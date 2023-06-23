Выпуск видеоредактора Flowblade 2.10

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|1.2, void (??), 22:39, 23/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>Видеоредактор
>Написан на языке... Python
Программисты давно мертвы, остались только кодеры.
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|2.5, Аноним (5), 23:04, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Не осилил и теперь завидуешь? Если что, мамка твоя на ушко как-то раз сказала что ты вообще мертворожденный был
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|3.6, void (??), 23:24, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>завидуешь
Горю от зависти, ага.
>мамка твоя
Кто тебя из аула выпустил, монобровь?
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|3.16, void (??), 00:46, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И всё это работает через 100 слоёв абстракций и обёрток.
Если не умеешь в низкоуровневое программирование, где требуется высокая производительность, пиши скрипты. Зачем вот это всё?
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|2.17, Аноним (17), 01:03, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Программисты давно мертвы, остались только кодеры.
Прямо классика опеннетного жанра: тактично проигнорировать ценность всего проекта и дое*ся до языка.
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|1.4, prokoudine (ok), 22:44, 23/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Неплохо, но последние фичи MLT (10-бит и прочее), видимо, пока не используются. Жаль.
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|2.21, anonymous (??), 01:34, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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MLT это на котором KDENLive сделан? Я честно пытаюсь это запускать раз в пару месяцев оно обычно падет после минут 10. FFmpeg с километровыми страницами вручную набраных ключей ни разу не упал.
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|1.8, Коробов (?), 23:35, 23/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто пользуется, имеет смысл с Shotcut для монтажа домашнего порно переходить?
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|2.11, prokoudine (ok), 23:44, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С таким подходом "дальше можно не читать" про Blender, например. Ведь там тоже гуй на пайтоне написан.
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|2.13, lucentcode (ok), 00:06, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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OpenShot тоже на Python писался, перенос части кода на C++ стали делать позже. При этом работал он более стабильно, чем Kdenlive в то время, когда я их щупал. Падал реже, не терял данные проекта при падении. Так что иногда дело не в ЯП проекта, а в прямых руках разраба.
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|2.15, Аноним (15), 00:35, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хочешь на нескучном язычке, название которого произносить нельзя?
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|1.12, noc101 (ok), 23:59, 23/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Круто, хороших программ много должно быть!
Но выживет один! Может быть только один!
З.Ы. Незнаю почему так на Питон так косо смотрят в комментариях. Но зная что на Питоне написан Блендер, я всецело доверяю ему в этом деле.
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|2.19, Аноним (14), 01:08, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поговорим когда на питоне сделают ОС и ты будешь на ней сидеть.
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|1.18, Beta Version (ok), 01:07, 24/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Реализована возможность ускорения кодирования видео при помощи GPU для форматов h.264 на системах с GPU AMD и Intel (через VAAPI) и форматов HEVC и h.264 на системах с GPU NVIDIA (через NVENC)
Ждал h.265 на GPU AMD, эх. Надеюсь, это следующее на очереди.
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|2.23, noc101 (ok), 01:57, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Реализована возможность ускорения кодирования видео при помощи GPU для форматов h.264 на системах с GPU AMD и Intel (через VAAPI) и форматов HEVC и h.264 на системах с GPU NVIDIA (через NVENC)
> Ждал h.265 на GPU AMD, эх. Надеюсь, это следующее на очереди.
Да купи ты видеокарту наконецто, не тупи на красном огрызке!
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