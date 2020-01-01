Тестирование видеоредактора Lightworks 2020.1 для Linux

Компания EditShare сообщила о начале бета-тестирования новой ветки проприетарного видеоредактора Lightworks 2020.1 для платформы Linux (прошлая ветка Lightworks 14 была опубликована в 2017 году). Lightworks относится к категории профессиональных инструментов и активно используется в киноиндустрии, конкурируя с такими продуктами как Apple FinalCut, Avid Media Composer и Pinnacle Studio. Использующие Lightworks монтажёры не раз побеждали в технических номинациях премий Оскар и Эмми. Lightworks для Linux доступен для загрузки в виде 64-разрядной сборки в форматах RPM и DEB. Lightworks отличается удобным интерфейсом и непревзойденным набором поддерживаемых функций, среди которых большой набор средств для синхронизации видео и звука, возможности по наложению разнообразных видеоэффектов в режиме реального времени, "родная" поддержка видео с разрешением SD, HD, 2K и 4K в форматах DPX и RED, средства для одновременного редактирования данных, снятых на несколько камер, задействование GPU для ускорения вычислительных задач. Бесплатная версия Lightworks ограничена сохранением результатов работы в форматах для Web (например, MPEG4/H.264) с разрешением до 720p и не включает некоторые расширенные возможности, такие как инструменты для совместной работы. Среди изменений в новой версии: Поддержка декодирования файлов в формате HEVC/H.265;

Возможность захвата сегментов на шкале времени;

В менеджер контента добавлен раздел "Библиотеки", в котором собраны локальные файлы и опции импорта из репозиториев медиаконтента Pond5 и Audio Network;

Улучшена интеграция с репозиторием Audio Network, добавлена поддержка импорта ресурсов в проект и использования в последовательности на шкале времени;

Добавлен новый фильтр для импорта изображений и возможность перемещения изображений на шкалу времени в режиме drag&drop;

Для шкалы времени предложены полосы прокрутки звуковых и видео треков;

Добавлена возможность применения эффектов для сегментов, выделенных на шкале времени;

Добавлена поддержка Ubuntu 18.04+, Linux Mint 17+ и Fedora 30+;

В вектороскоп добавлен HD-оверлей;

В редактор добавлены вкладки Metadata, Decode, Cue Markers и BITC;

Добавлена поддержка локальной генерации файлов lvix;

Добавлена поддержка перекодирования с качеством UHD;

Добавлена возможность изменения размера эскизов проекта вращением колеса мыши при нажатом Ctrl.



