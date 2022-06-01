Выпуск видеоредактора Pitivi 2022.06

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|1.2, anonymous (??), 09:46, 25/06/2022 [ответить]
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Задумывался и объявлен как наш ответ на давинчирезолвы и прочие финалкаты, в итоге какой то унылый недоредактор. Наверно падучий KDEnLife единственный кто остался. Грамотно патентами и запретами заткнули всю обработку видео на Линуксе, ведь как ты будешь редактировать то, что не имеешь юридического права даже распаковывать. А с запретом венды даже обрезаный свободный давинчи не запустить. Приплыли.
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|2.3, Китсун (?), 09:55, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Жалко конечно
Но походу всем придется пользоваться давинчи резолвами и премьерами с файналкатами.
Хотя…а в любом случае бы использовали их, потому что популярнее, функциональнее и используются везде, в отличии от опенсорс решений
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|2.7, Аноним (6), 10:06, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А не было бы Лиукса, то нельзя бы было и компьютеру подойти не заплатив.
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|1.4, Анонус (?), 10:01, 25/06/2022 [ответить]
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Выглядит аккуратненько, в отличии от мессежера новостью ниже.
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|1.5, Аноним (-), 10:01, 25/06/2022 [ответить]
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> (PyGTK), GES (GStreamer Editing Services)
Ну и гадость.
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|1.8, Аноним (8), 10:29, 25/06/2022 [ответить]
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Мне больше всего понравился OpenShot. У него есть всего три проблемы: 1) Не работает с дефолтными настройками кэша, т.к. быстро жрет всю память (16Гб как никак) 2) С кэшированием на диск ощутимо подтормаживает, что делает работу с ним некомфортной 3) Легко делаются базовые операции, но более сложные операции реализованы кривовато. Например как только дело доходит до использования ключевых кадров, так вся простота использования данного редактора сразу испаряется. И еще по каким-то причинам начиная с какой то версии комп перестал вообще его тянуть (как никак i7+16Гб оперативы), так что сижу на старой.
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