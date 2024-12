Доступен видеоредактор Flowblade 2.18

2.22 , Аноним ( 22 ), 15:06, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тем что новость не про него

2.26 , Аноним ( - ), 15:32, 19/12/2024 кто-то говорит здесь что он плох ?

2.39 , Lyrix ( ok ), 17:18, 19/12/2024 >а чем плох kdenlive? Тем, что это "слишком профессиональная программа", не работает с h264 (плавающий frame rate) с андроид телефона, требует перекодировки. Не знаю, может raw от Arri/Red требует или Яблочный ProRes :) В то же время, какой нить shotcut спокойно редактирует снятое на ведроид...

3.41 , Константавр ( ok ), 17:51, 19/12/2024 По моему, шоткат просто молча всё перекодирует. По крайней мере раньше так было. А в Кденливе спрашивают, вот у тебя и паника. Сидел бы себе не знал, и спокоен был бы.

4.42 , Lyrix ( ok ), 17:58, 19/12/2024 > По моему, шоткат просто молча всё перекодирует. Нет, использует сразу. Раньше предупреждал, что не совсем удобный формат и лишь предлагал конвертацию. Это единственная причина, по которой я его использую, и почему kdenlive не зашёл. Если надо подрезать видео с вендроида, то Handbrake, если склеить то shotcut. Короче, true linux way - две, три программы на одну задачу ))) 3.45 , Anonymous1 ( ? ), 19:02, 19/12/2024 С моей проф камеры Sony берёт клипы напрямую. Так что, возможно, твоё предположение не лишено оснований.