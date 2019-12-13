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Выпуск видеоредактора Flowblade 2.4

13.12.2019 20:34

Состоялся релиз многотрековой системы нелинейного видеомонтажа Flowblade 2.4, позволяющей компоновать фильмы и видеоролики из набора отдельных видео, звуковых файлов и изображений. Редактор предоставляет средства для обрезки клипов с точностью до отдельных кадров, их обработки при помощи фильтров и многоуровневой компоновки изображений для встраивания в видео. Имеется возможность произвольного определения порядка применения инструментов и корректировки поведения шкалы времени.

Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3. Сборки подготовлены в формате deb. Для организации редактирования видео применяется фреймворк MLT. Для обработки различных форматов видео, звука и изображений применяется библиотека FFmpeg. Интерфейс построен с использованием PyGTK. Для математических вычислений задействована библиотека NumPy. Для обработки изображений применяется PIL. Возможно использование плагинов с реализацией видео эффектов из коллекции Frei0r, а также звуковых плагинов LADSPA и фильтров изображений G'MIC.

В новом выпуске:

  • Осуществлён переход на использование Python 3;
  • Добавлена возможность экспорта звука в формате проекта для звукового редактора Ardour;
  • Добавлен новый режим композитинга "Standard Auto", которые позиционируется как наиболее простой способ совмещения нескольких изображений в одном кадре;
  • Проведена работа по увеличению качества изображений и доступности инструментов при композитинге;
  • Обновлены фильтры для трансформации. Добавлены новые фильтры для масштабирования, вращения и сдвига. Для фильтра масштабирования предоставлен графический интерфейс редактирования. Все значения фильтра теперь могут быть отредактированы через интерфейс работы с ключевыми кадрами.



Основные возможности:

  • 11 инструментов редактирования, 9 из которых входят в базовый рабочий набор;
  • 4 метода вставки, замещения и прикрепления клипов на шкале времени;
  • Возможность помещения клипов на шкалу времени в режиме Drag & Drop;
  • Возможность прикрепления клипов и композиций из изображений к другим родительским клипам;
  • Возможность одновременной работы с 9 комбинированными видео и звуковыми треками;
  • Средства для корректировки цветов и изменения параметров звука;
  • Поддержка комбинирования и смешивания изображений и звука;
  • 10 режимов композитинга. Инструменты для анимации по ключевым кадрам, позволяющие смешивать, масштабировать, перемещать и вращать исходное видео;
  • 19 режимов смешивания для вставки изображений в видео;
  • Более 40 шаблонов замещения изображений;
  • Более 50 фильтров для изображений, позволяющие корректировать цвета, применять эффекты, размывать, манипулировать прозрачностью, замораживать кадр, создавать иллюзию движения и т.п.
  • Более 30 звуковых фильтров, включая микширование с привязкой к ключевым кадрам, добавление эха, реверберации и искажения звука;
  • Поддержка всех популярных форматов видео и звука, поддерживаемых в MLT и FFmpeg. Поддержка изображений в форматах JPEG, PNG, TGA и TIFF, а также векторной графики в формате SVG.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/jliljebl/fl...)
  2. OpenNews: Выпуск видеоредактора Flowblade 2.2
  3. OpenNews: Релиз фреймворка для обработки изображений G'MIC 2.2
  4. OpenNews: Выпуск свободного видеоредактора OpenShot 2.4.4
  5. OpenNews: Релиз видеоредактора Shotcut 19.06
  6. OpenNews: Релиз профессионального видеоредактора DaVinci Resolve 16
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: flowblade, video
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Skullnet (?), 21:41, 13/12/2019 [ответить]  
    		• +/
    Хороший редактор, хоть и с глюками. В нем можно сделать больше видео/аудио строк внизу?
     
  • 2, th3m3 (ok), 21:49, 13/12/2019 [ответить]  
    		• +/
    Пробовал несколько лет назад кучу видеоредакторов под GNU/Linux. В итоге, остановился на Blender. Он оказался крут не только для 3D.
     
     
  • 3, Аноним (3), 21:52, 13/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    DaVinci Resolve ?
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51306
     

  • 4, Аноним (4), 21:55, 13/12/2019 [ответить]  
    		• +/
    3D переходов нет? Звуковая волна упрощенная?
     
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