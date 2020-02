Тестирование видеоредактора Lightworks 2020.1 для Linux

3.7 , iCat ( ok ), 12:47, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Биисплатно... Так ведь не Open?

4.11 , Аноним ( 5 ), 12:59, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – То что ты хотел сказать это Libre или Free. А Open это что-то более широкое из разряда приходите все в гости у нам. Поэтому Open не рекомендованное называние для открытых проектов.

5.14 , Аноним ( 14 ), 13:12, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Поэтому Open не рекомендованное называние для *открытых* проектов. Методичку недочитал?

6.18 , Аноним ( 5 ), 13:27, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну на сам почитай https://www.gnu.org/philosophy/words-to-avoid.ru.html “Open (открытый)” Не употребляйте, пожалуйста, выражения “открытый” или “открытый исходный текст” вместо “свободная программа”. Эти выражения относятся к другой системе взглядов, основанной на других ценностях. Движение за свободные программы выступает за вашу свободу в ваших вычислениях как вопрос справедливости. Не-движение за открытый исходный текст ни за что подобное не выступает. При ссылке на взгляды открытого исходного текста пользоваться этим названием правомерно, но не пользуйтесь им, пожалуйста, когда говорите о нас, наших программах или наших взглядах — это приводит к тому, что люди думают, будто их и наши взгляды сходны. Вместо “открытого исходного текста” мы говорим “свободные программы”

7.26 , iCat ( ok ), 14:19, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Вместо “открытого исходного текста” мы говорим “свободные программы” https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenNET

OpenNET — веб-сайт, русскоязычный интернет-проект, посвящённый открытым и свободным компьютерным технологиям. 8.28 , Аноним ( 28 ), 14:30, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – текст свёрнут, показать Lightworks открытый софт бери и пользуйся, но не свободный, коммерческая лицензи... 7.34 , IRASoldier_registered ( ok ), 15:27, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >мы говорим “свободные программы” Вот вы и говорите, никто не запрещает. А тут, вообще-то, говорят не только про ваши "свободные", но и про с открытым исходным текстом.