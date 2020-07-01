Выпуск видеоредактора Shotcut 20.06

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|1.1, Аноним (1), 11:19, 01/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Для соблюдения политкорректности "Master" на шкале времени переименован в Output.
Тот-Кого-Нельзя-Называть
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|2.5, КО (?), 11:35, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Признали что негры рабы.
Не обращали бы внимание - было бы меньше расизма
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|3.17, Аноним (19), 13:50, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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God is tot. Kokodi kokoda.
Это стишок такой немецкий, запомнившийся из школы.
Der Hahn ist tot, der Hahn ist tot
Der Hahn ist tot, der Hahn ist tot
Er kann nicht mehr kräh'n, kokodi, kokoda
Er kann nicht mehr kräh'n, kokodi, kokoda
Kokokokokokokokodi, kokoda
Петух сдох, петух сдох
Петух сдох, петух сдох
Он больше не поет кокоди кокода
Он больше не поет кокоди кокода
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|4.18, Аноним (19), 13:54, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На это обычно возражают
Gott ist tot (c) Nietzsche
Nietzsche is tot (c) Gott
Но это не имеет отношение к действительности.
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|1.2, iCat (ok), 11:26, 01/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Одно огорчает: QT.
Плохо понимаю: неужели так сложно создать программу без привязки к фреймворку? Тут я не делаю различия между QT и GTK...
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|2.3, Аноним (1), 11:28, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> неужели так сложно создать программу без привязки к фреймворку?
Попробуй и узнаешь.
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|3.13, анонимомус (?), 13:16, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Недавно попадалось высказывание, что типо разработчики приложения ленивые, в AppStore опубликовали приложение, а в Goolge Play нет, по ходу у людей в голове полная каша, что многие приложения с одним названием под разные платформы - фактически разные приложения им даже в голову не приходит.
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|2.16, Аноним (19), 13:44, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Cinelerra, наверное, единственная монтажка, написанная на C. Потому она очень быстрая даже на слабых компах.
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|1.4, еплршн7щ (?), 11:32, 01/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Надеюсь однажды увидеть в этом или любом другом свободном редакторе аналог Warp Stabilizer из Премьера. В kdenlive есть, но очень далёк по эффективности от Warp Stabilizer
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|1.15, Аноним (19), 13:43, 01/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Для видео и изображений реализован режим прокси-редактирования
Между прочим, в Sony Vegas этого нет (есть в Edius). Но умеет ли Shotcut 3D переходы? Например, эффект перелистывания страницы.
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