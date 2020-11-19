Релиз профессионального видеоредактора DaVinci Resolve 17

Компания Blackmagic Design, специализирующаяся на производстве профессиональных видеокамер и систем обработки видео, представила новый значительный выпуск проприетарной системы цветокоррекции и нелинейного монтажа DaVinci Resolve 17, используемой многими известными голливудскими киностудиями в процессе производства фильмов, сериалов, рекламных роликов, телепрограмм и видеоклипов. DaVinci Resolve объединяет в одном приложении средства для монтажа, цветоустановки, наложения звука, финальной обработки и создания конечного продукта. Сборки DaVinci Resolve подготовлены для Linux, Windows и macOS. Для загрузки требуется регистрация. Бесплатная версия имеет ограничения, связанные с выпуском продукции для коммерческого кинопоказа в кинотеатрах (монтаж и цветокоррекция 3D-кино, сверхвысокие разрешения и т.п.), но не ограничивает базовые возможности пакета, поддержку профессиональных форматов для импорта и экспорта, сторонних плагинов. Среди новых возможностей: HDR-инструменты для грейдинга. Тональный корректор для грейдинга. Модифицированные элементы управления первичной цветокоррекцией. Целевой грейдинг по маске на основе алгоритмов машинного обучения. Расширенное управление цветом. Цветовое пространство DaVinci Wide Gamut. Обновленные индикаторные диаграммы. Новые режимы разделения экрана.

Дополнительные варианты выбора программных средств для постобработки звука в Fairlight. Клавиатура для ускорения обработки звука. Платформа Fairlight Audio Core следующего поколения. Быстрый монтаж с помощью мыши и клавиатуры. Архитектура FlexBus с поддержкой до 26 каналов. Возможность обработки до 2000 треков в реальном времени. Режим просмотра видео в реальном времени.

Улучшение инструментов сборки и редактирования видео. Раздельный просмотр метаданных и сортировка клипов. Быстрый поиск и просмотр эффектов. Унификация панели инспектирования. Масштабирование формы волны при подгонке аудиодорожки. Упрощённая синхронизация многокамерных клипов. Работа с прокси-материалом. Рендеринг по месту.

Возможность использовать комбинированное изображение, полученное во Fusion, в качестве эффекта, титров или перехода при монтаже и сборке.

11 новый плагинов Resolve FX, позволяющих усиливать текстуру, восстанавливать детали, выполнять 3D-, HSL- и яркостный кеинг, преобразование видео и шумоподавление, создавать шлейфы движения, смазанность, условный цвет и коллажи.

В бесплатную версию добавлены инструменты совместной работы, позволяющие одновременно привлекать к выполнению одного проекта несколько человек.



Основные особенности DaVinci Resolve: Широкие возможности для цветоустановки;

Высокая производительность с возможностью использования до восьми графических процессоров, что позволяет получать результат в реальном времени. Для быстрого рендеринга и формирования конечного продукта можно использовать кластерные конфигурации;

Профессиональные средства монтажа разных типов материала - от телесериалов и рекламных роликов до контента, снятого с помощью нескольких камер;

Инструменты редактирования учитывают контекст выполняемой операции и автоматически определяют параметры обрезки по местоположению курсора мыши;

Средства синхронизации и микширования звука;

Гибкие возможности по управлению медиаматериалами - файлы, временные шкалы и целые проекты легко перемещать, объединять и архивировать;

Функция Clone, позволяющая копировать полученное с камер видео одновременно в несколько каталогов с проверкой по контрольной сумме;

Возможность импортировать и экспортировать метаданные с помощью CSV-файлов, создавать на их основе пользовательские окна, автоматические каталоги и списки;

Мощная функциональность для обработки и создания конечного продукта в любом разрешении, будь то мастер-копия для телевидения, цифровой пакет для кинотеатров или для распространения в интернете;

Поддержка экспорта в разных форматах, в том числе с дополнительной информацией, формирование файлов EXR и DPX для наложения визуальных эффектов, а также вывод несжатого 10-битного видео и в ProRes для редактирования в таких приложениях, как Final Cut Pro X;

Поддержка плагинов ResolveFX и OpenFX;

Средства для стабилизации и трекинга изображений на экране, не требующие создания опорных кадров;

Вся обработка изображений осуществляется в цветовом пространстве YRGB с точностью 32-разрядных чисел с плавающей запятой, что позволяет корректировать параметры яркости без повторной цветобалансировки в областях тени, полутона и света;

Шумоподавление в реальном времени;

Полное управление цветом на всех этапах процесса с поддержкой стандарта ACES 1.0 (Academy Color Encoding Specification). Возможность использования различных цветовых пространств для исходного и конечного материала, а также для временной шкалы;

Возможность обработки видео с широким динамическим диапазоном (HDR);

Цветоустановка на основе файлов RAW;

Автоматическая первичная цветокоррекция и автоматическое согласование кадров.



