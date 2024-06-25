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Выпуск свободного видеоредактора OpenShot 3.2.0

25.06.2024 10:52

Представлен выпуск свободной системы нелинейного видеомонтажа OpenShot 3.2.0. Код проекта поставляется под лицензией GPLv3: интерфейс написан на Python и PyQt5, ядро обработки видео (libopenshot) написано на C++ и использует возможности пакета FFmpeg, интерактивная шкала времени написана с использованием HTML5, JavaScript и AngularJS. Готовые сборки подготовлены для Linux (AppImage), Windows и macOS.

Редактор отличается удобным и интуитивно понятным пользовательским интерфейсом, позволяющим редактировать видео даже начинающим пользователям. Программа поддерживает несколько десятков визуальных эффектов, даёт возможность работы с многотрековыми монтажными шкалами с возможностью перемещения мышью элементов между ними, позволяет масштабировать, кадрировать, осуществлять слияние блоков видео, обеспечивать плавное перетекание из одного ролика в другой, производить наложение полупрозрачных областей и т.п. Имеется возможность перекодирования видео с предварительным просмотром изменений на лету. Благодаря задействованию библиотек проекта FFmpeg OpenShot поддерживает огромное количество форматов видео, звука и изображений (включая полную поддержку SVG).

Основные изменения:

  • Значительно переработаны компоненты, связанные с темами оформления и интерфейсом пользователя. Добавлены две новые темы оформления: Retro и Cosmic Dusk. В рамках темы Cosmic Dusk разработчики экспериментируют с новым подходом к построению интерфейса OpenShot. Данная тема включает новые панели, новый набор пиктограмм и переработанную монтажную шкалу.
  • Добавлен новый инструмент для удаления нежелательных пустых пространств или пауз между видеофрагментами (клипами). Для удаления достаточно нажать правой кнопкой мыши на пустую область между клипами и выбрать в меню операцию "Remove Gap", после чего все фрагменты справа автоматически сдвинутся (в прошлых версиях приходилось выделять и смещать клипы вручную). Для удаления сразу всех пустот в треке предусмотрена опция "Remove All Gaps".
  • Улучшена функция привязки элементов на монтажной шкале (Timeline Snapping, привязывает края клипов к определённым позициям на монтажной шкале).
  • Улучшены диалог предпросмотра и функция разделения клипа (Split Clip).
  • Добавлена поддержка системы 3D-моделирования Blender 4.1 и улучшена работа с анимацией, созданной в Blender.
  • Улучшены возможности и повышена стабильность работы функций отката изменений (Undo / Redo).
  • Улучшена поддержка экранов с высокой плотностью пикселей.
  • Улучшены эффекты для определения и отслеживания объектов.
  • Расширена функциональность редактора свойств.
  • Улучшена работа со шрифтами в редакторе титров.
  • Обновлены некоторые пиктограммы и добавлена пиктограмма для отсутствующих или повреждённых файлов.
  • В эффект кадрирования добавлена возможность автоматического изменения размера.
  • Кнопка для сохранения текущего кадра перенесена в меню "File".
  • В меню "Copy" и "Copy All Keyframes" добавлены настройки вертикального и горизонтального сдвига.
  • Добавлена экспериментальная поддержка обвязок (binding) для языка Java.
  • Повышена производительность обработки звука при помощи FFmpegReader.
  • Обеспечена совместимость с пакетом FFmpeg 7.0.
  • Улучшена совместимость сборок в формате AppImage с различными дистрибутивами.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.openshot.org/blog/...)
  2. OpenNews: Выпуск видеоредактора Shotcut 24.04
  3. OpenNews: Опубликован видеоредактор Flowblade 2.14
  4. OpenNews: Выпуск свободных видеоредакторов OpenShot 3.1 и Pitivi 2023.03
  5. OpenNews: Выпуск программы для редактирования видео LosslessCut 3.49.0
  6. OpenNews: Релиз свободного видеоредактора Avidemux 2.8.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61436-openshot
Ключевые слова: openshot, video
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Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:16, 25/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Эх, если бы только фронтэнд у него не был на вебе...
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:24, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    невеб кончился
     
  • 2.8, Хухрымухры (ok), 12:10, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Там только шкала. Она легковестна. Без веба её сложно реализовать с таким же функционалом.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 12:42, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Там только шкала. Она легковестна.

    Нет, не легковестнично: там html5, js с ангуляром и вебкит.

    > Без веба её сложно реализовать с таким же функционалом.

    Враньё или заблуждение.

     
  • 3.13, Аноним (13), 12:44, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Без веба её сложно реализовать с таким же функционалом.

    Почему?

     
  • 3.17, Аноним (17), 13:11, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Qt по сравнению с вебом просто пушинка. Тем более декорируется он теми же каскадными таблицами. Просто верстать под кути никто не умеет.
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 13:20, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    значит эта вёрстка под qss нафиг никому не упёрлась
     
  • 4.22, Аноним (22), 13:40, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Просто верстать под кути никто не умеет

    а ты что, свечку за это держал?

     
  • 4.26, Аноним (26), 15:51, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ты же умеешь? Сверстай покажи мастерство.
     

  • 1.4, Аноним (13), 11:32, 25/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > интерактивная шкала времени написана с использованием HTML5, JavaScript и AngularJS

    Интересно, почему так, а не средствами Qt?

     
     
  • 2.9, Хухрымухры (ok), 12:10, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Побробуй напиши. 1:1 чтоб было.
     
     
  • 3.11, Аноним (12), 12:37, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1:1 не надо, надо просто по спецификации писать.
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 12:46, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну так в перёд. OpenSource ж.
     
  • 3.15, Аноним (13), 12:48, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Побробуй напиши.

    Я лишь поинтересовался, почему авторы решили сделать именно так, а не иначе. Зачем ты в ответ предлагаешь мне писать шкалу времени для OpenShot?

     
     
  • 4.18, Аноним (17), 13:13, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они так сделали потому что так быстрее и проще. На кути тоже самое можно сделать но сложнее и дольше.
     

  • 1.7, Аноним (7), 11:56, 25/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    как я понимаю, запускали под убунтой
     
     
  • 2.20, Аноним (17), 13:15, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да да гном торчит из всех щелей.
     

  • 1.23, Аноним (23), 14:20, 25/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Совсем беда со швободными видео редакторами под Linux. Зависимостей тьма, все переусложнено.
     
     
  • 2.24, anonymous (??), 15:17, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    я пробовал свой сделать правильный - там ппц все сверхсложно причем не с точки программирования. Кино индустрия огромна и с большим опытом с тысячами неочевидных трюков которые знают только причастные к обработке плёнки промышленных масштабах (те же алгориьмы шупомодавления которые вроде уж везде есть открыты но там лоютейшая математика помноженная на особенности работы зрения). В каком пространстве делать промежуточные операции чтобы не потерять точность и с другой стороны не обрабатыввать кадр 3 минуты а их тысячи (ведь давничи вжик вжик и готово все летает правда? Значит и у тебя так же будет?).

    Но это только вершина айсберга - главное это бесконечные войны подковерные и открытые между производителями железа обрабатывающего кино и видео потоки. Именно тут самая мякотка. Чудовищные объемы данных - справиться могут только специализхированные заказные чипы. НУ и догадайтесь как все это программировать. Для борьбы с конкурентами они делают как бы стандарт но чуть чуть своё например по умолчанию кривая OETF слегуа опущена в тенях чтобы замаскировать шумы своего сенсора и покупатель говорил вау какие сочные глубокие цвета на Панасониках не то что конкуренты. Тот кто это знает в редакторе своем скомпенсирует назад в стандарт и результат будет отличный. Я же к примеру буду тупо брать что есть и в результате всегда бужет херня с провалеными тенями а я буду годами биться искать где жа у меня ошибка в какой строке.

    Про само сжатие вообще молчу там просто высщая математика чтото инопланетное с теми же самыми подковерными фишечками что у Сони жмет красиво хорошго а у референсного кодека как то артефакты заметные.

    Ладно, суть в том что надо литографы свои сенсоры кодеки а потом только редкаторы видео писать. Не подковать нам эту иноземную блоху никогда.

     
     
  • 3.27, Аноним (26), 15:54, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Судя по тому, как ты пишешь, то ни о каких видеоредакторах речи не идет. На каникулах лучше учи русский язык, а не в интернетах на IT-двощах сиди.
     
  • 2.25, Соль земли (?), 15:23, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Минус свободных видеоредакторов в том, что сильно падает качество при перекодировании. Либо нужно разбираться в теме. А в сони вегасе, наверное, по умолчанию всё настроено наилучшим образом.
     
  • 2.29, bobs (??), 16:38, 25/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.28, Пишу с третьего пня (?), 16:35, 25/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все что угодно лучше чем GIMP.
     

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