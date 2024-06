Выпуск свободного видеоредактора OpenShot 3.2.0

Представлен выпуск свободной системы нелинейного видеомонтажа OpenShot 3.2.0. Код проекта поставляется под лицензией GPLv3: интерфейс написан на Python и PyQt5, ядро обработки видео (libopenshot) написано на C++ и использует возможности пакета FFmpeg, интерактивная шкала времени написана с использованием HTML5, JavaScript и AngularJS. Готовые сборки подготовлены для Linux (AppImage), Windows и macOS. Редактор отличается удобным и интуитивно понятным пользовательским интерфейсом, позволяющим редактировать видео даже начинающим пользователям. Программа поддерживает несколько десятков визуальных эффектов, даёт возможность работы с многотрековыми монтажными шкалами с возможностью перемещения мышью элементов между ними, позволяет масштабировать, кадрировать, осуществлять слияние блоков видео, обеспечивать плавное перетекание из одного ролика в другой, производить наложение полупрозрачных областей и т.п. Имеется возможность перекодирования видео с предварительным просмотром изменений на лету. Благодаря задействованию библиотек проекта FFmpeg OpenShot поддерживает огромное количество форматов видео, звука и изображений (включая полную поддержку SVG). Основные изменения: Значительно переработаны компоненты, связанные с темами оформления и интерфейсом пользователя. Добавлены две новые темы оформления: Retro и Cosmic Dusk. В рамках темы Cosmic Dusk разработчики экспериментируют с новым подходом к построению интерфейса OpenShot. Данная тема включает новые панели, новый набор пиктограмм и переработанную монтажную шкалу.

Добавлен новый инструмент для удаления нежелательных пустых пространств или пауз между видеофрагментами (клипами). Для удаления достаточно нажать правой кнопкой мыши на пустую область между клипами и выбрать в меню операцию "Remove Gap", после чего все фрагменты справа автоматически сдвинутся (в прошлых версиях приходилось выделять и смещать клипы вручную). Для удаления сразу всех пустот в треке предусмотрена опция "Remove All Gaps".

Улучшена функция привязки элементов на монтажной шкале (Timeline Snapping, привязывает края клипов к определённым позициям на монтажной шкале).

Улучшены диалог предпросмотра и функция разделения клипа (Split Clip).

Добавлена поддержка системы 3D-моделирования Blender 4.1 и улучшена работа с анимацией, созданной в Blender.

Улучшены возможности и повышена стабильность работы функций отката изменений (Undo / Redo).

Улучшена поддержка экранов с высокой плотностью пикселей.

Улучшены эффекты для определения и отслеживания объектов.

Расширена функциональность редактора свойств.

Улучшена работа со шрифтами в редакторе титров.

Обновлены некоторые пиктограммы и добавлена пиктограмма для отсутствующих или повреждённых файлов.

В эффект кадрирования добавлена возможность автоматического изменения размера.

Кнопка для сохранения текущего кадра перенесена в меню "File".

В меню "Copy" и "Copy All Keyframes" добавлены настройки вертикального и горизонтального сдвига.

Добавлена экспериментальная поддержка обвязок (binding) для языка Java.

Повышена производительность обработки звука при помощи FFmpegReader.

Обеспечена совместимость с пакетом FFmpeg 7.0.

Улучшена совместимость сборок в формате AppImage с различными дистрибутивами.