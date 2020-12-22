Релиз видеоредактора Kdenlive 20.12

|
|1.1, Гэндальф (?), 18:29, 22/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
|
ну что, кде-кути-любофилы, ваш выход -- это лучший видеоредактор на свете!!11
|
|
|
|
|
|3.15, Аноним (15), 19:52, 22/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В 2020 несколько простых роликов смонтировал, ни разу не падал.
|
|1.3, Аноним (3), 18:35, 22/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
|
Один из немногих опенсорсных проектов, заслуживающих уважения. К сожалению, по части возможностей уступает cinelerra (куда из генту удалили, изверги?) и по остальной части blender (который вообще не редактор видео). Субтитры это хорошо, может, даже появится наконец замена aegisub (RIP). Сегфолты не починили ещё?
|
|
|
|
|
|3.10, Аноним (3), 19:22, 22/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну т.е. то что его там вообще нет (как и кучи других отличных софтин) это совсем на размышления не наводит, да? Зато хлама полный перечень, тоже ничего подозрительного?
|
|
|
|4.12, хацкер (ok), 19:40, 22/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
ну про гугль ирония была, а хлам -- это все наши комментарии здесь
|
|
|
|5.16, Аноним (3), 19:55, 22/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В данном случае проект придерживается определённого уровня качества и предоставляет достаточно широкие возможности как для альтернативы проприетарщине. Конкурентов у него не существует. В целом, популярность и востребованность ещё не показатель достойного уровня.
|
|3.17, Fracta1L (ok), 20:51, 22/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> потому что опенсорс и цели у него добиваться конкретно Вашего расположения нет и в помине
Холопское мышление as is
|
|
|
|4.20, prokoudine (ok), 21:20, 22/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Единственный софт, который обязан добиваться персонально твоего расположения — софт, написанный лично тобой лично для себя. А своему пользовательскому экстремизму лучше спили мушку.
|
|1.4, еплршн7щ (?), 18:41, 22/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Огонь. Перекрытие и субтитры -- очень не хватало. Любимый редактор стал ещё лучше
|
|1.7, НяшМяш (ok), 19:14, 22/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Реализованы новые эффекты: Pillar Echo для заполнения размытым шаблоном боковых областей на вертикальных видео
Прикольно, я такой аутизм делал в приложухе для iPhone наверное лет 5 назад. Правда на этом все фичи приложения и закончились.
|
|
|
|2.14, ботаник (?), 19:50, 22/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Чё не так? Это мак самосейка, P. rhoeas. Годится только булочки посыпать.
|
|
|
|2.24, Аноним (24), 21:54, 22/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Шумодав можно сделать при помощи opencv, он медленный но работает.
|
|
|
|2.26, Аноним (26), 22:11, 22/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Причем обычно говорят, что блендер мол 3д-, а не видео-редактор. Но я тут изучаю его, изучаю, и сложилось ощущение, что видео-редактирование там вообще особо к 3д отношения не имеет. Просто вещь в себе, видимо для пост-пост-обработки уже отрендеренной 3д сцены. Но все равно любопытно, что второстепенный функционал блендера рвет kdenlive как тузик грелку.
|