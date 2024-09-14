Выпуск видеоредактора Shotcut 24.09

Доступен релиз видеоредактора Shotcut 24.09, который развивается автором проекта MLT и использует данный фреймворк для организации редактирования видео. Поддержка форматов видео и звука реализована через FFmpeg. Возможно использование плагинов с реализацией видео и аудио эффектов, совместимых с Frei0r и LADSPA. Из особенностей Shotcut можно отметить возможность многотрекового редактирования с компоновкой видео из фрагментов в различных исходных форматах, без необходимости их предварительного импортирования или перекодирования. Имеются встроенные средства для создания скринкастов, обработки изображения с web-камеры и приёма потокового видео. Для построения интерфейса применяется Qt. Код написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки доступны для Linux (AppImage, flatpak и snap), macOS и Windows. Среди изменений в новом выпуске: В контекстное меню, показываемое в панеле ведения заметок (Notes), добавлены операции увеличения и уменьшения размера текста. Размер также можно изменять вращая колесо мыши при удержании клавиши Ctrl.

Добавлен новый видеофильтр Reframe (Export > Video > Reframe) для изменения композиции кадров при экспорте видео (обрезки, например, для удаления вертикальных или горизонтальных граничных полос).

Добавлен новый видеофильтр Resample (Export > Video > Resample) и связанный с ним диалог, через который можно изменить частоту кадров, разрешение и коэффициент соотношения сторон при экспорте видео.

Добавлен диалог с предупреждением, показываемый при изменении настроек "Settings > Video Mode" или "Timeline > Output > Edit" при открытом проекте.

Фреймворк MLT обновлён до версии 7.28.0.



