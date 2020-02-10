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Выпуск свободного видеоредактора OpenShot 2.5.0

10.02.2020 10:25

Представлен выпуск свободной системы нелинейного видеомонтажа OpenShot 2.5.0. Код проекта поставляется под лицензией GPLv3: интерфейс написан на Python и PyQt5, ядро обработки видео (libopenshot) написано на C++ и использует возможности пакета FFmpeg, интерактивная шкала времени написана с использованием HTML5, JavaScript и AngularJS. Для пользователей Ubuntu пакеты с последним выпуском OpenShot доступны через специально подготовленный PPA-репозиторий, для остальных дистрибутивов сформирована самодостаточная сборка в формате AppImage. Имеются сборки для Windows и macOS.

Редактор отличается удобным и интуитивно понятным пользовательским интерфейсом, позволяющим редактировать видео даже начинающим пользователям. Программа поддерживает несколько десятков визуальных эффектов, даёт возможность работы с многотрековыми монтажными шкалами с возможностью перемещения мышью элементов между ними, позволяет масштабировать, кадрировать, осуществлять слияние блоков видео, обеспечивать плавное перетекание из одного ролика в другой, производить наложение полупрозрачных областей и т.п. Имеется возможность перекодирования видео с предварительным просмотром изменений на лету. Благодаря задействованию библиотек проекта FFmpeg OpenShot поддерживает огромное количество форматов видео, звука и изображений (включая полную поддержку SVG).

В новом выпуске:

  • Поддержка аппаратного ускорения кодирования и декодирования видео с использованием GPU вместо CPU. Поддерживаемые видеокартой и установленными драйверами режимы ускорения отображаются в секции "Preferences->Performance". Для видеоркат NVIDIA пока поддерживается только ускорение кодирования при наличии проприетарного драйвера NVIDIA 396+. Для карт AMD и Intel используется VA-API (Video Acceleration API), требующий установки пакета mesa-va-drivers или i965-va-driver. Возможно применение нескольких GPU - например, на ноутбуках с гибридной графикой встроенный GPU Intel можно применять для ускорения кодирования, а GPU дискретной видеокарты для декодирования. Уровень производительности при аппаратном ускорении зависит от формата видео и его поддержки видеокартой, например, для файлов MP4/H.264 отмечается увеличение скорости декодирования и кодирования пиксельных данных на 30-40%;
  • Существенно (на несколько порядков) увеличена производительность системы обработки ключевых кадров, которая была полностью переписана и теперь обеспечивает предоставление интерполированных значений практические в режиме реального времени. Новая система позволяет генерировать около 100 тысяч интерполированных значений за время, которое в старой системе уходило на формирование одного значения, что позволило избавиться от ранее применявшегося механизма кеширования. Ранее, несмотря на применение кэша ключевых кадров, в проектах с большим числом клипов, производительность системы обработки ключевых кадров сильно проседала и возникали большие задержки при доступе к ключевым кадрам или при перемещении по шкале времени;
  • Добавлена поддержка экспорта и импорта файлов в форматах EDL и XML, применяемых в пакетах Adobe Premiere и Final Cut Pro, и предоставляющих информацию о входящих в проект файлах, клипах, ключевых кадрах, преобразованиях и состоянии шкалы времени;
  • Значительно улучшена генерация миниатюр. Решены проблемы с пропаданием миниатюр после перемещения или переименования каталога. В проекте сопутствующие ресурсы теперь хранятся в отдельном каталоге, а для генерации и отдачи миниатюр используется локальный HTTP-сервер, проверяющий разные каталоги, определяющий отсутствующие файлы и регенерирующий недостающие миниатюры (интерфейс и шкала времени базируется на применении HTML-технологий и теперь запрашивают изображения миниатюр у встроенного HTTP-сервера);
  • Добавлена поддержка выпусков системы 3D-моделирования Blender 2.80 и 2.81, а также поддержка формата файлов ".blend". Обновлено большинство анимированных титров, подготовленных в Blender. Улучшена логика определения версии и исполняемого файла Blender;
  • Реализована возможность автоматического создания резервных копий и восстановления предыдущего состояния в случае сбоя или случайной ошибки. Например, если пользователь случайно удалит клипы со шкалы времени и автозапись сохранит это изменение, пользователь теперь имеет возможность откатиться на одну из ранее сделанных резервных копий (ранее автозапись заменяла собой активный файл проекта, а теперь перед заменой промежуточные резервные копии сохраняются в каталоге ~/.openshot_qt/recovery/);
  • Улучшена совместимость с векторными изображениями в формате SVG. Устранено множество проблем с SVG, связанных с прозрачностью, шрифтами и т.п. Для обработки SVG в комплект добавлен свежий выпуск библиотеки resvg;
  • Улучшено окно предпросмотра. При изменении размера окна масштаб теперь выбирается только в значениях, допускающих деление исходного размера на два без остатка, что избавляет от появления пустот по краям изображения;
  • Улучшена система экспорта. При экспорте с иной частотой кадров в проекте теперь не меняются данные ключевых кадров (ранее применялось масштабирование ключевых кадров, что могло приводить к потере информации при экспорте с низкими FPS);
  • По умолчанию при первом запуске отключена автоматическая отправка телеметрии. Метрики отправляются только если пользователь явно согласится с отправкой анонимизированных метрик, включающих сведения о версиях библиотек и компонентов системы, а также информацию о возникающих ошибках. Для подтверждения согласия с отправкой телеметрии при первом запуске теперь выводится специальный диалог, опция отправки в котором активирована по умолчанию и снабжена пометкой "Да, я бы хотел улучшить OpenShot", которая без чтения примечания в окне может ввести в заблуждение;
  • Внесены многочисленные улучшения в систему сборки и сборочные сценарии на основе CMake. Улучшена поддержка непрерывных сборок в Travis CI и GitLab CI;
  • Улучшена совместимость с разными платформами. Расширен тестовый набор и учтены особенности разных ОС. Обеспечен паритет в функциональности и поддержке для Linux, Windows и macOS.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.openshot.org/blog/...)
  2. OpenNews: Выпуск свободного видеоредактора OpenShot 2.4
  3. OpenNews: Выпуск свободного видеоредактора OpenShot 2.4.4
  4. OpenNews: Релиз видеоредактора Shotcut 19.06
  5. OpenNews: Релиз профессионального видеоредактора DaVinci Resolve 16
  6. OpenNews: Выпуск видеоредактора Flowblade 2.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: openshot, video
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, CHIM (ok), 11:16, 10/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вы мне лучше скажите чем можно сделать Хардсаб без перекодирования видео? Это вообще возможно?
     
     
  • 2.2, SkyNet (??), 11:23, 10/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А что гугл говорить отказался?
     
     
  • 3.7, CHIM (ok), 11:41, 10/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гугл не даст ответа на данный вопрос, существует куча программ которые это могут делать и  тут только опыт поможет.
     
  • 2.3, Nname (?), 11:31, 10/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Хардсаб - он на то и хардсаб, что в видео запаян. Без перекодировки не получится.
     

  • 1.4, Alen (??), 11:32, 10/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >интерфейс написан на Python и PyQt5, ядро обработки видео (libopenshot) написано на C++ и использует возможности пакета FFmpeg, интерактивная шкала времени написана с использованием HTML5, JavaScript и AngularJS.

    Я считаю, не применив так же, GO, Rust и ассемблер, парни много упустили!

     
     
  • 2.5, парни (?), 11:36, 10/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    зато у нас телеметрия, как у больших!
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:37, 10/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    а зачем?
    сейчас вполне разумно сделано: кнопки на пистоне, midl-layer - на плюсах, кодирование - на сях (ffmpeg и прочие)...
     
     
  • 3.8, Аномномномнимус (?), 11:44, 10/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ++++ два чаю этому господину
     
  • 3.13, Alen (??), 12:44, 10/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >сейчас вполне разумно сделано: кнопки на пистоне, midl-layer - на плюсах

    Вот да, грузим в память интерпретатора питона, интерпретатора js - ноду, qtcore с прибамбасами (если вы не на кде), и вот тут со всей очевидностью не хватает чего то на GO и жабе со сборщиками мусора! Вот тогда, можно было бы легко слать к нотабагу всех тех жадных  граждан, которые вознамерились обрабатывать видео со своими 32 гигами оперативки.

     
  • 2.9, llolik (ok), 12:00, 10/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Rust

    resvg на rust написан. Впрочем, это сторонняя либа.

     

  • 1.10, Ыр2.0 (?), 12:05, 10/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Новость вводит в заблуждение.

    Писано:
    >> включая полную поддержку SVG

    И там же пишется, что использует resvg. resvg не может SVG Tiny 1.2 и SVG 2.0, о чём и написано на странице с resvg.

     
     
  • 2.11, llolik (ok), 12:20, 10/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > SVG Tiny 1.2

    Как бы не для мобильных устройств делается.
    > SVG 2.0

    Ещё не принят и его в принципе никто, насколько мне известно, не умеет.

    Текущая версия принятого широкоиспользуемого стандарта SVG 1.1

     

  • 1.12, Аноним (-), 12:35, 10/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Свободное ПО это великое благо для людей но почитав вот это https://community.livejournal.com/-politics-/13598281.html я понял что в России это не только не реально но и опасно.
     
  • 1.14, Аноним (14), 12:58, 10/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так, для обрезания видосиков - норм.
     
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