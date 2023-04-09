Выпуск свободных видеоредакторов OpenShot 3.1 и Pitivi 2023.03

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|1.1, КО (?), 09:33, 09/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"удобным и интуитивно понятным пользовательским интерфейсом, позволяющим редактировать видео даже начинающим пользователям"
ну ка, ну ка, обрежьте мне часть картинки видео элементарно
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|3.31, Argo (??), 13:48, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"..ну ка, ну ка, обрежьте мне часть картинки видео элементарно.."
WinFF - проще некуда.
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|2.4, Аноним (4), 09:41, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я очень разочаровался во всех этих шляпных гноморедакторах на жс. И Kdenlive ведь не особо подходит чтобы просто вырезать 5 минут кусок из 10 часового файла или даже перекодировать с изменением размера.FFmpeg достаточно простой и для таких задач очень подходит, в итоге я за 5 минут сделал что выбрав файл из контекстного меню файлового менеджера могу задать все нужные параметры и фильтры.
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|4.7, Аноним (4), 09:46, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Типа того, да, только у меня однострочник на баше и превью через ffplay (но я использую mpv и этого достаточно).
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|3.6, Аноним (4), 09:45, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На то чтобы получалось без проблем и качественно перекодировать двд/бд и ремуксы ушло побольше 5 минут и в 1 очередь пришлось выкинуть ffmpeg, но для таких задачь уровня сабжа куда лучше без гномопосредников обходиться.
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|3.12, Виндузятник (?), 11:18, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты видно совсем поеxавший. Я в этом твоем ффмпеге несколько часов пытался разобраться, а в итоге так ничего и не вырезал. В Kdenlive сделал за 10 минут, даже ничего не гуглив, просто в интерфейсе нашел нужный инструмент. К тому же, найти и настроить нужные кадры в консоли - это полный дэбэлизм. А если видео не одно - удачи слить в унитаз десятки часов на простую операцию, которая в редакторе занимает несколько секунд.
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|4.13, Аноним (13), 11:32, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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У него альтернативный ffmpeg, где всё в контекстном меню, и предпросмотр видео тоже, наверное.
Впрочем, опеннет — место, где любят обмазываться консолью.
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|5.23, Аноним (4), 11:54, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Редактор всё же может пригодиться, если есть необходимость отрезать не по ключевым кадрам, с перекодированием. Предпросмотр тоже кстати только для этого. А так китайские мастера любят приклеить видеовставки которые если даже на 1 секунду зацепить, вставляют 3 минуты рекламы. Ну так ты изначально видишь в плеере время и просто добавляешь ещё 1 секунду и вот у тебя чистый файл.
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|6.36, Аноним (36), 16:52, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для объединения двух видеофайлов в один в ffmpeg без перекодирования надо очень точно попасть форматами и настройками этих форматов, а то будут приколы типа приклееная часть видео не скролится.
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|4.16, Аноним (4), 11:48, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В чём там разбираться? Сик, фильтры, позиция аргументов. Именно что, когда видео не одно, ffmpeg легко заруливает редакторы -- один раз задаёшь аргументы и сколько угодно раз применяешь подставляя параметры по вкусу. У меня это несколько фильтров и параметры кодирования. А kdenlive просто не приспособлен к таким задачам. Слишком много посторонних действий и настроек.
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|5.20, Аноним (36), 11:51, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Самая большая засада что ffmpeg по умолчанию вырезает от кейфрейма до кейфрейма, большинство новичков не в состоянии этого понять. Я кстати тоже так попал)
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|7.33, Аноним (33), 16:48, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нельзя, но как ты это объяснишь новичку? Бывают задачи (а их большинство) где надо точно обрезать.
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|1.3, Аноним (3), 09:39, 09/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> интерфейс написан на Python и PyQt5, ядро обработки видео (libopenshot) написано на C++ и использует возможности пакета FFmpeg, интерактивная шкала времени написана с использованием HTML5, JavaScript и AngularJS
А теперь мы со всем этим попытаемся взлететь...
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|2.11, asaaddxasaadd (ok), 10:38, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Взлетает без проблем.
Около сотни фоток с похода под музычку соединились даже на встройке ноутбучного i5-460m (6Гб оперативки, медленный hdd).
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|3.22, Аноним (36), 11:52, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А мог бы баш скрипт написать и соединить всё через ffmpeg не линуксвейненько.
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|1.9, Аноним (9), 10:29, 09/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Работал с OpenShot, т.к. с ним действительно просто освоится. Но он все равно кривоватый. 1) С настройками кэширования по умолчанию эта прога сожрет все память и начнет жутко тормозить 2) Просто обрезать видос легко, но более продвинутый монтаж очень затруднителен 3) Клиппинг при наложении звука, из за чего для например для наложения музыки на видео приходилось использовать Audacity 4) Кривое сохранение проекта, например сохранение в нем абсолютных имен файлов, из за чего потом сохраненный проект можно просто не открыть.
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|2.29, Личинка_Шигорина (?), 13:25, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А можно подробнее всё это? Например, как правильно настроить кэширование?
Я никогда не занимался видео, но жизнь диктует свои законы, свои суровые законы. Приходится обратиться к чем-нибудь, хотел попробовать OpenShot. А все говорят, что кривой.
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|3.30, Аноним (4), 13:41, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мммм, в настройках? Но, например, когда Krita открывает файл, она создаёт многогигабайтные скрытые файлы в /tmp. Многие программы таким занимаются. Ну а если ты у мамы умный и разместил /tmp в tmpfs, то, естественно, вся память и уйдёт. Из приличных бесплатных редакторов только Kdenlive, потыкай лучше его. Если будет падать прям люто, поменяй дистрибутив -- твой слишком кривой.
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|1.14, Аноним (14), 11:39, 09/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Народ, может кто-то знает, есть ли опенсорсный видеоредактор с возможностью двигать аудиодорогу с милисекундным разрешением?
Я не нашёл. Как без этого работать совершенно не представляю. Ни музыку нормально не наложить, ни голос с внешнего рекордера.
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|2.24, Аноним (36), 12:00, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тебе нужно ненужное, двигать можно только разрешение в виде кадров. Чем больше у тебя будет кадров тем точнее можно двигать.
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|3.28, Аноним (28), 13:18, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Давай, поучи меня, что мне нужно. Во всех проф прогах этот функционал имеется - и тому есть причины. Так вот, мне нужно 24к/с и возможность двигать аудио дискретно хотя бы по 10мс. Любой у кого есть слух и чувство ритма меня поймет, остальные проходят мимо.
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|4.35, Аноним (36), 16:50, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Во всех проф прогах полно ненужного для дурачков. Твои движения на 10 мс это фикция.
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|5.37, Аноним (14), 17:04, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну да, люди профессионально занимающиеся монтажом дурачки, только аноним с опеннета самый умный. Не позорился бы хоть, почитал сперва исследования о допустимой латенси между картинкой и звуком для обычного человека, я уж не говорю про звукарей, для которых лаг на 15-30мс считается браком.
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|2.32, prokoudine (ok), 16:30, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Бесят слабоумные погромисты, впендюривающие «проверку обновлений» в свои поделия.
Как говорили в одном кино, боль неизбежна, а страдания — на выбор. Ты выбрал страдать, мои поздравления.
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|1.17, Макс (??), 11:49, 09/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Работаю в рекламном агентстве, занимаюсь видеомонтажом, последние 2 года в KDEnlive. ПО в целом довольно стабильное, падает редко - 3-4 раза за год. Причем из-за чего конкретно падает - непонятно. Каждый день выполняю по одни и те же операции, но изредка по какой-то причине падает, а логи что-то совсем немногословны. В целом из всех программ для видеомонтажа в Linux эта - наиболее профессиональная.
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|2.25, Аноним (36), 12:01, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что это за подвальное агентство и почему оно занимается видеомонтажем на кденлайв? Единственно объяснение что ты админ и на полставки видеомонтажер потому что тыж программист на кнопки нажимать умеешь.
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|1.18, pashev.ru (?), 11:49, 09/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А, ещё неотключаемый тисипи-порт для отладки. О нём вспоминаешь, когда виртуальная машина вдруг не шмогла запуститься.
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|2.34, Аноним (36), 16:49, 09/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так это не готовый продукт, а болванка которую надо отлаживать и отлаживать.
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|1.39, Аноним (38), 17:16, 09/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Надо было назвать CamShot, было бы хотя бы весело. А то редактор на питоне с культей - это как-то уныло.
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