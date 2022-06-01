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Выпуск видеоредактора Pitivi 2022.06

25.06.2022 09:32

После года разработки доступен релиз свободной системы нелинейного видеомонтажа Pitivi 2022.06, предоставляющей такие возможности, как поддержку неограниченного числа слоёв, сохранение полной истории операций с возможностью отката, отображение эскизов на шкале времени, поддержку типовых операций обработки видео и звука. Редактор написан на языке Python с использованием библиотеки GTK+ (PyGTK), GES (GStreamer Editing Services) и может работать со всеми форматами звука и видео, поддерживаемыми в GStreamer, включая формат MXF (Material eXchange Format). Код распространяется под лицензией LGPL.

Основные новшества:

  • Поддержка отслеживания и размывания объектов на видео.
  • Возможностью обнаружения тактов (Beat) и прикрепления к ним клипов.
  • Добавлена поддержка обрамления текста титров рамкой и выделения тенью.
  • При изменении размера клипа предоставлена возможность управления коэффициентом соотношения сторон.
  • Добавлен режим смешивания с оригиналом (Source Blending).
  • Упрощено применение эффекта затухания и плавного появления изображения в клипе.
  • Добавлен индикатор уровня воспроизводимого звука.
  • Добавлена функция вырезания клипов для вставки в другой позиции.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/pitivi/piti...)
  2. OpenNews: Выпуск видеоредактора Pitivi 2020.09
  3. OpenNews: Представлен профессиональный видеоредактор DaVinci Resolve 17
  4. OpenNews: Выпуск видеоредактора Shotcut 21.05.01
  5. OpenNews: Выпуск свободного видеоредактора OpenShot 2.6.0
  6. OpenNews: Релиз свободного видеоредактора Avidemux 2.8.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57405-pitivi
Ключевые слова: pitivi, video
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:41, 25/06/2022 [ответить]  
    		• +/
    Когда на GTK4 переведут?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:03, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда GTK4 станет чем-то нужным (никогда)
     

  • 1.2, anonymous (??), 09:46, 25/06/2022 [ответить]  
    		• +/
    Задумывался и объявлен как наш ответ на давинчирезолвы и прочие финалкаты, в итоге какой то унылый недоредактор. Наверно падучий KDEnLife единственный кто остался. Грамотно патентами и запретами заткнули всю обработку видео на Линуксе, ведь как ты будешь редактировать то, что не имеешь юридического права даже распаковывать. А с запретом венды даже обрезаный свободный давинчи не запустить. Приплыли.
     
     
  • 2.3, Китсун (?), 09:55, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жалко конечно
    Но походу всем придется пользоваться давинчи резолвами и премьерами с файналкатами.
    Хотя…а в любом случае бы использовали их, потому что популярнее, функциональнее и используются везде, в отличии от опенсорс решений
     
  • 2.7, Аноним (6), 10:06, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А не было бы Лиукса, то нельзя бы было и компьютеру подойти не заплатив.  
     

  • 1.4, Анонус (?), 10:01, 25/06/2022 [ответить]  
    		• +/
    Выглядит аккуратненько, в отличии от мессежера новостью ниже.
     
  • 1.5, Аноним (-), 10:01, 25/06/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    > (PyGTK), GES (GStreamer Editing Services)

    Ну и гадость.

     
  • 1.8, Аноним (8), 10:29, 25/06/2022 [ответить]  
    		• +/
    Мне больше всего понравился OpenShot. У него есть всего три проблемы: 1) Не работает с дефолтными настройками кэша, т.к. быстро жрет всю память (16Гб как никак) 2) С кэшированием на диск ощутимо подтормаживает, что делает работу с ним некомфортной 3) Легко делаются базовые операции, но более сложные операции реализованы кривовато. Например как только дело доходит до использования ключевых кадров, так вся простота использования данного редактора сразу испаряется. И еще по каким-то причинам начиная с какой то версии комп перестал вообще его тянуть (как никак i7+16Гб оперативы), так что сижу на старой.
     
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