Выпуск видеоредактора Pitivi 2022.06

1.1 , Аноним ( 1 ), 09:41, 25/06/2022 [ответить] + / – Когда на GTK4 переведут?

2.6 , Аноним ( 6 ), 10:03, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Когда GTK4 станет чем-то нужным (никогда)



1.2 , anonymous ( ?? ), 09:46, 25/06/2022 [ответить] + / – Задумывался и объявлен как наш ответ на давинчирезолвы и прочие финалкаты, в итоге какой то унылый недоредактор. Наверно падучий KDEnLife единственный кто остался. Грамотно патентами и запретами заткнули всю обработку видео на Линуксе, ведь как ты будешь редактировать то, что не имеешь юридического права даже распаковывать. А с запретом венды даже обрезаный свободный давинчи не запустить. Приплыли.

2.3 , Китсун ( ? ), 09:55, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Жалко конечно

Но походу всем придется пользоваться давинчи резолвами и премьерами с файналкатами.

Хотя…а в любом случае бы использовали их, потому что популярнее, функциональнее и используются везде, в отличии от опенсорс решений

2.7 , Аноним ( 6 ), 10:06, 25/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А не было бы Лиукса, то нельзя бы было и компьютеру подойти не заплатив.



1.4 , Анонус ( ? ), 10:01, 25/06/2022 [ответить] + / – Выглядит аккуратненько, в отличии от мессежера новостью ниже.

1.5 , Аноним ( - ), 10:01, 25/06/2022 [ответить] –1 + / – > (PyGTK), GES (GStreamer Editing Services) Ну и гадость.

1.8 , Аноним ( 8 ), 10:29, 25/06/2022 [ответить] + / – Мне больше всего понравился OpenShot. У него есть всего три проблемы: 1) Не работает с дефолтными настройками кэша, т.к. быстро жрет всю память (16Гб как никак) 2) С кэшированием на диск ощутимо подтормаживает, что делает работу с ним некомфортной 3) Легко делаются базовые операции, но более сложные операции реализованы кривовато. Например как только дело доходит до использования ключевых кадров, так вся простота использования данного редактора сразу испаряется. И еще по каким-то причинам начиная с какой то версии комп перестал вообще его тянуть (как никак i7+16Гб оперативы), так что сижу на старой.

