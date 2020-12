Релиз видеоредактора Kdenlive 20.12

2.9 , хацкер ( ok ), 19:18, 22/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – э? тезис про немногих весьма сомнителен, даже для гугля с его тягой к псевдонаучным рейтингам: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=54242 а вообще, уважения заслуживают любые мало-мальски толковые проекты, потому что опенсорс и цели у него добиваться конкретно Вашего расположения нет и в помине

3.10 , Аноним ( 3 ), 19:22, 22/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну т.е. то что его там вообще нет (как и кучи других отличных софтин) это совсем на размышления не наводит, да? Зато хлама полный перечень, тоже ничего подозрительного?

4.12 , хацкер ( ok ), 19:40, 22/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну про гугль ирония была, а хлам -- это все наши комментарии здесь

5.16 , Аноним ( 3 ), 19:55, 22/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В данном случае проект придерживается определённого уровня качества и предоставляет достаточно широкие возможности как для альтернативы проприетарщине. Конкурентов у него не существует. В целом, популярность и востребованность ещё не показатель достойного уровня.

3.17 , Fracta1L ( ok ), 20:51, 22/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > потому что опенсорс и цели у него добиваться конкретно Вашего расположения нет и в помине Холопское мышление as is

4.20 , prokoudine ( ok ), 21:20, 22/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Единственный софт, который обязан добиваться персонально твоего расположения — софт, написанный лично тобой лично для себя. А своему пользовательскому экстремизму лучше спили мушку.