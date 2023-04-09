Выпуск свободных видеоредакторов OpenShot 3.1 и Pitivi 2023.03

2.2 , ИмяХ ( ? ), 09:38, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, элементарно.

3.31 , Argo ( ?? ), 13:48, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "..ну ка, ну ка, обрежьте мне часть картинки видео элементарно.." WinFF - проще некуда.

2.4 , Аноним ( 4 ), 09:41, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я очень разочаровался во всех этих шляпных гноморедакторах на жс. И Kdenlive ведь не особо подходит чтобы просто вырезать 5 минут кусок из 10 часового файла или даже перекодировать с изменением размера.FFmpeg достаточно простой и для таких задач очень подходит, в итоге я за 5 минут сделал что выбрав файл из контекстного меню файлового менеджера могу задать все нужные параметры и фильтры.

3.5 , Аноним ( 5 ), 09:43, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – LosslessCut для простого нарезания и конвертации ок

4.7 , Аноним ( 4 ), 09:46, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Типа того, да, только у меня однострочник на баше и превью через ffplay (но я использую mpv и этого достаточно).

3.6 , Аноним ( 4 ), 09:45, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На то чтобы получалось без проблем и качественно перекодировать двд/бд и ремуксы ушло побольше 5 минут и в 1 очередь пришлось выкинуть ffmpeg, но для таких задачь уровня сабжа куда лучше без гномопосредников обходиться.

3.12 , Виндузятник ( ? ), 11:18, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты видно совсем поеxавший. Я в этом твоем ффмпеге несколько часов пытался разобраться, а в итоге так ничего и не вырезал. В Kdenlive сделал за 10 минут, даже ничего не гуглив, просто в интерфейсе нашел нужный инструмент. К тому же, найти и настроить нужные кадры в консоли - это полный дэбэлизм. А если видео не одно - удачи слить в унитаз десятки часов на простую операцию, которая в редакторе занимает несколько секунд.

4.13 , Аноним ( 13 ), 11:32, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – У него альтернативный ffmpeg, где всё в контекстном меню, и предпросмотр видео тоже, наверное.

Впрочем, опеннет — место, где любят обмазываться консолью.

5.23 , Аноним ( 4 ), 11:54, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Редактор всё же может пригодиться, если есть необходимость отрезать не по ключевым кадрам, с перекодированием. Предпросмотр тоже кстати только для этого. А так китайские мастера любят приклеить видеовставки которые если даже на 1 секунду зацепить, вставляют 3 минуты рекламы. Ну так ты изначально видишь в плеере время и просто добавляешь ещё 1 секунду и вот у тебя чистый файл.

6.36 , Аноним ( 36 ), 16:52, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для объединения двух видеофайлов в один в ffmpeg без перекодирования надо очень точно попасть форматами и настройками этих форматов, а то будут приколы типа приклееная часть видео не скролится.

4.16 , Аноним ( 4 ), 11:48, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В чём там разбираться? Сик, фильтры, позиция аргументов. Именно что, когда видео не одно, ffmpeg легко заруливает редакторы -- один раз задаёшь аргументы и сколько угодно раз применяешь подставляя параметры по вкусу. У меня это несколько фильтров и параметры кодирования. А kdenlive просто не приспособлен к таким задачам. Слишком много посторонних действий и настроек.

5.20 , Аноним ( 36 ), 11:51, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Самая большая засада что ffmpeg по умолчанию вырезает от кейфрейма до кейфрейма, большинство новичков не в состоянии этого понять. Я кстати тоже так попал)

6.26 , fumanchez ( ok ), 12:50, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Без перекодирования же нельзя обрезать кроме как по кейфреймам

7.33 , Аноним ( 33 ), 16:48, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нельзя, но как ты это объяснишь новичку? Бывают задачи (а их большинство) где надо точно обрезать.

