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Релиз видеоредактора Shotcut 20.02

21.02.2020 22:16

Опубликован релиз видеоредактора Shotcut 20.02, который развивается автором проекта MLT и использует данный фреймворк для организации редактирования видео. Поддержка форматов видео и звука реализована через FFmpeg. Возможно использование плагинов с реализацией видео и аудио эффектов, совместимых с Frei0r и LADSPA. Из особенностей Shotcut можно отметить возможность многотрекового редактирования с компоновкой видео из фрагментов в различных исходных форматах, без необходимости их предварительного импортирования или перекодирования. Имеются встроенные средства для создания скринкастов, обработки изображения с web-камеры и приёма потокового видео. Для построения интерфейса применяется Qt5. Код написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv3.

В новом выпуске:

  • Добавлена возможность обработки видео в процессе редактирования с разрешением, установленным для предпросмотра. Предложенный режим активируется через настройку "Preview Scaling" и позволяет экономить процессорные ресурсы, благодаря промежуточной обработке видео с разрешением ниже целевого (например, для целевого видео 1080p в процессе редактирования будут выполняться манипуляции с разрешением 640x360). Некоторые фильтры не поддерживают новый режим и по-прежнему всегда обрабатывают картинку с полным разрешением проекта. Дополнительно предусмотрен режим быстрого экспорта, позволяющий сохранить черновой вариант с более низким разрешением.
  • Добавлен фильтр для изменения высоты звука, который можно использовать для компенсации изменения скорости видео, для создания неузнаваемого голоса или для создания комичных голосов.
  • Расширены эффекты перехода от одного изображения к другому. Общее число предлагаемых эффектов перехода превысило 150.
  • Добавлен новый режим визуализации видео "Video Vector" (Views > Scopes > Video Vector).
  • Добавлены преднастройки для экспорта в форматы ALAC, FLAC, DNxHR HQ, ProRes HQ и ProRes 422.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.shotcut.org/blog/n...)
  2. OpenNews: Выпуск свободного видеоредактора OpenShot 2.5.0
  3. OpenNews: Выпуск видеоредактора Flowblade 2.4
  4. OpenNews: Релиз профессионального видеоредактора DaVinci Resolve 16
  5. OpenNews: Релиз видеоредактора Shotcut 19.06
  6. OpenNews: Релиз свободного видеоредактора Avidemux 2.7.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: video, shotcut
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  • 1.1, Аноним (1), 22:39, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В профессиональных работах эффекты перехода не используются. Это свистоперделки для ****а.
     
     
  • 2.2, anonim1 (?), 22:46, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    используются, но в основном свои разработки и даже по умолчанию если этого требует стиль. Только не используется Shotcut
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:46, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет.
     
  • 2.4, artenox (?), 22:49, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > эффекты перехода не используются

    Dissolve и Fade Out-Fade In используются.

    Крутые переходы нужны для слайдшоу, имхо.

     
     
  • 3.5, artenox (?), 22:53, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Dissolve

    Его даже на пленке в 50-60х годах делали. На особо старых можно увидеть лаги подклейки.
    Вот еще такой прикол: идет человек и растворяется.

     
     
  • 4.7, пох. (?), 23:18, 21/02/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 5.11, artenox (?), 00:03, 22/02/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 6.13, artenox (?), 00:17, 22/02/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 4.9, пох. (?), 23:24, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    надеюсь, как делался fade ты теперь сам сообразил.
    "Растворяющийся" человек - растворялся отдельно от пейзажа на черном фоне - тем же самым способом.

    Что, в викивракии об этом ничего не написали? Но уж про "комбинированные съемки"-то там, надеюсь, есть? Это техника 70х - уже посложнее.

     
     
  • 5.12, artenox (?), 00:13, 22/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фон вычитали светофильтром? Аналоговый хромакей.
    Еще замедленные съемки круто смотрятся. Каждый может повторить. Достаточно снимать в 50 или 60 кадров (или в интерлейсе) и замедлить в 2 раза. Главное кратно.
     

  • 1.6, Аноним (6), 23:12, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В профессиональных работах эффекты перехода не используются. Это свистоперделки для ****а.

    В кино режиссер может использовать. В остальных случаях используются для скрытия грубых переходов, когда мало материала. Но материала обычно снимается достаточно.
    В одном вы правы, чем больше эффектов перехода, тем ниже уровень профессионализма монтажера.

     
  • 1.8, пох. (?), 23:20, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    без встроенного хромога, nodejs и html5, даже без плагинов на go - просто вопиющее ненужно, нивзлитит.

     
     
  • 2.10, nelson (??), 23:43, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и написан не на растишке, совсем не смузи-way
     
  • 2.15, Аноним (15), 01:23, 22/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если нельзя, но очень хочется, для обладателей кисточки в сапожках таки  есть https://github.com/mltframework/shotcut/tree/master/scripts посмотреть.
     

  • 1.14, Аноним (14), 01:16, 22/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оно уже научилось экспортировать в apng и webp?
     
     
  • 2.16, Аноним (15), 01:24, 22/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ffmpeg во всяком случае умеет, но apng он лепит зело субоптимальные по размеру (он не вычитает дельту по кадрам).
     

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