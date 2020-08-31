Релиз свободного видеоредактора Avidemux 2.7.6

Доступна новая версия видеоредактора Avidemux 2.7.6, рассчитанного на решение простых задач по нарезке видео, применению фильтров и кодированию. Поддерживается большое число форматов файлов и кодеков. Выполнение задач может быть автоматизировано при помощи очередей выполнения заданий, написания скриптов и создания проектов. Avidemux поставляется под лицензией GPL и поддерживает работу в Linux, BSD, MacOS и Windows. Изменения относительно 2.7.4 версии: Показывается предупреждение, если места обрезки в видеопотоках H.264 и HEVC могут в дальнейшем привести к проблемам с воспроизведением, даже если они находятся на ключевых кадрах;

Добавлен декодер AV1 на основе libaom;

Добавлен кодировщик VP9 на основе libvpx;

Добавлен деинтерлейсер с функцией ресайза, использующий аппаратное ускорение на основе VA-API (только для Linux);

FFmpeg обновлен до версии 4.2.3;

Увеличено максимальное поддерживаемое разрешение до 4096x4096;

Увеличено количество опций и добавлен двухпроходный режим для кодировщиков H.264 и HEVC на основе NVENC;

Добавлена поддержка TS файлов продолжительностью более 13:15:36;

Вместо отключения дорожки, теперь используется ​​DTS ядро из формата DTS-HD MA в файлах TS;

Исправление в монофонических аудиодорожках MP3 в файлах MP4, ошибочно определяемых как стерео;

Выполняется попытка исправить нестабильность временных меток в файлах MP4, созданных более старыми версиями Avidemux;

Исправлено округление меток времени, которое приводило к псевдо VFR кодированию (c переменой частотой кадров), даже если источник CFR;

Поддержка звука LPCM в мультиплексоре MP4 путем тихого переключения в режим мультиплексирования MOV;

Добавлена поддержка Vorbis в мультиплексоре MP4;

Добавлены профили HE-AAC и HE-AACv2 в кодировщике FDK-AAC;

Поддержка внешних аудиодорожек в формате DTS;

Исправлен слайдер навигации в RTL языках;

Улучшена обработка интерлейсных видеопотоков;

Улучшена обработка видеопотоков H.264, в которых параметры кодирования меняются на лету. Некоторые полезные изменения, добавленные с версии 2.7.0: Поддержка аудиодорожек E-AC3 в файлах MP4;

Поддержка аудиокодека WMAPRO для декодирования;

Поддержка AAC с репликацией полосы сигнала (SBR) во внешних аудиодорожках;

Маркировка видео HEVC в MP4 способом, совместимым с QuickTime в macOS;

Поддержка фрагментированных файлов MP4;

Добавлен демультиплексор VapourSynth;

Win64 теперь компилируются в MSVC++;

Добавлены кодировщики H.264 и HEVC с аппаратным ускорением VA-API на основе FFmpeg (Intel/Linux);

Добавлена ​​поддержка установки флага вращения в мультиплексоре MP4;

Добавление опции для обработки анаморфного отображения в фильтре субтитров;

Автосохранение сеанса при закрытии видео, добавление функции восстановления сеанса;

Максимальный уровень в фильтре "Нормализация" теперь настраиваемый;

Добавлена ​​поддержка декодирования многоканального звука Opus;

Исправлена ​​навигация по ключевым кадрам в интерлейсных MPEG2;

Добавлена возможность менять соотношение сторон в мультиплексоре MP4;

Показывается предупреждение, если обрезка выполняется не на ключевых кадрах;

LPCM разрешён в мультиплексорах на основе FFmpeg;

Во внешних аудиодорожках теперь отображается продолжительность;

Множество изменений в аппаратных кодировщиках.



