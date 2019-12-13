Выпуск видеоредактора Flowblade 2.4

Состоялся релиз многотрековой системы нелинейного видеомонтажа Flowblade 2.4, позволяющей компоновать фильмы и видеоролики из набора отдельных видео, звуковых файлов и изображений. Редактор предоставляет средства для обрезки клипов с точностью до отдельных кадров, их обработки при помощи фильтров и многоуровневой компоновки изображений для встраивания в видео. Имеется возможность произвольного определения порядка применения инструментов и корректировки поведения шкалы времени. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3. Сборки подготовлены в формате deb. Для организации редактирования видео применяется фреймворк MLT. Для обработки различных форматов видео, звука и изображений применяется библиотека FFmpeg. Интерфейс построен с использованием PyGTK. Для математических вычислений задействована библиотека NumPy. Для обработки изображений применяется PIL. Возможно использование плагинов с реализацией видео эффектов из коллекции Frei0r, а также звуковых плагинов LADSPA и фильтров изображений G'MIC. В новом выпуске: Осуществлён переход на использование Python 3;

Добавлена возможность экспорта звука в формате проекта для звукового редактора Ardour;

Добавлен новый режим композитинга "Standard Auto", которые позиционируется как наиболее простой способ совмещения нескольких изображений в одном кадре;

Проведена работа по увеличению качества изображений и доступности инструментов при композитинге;

Обновлены фильтры для трансформации. Добавлены новые фильтры для масштабирования, вращения и сдвига. Для фильтра масштабирования предоставлен графический интерфейс редактирования. Все значения фильтра теперь могут быть отредактированы через интерфейс работы с ключевыми кадрами.





Основные возможности: 11 инструментов редактирования, 9 из которых входят в базовый рабочий набор;

4 метода вставки, замещения и прикрепления клипов на шкале времени;

Возможность помещения клипов на шкалу времени в режиме Drag & Drop;

Возможность прикрепления клипов и композиций из изображений к другим родительским клипам;

Возможность одновременной работы с 9 комбинированными видео и звуковыми треками;

Средства для корректировки цветов и изменения параметров звука;

Поддержка комбинирования и смешивания изображений и звука;

10 режимов композитинга. Инструменты для анимации по ключевым кадрам, позволяющие смешивать, масштабировать, перемещать и вращать исходное видео;

19 режимов смешивания для вставки изображений в видео;

Более 40 шаблонов замещения изображений;

Более 50 фильтров для изображений, позволяющие корректировать цвета, применять эффекты, размывать, манипулировать прозрачностью, замораживать кадр, создавать иллюзию движения и т.п.

Более 30 звуковых фильтров, включая микширование с привязкой к ключевым кадрам, добавление эха, реверберации и искажения звука;

Поддержка всех популярных форматов видео и звука, поддерживаемых в MLT и FFmpeg. Поддержка изображений в форматах JPEG, PNG, TGA и TIFF, а также векторной графики в формате SVG.



