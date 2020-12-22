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Релиз видеоредактора Kdenlive 20.12

22.12.2020 17:36

Разработчики проекта KDE опубликовали релиз видеоредактора Kdenlive 20.12, который позиционируется для полупрофессионального использования, поддерживает работу с видеозаписями в форматах DV, HDV и AVCHD, и предоставляет все базовые операции по редактированию видео, например, позволяет используя шкалу времени произвольно смешивать видео, звук и изображения, а также применять многочисленные эффекты. При работе программы используются такие внешние компоненты, как FFmpeg, фреймворк MLT и система оформления эффектов Frei0r. Для установки в ближайшее время будет подготовлен самодостаточный пакет в формате AppImage.

В новом выпуске:

  • Добавлена функциональность Same Track Transition, упрощающая создания переходных эффектов для склеек. Вместо настройки областей перекрытия на двух клипах новая возможность позволяет ограничиться определением продолжительности перехода и выбором контрольной точки, определяющей пик перехода при замене одного клипа на другой.
  • Предложен новый инструмент для добавления и редактирования субтитров, интегрированный со шкалой времени и реализованный в форме сиспециального трека и нового виджета. Поддерживается импорт субтитров в форматах SRT/ASS и экспорт в формате SRT. Для изменения стиля и цвета текста допускается использовать HTML-теги, например <font color=#ffff00> (в следующих выпусках менять стиль можно будет через интерфейс).
  • Все эффекты сгруппированы по более детализированной структуре категорий. Обновлены все эффекты и их параметры. Доступные звуковые эффекты теперь отображаются в зависимости от поддержки связанной с ними функциональности в текущей операционной системе. Неработающие и проблемные эффекты вынесены в отдельную категорию устаревших эффектов, ожидающих удаления в будущих выпусках.
  • Добавлена возможность переименования пользовательских эффектов и добавления/редактирования описания к ним.
  • Реализованы новые эффекты: Pillar Echo для заполнения размытым шаблоном боковых областей на вертикальных видео; VR 360 и 3D для работы со стереоскопическими и трёхмерными кадрами; Video Equalizer для корректировки яркости, контрастности, насыщенности и цветности. В эффекте Crop by padding реализована возможность привязки к ключевым кадрам.
  • Проведена работа по повышению удобства работы со шкалой времени и увеличения отзывчивости интерфейса. Клипы на шкале времени теперь меняют цвет в зависимости от тегов, прикреплённых в панели управления проектом.
  • Добавлена возможность управления включением нормализации звука из заголовка трека.
  • Добавлена поддержка удаления разом нескольких треков.
  • В диалоге создания архива проекта реализована опция для архивирования только клипов, присутствующих на шкале времени, а также опция для выбора формата TAR или ZIP.
  • Инструмент Online Resources портирован на qtwebengine и переключён на загрузку ресурсов с использованием HTTPS по умолчанию.

Из планов на 2021 год отмечена реализация вложенных шкал времени, расширенного инструмента обрезки, средств маршрутизации звука и привязки каналов. Также ожидается улучшение поддержки GPU, расширение применения аппаратного ускорения и добавление в инструменты редактирования видеоэффектов из GMIC.

  1. Главная ссылка к новости (https://kdenlive.org/en/2020/1...)
  2. OpenNews: Релиз видеоредактора Kdenlive 20.08
  3. OpenNews: Выпуск видеоредактора Shotcut 20.06
  4. OpenNews: Релиз свободного видеоредактора Avidemux 2.7.6
  5. OpenNews: Выпуск видеоредактора Pitivi 2020.09
  6. OpenNews: Выпуск приложений KDE 20.12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54302-kdenlive
Ключевые слова: kdenlive
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Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Гэндальф (?), 18:29, 22/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    ну что, кде-кути-любофилы, ваш выход -- это лучший видеоредактор на свете!!11
     
     
  • 2.8, Отражение луны (ok), 19:15, 22/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Он ужасен, но это не отменяет того факта, что Qt божественен.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 21:28, 22/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Он ужасен, но это не отменяет того факта, что Qt божественен.

    Olive прекрасен - https://github.com/olive-editor/olive

     
  • 2.13, Аноним (13), 19:44, 22/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а оно хоть перестало постоянно падать?
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 19:52, 22/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 2020 несколько простых роликов смонтировал, ни разу не падал.
     
  • 3.18, prokoudine (ok), 21:15, 22/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Релиз 20.08 падал ровно в одном месте, его можно было без проблем обходить.
     
     
  • 4.27, Аноним (27), 22:15, 22/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    при запуске?
     

  • 1.2, vz_2 (?), 18:30, 22/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    >  расширение применения аппаратного ускорения

    сказочно

     
     
  • 2.22, Тот_Самый_Анонимус (?), 21:35, 22/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >сказочно

    зачем его только <из больницы> выпустили?

     

  • 1.3, Аноним (3), 18:35, 22/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Один из немногих опенсорсных проектов, заслуживающих уважения. К сожалению, по части возможностей уступает cinelerra (куда из генту удалили, изверги?) и по остальной части blender (который вообще не редактор видео). Субтитры это хорошо, может, даже появится наконец замена aegisub (RIP). Сегфолты не починили ещё?
     
     
  • 2.9, хацкер (ok), 19:18, 22/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    э? тезис про немногих весьма сомнителен, даже для гугля с его тягой к псевдонаучным рейтингам: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=54242

    а вообще, уважения заслуживают любые мало-мальски толковые проекты, потому что опенсорс и цели у него добиваться конкретно Вашего расположения нет и в помине

     
     
  • 3.10, Аноним (3), 19:22, 22/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну т.е. то что его там вообще нет (как и кучи других отличных софтин) это совсем на размышления не наводит, да? Зато хлама полный перечень, тоже ничего подозрительного?
     
     
  • 4.12, хацкер (ok), 19:40, 22/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну про гугль ирония была, а хлам -- это все наши комментарии здесь
     
     
  • 5.16, Аноним (3), 19:55, 22/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В данном случае проект придерживается определённого уровня качества и предоставляет достаточно широкие возможности как для альтернативы проприетарщине. Конкурентов у него не существует. В целом, популярность и востребованность ещё не показатель достойного уровня.
     
  • 3.17, Fracta1L (ok), 20:51, 22/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > потому что опенсорс и цели у него добиваться конкретно Вашего расположения нет и в помине

    Холопское мышление as is

     
     
  • 4.20, prokoudine (ok), 21:20, 22/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Единственный софт, который обязан добиваться персонально твоего расположения — софт, написанный лично тобой лично для себя. А своему пользовательскому экстремизму лучше спили мушку.
     

  • 1.4, еплршн7щ (?), 18:41, 22/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Огонь. Перекрытие и субтитры -- очень не хватало. Любимый редактор стал ещё лучше
     
  • 1.7, НяшМяш (ok), 19:14, 22/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Реализованы новые эффекты: Pillar Echo для заполнения размытым шаблоном боковых областей на вертикальных видео

    Прикольно, я такой аутизм делал в приложухе для iPhone наверное лет 5 назад. Правда на этом все фичи приложения и закончились.

     
  • 1.11, Наркоконтроль (?), 19:34, 22/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это что это у вас за цветочки на скрине? Пропагандируете? Ай-яй-яй.
     
     
  • 2.14, ботаник (?), 19:50, 22/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чё не так? Это мак самосейка, P. rhoeas. Годится только булочки посыпать.
     

  • 1.19, Kaiwas (?), 21:19, 22/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не хватает шумоподавления. В остальном - бомбенская прога.
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 21:54, 22/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шумодав можно сделать при помощи opencv, он медленный но работает.
     

  • 1.23, Аноним (24), 21:51, 22/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучшей нативный и бесплатный видеоредактор под Линукс это blender.
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 21:59, 22/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лорчую.
     
  • 2.26, Аноним (26), 22:11, 22/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причем обычно говорят, что блендер мол 3д-, а не видео-редактор. Но я тут изучаю его, изучаю, и сложилось ощущение, что видео-редактирование там вообще особо к 3д отношения не имеет. Просто вещь в себе, видимо для пост-пост-обработки уже отрендеренной 3д сцены. Но все равно любопытно, что второстепенный функционал блендера рвет kdenlive как тузик грелку.
     

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