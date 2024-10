Выпуск видеоредактора Shotcut 24.10

Опубликован релиз видеоредактора Shotcut 24.10, который развивается автором проекта MLT и использует данный фреймворк для редактирования видео. Поддержка форматов видео и звука реализована через FFmpeg. Возможно использование плагинов с реализацией видео и аудио эффектов, совместимых с Frei0r и LADSPA. Из особенностей Shotcut можно отметить возможность многотрекового редактирования с компоновкой видео из фрагментов в различных исходных форматах, без необходимости их предварительного импортирования или перекодирования. Имеются встроенные средства для создания скринкастов, обработки изображения с web-камеры и приёма потокового видео. Для построения интерфейса применяется Qt. Код написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки доступны для Linux (AppImage, flatpak и snap), macOS и Windows. Среди изменений в новом выпуске: Встроен AI-инструмент для распознавания речи, основанный на модели машинного обучения Whisper. Инструмент можно использовать для автоматической генерации субтитров. По умолчанию в состав включена небольшая базовая модель, в случае если её недостаточно через меню "Speech to Text" можно подключить более крупный вариант модели, отдельно загруженный в формате ggml.

Улучшены переходные эффекты Ripple Delete (удаление со сдвигом) и Lift (удаление без сдвига).

В меню добавлен новый пункт "File > Show Project in Folder" для упрощения навигации по проектам.

В контекстное меню управления проектом добавлена кнопка для удаления элементов.

Пакет FFmpeg обновлён до версии 7.1.