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Выпуск видеоредактора Pitivi 2020.09

12.10.2020 12:49

После двух лет разработки доступен релиз свободной системы нелинейного видеомонтажа Pitivi 2020.09, предоставляющей такие возможности, как поддержку неограниченного числа слоёв, сохранение полной истории операций с возможностью отката, отображение эскизов на шкале времени, поддержку типовых операций обработки видео и звука. Редактор написан на языке Python с использованием библиотеки GTK+ (PyGTK), GES (GStreamer Editing Services) и может работать со всеми форматами звука и видео, поддерживаемыми в GStreamer, включая формат MXF (Material eXchange Format). Код распространяется под лицензией LGPL.

Проектом задействована новая схема наименования выпусков с нумерацией "год.месяц". Следом за версией 0.999 опубликован не ожидавшийся релиз 1.0, а выпуск 2020.09. Также изменён подход к разработке - созданы две ветки: "stable" для формирования стабильных выпусков и "development" для приёма и проверки новой функциональности. В процессе длившейся с 2014 года стадии стабилизации перед выпуском 1.0 в основной состав принимались только критически важные изменения, но за бортом оставались многие интересные возможности. В выпуск Pitivi 2020.09 вошла большая порция новшеств, разработанных студентами в рамках программ Google Summer of Code, проводимых с 2017 года. Для стабилизации указанных новшеств задействовано unit-тестирование и рецензирование.

Основные новшества:

  • Стабилизирована и достигла версии 1.0 библиотека GStreamer Editing Services (GES), лежащая в основе Pitivi.
  • Добавлена поддержка плагинов для расширения функциональности Pitivi.
  • Добавлен плагин для управления из консоли.
  • Реализован механизм для реализация собственных интерфейсов для различных эффектов, который можно использовать вместо автоматической генерации интерфейса. Подготовлены отдельные интерфейсы для эффектов frei0r-filter-3-point-color-balance и прозрачности.
  • Добавлен новый экран с приветствием запуска приложения, пришедший на смену диалогу Welcome и позволяющий сразу перейти к недавно открытым проектам.
  • Добавлена возможность создания вложенных шкал времени при импортировании файлов XGES.
  • Добавлена поддержка размещения меток на шкале времени.
  • Полностью переделано оформление библиотеки эффектов. Добавлена возможность закрепления часто используемых эффектов для ускорения их выбора. Упрощён процесс добавления эффектов. Добавлена возможность работы одновременно с несколькими эффектами.
  • Переработана медиабиблиотека, в которой появилась возможность использования разных представлений.
  • Переработан диалог рендеринга.
  • Обеспечено восстановление состояния редактирования после повторного открытия проекта.
  • В просмотрщике добавлена визуализации безопасных областей.
  • Упрощено выравнивание клипов.
  • Добавлены возможности отключения звука для всего слоя и скрытия всего слоя.
  • Предложено интерактивное руководство для знакомства с программой новичков.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.pitivi.org/2020/1...)
  2. OpenNews: Релиз свободного видеоредактора Avidemux 2.7.6
  3. OpenNews: Релиз видеоредактора Kdenlive 20.08
  4. OpenNews: Выпуск видеоредактора Shotcut 20.06
  5. OpenNews: Выпуск свободного видеоредактора OpenShot 2.5.0
  6. OpenNews: Выпуск видеоредактора Flowblade 2.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53871-pitivi
Ключевые слова: pitivi, video
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Анончик99999 (?), 12:56, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Годный продукт для начинающих пользователей!
     
     
  • 2.4, nebularia (ok), 13:14, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже для начинающих лучше взять нормальную программу, а не падучее нечто. Очень весело, когда после ночи рендеринга обнаруживаешь, что эта сволочь вылетела в середине процесса.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 15:46, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    согласен, Final Cut Pro рулит
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:59, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что-то как-то не знаю. Я испытываю немотивированную ненависть при упоминании этого названия. Могли бы запрячь школьников чем-нибудь полезным вместо этого. Я имею в виду, одно дело, когда какой-то аутист занимается любимым делом (потому что на иное он в любом случае не способен) и совсем другое, заставлять других заниматься такой лажей. Если есть где-то перечень вредных для человечества программ, это будет одна из них, и не на последних местах. Ну и вообще, монтажки это не та категория продуктов, до которых можно допускать дилетантов.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:09, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вот именно, вот и все. завяжи лямку...
     
  • 2.5, Siborgium (ok), 13:15, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не волнуйся, тебя не допустили, этого уже достаточно.
     
     
  • 3.6, Аноним (2), 13:25, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Не волнуйся, тебя не допустили, этого уже достаточно.

    Ты какой-то слишком токсичный, даже для меня. Некоторые люди грантожоры по жизни, но детей развращать это всё же негативное влияние. Дети ещё не бесполезны, их можно направить и использовать, а когда-нибудь они смогут и пользу принести. Но если их так опустить, им будет сложнее стать людьми.

     
  • 2.9, m.makhno (ok), 13:52, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну и вообще, монтажки это не та категория продуктов, до которых можно допускать дилетантов.

    конечно, монтажки можно поставить в один ряд с ОС и ПО для самолётов и медицины

     
  • 2.10, анон (?), 13:57, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну и как там продвигается твое любимое дело?
     
  • 2.11, ksjdjfgklsjdklgfj (?), 14:36, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а что не так с этой программой?
    я вот чтобы спец в монтаже, который сильно против твоей точки зрения, но пару раз попробовал сшить два видео - и вроде нормально получилось
     

  • 1.7, Аноним (7), 13:26, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Редактор написан на языке Python с использованием библиотеки GTK+ (PyGTK), GES (GStreamer Editing Services) и может работать со всеми форматами звука и видео, поддерживаемыми в GStreamer

    Фекалокомбо.

     
  • 1.8, Аноним (8), 13:43, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Есть только Kdenlive+Blender, остальное даже близко не стоит
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 15:21, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    вот только не надо тут слов на букву К.
     
     
  • 3.15, fske (?), 15:47, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возьми огнетушитель, адепт гнома, и хорошенько продуй то место, где у тебя подгорело.
     
  • 3.16, Аноним (16), 15:49, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > К.

    U+041A CYRILLIC CAPITAL LETTER KA
    вы так боитесь слов на букву K, что даже ее саму не используете? Или имелись в виду какие-то отечественные слова?

     

  • 1.12, Аноним (12), 14:52, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-нибудь юзает? Он не такой глючный как Shotcut?
     
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