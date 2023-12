Опубликованы видеоредакторы Flowblade 2.12 и Shotcut 23.11

Доступен релиз многотрековой системы нелинейного видеомонтажа Flowblade 2.12, позволяющей компоновать фильмы и видеоролики из набора отдельных видео, звуковых файлов и изображений. Редактор предоставляет средства для обрезки клипов с точностью до отдельных кадров, их обработки при помощи фильтров и многоуровневой компоновки изображений для встраивания в видео. Имеется возможность произвольного определения порядка применения инструментов и корректировки поведения шкалы времени. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3. Сборки подготовлены в формате Flatpak. Для организации редактирования видео применяется фреймворк MLT. Для обработки различных форматов видео, звука и изображений применяется библиотека FFmpeg. Интерфейс построен с использованием PyGTK. Для математических вычислений задействована библиотека NumPy. Для обработки изображений применяется PIL. Возможно использование плагинов с реализацией видео эффектов из коллекции Frei0r, а также звуковых плагинов LADSPA и фильтров изображений G'MIC. Среди изменений в новом выпуске: Предоставлена возможность раздельного хранения промежуточных данных, связанных с проектом, таких как миниатюры, прокси-клипы и результаты рендеринга. Местоположение подобных данных теперь можно выбирать в привязке к проектам и очищать не затрагивая не другие проекты.

Максимальное число треков, доступных пользователю, увеличено с 9 до 21.

Значительно (в 4-10 раз) ускорена отрисовка в режиме прокси, благодаря задействованию ffmpeg и привлечению GPU.

Убрана возможность изменения порядка размещения инструментов на монтажном столе.

Началась работа по портированию на GTK 4 и замене виджетов Gtk.Menu на Gtk.Popover.

Добавлены новые фильтры: Умножение (Unpremultiply), Оттенки серого (Grayscale Luminance), Копирование канала (Copy Channel), Появление (Fade To Black In) и Исчезновение (Fade To Black Out).

Добавлена клавиатурная комбинация для включения/выключения вывода трека.

Добавлена функция замены импортированных данных в проекте.

Добавлена возможность масштабирования в привязке к положению указателя мыши.





Дополнительно можно отметить релиз видеоредактора Shotcut 23.11, который развивается автором проекта MLT и использует данный фреймворк для организации редактирования видео. Поддержка форматов видео и звука реализована через FFmpeg. Возможно использование плагинов с реализацией видео и аудио эффектов, совместимых с Frei0r и LADSPA. Из особенностей Shotcut можно отметить возможность многотрекового редактирования с компоновкой видео из фрагментов в различных исходных форматах, без необходимости их предварительного импортирования или перекодирования. Имеются встроенные средства для создания скринкастов, обработки изображения с web-камеры и приёма потокового видео. Для построения интерфейса применяется библиотека Qt. Код написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки доступны для Linux (AppImage, flatpak и snap), macOS и Windows. В новой версии: Добавлена поддержка использования с ключевыми кадрами ease-режимов, определяющих скорость изменения параметра с течением времени (по нарастающей, по убывающей и различные уровни ускорения изменения).

В видеофильтр "Crop: Rectangle" добавлена кнопка Apply to Source для обрезания с учётом соотношения сторон исходного содержимого, позволяющая быстро кадрировать видео без манипуляций с монтажным столом.

В фильтры GPS Text, Text: Simple и Timer добавлена настройка непрозрачности.

Добавлены настройки "Settings > Timeline > Rectangle Select" и "Settings > Timeline > Automatically Add Tracks" для выбора режима выделения на монтажном столе и включения автоматического добавления треков.

Добавлен параметр "Properties > View Bitrate" для отслеживания битрейта.

Добавлен фильтр Track Auto Fade Video.

На платформах Linux и Windows реализована поддержка кодировщика av1_nvenc для аппаратного ускорения кодирования видео AV1 на системах с GPU NVIDIA.

Фреймворк MLT обновлён до версии 7.22.0.