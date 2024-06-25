Выпуск свободного видеоредактора OpenShot 3.2.0

|
|
|
|2.8, Хухрымухры (ok), 12:10, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Там только шкала. Она легковестна. Без веба её сложно реализовать с таким же функционалом.
|
|
|
|3.12, Аноним (12), 12:42, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Там только шкала. Она легковестна.
Нет, не легковестнично: там html5, js с ангуляром и вебкит.
> Без веба её сложно реализовать с таким же функционалом.
Враньё или заблуждение.
|
|3.13, Аноним (13), 12:44, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Без веба её сложно реализовать с таким же функционалом.
Почему?
|
|3.17, Аноним (17), 13:11, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Qt по сравнению с вебом просто пушинка. Тем более декорируется он теми же каскадными таблицами. Просто верстать под кути никто не умеет.
|
|
|
|4.22, Аноним (22), 13:40, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Просто верстать под кути никто не умеет
а ты что, свечку за это держал?
|
|1.4, Аноним (13), 11:32, 25/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> интерактивная шкала времени написана с использованием HTML5, JavaScript и AngularJS
Интересно, почему так, а не средствами Qt?
|
|
|
|
|
|3.15, Аноним (13), 12:48, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Побробуй напиши.
Я лишь поинтересовался, почему авторы решили сделать именно так, а не иначе. Зачем ты в ответ предлагаешь мне писать шкалу времени для OpenShot?
|
|
|
|4.18, Аноним (17), 13:13, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Они так сделали потому что так быстрее и проще. На кути тоже самое можно сделать но сложнее и дольше.
|
|1.23, Аноним (23), 14:20, 25/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Совсем беда со швободными видео редакторами под Linux. Зависимостей тьма, все переусложнено.
|
|
|
|2.24, anonymous (??), 15:17, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
я пробовал свой сделать правильный - там ппц все сверхсложно причем не с точки программирования. Кино индустрия огромна и с большим опытом с тысячами неочевидных трюков которые знают только причастные к обработке плёнки промышленных масштабах (те же алгориьмы шупомодавления которые вроде уж везде есть открыты но там лоютейшая математика помноженная на особенности работы зрения). В каком пространстве делать промежуточные операции чтобы не потерять точность и с другой стороны не обрабатыввать кадр 3 минуты а их тысячи (ведь давничи вжик вжик и готово все летает правда? Значит и у тебя так же будет?).
Но это только вершина айсберга - главное это бесконечные войны подковерные и открытые между производителями железа обрабатывающего кино и видео потоки. Именно тут самая мякотка. Чудовищные объемы данных - справиться могут только специализхированные заказные чипы. НУ и догадайтесь как все это программировать. Для борьбы с конкурентами они делают как бы стандарт но чуть чуть своё например по умолчанию кривая OETF слегуа опущена в тенях чтобы замаскировать шумы своего сенсора и покупатель говорил вау какие сочные глубокие цвета на Панасониках не то что конкуренты. Тот кто это знает в редакторе своем скомпенсирует назад в стандарт и результат будет отличный. Я же к примеру буду тупо брать что есть и в результате всегда бужет херня с провалеными тенями а я буду годами биться искать где жа у меня ошибка в какой строке.
Про само сжатие вообще молчу там просто высщая математика чтото инопланетное с теми же самыми подковерными фишечками что у Сони жмет красиво хорошго а у референсного кодека как то артефакты заметные.
Ладно, суть в том что надо литографы свои сенсоры кодеки а потом только редкаторы видео писать. Не подковать нам эту иноземную блоху никогда.
|
|
|
|3.27, Аноним (26), 15:54, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Судя по тому, как ты пишешь, то ни о каких видеоредакторах речи не идет. На каникулах лучше учи русский язык, а не в интернетах на IT-двощах сиди.
|
|2.25, Соль земли (?), 15:23, 25/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Минус свободных видеоредакторов в том, что сильно падает качество при перекодировании. Либо нужно разбираться в теме. А в сони вегасе, наверное, по умолчанию всё настроено наилучшим образом.
|