Выпуск видеоредактора Pitivi 2020.09

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|2.4, nebularia (ok), 13:14, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Даже для начинающих лучше взять нормальную программу, а не падучее нечто. Очень весело, когда после ночи рендеринга обнаруживаешь, что эта сволочь вылетела в середине процесса.
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|1.2, Аноним (2), 12:59, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Что-то как-то не знаю. Я испытываю немотивированную ненависть при упоминании этого названия. Могли бы запрячь школьников чем-нибудь полезным вместо этого. Я имею в виду, одно дело, когда какой-то аутист занимается любимым делом (потому что на иное он в любом случае не способен) и совсем другое, заставлять других заниматься такой лажей. Если есть где-то перечень вредных для человечества программ, это будет одна из них, и не на последних местах. Ну и вообще, монтажки это не та категория продуктов, до которых можно допускать дилетантов.
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|3.6, Аноним (2), 13:25, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Не волнуйся, тебя не допустили, этого уже достаточно.
Ты какой-то слишком токсичный, даже для меня. Некоторые люди грантожоры по жизни, но детей развращать это всё же негативное влияние. Дети ещё не бесполезны, их можно направить и использовать, а когда-нибудь они смогут и пользу принести. Но если их так опустить, им будет сложнее стать людьми.
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|2.9, m.makhno (ok), 13:52, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну и вообще, монтажки это не та категория продуктов, до которых можно допускать дилетантов.
конечно, монтажки можно поставить в один ряд с ОС и ПО для самолётов и медицины
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|2.11, ksjdjfgklsjdklgfj (?), 14:36, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а что не так с этой программой?
я вот чтобы спец в монтаже, который сильно против твоей точки зрения, но пару раз попробовал сшить два видео - и вроде нормально получилось
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|1.7, Аноним (7), 13:26, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Редактор написан на языке Python с использованием библиотеки GTK+ (PyGTK), GES (GStreamer Editing Services) и может работать со всеми форматами звука и видео, поддерживаемыми в GStreamer
Фекалокомбо.
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|3.15, fske (?), 15:47, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Возьми огнетушитель, адепт гнома, и хорошенько продуй то место, где у тебя подгорело.
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|3.16, Аноним (16), 15:49, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> К.
U+041A CYRILLIC CAPITAL LETTER KA
вы так боитесь слов на букву K, что даже ее саму не используете? Или имелись в виду какие-то отечественные слова?
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