26, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    3 года система работала нормально, но это второй случай, когда зависла напрочь.
    Первый случай решил откатом базового атомарного образа через переключение на старую версию (deploy у Endless OS) и подождал следующего корректирующего обновления.
    В этот раз откат не помог, а так она очень стабильна за счёт атомарности.

    Может быть когда много установлено flatpak'ов всё работает с кучей разных версий одних и тех же библиотек, API между такими приложениями может быть не совсем совместимым, включая приложения самого дистрибутива (и атомарного образа тоже).

     
     
  • 4.33, Аноним (24), 16:36, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня так композитор виснет.
     
     
  • 5.35, pic (??), 16:53, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поэтому пришлось вернуться на традиционный дистрибутив, на Debian.

    Инициатива (Flatpak, Snap) по смыслу правильная, но по опыту работы отталкивающая своей нестабильностью.

    Остаётся AppImage, т.к. там всё своё внутри и не пересекается между другими независимыми пакетами.
    Вот с ним проблем незамечено.

     

  • 1.5, pic (??), 13:29, 19/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Сборки подготовлены в формате Flatpak.

    AppImage нет, слишком толсто?

     
  • 1.7, Аноним (7), 13:35, 19/12/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты (3)

  • 1.11, Я (??), 14:00, 19/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    наконец-то самый быстрый редактор обновился
     
     
  • 2.14, Аноним (13), 14:03, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Blender не обновился.
     
  • 2.17, Аноним (18), 14:53, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Код проекта написан на языке Python
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 15:03, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тяжелую работу делает MLT, он на Си.
     
     
  • 4.23, Аноним (24), 15:30, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Почему ты считаешь что это хорошо?
     

  • 1.12, Анониматор (?), 14:01, 19/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а чем плох kdenlive?
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 15:06, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем что новость не про него
     
  • 2.26, Аноним (-), 15:32, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кто-то говорит здесь что он плох ?
     
  • 2.39, Lyrix (ok), 17:18, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >а чем плох kdenlive?

    Тем, что это "слишком профессиональная программа", не работает с h264 (плавающий frame rate) с андроид телефона, требует перекодировки. Не знаю, может raw от Arri/Red требует или Яблочный ProRes :) В то же время, какой нить shotcut спокойно редактирует снятое на ведроид...

     
     
  • 3.41, Константавр (ok), 17:51, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По моему, шоткат просто молча всё перекодирует. По крайней мере раньше так было. А в Кденливе спрашивают, вот у тебя и паника. Сидел бы себе не знал, и спокоен был бы.
     
     
  • 4.42, Lyrix (ok), 17:58, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > По моему, шоткат просто молча всё перекодирует.

    Нет, использует сразу. Раньше предупреждал, что не совсем удобный формат и лишь предлагал конвертацию. Это единственная причина, по которой я его использую, и почему kdenlive не зашёл. Если надо подрезать видео с вендроида, то Handbrake, если склеить то shotcut. Короче, true linux way - две, три программы на одну задачу )))

     
  • 3.45, Anonymous1 (?), 19:02, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С моей проф камеры Sony берёт клипы напрямую. Так что, возможно, твоё предположение не лишено оснований.
     

  • 1.43, Аноним (-), 18:51, 19/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Интерфейс построен с использованием PyGTK. Для математических
    > вычислений задействована библиотека NumPy, а для обработки изображений - PIL.

    Да фу ты, не ту программу Handbrake назвали...

     

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