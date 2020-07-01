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Выпуск видеоредактора Shotcut 20.06

01.07.2020 11:16

Опубликован релиз видеоредактора Shotcut 20.06, который развивается автором проекта MLT и использует данный фреймворк для организации редактирования видео. Поддержка форматов видео и звука реализована через FFmpeg. Возможно использование плагинов с реализацией видео и аудио эффектов, совместимых с Frei0r и LADSPA. Из особенностей Shotcut можно отметить возможность многотрекового редактирования с компоновкой видео из фрагментов в различных исходных форматах, без необходимости их предварительного импортирования или перекодирования. Имеются встроенные средства для создания скринкастов, обработки изображения с web-камеры и приёма потокового видео. Для построения интерфейса применяется Qt5. Код написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv3.

В новом выпуске:

  • Добавлен генератор слайд-шоу (Playlist > menu > Add Selected to Slideshow).
  • Для видео и изображений реализован режим прокси-редактирования (Settings > Proxy), позволяющий создавать и использовать видео и изображения в низком разрешении вместо оригинальных вариантов файлов (автоконвертация при редактировании). Пользователь может выполнить редактирования на основе изображений в низком разрешении, минимально нагружая систему, а когда результат будет готов экспортировать работу в нормальном разрешении.
  • Добавлен набор фильтров для пространственного видео в режиме 360-градусов: Equirectangular Mask, Equirectangular to Rectilinear, Hemispherical to Equirectangular, Rectilinear to Equirectangular, Stabilize, Transform.
  • Добавлен генератор вспышек Blip Flash (Open Other > Blip Flash).
  • Добавлены преднастройки экспорта: Slide Deck (H.264) и Slide Deck (HEVC).
  • В фильтры поворота, масштабирования и позиционирования добавлен параметр для определения цвета фона.
  • Добавлена возможность перемещения файлов из внешнего файлового менеджера на шкалу времени в режиме drag&drop.
  • В контекстное меню клипа добавлена опция для слияния со следующим клипом.
  • Добавлена настройка для калибровки синхронизации при воспроизведении (Settings > Synchronization).
  • В панель Keyframes для всех параметров добавлена кнопка добавления ключевого кадра (ранее данная кнопка показывалась выборочно).
  • Добавлен Wavelet-фильтр для подавления шумов на видео.
  • Для соблюдения политкорректности "Master" на шкале времени переименован в Output.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.shotcut.org/blog/n...)
  2. OpenNews: Релиз видеоредактора Shotcut 20.02
  3. OpenNews: Релиз профессионального видеоредактора DaVinci Resolve 16
  4. OpenNews: Выпуск видеоредактора Flowblade 2.4
  5. OpenNews: Тестирование видеоредактора Lightworks 2020.1 для Linux
  6. OpenNews: Выпуск свободного видеоредактора OpenShot 2.5.0
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Тот_Самый_Анонимус
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53267-shotcut
Ключевые слова: shotcut, video
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 11:19, 01/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Для соблюдения политкорректности "Master" на шкале времени переименован в Output.

    Тот-Кого-Нельзя-Называть

     
     
  • 2.5, КО (?), 11:35, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Признали что негры рабы.
    Не обращали бы внимание - было бы меньше расизма
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 13:55, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что негры рыбы?
     
  • 2.14, Anonim (??), 13:19, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Имя Бога?
     
     
  • 3.17, Аноним (19), 13:50, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    God is tot. Kokodi kokoda.

    Это стишок такой немецкий, запомнившийся из школы.

    Der Hahn ist tot, der Hahn ist tot
    Der Hahn ist tot, der Hahn ist tot
    Er kann nicht mehr kräh'n, kokodi, kokoda
    Er kann nicht mehr kräh'n, kokodi, kokoda
    Kokokokokokokokodi, kokoda

    Петух сдох, петух сдох
    Петух сдох, петух сдох
    Он больше не поет кокоди кокода
    Он больше не поет кокоди кокода

     
     
  • 4.18, Аноним (19), 13:54, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На это обычно возражают

    Gott ist tot (c) Nietzsche
    Nietzsche is tot (c) Gott

    Но это не имеет отношение к действительности.

     

  • 1.2, iCat (ok), 11:26, 01/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Одно огорчает: QT.
    Плохо понимаю: неужели так сложно создать программу без привязки к фреймворку? Тут я не делаю различия между QT и GTK...
     
     
  • 2.3, Аноним (1), 11:28, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > неужели так сложно создать программу без привязки к фреймворку?

    Попробуй и узнаешь.

     
  • 2.6, Аноним (6), 11:36, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Плохо понимаешь. Да, сложно.
     
  • 2.8, Andrey (??), 11:39, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неужели так сложно установить зависимости пакета?
     
  • 2.11, Аномномномнимус (?), 12:43, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Когда люди не разбираются, но чушь несут - вот ЭТО огорчает.
     
     
  • 3.13, анонимомус (?), 13:16, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Недавно попадалось высказывание, что типо разработчики приложения ленивые, в AppStore опубликовали приложение, а в Goolge Play нет, по ходу у людей в голове полная каша, что многие приложения с одним названием под разные платформы - фактически разные приложения им даже в голову не приходит.
     
  • 2.16, Аноним (19), 13:44, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Cinelerra, наверное, единственная монтажка, написанная на C. Потому она очень быстрая даже на слабых компах.
     

  • 1.4, еплршн7щ (?), 11:32, 01/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надеюсь однажды увидеть в этом или любом другом свободном редакторе аналог Warp Stabilizer из Премьера. В kdenlive есть, но очень далёк по эффективности от Warp Stabilizer
     
  • 1.7, Аноним (6), 11:37, 01/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А что это за такой страшный оконный декоратор на скриншотах?
     
     
  • 2.10, A.Stahl (ok), 12:30, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На стандартный виндовый похож.
     
  • 2.12, Вкусная водочка (?), 12:58, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Windows 10
     
     
  • 3.21, Im banana man (?), 14:43, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая мерзость! Простите )
     

  • 1.9, Аноним (9), 11:40, 01/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Есть же DaVinci Resolve:
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51306
     
  • 1.15, Аноним (19), 13:43, 01/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для видео и изображений реализован режим прокси-редактирования

    Между прочим, в Sony Vegas этого нет (есть в Edius). Но умеет ли Shotcut 3D переходы? Например, эффект перелистывания страницы.

     
     
  • 2.20, Аноним (19), 13:59, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот как в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=0HOs0LI-CYc&disable_polymer=1 (сделано в AVS Video Editor)
    Какая линуксовая монтажка это умеет? И вообще может потягаться в юзабилити для новичков с AVS.
     
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