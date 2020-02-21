Релиз видеоредактора Shotcut 20.02

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|1.1, Аноним (1), 22:39, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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В профессиональных работах эффекты перехода не используются. Это свистоперделки для ****а.
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|2.2, anonim1 (?), 22:46, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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используются, но в основном свои разработки и даже по умолчанию если этого требует стиль. Только не используется Shotcut
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|2.4, artenox (?), 22:49, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> эффекты перехода не используются
Dissolve и Fade Out-Fade In используются.
Крутые переходы нужны для слайдшоу, имхо.
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|3.5, artenox (?), 22:53, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Dissolve
Его даже на пленке в 50-60х годах делали. На особо старых можно увидеть лаги подклейки.
Вот еще такой прикол: идет человек и растворяется.
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|4.9, пох. (?), 23:24, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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надеюсь, как делался fade ты теперь сам сообразил.
"Растворяющийся" человек - растворялся отдельно от пейзажа на черном фоне - тем же самым способом.
Что, в викивракии об этом ничего не написали? Но уж про "комбинированные съемки"-то там, надеюсь, есть? Это техника 70х - уже посложнее.
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|5.12, artenox (?), 00:13, 22/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Фон вычитали светофильтром? Аналоговый хромакей.
Еще замедленные съемки круто смотрятся. Каждый может повторить. Достаточно снимать в 50 или 60 кадров (или в интерлейсе) и замедлить в 2 раза. Главное кратно.
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|1.6, Аноним (6), 23:12, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В профессиональных работах эффекты перехода не используются. Это свистоперделки для ****а.
В кино режиссер может использовать. В остальных случаях используются для скрытия грубых переходов, когда мало материала. Но материала обычно снимается достаточно.
В одном вы правы, чем больше эффектов перехода, тем ниже уровень профессионализма монтажера.
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|1.8, пох. (?), 23:20, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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без встроенного хромога, nodejs и html5, даже без плагинов на go - просто вопиющее ненужно, нивзлитит.
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|2.16, Аноним (15), 01:24, 22/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ffmpeg во всяком случае умеет, но apng он лепит зело субоптимальные по размеру (он не вычитает дельту по кадрам).
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