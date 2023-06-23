Выпуск видеоредактора Flowblade 2.10

После двух с половиной лет разработки состоялся релиз многотрековой системы нелинейного видеомонтажа Flowblade 2.10, позволяющей компоновать фильмы и видеоролики из набора отдельных видео, звуковых файлов и изображений. Редактор предоставляет средства для обрезки клипов с точностью до отдельных кадров, их обработки при помощи фильтров и многоуровневой компоновки изображений для встраивания в видео. Имеется возможность произвольного определения порядка применения инструментов и корректировки поведения шкалы времени. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3. Сборки подготовлены в формате deb. Для организации редактирования видео применяется фреймворк MLT. Для обработки различных форматов видео, звука и изображений применяется библиотека FFmpeg. Интерфейс построен с использованием PyGTK. Для математических вычислений задействована библиотека NumPy. Для обработки изображений применяется PIL. Возможно использование плагинов с реализацией видео эффектов из коллекции Frei0r, а также звуковых плагинов LADSPA и фильтров изображений G'MIC.



Основные возможности: 11 инструментов редактирования, 9 из которых входят в базовый рабочий набор;

4 метода вставки, замещения и прикрепления клипов на шкале времени;

Возможность помещения клипов на шкалу времени в режиме Drag & Drop;

Возможность прикрепления клипов и композиций из изображений к другим родительским клипам;

Возможность одновременной работы с 9 комбинированными видео и звуковыми треками;

Средства для корректировки цветов и изменения параметров звука;

Поддержка комбинирования и смешивания изображений и звука;

10 режимов композитинга. Инструменты для анимации по ключевым кадрам, позволяющие смешивать, масштабировать, перемещать и вращать исходное видео;

19 режимов смешивания для вставки изображений в видео;

Более 40 шаблонов замещения изображений;

Более 50 фильтров для изображений, позволяющие корректировать цвета, применять эффекты, размывать, манипулировать прозрачностью, замораживать кадр, создавать иллюзию движения и т.п.

Более 30 звуковых фильтров, включая микширование с привязкой к ключевым кадрам, добавление эха, реверберации и искажения звука;

Поддержка всех популярных форматов видео и звука, поддерживаемых в MLT и FFmpeg. Поддержка изображений в форматах JPEG, PNG, TGA и TIFF, а также векторной графики в формате SVG.





В новом выпуске: По умолчанию предложена новая тёмная тема оформления интерфейса.

По умолчанию задействован режим композитинга "Полная дорожка" ("Full Track"), который заменил ранее предлагавшийся режим свободного перемещения сверху вниз ("Top Down Free Move"), который оставлен в качестве опции. Новый режим близок к методам композитинга, применяемым в других редакторах видео, и более понятен новым пользователям.

На смену формирователям шаблонов (Pattern Producer) реализована система "генераторов". Генераторы представляют собой мультимедийные элементы с редактируемыми параметрами, создающие медиаконтент при помещении на монтажный стол. В версии 2.10 подготовлено 6 генераторов для работы с анимированным текстом, фоном и переходными эффектами.





Добавлен API разработки плагинов Fluxity, упрощающий создание генераторов контента.

Добавлены новые режимы интерполяции ключевых кадров: в дополнение к ранее доступной линейной интерполяции добавлены режимы сглаженной и дискретной интерполяции.

Реализована возможность ускорения кодирования видео при помощи GPU для форматов h.264 на системах с GPU AMD и Intel (через VAAPI) и форматов HEVC и h.264 на системах с GPU NVIDIA (через NVENC).



