Выпуск видеоредактора Shotcut 24.04

Доступен релиз видеоредактора Shotcut 24.04, который развивается автором проекта MLT и использует данный фреймворк для организации редактирования видео. Поддержка форматов видео и звука реализована через FFmpeg. Возможно использование плагинов с реализацией видео и аудио эффектов, совместимых с Frei0r и LADSPA. Из особенностей Shotcut можно отметить возможность многотрекового редактирования с компоновкой видео из фрагментов в различных исходных форматах, без необходимости их предварительного импортирования или перекодирования. Имеются встроенные средства для создания скринкастов, обработки изображения с web-камеры и приёма потокового видео. Для построения интерфейса применяется Qt. Код написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки доступны для Linux (AppImage, flatpak и snap), macOS и Windows. Среди изменений в новом выпуске: Добавлен фильтр с реализацией кодировщика объёмного звука на базе технологии Ambisonic.

В меню "Просмотр > Области" (Added View > Scopes) добавлены новые виджеты "Аудио Вектор" (Audio Vector) и "Аудио Окружение" ("Audio Surround").

Добавлена возможность изменения формата времени при отображении и редактировании. Для изменения формата добавлена настройка "Формат Времени" (Settings > Time Format).

Реализована возможность отката (Undo/Redo) операций добавления, удаления и изменения ключевых кадров с использованием фильтров: Нарастание/убывание звука ("Fade In/Out Audio") Усиление / Громкость ("Gain / Volume") Яркость ("Brightness") Сортировка по цвету ("Color Grading") Контраст ("Contrast") Нарастание/затухание ("Fade In/Out Video") Текст: RTF ("Text: Rich") Размер, позиция и поворот ("Size, Position & Rotate") Баланс белого ("White Balance")

При работе с несколькими выделенными клипами предоставлена возможность использования операции "Применить скопированные фильтры" из контекстного меню или редактора в меню на шкале времени ("Timeline > menu > Edit").

Фреймворк MLT обновлён до версии 7.24.0.



