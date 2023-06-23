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Выпуск видеоредактора Flowblade 2.10

23.06.2023 22:20

После двух с половиной лет разработки состоялся релиз многотрековой системы нелинейного видеомонтажа Flowblade 2.10, позволяющей компоновать фильмы и видеоролики из набора отдельных видео, звуковых файлов и изображений. Редактор предоставляет средства для обрезки клипов с точностью до отдельных кадров, их обработки при помощи фильтров и многоуровневой компоновки изображений для встраивания в видео. Имеется возможность произвольного определения порядка применения инструментов и корректировки поведения шкалы времени.

Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3. Сборки подготовлены в формате deb. Для организации редактирования видео применяется фреймворк MLT. Для обработки различных форматов видео, звука и изображений применяется библиотека FFmpeg. Интерфейс построен с использованием PyGTK. Для математических вычислений задействована библиотека NumPy. Для обработки изображений применяется PIL. Возможно использование плагинов с реализацией видео эффектов из коллекции Frei0r, а также звуковых плагинов LADSPA и фильтров изображений G'MIC.

Основные возможности:

  • 11 инструментов редактирования, 9 из которых входят в базовый рабочий набор;
  • 4 метода вставки, замещения и прикрепления клипов на шкале времени;
  • Возможность помещения клипов на шкалу времени в режиме Drag & Drop;
  • Возможность прикрепления клипов и композиций из изображений к другим родительским клипам;
  • Возможность одновременной работы с 9 комбинированными видео и звуковыми треками;
  • Средства для корректировки цветов и изменения параметров звука;
  • Поддержка комбинирования и смешивания изображений и звука;
  • 10 режимов композитинга. Инструменты для анимации по ключевым кадрам, позволяющие смешивать, масштабировать, перемещать и вращать исходное видео;
  • 19 режимов смешивания для вставки изображений в видео;
  • Более 40 шаблонов замещения изображений;
  • Более 50 фильтров для изображений, позволяющие корректировать цвета, применять эффекты, размывать, манипулировать прозрачностью, замораживать кадр, создавать иллюзию движения и т.п.
  • Более 30 звуковых фильтров, включая микширование с привязкой к ключевым кадрам, добавление эха, реверберации и искажения звука;
  • Поддержка всех популярных форматов видео и звука, поддерживаемых в MLT и FFmpeg. Поддержка изображений в форматах JPEG, PNG, TGA и TIFF, а также векторной графики в формате SVG.



В новом выпуске:

  • По умолчанию предложена новая тёмная тема оформления интерфейса.
  • По умолчанию задействован режим композитинга "Полная дорожка" ("Full Track"), который заменил ранее предлагавшийся режим свободного перемещения сверху вниз ("Top Down Free Move"), который оставлен в качестве опции. Новый режим близок к методам композитинга, применяемым в других редакторах видео, и более понятен новым пользователям.
  • На смену формирователям шаблонов (Pattern Producer) реализована система "генераторов". Генераторы представляют собой мультимедийные элементы с редактируемыми параметрами, создающие медиаконтент при помещении на монтажный стол. В версии 2.10 подготовлено 6 генераторов для работы с анимированным текстом, фоном и переходными эффектами.

  • Добавлен API разработки плагинов Fluxity, упрощающий создание генераторов контента.
  • Добавлены новые режимы интерполяции ключевых кадров: в дополнение к ранее доступной линейной интерполяции добавлены режимы сглаженной и дискретной интерполяции.
  • Реализована возможность ускорения кодирования видео при помощи GPU для форматов h.264 на системах с GPU AMD и Intel (через VAAPI) и форматов HEVC и h.264 на системах с GPU NVIDIA (через NVENC).


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/jliljebl/fl...)
  2. OpenNews: Выпуск видеоредакторов Flowblade 2.8 и Shotcut 21.01.29
  3. OpenNews: Релиз фреймворка для обработки изображений G'MIC 2.2
  4. OpenNews: Выпуск видеоредактора Shotcut 22.12
  5. OpenNews: Выпуск программы для редактирования видео LosslessCut 3.49.0
  6. OpenNews: Выпуск свободных видеоредакторов OpenShot 3.1 и Pitivi 2023.03
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59335-flowblade
Ключевые слова: flowblade, video
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, void (??), 22:39, 23/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >Видеоредактор
    >Написан на языке... Python

    Программисты давно мертвы, остались только кодеры.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:04, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Не осилил и теперь завидуешь? Если что, мамка твоя на ушко как-то раз сказала что ты вообще мертворожденный был
     
     
  • 3.6, void (??), 23:24, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >завидуешь

    Горю от зависти, ага.

    >мамка твоя

    Кто тебя из аула выпустил, монобровь?

     
  • 2.14, Аноним (14), 00:29, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    по сути, для каждого чиха используются внешние библиотеки
     
     
  • 3.16, void (??), 00:46, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И всё это работает через 100 слоёв абстракций и обёрток.

    Если не умеешь в низкоуровневое программирование, где требуется высокая производительность, пиши скрипты. Зачем вот это всё?

     
     
  • 4.20, Аноним (14), 01:10, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    этот вопрос как раз к тебе
     
  • 2.17, Аноним (17), 01:03, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Программисты давно мертвы, остались только кодеры.

    Прямо классика опеннетного жанра: тактично проигнорировать ценность всего проекта и дое*ся до языка.

     

  • 1.3, Аноним (3), 22:41, 23/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    позорище
     
  • 1.4, prokoudine (ok), 22:44, 23/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Неплохо, но последние фичи MLT (10-бит и прочее), видимо, пока не используются. Жаль.
     
     
  • 2.21, anonymous (??), 01:34, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    MLT это на котором KDENLive сделан? Я честно пытаюсь это запускать раз в пару месяцев оно обычно падет после минут 10. FFmpeg с километровыми страницами вручную набраных ключей ни разу не упал.
     

  • 1.7, Аноним (7), 23:33, 23/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Классна программа. Не падает, в отличие от.
     
  • 1.8, Коробов (?), 23:35, 23/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто пользуется, имеет смысл с Shotcut для монтажа домашнего порно переходить?
     
     
  • 2.10, prokoudine (ok), 23:43, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Если уж переходить, то на Kdenlive.
     

  • 1.9, Rodegast (ok), 23:43, 23/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Код проекта написан на языке Python

    Дальше можно не читать.

     
     
  • 2.11, prokoudine (ok), 23:44, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С таким подходом "дальше можно не читать" про Blender, например. Ведь там тоже гуй на пайтоне написан.
     
  • 2.13, lucentcode (ok), 00:06, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    OpenShot тоже на Python писался, перенос части кода на C++ стали делать позже. При этом работал он более стабильно, чем Kdenlive в то время, когда я их щупал. Падал реже, не терял данные проекта при падении. Так что иногда дело не в ЯП проекта, а в прямых руках разраба.
     
  • 2.15, Аноним (15), 00:35, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хочешь на нескучном язычке, название которого произносить нельзя?
     

  • 1.12, noc101 (ok), 23:59, 23/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Круто, хороших программ много должно быть!
    Но выживет один! Может быть только один!
    З.Ы. Незнаю почему так на Питон так косо смотрят в комментариях. Но зная что на Питоне написан Блендер, я всецело доверяю ему в этом деле.
     
     
  • 2.19, Аноним (14), 01:08, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поговорим когда на питоне сделают ОС и ты будешь на ней сидеть.
     
     
  • 3.22, noc101 (ok), 01:47, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что ты несешь?
     

  • 1.18, Beta Version (ok), 01:07, 24/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Реализована возможность ускорения кодирования видео при помощи GPU для форматов h.264 на системах с GPU AMD и Intel (через VAAPI) и форматов HEVC и h.264 на системах с GPU NVIDIA (через NVENC)

    Ждал h.265 на GPU AMD, эх. Надеюсь, это следующее на очереди.

     
     
  • 2.23, noc101 (ok), 01:57, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Реализована возможность ускорения кодирования видео при помощи GPU для форматов h.264 на системах с GPU AMD и Intel (через VAAPI) и форматов HEVC и h.264 на системах с GPU NVIDIA (через NVENC)
    > Ждал h.265 на GPU AMD, эх. Надеюсь, это следующее на очереди.

    Да купи ты видеокарту наконецто, не тупи на красном огрызке!

     

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