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Выпуск видеоредакторов Flowblade 2.8 и Shotcut 21.01.29

09.02.2021 20:14

Состоялся релиз многотрековой системы нелинейного видеомонтажа Flowblade 2.8, позволяющей компоновать фильмы и видеоролики из набора отдельных видео, звуковых файлов и изображений. Редактор предоставляет средства для обрезки клипов с точностью до отдельных кадров, их обработки при помощи фильтров и многоуровневой компоновки изображений для встраивания в видео. Имеется возможность произвольного определения порядка применения инструментов и корректировки поведения шкалы времени.

Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3. Сборки подготовлены в формате deb. Для организации редактирования видео применяется фреймворк MLT. Для обработки различных форматов видео, звука и изображений применяется библиотека FFmpeg. Интерфейс построен с использованием PyGTK. Для математических вычислений задействована библиотека NumPy. Для обработки изображений применяется PIL. Возможно использование плагинов с реализацией видео эффектов из коллекции Frei0r, а также звуковых плагинов LADSPA и фильтров изображений G'MIC.

В новом выпуске:

  • Добавлено подменю "View->Panel Placement" для выбора позиции размещения панели на экранах с разрешением 1680x1050 и выше.
  • Предложены две новые тёмные темы оформления - Flowblade Neutral с нейтральным фоном и Flowblade Gray с очень лёгким смещением оттенка в сторону синего цвета. Ранее предлагаемая по умолчанию тема оформления оставлена под именем Flowblade Blue.
  • Предоставлена возможность изменения порядка следования элементов в средней панели, включаемая через меню "View->Middlebar layout->Free Bar" и "View->Middlebar layout->Configure Free Bar"
  • Добавлена поддержка изменения горячих клавиш.
  • Добавлен виджет Tool Dock для выбора инструментов редактирования по шкале времени, который можно использовать вместо выпадающего меню средней панели.
  • Обновлена панель с фильтрами. Панели редактирования фильтров теперь располагаются в стековой форме. Панель Filter Selection перенесена в правую часть шкалы времени и позволяет пользователю добавлять фильтры через двойной клик на элемент фильтра или перетаскивая фильтры на клип мышью.
  • Для средней панели предложен дополнительный набор цветных пиктограмм.
  • Обновлены переводы на русский и украинский языки.

Дополнительно можно отметить обновление видеоредактора Shotcut 21.01.29, который развивается автором проекта MLT и использует данный фреймворк для организации редактирования видео. Поддержка форматов видео и звука реализована через FFmpeg. Возможно использование плагинов с реализацией видео и аудио эффектов, совместимых с Frei0r и LADSPA. Из особенностей Shotcut можно отметить возможность многотрекового редактирования с компоновкой видео из фрагментов в различных исходных форматах, без необходимости их предварительного импортирования или перекодирования. Имеются встроенные средства для создания скринкастов, обработки изображения с web-камеры и приёма потокового видео. Для построения интерфейса применяется Qt5. Код написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv3.

Выпуск Shotcut 21.01.29 примечателен добавлением поддержки кодирования и декодирования видео в формате AV1. В новой версии также проведена оптимизация производительности многопоточных операций смешивания видеодорожек и увеличена скорость работы многих фильтров. Завершён перевод интерфейсов для работы со шкалой времени, фильтрами и ключевыми кадрами на использование API Qt Quick Controls 2. Обновлены версии MLT 6.24.0 и Qt 5.15.2. Добавлен расширенный режим настройки преобразования видео перед редактированием, в котором можно настроить параметры HDR, цветового пространства BT.709, устранения чересстрочности и переопределения частоты кадров. В состав включён новый фильтр подавления шума "Quantization".

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/jliljebl/fl...)
  2. OpenNews: Выпуск видеоредактора Flowblade 2.4
  3. OpenNews: Выпуск видеоредактора Shotcut 20.06
  4. OpenNews: Релиз свободного видеоредактора Avidemux 2.7.6
  5. OpenNews: Выпуск видеоредактора Pitivi 2020.09
  6. OpenNews: Релиз видеоредактора Kdenlive 20.12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54561-flowblade
Ключевые слова: flowblade, image
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  • 1.8, Аноним (-), 21:11, 09/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ещё забыли упомянуть про выход Kdenlive 20.12.2. Он то помощнее будет этих игрушек.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 21:46, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    "Помощнее"?

    Никакой опенсорсной проект для редактиоования видео не "будет помощнее" проприетарных решений. Спрашивается, на кой вообще вы это сказали? Что за критерий оценивания? Бред полный.

    Любой софт - это всего лишь инструмент. Используйте то, что вам нравится.

     
     
  • 3.15, Sunderland93 (ok), 21:59, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хрена как у тебя бомбануло то :)  чел говорит что в сравнении с Kdenlive сабж - игрушки. И таки лично от себя могу сказать, что Kdenlive точно уделывает Vegas
     
     
  • 4.21, srgazh (ok), 22:39, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уделывается от Vegas?
     
  • 3.16, Redirect (??), 22:04, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да каждому понятно, что эти opensource-редакторы для начинающих и неискушенных пользователей! Тоже мне ..., за бесплатно хочешь достойный аналог Pinacle Studio, Sony Vegas, DaVinchi Resolve и т.д.
     

  • 1.9, пох. (?), 21:13, 09/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати, раз комментов по теме один хрен нет, кто-нибудь из интересующихся темой, может подсказать что-то совсем примитивное, способное на минимальное редактирование .mp4 исходников?

    То есть подрезать начало-конец, разделить на куски или вырезать ненужное. Склеить несколько кусков, можно без всяких дурацких "переходов" (хотя с ними проще).

    Ключевой момент - без ненужного перекодирования. ffmpeg и прочие не-wysiwyg поделки не предлагать (специально для местных дурачков).

    Мне совершенно наплевать, открытое, закрытое, под какую систему. Но оно должно просто работать. И не быть при этом adobe premiere или аналогичным монстром.

    Т.е. я ищу что-то похожее на womble, но для mp4. Внутри МОЖЕТ быть не-baseline.

     
     
  • 2.10, Аноним (-), 21:15, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    virtualdub

     
     
  • 3.17, пох. (?), 22:17, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    э... а ты точно уверен что он вообще в состоянии открыть .mp4? Не говоря уже о порезать и сохранить без перекодирования. Это нечто из 2000 года разьве не умерло вместе с vfw - именно из-за странного выбора уже тогда мертвого апи?

    И что - меньшей п-цомы, хотя бы умеющей нормальный таймлайн, в природе нет вообще?

     
  • 2.18, Аноним (18), 22:18, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Emacs
     

  • 1.12, Аноним (12), 21:35, 09/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подробнее о выпуске Flowblade 2.8: https://vk.com/@flowblade-vyshel-videoredaktor-flowblade-28
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 21:39, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Подробнее о выпуске Flowblade 2.8: https://vk.com/@flowblade-vyshel-videoredaktor-flowblade-28

    Не дает читать. Грит:

    >Your browser is out of date
    > This may cause VK to work slowly or experience errors. For speed and stability, we recommend you install the latest version of one of the following browsers:

    Наймите ля программиздов что-ли нормальных, там ведь хороший код изначально был, вы че, на раст переписались уже

     
     
  • 3.20, Аноним (12), 22:33, 09/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Та же статья, которая была предложена мной выше, но на дзене: https://zen.yandex.ru/media/id/5fbe444f9b7f026dd96a9240/vyshel-videoredaktor-f
     

  • 1.19, Тушёнка (?), 22:21, 09/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Читаю - не пойму - то ли продажники профессиональных редакторов в коментах пасутся?
     

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