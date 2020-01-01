The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Тестирование видеоредактора Lightworks 2020.1 для Linux

03.02.2020 12:23

Компания EditShare сообщила о начале бета-тестирования новой ветки проприетарного видеоредактора Lightworks 2020.1 для платформы Linux (прошлая ветка Lightworks 14 была опубликована в 2017 году). Lightworks относится к категории профессиональных инструментов и активно используется в киноиндустрии, конкурируя с такими продуктами как Apple FinalCut, Avid Media Composer и Pinnacle Studio. Использующие Lightworks монтажёры не раз побеждали в технических номинациях премий Оскар и Эмми. Lightworks для Linux доступен для загрузки в виде 64-разрядной сборки в форматах RPM и DEB.

Lightworks отличается удобным интерфейсом и непревзойденным набором поддерживаемых функций, среди которых большой набор средств для синхронизации видео и звука, возможности по наложению разнообразных видеоэффектов в режиме реального времени, "родная" поддержка видео с разрешением SD, HD, 2K и 4K в форматах DPX и RED, средства для одновременного редактирования данных, снятых на несколько камер, задействование GPU для ускорения вычислительных задач. Бесплатная версия Lightworks ограничена сохранением результатов работы в форматах для Web (например, MPEG4/H.264) с разрешением до 720p и не включает некоторые расширенные возможности, такие как инструменты для совместной работы.

Среди изменений в новой версии:

  • Поддержка декодирования файлов в формате HEVC/H.265;
  • Возможность захвата сегментов на шкале времени;
  • В менеджер контента добавлен раздел "Библиотеки", в котором собраны локальные файлы и опции импорта из репозиториев медиаконтента Pond5 и Audio Network;
  • Улучшена интеграция с репозиторием Audio Network, добавлена поддержка импорта ресурсов в проект и использования в последовательности на шкале времени;
  • Добавлен новый фильтр для импорта изображений и возможность перемещения изображений на шкалу времени в режиме drag&drop;
  • Для шкалы времени предложены полосы прокрутки звуковых и видео треков;
  • Добавлена возможность применения эффектов для сегментов, выделенных на шкале времени;
  • Добавлена поддержка Ubuntu 18.04+, Linux Mint 17+ и Fedora 30+;
  • В вектороскоп добавлен HD-оверлей;
  • В редактор добавлены вкладки Metadata, Decode, Cue Markers и BITC;
  • Добавлена поддержка локальной генерации файлов lvix;
  • Добавлена поддержка перекодирования с качеством UHD;
  • Добавлена возможность изменения размера эскизов проекта вращением колеса мыши при нажатом Ctrl.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.lwks.com/index.php...)
  2. OpenNews: Релиз видеоредактора Lightworks 14 для Linux
  3. OpenNews: Выпуск свободного видеоредактора OpenShot 2.4.4
  4. OpenNews: Релиз видеоредактора Shotcut 19.06
  5. OpenNews: Релиз профессионального видеоредактора DaVinci Resolve 16
  6. OpenNews: Выпуск видеоредактора Flowblade 2.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: lightworks, video
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (46) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:26, 03/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Т.е. экспорт FullHD не возможно получить? Хотя бы в avi файл не сжатый?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:44, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно минимум за 25 долларов.
     
  • 2.6, llolik (ok), 12:45, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    В коммерческой версии хоть 4k. Это ж всё-таки коммерческий продукт как-никак. Да и цены для софта проф.уровня довольно гуманные надо сказать.
     
  • 2.16, еплршн7щ (?), 13:20, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    На самом деле можно, надо выбрать экспорт для Vimeo
     
     
  • 3.37, гугель (?), 17:04, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    за шо они нас не любят? Мы тоже можем 4k!

     
  • 2.22, анонимус (??), 13:50, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    keygen нужен
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:33, 03/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Зачем проприетарщина на свободной системе?
     
     
  • 2.4, Аноним (5), 12:43, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Биисплатно пусть и с ограниченным функционалом.
     
     
  • 3.7, iCat (ok), 12:47, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Биисплатно...

    Так ведь не Open?

     
     
  • 4.11, Аноним (5), 12:59, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    То что ты хотел сказать это Libre или Free. А Open это что-то более широкое из разряда приходите все в гости у нам. Поэтому Open не рекомендованное называние для открытых проектов.
     
     
  • 5.14, Аноним (14), 13:12, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Поэтому Open не рекомендованное называние для *открытых* проектов.

    Методичку недочитал?

     
     
  • 6.18, Аноним (5), 13:27, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну на сам почитай https://www.gnu.org/philosophy/words-to-avoid.ru.html

    “Open (открытый)”

    Не употребляйте, пожалуйста, выражения “открытый” или “открытый исходный текст” вместо “свободная программа”. Эти выражения относятся к другой системе взглядов, основанной на других ценностях. Движение за свободные программы выступает за вашу свободу в ваших вычислениях как вопрос справедливости. Не-движение за открытый исходный текст ни за что подобное не выступает.

    При ссылке на взгляды открытого исходного текста пользоваться этим названием правомерно, но не пользуйтесь им, пожалуйста, когда говорите о нас, наших программах или наших взглядах — это приводит к тому, что люди думают, будто их и наши взгляды сходны.

        Вместо “открытого исходного текста” мы говорим “свободные программы”

     
     
  • 7.26, iCat (ok), 14:19, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >     Вместо “открытого исходного текста” мы говорим “свободные программы”

    https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenNET
    OpenNET — веб-сайт, русскоязычный интернет-проект, посвящённый открытым и свободным компьютерным технологиям.

     
     
  • 8.28, Аноним (28), 14:30, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Lightworks открытый софт бери и пользуйся, но не свободный, коммерческая лицензи... текст свёрнут, показать
     
  • 7.34, IRASoldier_registered (ok), 15:27, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >мы говорим “свободные программы”

    Вот вы и говорите, никто не запрещает. А тут, вообще-то, говорят не только про ваши "свободные", но и про с открытым исходным текстом.

     
  • 2.8, llolik (ok), 12:47, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А есть такого профиля качественный свободный софт?
     
     
  • 3.9, Аноним (2), 12:50, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Напиши, если тебе нужно.
     
     
  • 4.10, llolik (ok), 12:52, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Напиши, если тебе нужно.

    Так в общем-то нужно как раз не мне, а тому кому я ответил.

     
  • 4.40, zzz (??), 17:49, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А потом все дружно удивляются, почему у линукса 1%.
     
     
  • 5.46, Аноним (46), 20:29, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    неужели каждый написал своё собственное ядро под себя?
     
  • 3.13, Аноним (5), 13:07, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Видео можно монтировать в блендере.
     
     
  • 4.24, жека воробьев (?), 14:01, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    можно, только неудобно
     
  • 4.25, Owlet (?), 14:17, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Ну, можно и в hex-редакторе, конечно.
     
  • 3.19, Аноним (19), 13:30, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Cinerella и Kdenlive
     
  • 3.23, th3m3 (ok), 13:57, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть - Blender.
     
  • 3.30, Аноним (30), 14:39, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    >качественный свободный

    Взаимоисключающие вещи. Выбери что-то одно.

     
  • 2.27, Анонимун (?), 14:28, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Зачем проприетарщина на свободной системе?

    Если новость о проприетарной программе, то почему бы не написать новости о Tixati, XnView, MakeMKV?

     
     
  • 3.29, Аноним (28), 14:32, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще про Autodesk Flame у которого версии на винду и вовсе нет.
     

  • 1.3, Аноним (-), 12:38, 03/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Lightworks для Linux доступен для загрузки в виде 64-разрядной сборки в форматах RPM и DEB.

    А также доступен и в AUR.

    pikaur -Ss Lightworks                            
    Поиск... [###]
    aur/lwks 14.5.0-2 (130, 2.13)
        Lightworks is a professional video editing suite    
    aur/lwks-beta 2020.1.119451-1 (13, 0.00)
        Lightworks is a professional video editing suite

     
     
  • 2.20, Анонимун (?), 13:32, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://aur.archlinux.org/cgit/aur.git/tree/PKGBUILD?h=lwks-beta
     
  • 2.33, Вася (??), 15:11, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    AUR - это как ебилды. Чьи-то скрипты без гарантий. В то время как пакеты пре-собраны. Поэтому не в тему.
     

  • 1.12, Аноним (12), 13:00, 03/02/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
     
  • 2.15, llol (?), 13:13, 03/02/2020 Скрыто модератором
    		• +4 +/
     
  • 2.21, Аноним (2), 13:36, 03/02/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.17, Аноним (17), 13:23, 03/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пользовался в 2018 году. От лайтворкса нет никакой пользы, учитывая, что нет ни одного дополнения под линукс. Таким образом оно годится только для нарезки видео и не более.
     
     
  • 2.31, Аноним (30), 14:43, 03/02/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.32, Аноним (17), 14:52, 03/02/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 4.35, Тот самый парень (?), 15:50, 03/02/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 5.38, Аноним (17), 17:23, 03/02/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 6.42, Анонимун (?), 18:21, 03/02/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 5.43, Аноним (43), 18:21, 03/02/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 2.36, none_first (ok), 16:40, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пользовался в 2018 году. От лайтворкса нет никакой пользы, учитывая, что нет
    > ни одного дополнения под линукс. Таким образом оно годится только для
    > нарезки видео и не более.

    есть давинчи

     
     
  • 3.39, Аноним (17), 17:24, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, отличный софт, конечно, если сможете его завести. :)
     
     
  • 4.45, Аноним (45), 18:33, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если не пытаться запустить давинчи под тем под чем он не заявлен, какой то генту самобраный или арч все там работает.
     

  • 1.41, Аноним (-), 17:51, 03/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Apple FinalCut, Avid Media Composer и Pinnacle Studio

    Намешали отовсюду. FinalCut - система нелинейного монтажа, по сути промышленный стандарт для Apple. Композер - это не совсем система нелинейного монтажа, это скорее инструмент для режиссеров. А Pinnacle Studio - это набор инструментов для нелинейного монтажа, для домашних пользователей.

     
     
  • 2.44, Аноним (45), 18:32, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так Lightworks это все умеет что-то лучше что-то хуже.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру