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Выпуск видеоредактора Shotcut 24.01

30.01.2024 10:19

Доступен релиз видеоредактора Shotcut 24.01, который развивается автором проекта MLT и использует данный фреймворк для организации редактирования видео. Поддержка форматов видео и звука реализована через FFmpeg. Возможно использование плагинов с реализацией видео и аудио эффектов, совместимых с Frei0r и LADSPA. Из особенностей Shotcut можно отметить возможность многотрекового редактирования с компоновкой видео из фрагментов в различных исходных форматах, без необходимости их предварительного импортирования или перекодирования. Имеются встроенные средства для создания скринкастов, обработки изображения с web-камеры и приёма потокового видео. Для построения интерфейса применяется Qt. Код написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки доступны для Linux (AppImage, flatpak и snap), macOS и Windows.

Среди изменений в новом выпуске:

  • В меню "Player" добавлены кнопки "Loop" и "Set Loop Range" для управления зацикливанием воспроизведения.
  • Добавлена возможность группировки областей, выделенных на монтажном столе (Timeline > Selection > Group/Ungroup).
  • В режиме "Split At Playhead" добавлена поддержка работы с несколькими выделенными областями.
  • Добавлен новый режим разделения треков "Timeline > Edit > Split All Tracks At Playhead".
  • Предоставлена возможность отката изменений (Undo/Redo) для операций добавления, удаления, изменения и отключения фильтров.
  • Добавлены операции "Timeline > Edit > Nudge Forward/Nudge Backward"
  • В контекстное меню для работ добавлены операции приостановки и продолжения выполнения.
  • В настройки "Settings > Backup" добавлен выбор режима резервного копирования (ручной, каждый час, раз в день, раз в неделю).
  • Добавлено подменю "File > Other Versions" для определения других версий проектов с похожими именами, созданных системой резервного копирования.
  • Добавлена настройка "Settings > Player > Audio API" для выбора драйвера вывода звука в Linux и Windows (аналог опции "--SDL_AUDIODRIVER").
  • В диалог просмотра логов добавлена кнопка для перехода к логу прошлого сеанса (shotcut-log.bak).
  • Во все диалоги, отображающие текст, добавлена кнопка для копирования содержимого в буфер обмена (аналог операций Select All и Copy в контекстном меню).


  1. Главная ссылка к новости (https://shotcut.org/blog/new-r...)
  2. OpenNews: Опубликованы видеоредакторы Flowblade 2.12 и Shotcut 23.11
  3. OpenNews: Релиз свободного видеоредактора Avidemux 2.8.0
  4. OpenNews: Выпуск видеоредактора Pitivi 2022.06
  5. OpenNews: Выпуск программы для редактирования видео LosslessCut 3.49.0
  6. OpenNews: Выпуск свободных видеоредакторов OpenShot 3.1 и Pitivi 2023.03
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60520-shotcut
Ключевые слова: shotcut, video
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:53, 30/01/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Он не очень юзерфройндлих.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:12, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он по интерфейсу и удобству от других вообще мало чем отличается
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:00, 30/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• –1 +/
     
  • 1.3, Аноним (3), 11:05, 30/01/2024 [ответить]  
    		• +/
    Нет копирования без перекодировки , испытал , установил .
     
  • 1.4, Аноним (4), 11:10, 30/01/2024 [ответить]  
    		• +/
    Хороший видеоредактор. С командной строки в ffmpeg не сделаешь всё, что хочешь.
     
  • 1.6, Тайвин (?), 11:18, 30/01/2024 [ответить]  
    		• –1 +/
    Кто поможет советом по KDEnlive?

    1. Как удалить один единственный кадр (frame) в видео? Не секунду, а именно кадр, на котором в данный момент стоит фокус (вертикальная палочка). Например, бывает в видео попыдаются битые кадры (типы картинка частично в квадратиках), в моем случае такой кадр один, и я хотел бы его удалить, но не знаю как.

    2. Есть ли способ сделать то же самое в ffmpeg через консоль? Удалить один кадр. И раз уж ffmpeg - то желательно БЕЗ перекодирования всего файла. Если да, то какой командой?

     
  • 1.7, Аноним (7), 11:34, 30/01/2024 [ответить]  
    		• +/
    Blender - лучший видеоредактор.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:43, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://opennet.ru/54110-davinci
     
  • 2.10, Аноним (-), 12:15, 30/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     

  • 1.9, 12yoexpert (ok), 11:56, 30/01/2024 [ответить]  
    		• +/
    ну, тут по кривизне интерфейса видно, что на виджетах, не на qml
     

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