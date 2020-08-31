Релиз свободного видеоредактора Avidemux 2.7.6

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Доступна новая версия видеоредактора Avidemux 2.7.6, рассчитанного на решение простых задач по нарезке видео, применению фильтров и кодированию. Поддерживается большое число форматов файлов и кодеков. Выполнение задач может быть автоматизировано при помощи очередей выполнения заданий, написания скриптов и создания проектов. Avidemux поставляется под лицензией GPL и поддерживает работу в Linux, BSD, MacOS и Windows.
Изменения относительно 2.7.4 версии:
- Показывается предупреждение, если места обрезки в видеопотоках H.264 и HEVC могут в дальнейшем привести к проблемам с воспроизведением, даже если они находятся на ключевых кадрах;
- Добавлен декодер AV1 на основе libaom;
- Добавлен кодировщик VP9 на основе libvpx;
- Добавлен деинтерлейсер с функцией ресайза, использующий аппаратное ускорение на основе VA-API (только для Linux);
- FFmpeg обновлен до версии 4.2.3;
- Увеличено максимальное поддерживаемое разрешение до 4096x4096;
- Увеличено количество опций и добавлен двухпроходный режим для кодировщиков H.264 и HEVC на основе NVENC;
- Добавлена поддержка TS файлов продолжительностью более 13:15:36;
- Вместо отключения дорожки, теперь используется DTS ядро из формата DTS-HD MA в файлах TS;
- Исправление в монофонических аудиодорожках MP3 в файлах MP4, ошибочно определяемых как стерео;
- Выполняется попытка исправить нестабильность временных меток в файлах MP4, созданных более старыми версиями Avidemux;
- Исправлено округление меток времени, которое приводило к псевдо VFR кодированию (c переменой частотой кадров), даже если источник CFR;
- Поддержка звука LPCM в мультиплексоре MP4 путем тихого переключения в режим мультиплексирования MOV;
- Добавлена поддержка Vorbis в мультиплексоре MP4;
- Добавлены профили HE-AAC и HE-AACv2 в кодировщике FDK-AAC;
- Поддержка внешних аудиодорожек в формате DTS;
- Исправлен слайдер навигации в RTL языках;
- Улучшена обработка интерлейсных видеопотоков;
- Улучшена обработка видеопотоков H.264, в которых параметры кодирования меняются на лету.
Некоторые полезные изменения, добавленные с версии 2.7.0:
- Поддержка аудиодорожек E-AC3 в файлах MP4;
- Поддержка аудиокодека WMAPRO для декодирования;
- Поддержка AAC с репликацией полосы сигнала (SBR) во внешних аудиодорожках;
- Маркировка видео HEVC в MP4 способом, совместимым с QuickTime в macOS;
- Поддержка фрагментированных файлов MP4;
- Добавлен демультиплексор VapourSynth;
- Win64 теперь компилируются в MSVC++;
- Добавлены кодировщики H.264 и HEVC с аппаратным ускорением VA-API на основе FFmpeg (Intel/Linux);
- Добавлена поддержка установки флага вращения в мультиплексоре MP4;
- Добавление опции для обработки анаморфного отображения в фильтре субтитров;
- Автосохранение сеанса при закрытии видео, добавление функции восстановления сеанса;
- Максимальный уровень в фильтре "Нормализация" теперь настраиваемый;
- Добавлена поддержка декодирования многоканального звука Opus;
- Исправлена навигация по ключевым кадрам в интерлейсных MPEG2;
- Добавлена возможность менять соотношение сторон в мультиплексоре MP4;
- Показывается предупреждение, если обрезка выполняется не на ключевых кадрах;
- LPCM разрешён в мультиплексорах на основе FFmpeg;
- Во внешних аудиодорожках теперь отображается продолжительность;
- Множество изменений в аппаратных кодировщиках.