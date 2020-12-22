Разработчики проекта KDE опубликовали релиз видеоредактора Kdenlive 20.12, который позиционируется для полупрофессионального использования, поддерживает работу с видеозаписями в форматах DV, HDV и AVCHD, и предоставляет все базовые операции по редактированию видео, например, позволяет используя шкалу времени произвольно смешивать видео, звук и изображения, а также применять многочисленные эффекты. При работе программы используются такие внешние компоненты, как FFmpeg, фреймворк MLT и система оформления эффектов Frei0r. Для установки в ближайшее время будет подготовлен самодостаточный пакет в формате AppImage. В новом выпуске: Добавлена функциональность Same Track Transition, упрощающая создания переходных эффектов для склеек. Вместо настройки областей перекрытия на двух клипах новая возможность позволяет ограничиться определением продолжительности перехода и выбором контрольной точки, определяющей пик перехода при замене одного клипа на другой.

Предложен новый инструмент для добавления и редактирования субтитров, интегрированный со шкалой времени и реализованный в форме сиспециального трека и нового виджета. Поддерживается импорт субтитров в форматах SRT/ASS и экспорт в формате SRT. Для изменения стиля и цвета текста допускается использовать HTML-теги, например <font color=#ffff00> (в следующих выпусках менять стиль можно будет через интерфейс).

Все эффекты сгруппированы по более детализированной структуре категорий. Обновлены все эффекты и их параметры. Доступные звуковые эффекты теперь отображаются в зависимости от поддержки связанной с ними функциональности в текущей операционной системе. Неработающие и проблемные эффекты вынесены в отдельную категорию устаревших эффектов, ожидающих удаления в будущих выпусках.

Добавлена возможность переименования пользовательских эффектов и добавления/редактирования описания к ним.

Реализованы новые эффекты: Pillar Echo для заполнения размытым шаблоном боковых областей на вертикальных видео; VR 360 и 3D для работы со стереоскопическими и трёхмерными кадрами; Video Equalizer для корректировки яркости, контрастности, насыщенности и цветности. В эффекте Crop by padding реализована возможность привязки к ключевым кадрам.

Проведена работа по повышению удобства работы со шкалой времени и увеличения отзывчивости интерфейса. Клипы на шкале времени теперь меняют цвет в зависимости от тегов, прикреплённых в панели управления проектом.

Добавлена возможность управления включением нормализации звука из заголовка трека.

Добавлена поддержка удаления разом нескольких треков.

В диалоге создания архива проекта реализована опция для архивирования только клипов, присутствующих на шкале времени, а также опция для выбора формата TAR или ZIP.

Инструмент Online Resources портирован на qtwebengine и переключён на загрузку ресурсов с использованием HTTPS по умолчанию. Из планов на 2021 год отмечена реализация вложенных шкал времени, расширенного инструмента обрезки, средств маршрутизации звука и привязки каналов. Также ожидается улучшение поддержки GPU, расширение применения аппаратного ускорения и добавление в инструменты редактирования видеоэффектов из GMIC.



