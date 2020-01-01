Тестирование видеоредактора Lightworks 2020.1 для Linux

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|1.1, Аноним (1), 12:26, 03/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Т.е. экспорт FullHD не возможно получить? Хотя бы в avi файл не сжатый?
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|2.6, llolik (ok), 12:45, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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В коммерческой версии хоть 4k. Это ж всё-таки коммерческий продукт как-никак. Да и цены для софта проф.уровня довольно гуманные надо сказать.
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|4.11, Аноним (5), 12:59, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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То что ты хотел сказать это Libre или Free. А Open это что-то более широкое из разряда приходите все в гости у нам. Поэтому Open не рекомендованное называние для открытых проектов.
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|5.14, Аноним (14), 13:12, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Поэтому Open не рекомендованное называние для *открытых* проектов.
Методичку недочитал?
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|6.18, Аноним (5), 13:27, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну на сам почитай https://www.gnu.org/philosophy/words-to-avoid.ru.html
“Open (открытый)”
Не употребляйте, пожалуйста, выражения “открытый” или “открытый исходный текст” вместо “свободная программа”. Эти выражения относятся к другой системе взглядов, основанной на других ценностях. Движение за свободные программы выступает за вашу свободу в ваших вычислениях как вопрос справедливости. Не-движение за открытый исходный текст ни за что подобное не выступает.
При ссылке на взгляды открытого исходного текста пользоваться этим названием правомерно, но не пользуйтесь им, пожалуйста, когда говорите о нас, наших программах или наших взглядах — это приводит к тому, что люди думают, будто их и наши взгляды сходны.
Вместо “открытого исходного текста” мы говорим “свободные программы”
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|8.28, Аноним (28), 14:30, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Lightworks открытый софт бери и пользуйся, но не свободный, коммерческая лицензи... текст свёрнут, показать
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|7.34, IRASoldier_registered (ok), 15:27, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>мы говорим “свободные программы”
Вот вы и говорите, никто не запрещает. А тут, вообще-то, говорят не только про ваши "свободные", но и про с открытым исходным текстом.
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|4.10, llolik (ok), 12:52, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Напиши, если тебе нужно.
Так в общем-то нужно как раз не мне, а тому кому я ответил.
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|4.40, zzz (??), 17:49, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А потом все дружно удивляются, почему у линукса 1%.
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|3.30, Аноним (30), 14:39, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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>качественный свободный
Взаимоисключающие вещи. Выбери что-то одно.
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|2.27, Анонимун (?), 14:28, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Зачем проприетарщина на свободной системе?
Если новость о проприетарной программе, то почему бы не написать новости о Tixati, XnView, MakeMKV?
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|1.3, Аноним (-), 12:38, 03/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Lightworks для Linux доступен для загрузки в виде 64-разрядной сборки в форматах RPM и DEB.
А также доступен и в AUR.
pikaur -Ss Lightworks
Поиск... [###]
aur/lwks 14.5.0-2 (130, 2.13)
Lightworks is a professional video editing suite
aur/lwks-beta 2020.1.119451-1 (13, 0.00)
Lightworks is a professional video editing suite
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|2.33, Вася (??), 15:11, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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AUR - это как ебилды. Чьи-то скрипты без гарантий. В то время как пакеты пре-собраны. Поэтому не в тему.
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|1.17, Аноним (17), 13:23, 03/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пользовался в 2018 году. От лайтворкса нет никакой пользы, учитывая, что нет ни одного дополнения под линукс. Таким образом оно годится только для нарезки видео и не более.
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|2.36, none_first (ok), 16:40, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Пользовался в 2018 году. От лайтворкса нет никакой пользы, учитывая, что нет
> ни одного дополнения под линукс. Таким образом оно годится только для
> нарезки видео и не более.
есть давинчи
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|4.45, Аноним (45), 18:33, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если не пытаться запустить давинчи под тем под чем он не заявлен, какой то генту самобраный или арч все там работает.
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|1.41, Аноним (-), 17:51, 03/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Apple FinalCut, Avid Media Composer и Pinnacle Studio
Намешали отовсюду. FinalCut - система нелинейного монтажа, по сути промышленный стандарт для Apple. Композер - это не совсем система нелинейного монтажа, это скорее инструмент для режиссеров. А Pinnacle Studio - это набор инструментов для нелинейного монтажа, для домашних пользователей.
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