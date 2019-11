Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 2.81

Опубликован выпуск свободного пакета 3D-моделирования Blender 2.81, в который вошло более тысячи исправлений и улучшений, подготовленных за четыре месяца с момента формирования значительной ветки Blender 2.80. Основные изменения: Предложен новый интерфейс для навигации по файловой системе, реализованный в форме всплывающего окна c типичной для файловых менеджеров начинкой. Поддерживаются разные режимы просмотра (список, миниатюры), фильтры, динамически выводимая панель с опциями, помещение удалённых файлов в корзину, запоминание изменённых настроек;

Реализована функция переименования групп элементов в пакетном режиме. Если раньше можно было переименовать только активный элемент (F2), то теперь данную операцию можно выполнить и для всех выделенных элементов (Ctrl F2). При переименовании поддерживаются такие возможности, как поиск с заменой на основе регулярных выражений, задание масок префикса и суффикса, чистка символов и изменение регистра символов;

Проведена работа по повышению удобства работы c окном структуры проекта (Outliner). Выделения в Outliner теперь синхронизированы со всеми 3D-представлениями (viewport). Добавлена навигация по элементам при помощи клавиш вверх и вниз, а также раскрытие и сворачивание блоков клавишами вправо и влево. Обеспечена поддержка выделения диапазонов через клик с удерживанием клавиши Shift и добавление новых элементов к уже выделенным через клик с удержанием Ctrl. Добавлена возможность выделения субэлементов, отображаемых в виде пиктограммы. Добавлена опция для показа скрытых объектов. Представлены пиктограммы для ограничений, групп вершин и секвенсора;

Добавлены новые инструменты для скульптурного моделирования, такие как кисть для имитации деформации каркаса модели, кисть эластичной деформации с сохранением объёма, кисть рисования с деформацией полигональной сетки, инструмент для вращения и масштабирования вокруг опорной точки с сохранением симметрии, инструмент для фильтрации полигональной сетки, деформирующий одновременно все вершины сетки;

Добавлены новые инструменты изменения топологии: Voxel Remesh для создания полигональной сетки чётным c числом граней и устранением проблем с пересечениями, путём преобразования их в объёмное представление и обратно. QuadriFlow Remesh для создания полигональной сетки с четырёхугольными ячейками, несколькими полюсами и краевыми петлями, повторяющими кривизну поверхности. В инструменте Poly Build реализованы возможности изменения топологии, например, для удаления элементов полигональной сетки теперь можно использовать клик с нажатым Shift, для добавления новых элементов - клик с нажатым Ctrl, а для изменения позиции клик с перетаскиванием;

В движке рендеринга Cycles появилась возможность аппаратного ускорения трассировки лучей с использованием платформы NVIDIA RTX. Добавлен новый режим подавления шумов после рендеринга, основанный на использовании развиваемой компанией Intel библиотеки OpenImageDenoise. В средства адаптивного кусочного построения гладких поверхностей (Adaptive Subdivision) добавлен режим устранения швов между гранями, вызванных смещением или разнородностью материалов. Реализованы новые шейдеры для текстур (White Noise, Noise, Musgrave, Voronoi);

В инструменты трансформации добавлена поддержка перемещения исходных позиций (Object Origin) объектов без их явного выделения, а также возможность трансформации родительских элементов, не затрагивая дочерние. Добавлен режим трансформации с зеркалированием по осям Y и Z;

Реализованы новые опции привязки рёбер (Edge Snapping): Edge Center, для привязки по центру ребра и Edge Perpendicular для привязки по ближайшей точки на ребре. Добавлен новый режим слияния вершин "Split Edges & Faces", автоматически разделяющий смежные рёбра и грани для исключения перекрытия геометрии;

В движок рендеринга Eevee, поддерживающий физически корректный рендеринг в реальном времени и использующий только GPU (OpenGL) для рендеринга, добавлен режим мягких теней и возможность использования прозрачности при шейдинге на базе BSDF. Реализации режимов смешивания Additive и Multiply заменены на эквиваленты на базе шейдеров, совместимые с движком Cycles. Переработана система рельефного текстурирования, которая стала проще в настройке и более качественной;

Во Viewport добавлены новые опции для отображения 3D-сцены с использованием режима рендеринга Look Development (Material Preview) в движках Cycles и Eevee, позволяющем быстро протестировать расширенные диапазоны яркости (HDRI) и наложение текстур. Каждое окно просмотра 3D-сцены теперь может содержать собственный набор видимых коллекций. В анализатор полигональной сетки добавлена поддержка мешей с модификаторами, а не только исходных мешей. Объекты с изображениями могут быть настроены для отображения только в боковой проекции;

Добавлена экспериментальная система Library Overrides, которую можно использовать вместо механизма прокси для локального переопределения связанных персонажей и других типов данных. В отличие от прокси новая система позволяет создавать несколько независимых переопределений одних связанных данных (например, определяющих персонаж), допускает рекурсивное переопределение и добавление новых модификаторов или ограничений;

В средствах для создания анимации обеспечено точное управление вращением и масштабированием в сочленениях, ограничениях и драйверах;

В эскизном карандаше (Grease Pencil) расширены возможности интерфейса пользователя, реорганизованы меню, добавлены новые инструменты, операции, кисти, преднастройки, материалы и модификаторы;

Добавлена поддержка звукового кодека Opus и формата контейнера WebM. Реализована поддержка видео WebM/VP9 с прозрачностью;

В секвенсоре добавлен оператор для добавления/удаления затухания для всех полос и поддержка упреждающий загрузки кадров для заполнения кэша;

Расширен Python API, добавлены новые обработчики и обеспечен динамический вывод всплывающих подсказок для операторов. Версия Python обновлена до 3.7.4;

Обновлены дополнения. Добавлена настройка "Enabled Add-ons Only" для показа в списке только включенных дополнений. Улучшена поддержка форматов glTF 2.0 (GL Transmission Format) и FBX (Filmbox).