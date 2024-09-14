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Выпуск видеоредактора Shotcut 24.09

14.09.2024 08:06

Доступен релиз видеоредактора Shotcut 24.09, который развивается автором проекта MLT и использует данный фреймворк для организации редактирования видео. Поддержка форматов видео и звука реализована через FFmpeg. Возможно использование плагинов с реализацией видео и аудио эффектов, совместимых с Frei0r и LADSPA. Из особенностей Shotcut можно отметить возможность многотрекового редактирования с компоновкой видео из фрагментов в различных исходных форматах, без необходимости их предварительного импортирования или перекодирования. Имеются встроенные средства для создания скринкастов, обработки изображения с web-камеры и приёма потокового видео. Для построения интерфейса применяется Qt. Код написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки доступны для Linux (AppImage, flatpak и snap), macOS и Windows.

Среди изменений в новом выпуске:

  • В контекстное меню, показываемое в панеле ведения заметок (Notes), добавлены операции увеличения и уменьшения размера текста. Размер также можно изменять вращая колесо мыши при удержании клавиши Ctrl.
  • Добавлен новый видеофильтр Reframe (Export > Video > Reframe) для изменения композиции кадров при экспорте видео (обрезки, например, для удаления вертикальных или горизонтальных граничных полос).
  • Добавлен новый видеофильтр Resample (Export > Video > Resample) и связанный с ним диалог, через который можно изменить частоту кадров, разрешение и коэффициент соотношения сторон при экспорте видео.
  • Добавлен диалог с предупреждением, показываемый при изменении настроек "Settings > Video Mode" или "Timeline > Output > Edit" при открытом проекте.
  • Фреймворк MLT обновлён до версии 7.28.0.



  1. Главная ссылка к новости (https://shotcut.org/blog/new-r...)
  2. OpenNews: Выпуск видеоредактора Shotcut 24.06
  3. OpenNews: Выпуск видеоредактора Pitivi 2022.06
  4. OpenNews: Выпуск программы для редактирования видео LosslessCut 3.49.0
  5. OpenNews: Опубликован видеоредактор Flowblade 2.14
  6. OpenNews: Выпуск свободного видеоредактора OpenShot 3.2.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61859-shotcut
Ключевые слова: shotcut, video
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Alex_K (??), 08:20, 14/09/2024 [ответить]  
    		• +/
    Раз в год надо склеить пару файлов с видеорегистратора. Каждый раз взрыв мозга, как это сделать в этой программе:)
     
     
  • 2, Аноним (2), 08:25, 14/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OpenShot, он попроще:
    https://opennet.ru/61436-openshot
     
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