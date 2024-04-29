Выпуск видеоредактора Shotcut 24.04

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|1.1, Арсений (??), 11:56, 29/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Года 4 назад подсел на KDEnlive, с тех пор только в нем и работаю. Для профессиональных нужд вполне подходит (монетизация на Patreon ~2000$ в месяц). Радует, что разработчики прислушиваются к пожеланиям и фичреквестам, более менее оперативно правят баги. В целом неплохой конкурент проприетарным продуктам.
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|2.3, Аноним (3), 12:31, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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и KDEnlive, и Shotcut запускается фактически на любом железе
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|3.10, КО (?), 13:19, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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и Doom, и KolibriOS запускаются фактически на любом железе
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|2.5, anonymous (??), 12:47, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Для профессиональных нужд вполне подходит
Ага, а че все ролики превью слайдшоу 5 фпс какой то, единственный из всех редакторов настолько тормозяший? Тормозит так что ппц добавил вот прямо сейчас клип в таймлайн как только переключил окна в режим цвет (там где готовый набор окон с векторскопом и парадом) и все. Жутчайшее лагалово. Очевидно эти ргб парады и векторскопы слишком много жрут.
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|3.8, prokoudine (ok), 12:55, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ага, а че все ролики превью слайдшоу 5 фпс какой то
Поменяй разрешение превью.
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|4.15, Аноним (15), 15:16, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Странно что превью по умолчанию рендерится в оригинальном разрешении, а не в разрешении этого окошка в котором оно показывается.
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|2.12, Аноним (12), 13:31, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Давай ссылку на патреон) А то такие опенсорс "профессионалы" постоянно вылезают, а как копнешь - либо хобби графомания, либо канал для мамы и бабушки
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|2.14, Аноним (14), 14:45, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ничего себе! Вот это да!
Только вот новость про Shotcut. Но ты же не можешь чтоб не вскукарекнуть про "А вот я..." и упомянуть свои фантастические аж 2000(!) это же огогошеньки какая сумма!
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|1.7, ЗГ (?), 12:55, 29/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Как же у меня бомбило тогда, когда вылетала прога при работе с ключевыми кадрами :-( Но это была старая версия из реп, хотя и зимой, а не современная с AppImage.
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|2.17, n00by (ok), 15:53, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но есть в этой истории и весёлый момент - упаковщики в репы полагают, что программа работает, ведь пользователи не жалуются... а молча берут AppImage.
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|2.19, Марк Невский (-), 16:42, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Qt- сила! GTK - могила.
Вроде давно известный факт, но всегда находятся такие вот анончики со смешными смайликами, которые что-то пытаются доказать. Понятно, что ты не осилил лучший в мире кроссплатформенный фреймворк, и теперь исходишь желчью. Но лучше один раз осилить топовую технологию, чем всю жизнь спотыкаться об г..но, которое совершенно не предназначено для создания профессионального ПО.
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