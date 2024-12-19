Доступен видеоредактор Flowblade 2.18

Доступен релиз многотрекового редактора видео Flowblade 2.18, предназначенного для компоновки видеороликов из отдельных видео, звуковых файлов и изображений. Редактор предоставляет средства для обрезки клипов с точностью до отдельных кадров, использования фильтров, определения своего порядка применения инструментов, корректировки поведения шкалы времени, композитинга изображений (например, можно поворачивать, постепенно замещать и создавать переходные эффекты). Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3. Сборки подготовлены в формате Flatpak. Для организации редактирования видео применяется фреймворк MLT. Для обработки различных форматов видео, звука и изображений применяется пакет FFmpeg. Интерфейс построен с использованием PyGTK. Для математических вычислений задействована библиотека NumPy, а для обработки изображений - PIL. Предоставляется более 50 фильтров для изображений и более 30 фильтров для звука. Помимо этого возможно использование плагинов с видео эффектами из коллекции Frei0r, а также звуковых плагинов LADSPA и фильтров изображений G'MIC. Среди изменений в новом выпуске: Реализована возможность включения по месту замедленного (slow motion) или обратного воспроизведения для клипов на монтажном столе, без добавления дополнительных элементов.

Добавлен интерфейс "Credits Scroll Generator", упрощающий создание прокручиваемых или многостраничных титров. Для настройки стиля и раскладки текста может использоваться разметка, похожая на MarkDown. Доступны настройки для управления размещением, внешним видом и поведением титров.

Переделан и переименован из "Hex Colors" в "Color Polygons" интерфейс для создания цветных многоугольников. Помимо шестигранников добавлена поддержка генерации прямоугольников и треугольников.

В инструмент анимации многострочного текста (Multiline Animation) добавлены новые типы фона: "Сплошной слева" и "Сплошной справа".

Генераторы анимации переведены с покадровой обработки на использование штатных рендеров видеоклипов, что позволило повысить производительность анимирования текста.

Добавлен редактор ссылок, который можно использовать с генераторами для вставки ссылок на внешние ресурсы. Сделан новый редактор HTML-кнопок ссылок, который можно использовать с генератором для ссылки на внешние ресурсы, например, для добавления документации.

Добавлена поддержка отрисовки видео в формате VP9 WebM с альфа-каналом.

Добавлен новый диалог с информацией о проекте.

Панель "Задания" (Jobs) переведена на отображение данных в три столбца.

В настройки добавлена возможность ограничения минимального размера панели "Медиа" (Media).

В панель инструментов добавлен профиль проекта.

В инструмент "Вставка" добавлена функциональность для выделения рамкой нескольких объектов на монтажном столе.

Во всплывающее меню клипов добавлены кнопки для отключения и включения звука.

Продолжена адаптация кодовой базы для GTK4. Порт Flowblade для GTK4 планируют довести до готовности в следующем году.



