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Опубликованы видеоредакторы Flowblade 2.12 и Shotcut 23.11

01.12.2023 12:07

Доступен релиз многотрековой системы нелинейного видеомонтажа Flowblade 2.12, позволяющей компоновать фильмы и видеоролики из набора отдельных видео, звуковых файлов и изображений. Редактор предоставляет средства для обрезки клипов с точностью до отдельных кадров, их обработки при помощи фильтров и многоуровневой компоновки изображений для встраивания в видео. Имеется возможность произвольного определения порядка применения инструментов и корректировки поведения шкалы времени.

Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3. Сборки подготовлены в формате Flatpak. Для организации редактирования видео применяется фреймворк MLT. Для обработки различных форматов видео, звука и изображений применяется библиотека FFmpeg. Интерфейс построен с использованием PyGTK. Для математических вычислений задействована библиотека NumPy. Для обработки изображений применяется PIL. Возможно использование плагинов с реализацией видео эффектов из коллекции Frei0r, а также звуковых плагинов LADSPA и фильтров изображений G'MIC.

Среди изменений в новом выпуске:

  • Предоставлена возможность раздельного хранения промежуточных данных, связанных с проектом, таких как миниатюры, прокси-клипы и результаты рендеринга. Местоположение подобных данных теперь можно выбирать в привязке к проектам и очищать не затрагивая не другие проекты.
  • Максимальное число треков, доступных пользователю, увеличено с 9 до 21.
  • Значительно (в 4-10 раз) ускорена отрисовка в режиме прокси, благодаря задействованию ffmpeg и привлечению GPU.
  • Убрана возможность изменения порядка размещения инструментов на монтажном столе.
  • Началась работа по портированию на GTK 4 и замене виджетов Gtk.Menu на Gtk.Popover.
  • Добавлены новые фильтры: Умножение (Unpremultiply), Оттенки серого (Grayscale Luminance), Копирование канала (Copy Channel), Появление (Fade To Black In) и Исчезновение (Fade To Black Out).
  • Добавлена клавиатурная комбинация для включения/выключения вывода трека.
  • Добавлена функция замены импортированных данных в проекте.
  • Добавлена возможность масштабирования в привязке к положению указателя мыши.



Дополнительно можно отметить релиз видеоредактора Shotcut 23.11, который развивается автором проекта MLT и использует данный фреймворк для организации редактирования видео. Поддержка форматов видео и звука реализована через FFmpeg. Возможно использование плагинов с реализацией видео и аудио эффектов, совместимых с Frei0r и LADSPA. Из особенностей Shotcut можно отметить возможность многотрекового редактирования с компоновкой видео из фрагментов в различных исходных форматах, без необходимости их предварительного импортирования или перекодирования. Имеются встроенные средства для создания скринкастов, обработки изображения с web-камеры и приёма потокового видео. Для построения интерфейса применяется библиотека Qt. Код написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки доступны для Linux (AppImage, flatpak и snap), macOS и Windows.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка использования с ключевыми кадрами ease-режимов, определяющих скорость изменения параметра с течением времени (по нарастающей, по убывающей и различные уровни ускорения изменения).
  • В видеофильтр "Crop: Rectangle" добавлена кнопка Apply to Source для обрезания с учётом соотношения сторон исходного содержимого, позволяющая быстро кадрировать видео без манипуляций с монтажным столом.
  • В фильтры GPS Text, Text: Simple и Timer добавлена настройка непрозрачности.
  • Добавлены настройки "Settings > Timeline > Rectangle Select" и "Settings > Timeline > Automatically Add Tracks" для выбора режима выделения на монтажном столе и включения автоматического добавления треков.
  • Добавлен параметр "Properties > View Bitrate" для отслеживания битрейта.
  • Добавлен фильтр Track Auto Fade Video.
  • На платформах Linux и Windows реализована поддержка кодировщика av1_nvenc для аппаратного ускорения кодирования видео AV1 на системах с GPU NVIDIA.
  • Фреймворк MLT обновлён до версии 7.22.0.


  1. Главная ссылка к новости (https://shotcut.org/blog/new-r...)
  2. OpenNews: Выпуск видеоредактора Flowblade 2.10
  3. OpenNews: Представлен профессиональный видеоредактор DaVinci Resolve 17
  4. OpenNews: Релиз свободного видеоредактора Avidemux 2.8.0
  5. OpenNews: Выпуск свободных видеоредакторов OpenShot 3.1 и Pitivi 2023.03
  6. OpenNews: Выпуск видеоредактора Shotcut 22.12
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60213-flowblade
Ключевые слова: flowblade, shotcut, video
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Леонид (??), 12:53, 01/12/2023 [ответить]  
    		• +5 +/
    Работаю в KDEnlive последние 2 года, функционал и интерфейс полностью устраивают. За год разок упал, но проприетарщина падала чаще (чаще всего обрабатываю файлы хронометражем по 4-5 часов). Сижу на стабильных версиях KDEnlive, это лучший способ избежать рандомных падений. Ну и да, 95% нужд профессионального монтажа KDEnlive вполне удовлетворяет.
     
     
  • 2.5, aaaaaaaaaaaaaaaaaaa (?), 13:26, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    kdenlive умеет сохранять каждый кусок видео на дорожке в отдельный файл без енкодинга? Не могу найти альтернативу losslesscut
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:37, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    KDEnlive увы не умеет в субфрейм-редактирование аудиодорожек, как и все прочие опенсорс видеоредакторы, так что говорить о профессиональном монтаже я бы не торопился.
    Про малоэстетичный интерфейс лучше промолчу)
     

  • 1.4, гоквч (?), 13:03, 01/12/2023 [ответить]  
    		• +/
    Обёртки для MLT
     
     
  • 2.9, anonymous (??), 14:43, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Увы, я вот дошел до того что стал подумывать над собственным редактором (давинчи уже пол года под линуксом не запускается из за конфликта pango, надо вручную кучу библиотек удалять из каталога resolve/libs), не читает MP4 (надо перекодировать в прорез или подобное - огромное место жрут файлы ), без лиценции в HDR не кодирует и самые важные фильтры - шумодав и полобные коррекции -только в платном.

    KDEnLive просто падает. Когда не падает (а это первые минут 5) просто живет своей жизнью, странные задержки появления пиктограмм увеличения на весь экран и обратно (какая то мини игра найди и попади в пиктограмму максимизации). Абсолютно не понятная разбивка групп фильтров, непонятно в каком цветовом пространстве какой фильтр работает, 10  штук изменения баланса белого - какой лучше? Какой моден в этом сезоне? Очевидно же что авторы им не пользуются.

    Единственно что работает это ffmpeg. Запилить бы самоделку на гноме, гуй как давинчи а само кодирование выдрать из ffmpeg. Но сначала косынку соберу.

     

  • 1.7, anonnn (?), 13:50, 01/12/2023 [ответить]  
    		• +/
    вот оказывается что под Ляликсом есть, никакой мак не нужен
     
  • 1.8, Аноним (8), 14:12, 01/12/2023 [ответить]  
    		• +/
    До давинчи ещё далеко
     

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