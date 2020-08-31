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Релиз свободного видеоредактора Avidemux 2.7.6

31.08.2020 17:53

Доступна новая версия видеоредактора Avidemux 2.7.6, рассчитанного на решение простых задач по нарезке видео, применению фильтров и кодированию. Поддерживается большое число форматов файлов и кодеков. Выполнение задач может быть автоматизировано при помощи очередей выполнения заданий, написания скриптов и создания проектов. Avidemux поставляется под лицензией GPL и поддерживает работу в Linux, BSD, MacOS и Windows.

Изменения относительно 2.7.4 версии:

  • Показывается предупреждение, если места обрезки в видеопотоках H.264 и HEVC могут в дальнейшем привести к проблемам с воспроизведением, даже если они находятся на ключевых кадрах;
  • Добавлен декодер AV1 на основе libaom;
  • Добавлен кодировщик VP9 на основе libvpx;
  • Добавлен деинтерлейсер с функцией ресайза, использующий аппаратное ускорение на основе VA-API (только для Linux);
  • FFmpeg обновлен до версии 4.2.3;
  • Увеличено максимальное поддерживаемое разрешение до 4096x4096;
  • Увеличено количество опций и добавлен двухпроходный режим для кодировщиков H.264 и HEVC на основе NVENC;
  • Добавлена поддержка TS файлов продолжительностью более 13:15:36;
  • Вместо отключения дорожки, теперь используется ​​DTS ядро из формата DTS-HD MA в файлах TS;
  • Исправление в монофонических аудиодорожках MP3 в файлах MP4, ошибочно определяемых как стерео;
  • Выполняется попытка исправить нестабильность временных меток в файлах MP4, созданных более старыми версиями Avidemux;
  • Исправлено округление меток времени, которое приводило к псевдо VFR кодированию (c переменой частотой кадров), даже если источник CFR;
  • Поддержка звука LPCM в мультиплексоре MP4 путем тихого переключения в режим мультиплексирования MOV;
  • Добавлена поддержка Vorbis в мультиплексоре MP4;
  • Добавлены профили HE-AAC и HE-AACv2 в кодировщике FDK-AAC;
  • Поддержка внешних аудиодорожек в формате DTS;
  • Исправлен слайдер навигации в RTL языках;
  • Улучшена обработка интерлейсных видеопотоков;
  • Улучшена обработка видеопотоков H.264, в которых параметры кодирования меняются на лету.

Некоторые полезные изменения, добавленные с версии 2.7.0:

  • Поддержка аудиодорожек E-AC3 в файлах MP4;
  • Поддержка аудиокодека WMAPRO для декодирования;
  • Поддержка AAC с репликацией полосы сигнала (SBR) во внешних аудиодорожках;
  • Маркировка видео HEVC в MP4 способом, совместимым с QuickTime в macOS;
  • Поддержка фрагментированных файлов MP4;
  • Добавлен демультиплексор VapourSynth;
  • Win64 теперь компилируются в MSVC++;
  • Добавлены кодировщики H.264 и HEVC с аппаратным ускорением VA-API на основе FFmpeg (Intel/Linux);
  • Добавлена ​​поддержка установки флага вращения в мультиплексоре MP4;
  • Добавление опции для обработки анаморфного отображения в фильтре субтитров;
  • Автосохранение сеанса при закрытии видео, добавление функции восстановления сеанса;
  • Максимальный уровень в фильтре "Нормализация" теперь настраиваемый;
  • Добавлена ​​поддержка декодирования многоканального звука Opus;
  • Исправлена ​​навигация по ключевым кадрам в интерлейсных MPEG2;
  • Добавлена возможность менять соотношение сторон в мультиплексоре MP4;
  • Показывается предупреждение, если обрезка выполняется не на ключевых кадрах;
  • LPCM разрешён в мультиплексорах на основе FFmpeg;
  • Во внешних аудиодорожках теперь отображается продолжительность;
  • Множество изменений в аппаратных кодировщиках.


  1. Главная ссылка к новости (http://avidemux.sourceforge.ne...)
  2. OpenNews: Релиз свободного видеоредактора Avidemux 2.7.0
  3. OpenNews: Выпуск видеоредактора Flowblade 2.4
  4. OpenNews: Выпуск свободного видеоредактора OpenShot 2.5.0
  5. OpenNews: Выпуск видеоредактора Shotcut 20.06
  6. OpenNews: Релиз видеоредактора Kdenlive 20.08
Автор новости: artenox
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53628-avidemux
Ключевые слова: avidemux
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, inferrna (ok), 18:37, 31/08/2020 [ответить]  
    		• +/
    Помню его года эдак с 2005, когда юзал его на PIII-450 с 256Мб оперативы. Эх, ностальжи.
     
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