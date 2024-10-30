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Выпуск видеоредактора Shotcut 24.10

30.10.2024 09:13

Опубликован релиз видеоредактора Shotcut 24.10, который развивается автором проекта MLT и использует данный фреймворк для редактирования видео. Поддержка форматов видео и звука реализована через FFmpeg. Возможно использование плагинов с реализацией видео и аудио эффектов, совместимых с Frei0r и LADSPA. Из особенностей Shotcut можно отметить возможность многотрекового редактирования с компоновкой видео из фрагментов в различных исходных форматах, без необходимости их предварительного импортирования или перекодирования. Имеются встроенные средства для создания скринкастов, обработки изображения с web-камеры и приёма потокового видео. Для построения интерфейса применяется Qt. Код написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки доступны для Linux (AppImage, flatpak и snap), macOS и Windows.

Среди изменений в новом выпуске:

  • Встроен AI-инструмент для распознавания речи, основанный на модели машинного обучения Whisper. Инструмент можно использовать для автоматической генерации субтитров. По умолчанию в состав включена небольшая базовая модель, в случае если её недостаточно через меню "Speech to Text" можно подключить более крупный вариант модели, отдельно загруженный в формате ggml.
  • Улучшены переходные эффекты Ripple Delete (удаление со сдвигом) и Lift (удаление без сдвига).
  • В меню добавлен новый пункт "File > Show Project in Folder" для упрощения навигации по проектам.
  • В контекстное меню управления проектом добавлена кнопка для удаления элементов.
  • Пакет FFmpeg обновлён до версии 7.1.


  1. Главная ссылка к новости (https://shotcut.org/blog/new-r...)
  2. OpenNews: Выпуск видеоредактора Shotcut 24.09
  3. OpenNews: Выпуск видеоредактора Pitivi 2022.06
  4. OpenNews: Выпуск программы для редактирования видео LosslessCut 3.49.0
  5. OpenNews: Опубликован видеоредактор Flowblade 2.14
  6. OpenNews: Выпуск свободного видеоредактора OpenShot 3.2.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62139-shotcut
Ключевые слова: shotcut, video
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:49, 30/10/2024 [ответить]  
    		• +/
    Замена avidemux? kdenlive не зашёл.
     
     
  • 2, Аноним (2), 09:53, 30/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Замена виндоуз муви мейкеру как максимум.
     
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