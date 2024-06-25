Выпуск свободного видеоредактора OpenShot 3.2.0

я пробовал свой сделать правильный - там ппц все сверхсложно причем не с точки программирования. Кино индустрия огромна и с большим опытом с тысячами неочевидных трюков которые знают только причастные к обработке плёнки промышленных масштабах (те же алгориьмы шупомодавления которые вроде уж везде есть открыты но там лоютейшая математика помноженная на особенности работы зрения). В каком пространстве делать промежуточные операции чтобы не потерять точность и с другой стороны не обрабатыввать кадр 3 минуты а их тысячи (ведь давничи вжик вжик и готово все летает правда? Значит и у тебя так же будет?). Но это только вершина айсберга - главное это бесконечные войны подковерные и открытые между производителями железа обрабатывающего кино и видео потоки. Именно тут самая мякотка. Чудовищные объемы данных - справиться могут только специализхированные заказные чипы. НУ и догадайтесь как все это программировать. Для борьбы с конкурентами они делают как бы стандарт но чуть чуть своё например по умолчанию кривая OETF слегуа опущена в тенях чтобы замаскировать шумы своего сенсора и покупатель говорил вау какие сочные глубокие цвета на Панасониках не то что конкуренты. Тот кто это знает в редакторе своем скомпенсирует назад в стандарт и результат будет отличный. Я же к примеру буду тупо брать что есть и в результате всегда бужет херня с провалеными тенями а я буду годами биться искать где жа у меня ошибка в какой строке. Про само сжатие вообще молчу там просто высщая математика чтото инопланетное с теми же самыми подковерными фишечками что у Сони жмет красиво хорошго а у референсного кодека как то артефакты заметные. Ладно, суть в том что надо литографы свои сенсоры кодеки а потом только редкаторы видео писать. Не подковать нам эту иноземную блоху никогда.

