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Выпуск свободного видеоредактора OpenShot 3.0

11.12.2022 10:02

После более года разработки опубликован выпуск свободной системы нелинейного видеомонтажа OpenShot 3.0.0. Код проекта поставляется под лицензией GPLv3: интерфейс написан на Python и PyQt5, ядро обработки видео (libopenshot) написано на C++ и использует возможности пакета FFmpeg, интерактивная шкала времени написана с использованием HTML5, JavaScript и AngularJS. Готовые сборки подготовлены для Linux (AppImage), Windows и macOS.

Редактор отличается удобным и интуитивно понятным пользовательским интерфейсом, позволяющим редактировать видео даже начинающим пользователям. Программа поддерживает несколько десятков визуальных эффектов, даёт возможность работы с многотрековыми монтажными шкалами с возможностью перемещения мышью элементов между ними, позволяет масштабировать, кадрировать, осуществлять слияние блоков видео, обеспечивать плавное перетекание из одного ролика в другой, производить наложение полупрозрачных областей и т.п. Имеется возможность перекодирования видео с предварительным просмотром изменений на лету. Благодаря задействованию библиотек проекта FFmpeg OpenShot поддерживает огромное количество форматов видео, звука и изображений (включая полную поддержку SVG).

Основные изменения:

  • Повышена производительность воспроизведения видео при предпросмотре в режиме реального времени. Решены проблемы с подвисаниями воспроизведения. Переделан движок для декодирования видео, архитектура которого изменена для корректной работы в условиях потери пакетов или отсутствия временных меток. Улучшена совместимость с разными форматами и кодеками, в том числе с многопоточными кодеками, такими как AV1. Улучшено определение продолжительности воспроизведения и конца файла в условиях отсутствия временных меток, неверных метаданных и проблемном кодировании.
  • Переработана система кэширования видео. Для кэширования задействован отдельный фоновый поток, в котором осуществляется упреждающая подготовка кадров, которые могут потребоваться при дальнейшем воспроизведении. Реализована поддержка работы кэша с разными скоростями воспроизведения (1X, 2X, 4X) и с воспроизведением в обратном направлении. В настройках предложены новые опции управления кэшем, а также возможность очистки всего кэша.
  • В шкале времени значительно повышена точность привязки при обрезке и перемещении клипов и переходных эффектов. При удержании клавиши Shift обеспечено выравнивание указателя воспроизведения к краям клипов. Ускорена операция нарезки клипов. Переделаны пиктограммы ключевых кадров, которые теперь можно нажимать, фильтровать и использовать для изменения режима интерполяции. Для каждого видеоэффекта на шкале задействован свой цвет, а каждый переходной эффект имеет своё направление (затухание и появление).
  • Расширены и оптимизированы инструменты для работы со звуковой волной. Обеспечено кэширование данных о звуковой волне в привязке к файлам и сохранение кэша внутри проекта, что позволило сделать кэш независимым от пользовательских сеансов и ускорить отрисовку звуковой волны при множественной нарезке и повторном добавлении одного файла на шкалу времени. Повышена точность согласования клипа со звуковой волной, благодаря возможности масштабирования шкалы клипа до отдельного кадра.
  • Сокращено потребление памяти и устранены утечки памяти. Основной целью проделанной работы является адаптация OpenShot для выполнения многочасовых рендеров, например, при обработке длительных видеопотоков и записей с камер наблюдения. Для оценки оптимизаций было проведено 12-часовое кодирование, которое продемонстрировало однородность потребления памяти на протяжении всего сеанса.
  • Добавлена поддержка экспорта анимированных GIF-изображений, MP3 (только звук), YouTube 2K, YouTube 4K и MKV. Улучшена поддержка анаморфных видеопрофилей (видео с неквадратными пикселями).
  • Добавлена возможность экспорта клипов в пакетном режиме, в котором файлы разделяются на серию клипов, после чего все эти клипы разом экспортируются с использованием исходного профиля и формата. Например, теперь можно сделать нарезку фрагментов с основными моментами из домашнего видео и разом экспортировать эти фрагменты в форме отдельных фидеофайлов.
  • Шаблоны анимации адаптированы для использования с системой 3D-моделирования Blender 3.3.
  • Добавлены новые настройки, определяющие поведение при выборе файловых путей для импорта, открытия/сохранения и экспорта. Например, при сохранении можно использовать каталог проекта или недавно используемый каталог.
  • Обеспечена корректная сортировка по алфавиту данных на языках, отличных от английского.
  • Реализована полная поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (High DPI), включая мониторы с разрешением 4K. Все пиктограммы, курсоры и логотипы преобразованы в векторный формат или сохранены в высоких разрешениях. Переработаны алгоритмы выбора размера виджетов с учётом параметров экрана.
  • Обновлена документация, которая актуализирована с учётом текущего состояния проекта.
  • Проведена большая работа по устранению проблем, приводящих к аварийному завершению и влияющих на стабильность. Среди прочего реализованы unit-тесты для отслеживания качества многопоточной обработки, выявления состояний гонки и проблем с блокировками при обновлении шкалы времени и кэшировании воспроизведения видео.




  1. Главная ссылка к новости (https://www.openshot.org/blog/...)
  2. OpenNews: Выпуск свободного видеоредактора OpenShot 2.6.0
  3. OpenNews: Выпуск видеоредактора Shotcut 22.09
  4. OpenNews: Выпуск видеоредактора Pitivi 2022.06
  5. OpenNews: Релиз свободного видеоредактора Avidemux 2.7.6
  6. OpenNews: Выпуск видеоредактора Flowblade 2.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58302-openshot
Ключевые слова: openshot, video
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (5) RSS
  • 1.1, Avririon (ok), 10:59, 11/12/2022 [ответить]  
    		• +2 +/
    Надеюсь в логе не наврали, потому что до этого юзать его было невозможно.
     
  • 1.2, Аноним (2), 11:17, 11/12/2022 [ответить]  
    		• +/
    Пользуюсь этой штукой, но до предыдущей версии не обновлялся и сидел на старой. Не знаю, что они там нашаманили, но производительность упала до 0. И это на Core i7. Прога неплохая для базовых задач типа нарезки видео. Но есть несколько проблем, не дающих использовать ее профессионально. 1) Тормознутость. В основном из за кривого кэширования. Ну эту проблему они вроде как пытаются решить. 2) Нестабильность и глючность. Это наверное стандартная проблема гуев вокруг чужих библиотек. Неполная интеграция с чужим кодом и различного рода костыли. Очень обидно, когда ты сохранил большой проект, а в следующий раз из за каких-то глюков не можешь его открыть. 3) Проблемы со звуком. При наложении происходит переполнение и характерный "дисторшн" в виде резких щелчков. Из за этого звух приходится монтировать отдельно, что очень неудобно и приводит к расхождениям видео и звука.
     
     
  • 2.4, Аноним (2), 11:22, 11/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    4) Еще добавлю слабый функционал по работе с картинками, надписями и другими подобными объектами. Криво работающее редактирование через внешние проги это вообще ахтунг. Даже тупо подпись в видео добавить тяжело. В этом плане Power Point и то проще. 5) Так же некоторые фишки можно реализовать только через ключевые кадры, что тяжелее, чем делать это просто через настройки. Например произвольно сменить скорость видео.
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:19, 11/12/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем если есть великий GIMP и другие приложения от великого Gnome
     
     
  • 2.6, svm (??), 11:43, 11/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Gimp то каким боком к нелинейному монтажу имеет отношение?
     

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