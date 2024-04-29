The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск видеоредактора Shotcut 24.04

29.04.2024 11:34

Доступен релиз видеоредактора Shotcut 24.04, который развивается автором проекта MLT и использует данный фреймворк для организации редактирования видео. Поддержка форматов видео и звука реализована через FFmpeg. Возможно использование плагинов с реализацией видео и аудио эффектов, совместимых с Frei0r и LADSPA. Из особенностей Shotcut можно отметить возможность многотрекового редактирования с компоновкой видео из фрагментов в различных исходных форматах, без необходимости их предварительного импортирования или перекодирования. Имеются встроенные средства для создания скринкастов, обработки изображения с web-камеры и приёма потокового видео. Для построения интерфейса применяется Qt. Код написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки доступны для Linux (AppImage, flatpak и snap), macOS и Windows.

Среди изменений в новом выпуске:

  • Добавлен фильтр с реализацией кодировщика объёмного звука на базе технологии Ambisonic.
  • В меню "Просмотр > Области" (Added View > Scopes) добавлены новые виджеты "Аудио Вектор" (Audio Vector) и "Аудио Окружение" ("Audio Surround").
  • Добавлена возможность изменения формата времени при отображении и редактировании. Для изменения формата добавлена настройка "Формат Времени" (Settings > Time Format).
  • Реализована возможность отката (Undo/Redo) операций добавления, удаления и изменения ключевых кадров с использованием фильтров:
    • Нарастание/убывание звука ("Fade In/Out Audio")
    • Усиление / Громкость ("Gain / Volume")
    • Яркость ("Brightness")
    • Сортировка по цвету ("Color Grading")
    • Контраст ("Contrast")
    • Нарастание/затухание ("Fade In/Out Video")
    • Текст: RTF ("Text: Rich")
    • Размер, позиция и поворот ("Size, Position & Rotate")
    • Баланс белого ("White Balance")
  • При работе с несколькими выделенными клипами предоставлена возможность использования операции "Применить скопированные фильтры" из контекстного меню или редактора в меню на шкале времени ("Timeline > menu > Edit").
  • Фреймворк MLT обновлён до версии 7.24.0.


  1. Главная ссылка к новости (https://shotcut.org/blog/new-r...)
  2. OpenNews: Выпуск видеоредактора Shotcut 24.01
  3. OpenNews: Релиз свободного видеоредактора Avidemux 2.8.0
  4. OpenNews: Выпуск программы для редактирования видео LosslessCut 3.49.0
  5. OpenNews: Выпуск свободных видеоредакторов OpenShot 3.1 и Pitivi 2023.03
  6. OpenNews: Опубликован видеоредактор Flowblade 2.14
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61086-shotcut
Ключевые слова: shotcut
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Арсений (??), 11:56, 29/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Года 4 назад подсел на KDEnlive, с тех пор только в нем и работаю. Для профессиональных нужд вполне подходит (монетизация на Patreon ~2000$ в месяц). Радует, что разработчики прислушиваются к пожеланиям и фичреквестам, более менее оперативно правят баги. В целом неплохой конкурент проприетарным продуктам.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:31, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и KDEnlive, и Shotcut запускается фактически на любом железе
     
     
  • 3.10, КО (?), 13:19, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и Doom, и KolibriOS запускаются фактически на любом железе
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 14:05, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ну-ка запусти KolibriOS на Малине.
     
  • 2.5, anonymous (??), 12:47, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Для профессиональных нужд вполне подходит

    Ага, а че все ролики превью слайдшоу 5 фпс какой то, единственный из всех редакторов настолько тормозяший? Тормозит так что ппц добавил вот прямо сейчас клип в таймлайн как только переключил окна в режим цвет (там где готовый набор окон с векторскопом и парадом) и все. Жутчайшее лагалово. Очевидно эти ргб парады и векторскопы слишком много жрут.

     
     
  • 3.8, prokoudine (ok), 12:55, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ага, а че все ролики превью слайдшоу 5 фпс какой то

    Поменяй разрешение превью.

     
     
  • 4.15, Аноним (15), 15:16, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Странно что превью по умолчанию рендерится в оригинальном разрешении, а не в разрешении этого окошка в котором оно показывается.
     
  • 2.12, Аноним (12), 13:31, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Давай ссылку на патреон) А то такие опенсорс "профессионалы" постоянно вылезают, а как копнешь - либо хобби графомания, либо канал для мамы и бабушки
     
  • 2.14, Аноним (14), 14:45, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего себе! Вот это да!
    Только вот новость про Shotcut. Но ты же не можешь чтоб не вскукарекнуть про "А вот я..." и упомянуть свои фантастические аж 2000(!) это же огогошеньки какая сумма!
     
     
  • 3.16, Сиффреди (?), 15:46, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он там жене до оплаты дупло блюрит.
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 16:37, 29/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.7, ЗГ (?), 12:55, 29/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Как же у меня бомбило тогда, когда вылетала прога при работе с ключевыми кадрами :-( Но это была старая версия из реп, хотя и зимой, а не современная с AppImage.
     
     
  • 2.17, n00by (ok), 15:53, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но есть в этой истории и весёлый момент - упаковщики в репы полагают, что программа работает, ведь пользователи не жалуются... а молча берут AppImage.
     

  • 1.11, Аноним (11), 13:20, 29/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    qt - 🤮
     
     
  • 2.19, Марк Невский (-), 16:42, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Qt- сила! GTK - могила.

    Вроде давно известный факт, но всегда находятся такие вот анончики со смешными смайликами, которые что-то пытаются доказать. Понятно, что ты не осилил лучший в мире кроссплатформенный фреймворк, и теперь исходишь желчью. Но лучше один раз осилить топовую технологию, чем всю жизнь спотыкаться об г..но, которое совершенно не предназначено для создания профессионального ПО.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру