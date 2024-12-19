Доступен видеоредактор Flowblade 2.18

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|1.2, pic (??), 13:23, 19/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Заметил статтеры в моей рабочей Endless OS (Debian 12), а потом и вовсе система замирает будто зависла (уже второй раз за 3 год).
Пользовательское ПО в системе _полностью_ на _flatpak_. Решил перепроверить - откатил образ, всё также.
Поставил отдельно в раздел, в качестве эксперимента, Debian 12.8, установил flatpak и плагин к Центру приложений и ... получил такие же статтеры и завис.
Неужели, подумал я:
$ sudo apt autoremove *flatpak*, - вхожу в новый сеанс и ... нет статтеров и система не виснет.
Чё творят с flatpak?
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|2.3, pic (??), 13:27, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Лучше как-то решать проблему ада зависимостей другим способом, скажем, "утолщением" традиционных пакетов, дополнительно убирая всякие рекомендованные и предлагаемые пакеты в мета-пакеты. Разочарован, формат себя не оправдал.
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|3.29, Аноним (29), 15:54, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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от имени root выполните команду
echo 'APT::Install-Recommends "false";' > /etc/apt/apt.conf.d/90my
, чтобы рекомендации по пакетам не устанавливать.
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|5.46, winorun (?), 19:16, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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для установки пакетов в дебиан на ПК лучше использовать aptitude с tui. Позволяет настраивать версию устанавливаемого пакета, выбирать что ставить из рекомендованного и многое еще что не позволяет ни synaptic ни чистая консоль(если ее не настроить).
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|3.44, Аноним (-), 18:54, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Debian и Ubuntu - не самые лучшие ОС.
Просто остальные еще хуже - или вообще проприетарь с тошнотворным EULA где вам долго и подробно объясняют за кого именно белый человек счтиает индеца нажимающего [x] agree.
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|3.20, Соль земли (?), 15:02, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну факт налицо. А дальше копать. Смотреть все возможные метрики. Сравнивать файловую систему до и после.
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|3.28, КО (?), 15:45, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если к мирно лежащему на диске пакету обращается ОС он уже не лежит мирно
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|2.30, Анонейм (?), 16:05, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>вхожу в новый сеанс и ... нет статтеров и система не виснет
Подожди, а ты ещё 3 года подождал?
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|3.31, pic (??), 16:26, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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3 года система работала нормально, но это второй случай, когда зависла напрочь.
Первый случай решил откатом базового атомарного образа через переключение на старую версию (deploy у Endless OS) и подождал следующего корректирующего обновления.
В этот раз откат не помог, а так она очень стабильна за счёт атомарности.
Может быть когда много установлено flatpak'ов всё работает с кучей разных версий одних и тех же библиотек, API между такими приложениями может быть не совсем совместимым, включая приложения самого дистрибутива (и атомарного образа тоже).
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|5.35, pic (??), 16:53, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поэтому пришлось вернуться на традиционный дистрибутив, на Debian.
Инициатива (Flatpak, Snap) по смыслу правильная, но по опыту работы отталкивающая своей нестабильностью.
Остаётся AppImage, т.к. там всё своё внутри и не пересекается между другими независимыми пакетами.
Вот с ним проблем незамечено.
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|1.5, pic (??), 13:29, 19/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Сборки подготовлены в формате Flatpak.
AppImage нет, слишком толсто?
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|2.39, Lyrix (ok), 17:18, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>а чем плох kdenlive?
Тем, что это "слишком профессиональная программа", не работает с h264 (плавающий frame rate) с андроид телефона, требует перекодировки. Не знаю, может raw от Arri/Red требует или Яблочный ProRes :) В то же время, какой нить shotcut спокойно редактирует снятое на ведроид...
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|3.41, Константавр (ok), 17:51, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По моему, шоткат просто молча всё перекодирует. По крайней мере раньше так было. А в Кденливе спрашивают, вот у тебя и паника. Сидел бы себе не знал, и спокоен был бы.
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|4.42, Lyrix (ok), 17:58, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> По моему, шоткат просто молча всё перекодирует.
Нет, использует сразу. Раньше предупреждал, что не совсем удобный формат и лишь предлагал конвертацию. Это единственная причина, по которой я его использую, и почему kdenlive не зашёл. Если надо подрезать видео с вендроида, то Handbrake, если склеить то shotcut. Короче, true linux way - две, три программы на одну задачу )))
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|3.45, Anonymous1 (?), 19:02, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С моей проф камеры Sony берёт клипы напрямую. Так что, возможно, твоё предположение не лишено оснований.
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|1.43, Аноним (-), 18:51, 19/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Интерфейс построен с использованием PyGTK. Для математических
> вычислений задействована библиотека NumPy, а для обработки изображений - PIL.
Да фу ты, не ту программу Handbrake назвали...
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