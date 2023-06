Выпуск видеоредактора Flowblade 2.10

2.11 , prokoudine ( ok ), 23:44, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – С таким подходом "дальше можно не читать" про Blender, например. Ведь там тоже гуй на пайтоне написан.

2.13 , lucentcode ( ok ), 00:06, 24/06/2023 OpenShot тоже на Python писался, перенос части кода на C++ стали делать позже. При этом работал он более стабильно, чем Kdenlive в то время, когда я их щупал. Падал реже, не терял данные проекта при падении. Так что иногда дело не в ЯП проекта, а в прямых руках разраба.

2.15 , Аноним ( 15 ), 00:35, 24/06/2023 Хочешь на нескучном язычке, название которого произносить нельзя?