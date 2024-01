Выпуск видеоредактора Shotcut 24.01

Доступен релиз видеоредактора Shotcut 24.01, который развивается автором проекта MLT и использует данный фреймворк для организации редактирования видео. Поддержка форматов видео и звука реализована через FFmpeg. Возможно использование плагинов с реализацией видео и аудио эффектов, совместимых с Frei0r и LADSPA. Из особенностей Shotcut можно отметить возможность многотрекового редактирования с компоновкой видео из фрагментов в различных исходных форматах, без необходимости их предварительного импортирования или перекодирования. Имеются встроенные средства для создания скринкастов, обработки изображения с web-камеры и приёма потокового видео. Для построения интерфейса применяется Qt. Код написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки доступны для Linux (AppImage, flatpak и snap), macOS и Windows. Среди изменений в новом выпуске: В меню "Player" добавлены кнопки "Loop" и "Set Loop Range" для управления зацикливанием воспроизведения.

Добавлена возможность группировки областей, выделенных на монтажном столе (Timeline > Selection > Group/Ungroup).

В режиме "Split At Playhead" добавлена поддержка работы с несколькими выделенными областями.

Добавлен новый режим разделения треков "Timeline > Edit > Split All Tracks At Playhead".

Предоставлена возможность отката изменений (Undo/Redo) для операций добавления, удаления, изменения и отключения фильтров.

Добавлены операции "Timeline > Edit > Nudge Forward/Nudge Backward"

В контекстное меню для работ добавлены операции приостановки и продолжения выполнения.

В настройки "Settings > Backup" добавлен выбор режима резервного копирования (ручной, каждый час, раз в день, раз в неделю).

Добавлено подменю "File > Other Versions" для определения других версий проектов с похожими именами, созданных системой резервного копирования.

Добавлена настройка "Settings > Player > Audio API" для выбора драйвера вывода звука в Linux и Windows (аналог опции "--SDL_AUDIODRIVER").

В диалог просмотра логов добавлена кнопка для перехода к логу прошлого сеанса (shotcut-log.bak).

Во все диалоги, отображающие текст, добавлена кнопка для копирования содержимого в буфер обмена (аналог операций Select All и Copy в контекстном меню).