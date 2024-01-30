Выпуск видеоредактора Shotcut 24.01

1. Как удалить один единственный кадр (frame) в видео? Не секунду, а именно кадр, на котором в данный момент стоит фокус (вертикальная палочка). Например, бывает в видео попыдаются битые кадры (типы картинка частично в квадратиках), в моем случае такой кадр один, и я хотел бы его удалить, но не знаю как.

2. Есть ли способ сделать то же самое в ffmpeg через консоль? Удалить один кадр. И раз уж ffmpeg - то желательно БЕЗ перекодирования всего файла. Если да, то какой командой?

