Выпуск видеоредактора Shotcut 20.06

Опубликован релиз видеоредактора Shotcut 20.06, который развивается автором проекта MLT и использует данный фреймворк для организации редактирования видео. Поддержка форматов видео и звука реализована через FFmpeg. Возможно использование плагинов с реализацией видео и аудио эффектов, совместимых с Frei0r и LADSPA. Из особенностей Shotcut можно отметить возможность многотрекового редактирования с компоновкой видео из фрагментов в различных исходных форматах, без необходимости их предварительного импортирования или перекодирования. Имеются встроенные средства для создания скринкастов, обработки изображения с web-камеры и приёма потокового видео. Для построения интерфейса применяется Qt5. Код написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv3. В новом выпуске: Добавлен генератор слайд-шоу (Playlist > menu > Add Selected to Slideshow).

Для видео и изображений реализован режим прокси-редактирования (Settings > Proxy), позволяющий создавать и использовать видео и изображения в низком разрешении вместо оригинальных вариантов файлов (автоконвертация при редактировании). Пользователь может выполнить редактирования на основе изображений в низком разрешении, минимально нагружая систему, а когда результат будет готов экспортировать работу в нормальном разрешении.

Добавлен набор фильтров для пространственного видео в режиме 360-градусов: Equirectangular Mask, Equirectangular to Rectilinear, Hemispherical to Equirectangular, Rectilinear to Equirectangular, Stabilize, Transform.

Добавлен генератор вспышек Blip Flash (Open Other > Blip Flash).

Добавлены преднастройки экспорта: Slide Deck (H.264) и Slide Deck (HEVC).

В фильтры поворота, масштабирования и позиционирования добавлен параметр для определения цвета фона.

Добавлена возможность перемещения файлов из внешнего файлового менеджера на шкалу времени в режиме drag&drop.

В контекстное меню клипа добавлена опция для слияния со следующим клипом.

Добавлена настройка для калибровки синхронизации при воспроизведении (Settings > Synchronization).

В панель Keyframes для всех параметров добавлена кнопка добавления ключевого кадра (ранее данная кнопка показывалась выборочно).

Добавлен Wavelet-фильтр для подавления шумов на видео.

Для соблюдения политкорректности "Master" на шкале времени переименован в Output.