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Релиз видеоредактора Kdenlive 20.08

17.08.2020 23:37

Разработчики проекта KDE опубликовали релиз видеоредактора Kdenlive 20.08, который позиционируется для полупрофессионального использования, поддерживает работу с видеозаписями в форматах DV, HDV и AVCHD, и предоставляет все базовые операции по редактированию видео, например, позволяет используя шкалу времени произвольно смешивать видео, звук и изображения, а также применять многочисленные эффекты. При работе программы используются такие внешние компоненты, как FFmpeg, фреймворк MLT и система оформления эффектов Frei0r. Для установки подготовлен самодостаточный пакет в формате AppImage.

В новом выпуске:

  • Предложено несколько рабочих пространств с разными вариантами компоновки элементов интерфейса для каждой стадии производства видео:
    • Журналирование (Logging) - для оценки отснятого контента и добавления меток для фрагментов;
    • Редактирование (Editing) - для компоновки ролика с использованием временной шкалы.
    • Звук (Audio) - для микширования и корректировки звука.
    • Эффекты (Effects) - для добавления эффектов.
    • Цвет (Color) - для подгонки и коррекции цветов.
  • Представлена начальная реализация нового рабочего процесса для обработки звука. В текущей версии добавлена поддержка одновременной работы с несколькими звуковыми потоками. В следующих версиях ожидается появление средств для маршрутизации звуковых потоков и маппинга звуковых каналов.
  • Модернизирован интерфейс микширования звуков.
  • В панели наложения эффектов и в интерфейсе отслеживания клипа реализованы масштабируемые полосы управления (zoom bar), упрощающие корректировку ключевых кадров и навигацию по клипу.
  • В настройках представлен новый интерфейс для управления кэшированием, позволяющий контролировать размер файлов с кэшем и проксируемыми данными, а также файлов с резервными копиями. Имеется возможность задания времени жизни элементов для автоматической очистки старых данных в кэше.
  • Добавлена возможность назначения меток, привязанных к определённой позиции в клипе.
  • Добавлена настройка для размещения панели мониторинга звука под видео, не перекрывая его.
  • Добавлена кнопка для сохранения копии проекта.
  • В диалог выбора скорости добавлена настройка для корректировки размера клипа.
  • Добавлена опция для сохранения титров и их добавления в проект одним действием.
  • Добавлена возможность изменения цвета эскизов звуковой волны.
  • Значительно переработан файл проекта, решены проблемы с конфликтом десятичного разделителя (запятая или точка), который был причиной многих крахов. Ценой изменения стало нарушение обратной совместимости файлов проекта Kdenlive 20.08 (.kdenlive) с прошлыми выпусками.
  • Повышена производительность генерации миниатюр для звуковых файлов и воспроизведения серий JPEG-изображений.




  1. Главная ссылка к новости (https://kdenlive.org/en/2020/0...)
  2. OpenNews: Выпуск приложений KDE 20.08
  3. OpenNews: Тестирование видеоредактора Lightworks 2020.1 для Linux
  4. OpenNews: Выпуск свободного видеоредактора OpenShot 2.5.0
  5. OpenNews: Выпуск видеоредактора Shotcut 20.06
  6. OpenNews: Релиз видеоредактора Kdenlive 18.12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53560-kdenlive
Ключевые слова: kdenlive, video
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 00:11, 18/08/2020 [ответить]  
    		• +/
    Видео можно не смотреть... там чувак вроде что-то говорит, но половину предложений глотает x)
     
  • 2, Аноним (2), 00:12, 18/08/2020 [ответить]  
    		• +/
    Только Olive (из свободных NLE; Blender не в счет) сейчас НЕ использует MLT?
     
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