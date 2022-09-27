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Выпуск видеоредактора Shotcut 22.09

27.09.2022 07:35

Доступен релиз видеоредактора Shotcut 22.09, который развивается автором проекта MLT и использует данный фреймворк для организации редактирования видео. Поддержка форматов видео и звука реализована через FFmpeg. Возможно использование плагинов с реализацией видео и аудио эффектов, совместимых с Frei0r и LADSPA. Из особенностей Shotcut можно отметить возможность многотрекового редактирования с компоновкой видео из фрагментов в различных исходных форматах, без необходимости их предварительного импортирования или перекодирования. Имеются встроенные средства для создания скринкастов, обработки изображения с web-камеры и приёма потокового видео. Для построения интерфейса применяется Qt5. Код написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv3.

Среди изменений в новом выпуске:

  • Предложен новый интерфейс для поиска и запуска команд, совмещённый с редактором горячих клавиш, позволяющим сразу привязать к интересующей команде клавиатурную комбинацию для её быстрого вызова.

  • Улучшена поддержка подключения собственных переходных эффектов (Transitions). На страницу со свойствами эффектов добавлена опция для предпросмотра.

  • Улучшен интерфейс выбора фильтров.

  • Добавлен видеофильтр GPS Graphic, который может использоваться для отрисовки графиков и спидометров.

  • Добавлен видеофильтр Fisheye (эффект "рыбий глаз"), симулирующий отражение в зеркальной сфере.
  • Добавлена частичная поддержка загрузки анимированных файлов в формате WebP.


  1. Главная ссылка к новости (https://shotcut.org/blog/new-r...)
  2. OpenNews: Выпуск видеоредактора Shotcut 22.06
  3. OpenNews: Microsoft вводит запрет на продажу открытого ПО через Microsoft Store
  4. OpenNews: Выпуск видеоредакторов Flowblade 2.8 и Shotcut 21.01.29
  5. OpenNews: Выпуск видеоредактора Pitivi 2022.06
  6. OpenNews: Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 28.0 с поддержкой HDR
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57831-shotcut
Ключевые слова: shotcut, video
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 07:41, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    kdenlive задолбал падать по поводу и без, может, сабж попробовать? 🤔
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 07:49, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Вообще все OpenSource'ные видеоредакторы должны быть по коду проще и не раздутые настолько, что с каждой новой версией падает ещё больше.
    Нормальным людям не нужны шашечки - нужно ехать. Так что все фишки оставьте корпорастам.
     
     
  • 3.3, thhh (?), 07:59, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По твоему противопоставлению выходит, что корпорасты оупенсоурсный софт не могут писать?
     
  • 3.4, Александр (??), 08:12, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По практике получается что те кто не может осилить шашечки, не может и нориальнно ехать.
     
     
  • 4.5, Аноним (2), 08:24, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотрел фильмы Центрнаучфильм СССР и от части офигел, что в то время такое могли. Сейчас по факту нужны суперкомпьютеры для запуска видеомонтажа, потому что код размазывают по всей мощи.
    Если потенциально у тебя ПК воспроизведёт 1080p 60fps, то и монтажить по сути можно. А для этого нужен простой/легкий UI с исполняемым кодом. Возможно даже какой-нибудь консольный.
     
  • 2.6, Аноним (6), 08:34, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    попробуй блендер. Тоже немного посидел на kdenlive, падал постоянно. Перепробовал все подряд из того, что встречал в опеннете: одни редакторы хоть и были открытыми, но оставались условно-бесплатными, отрендерить можно было только прямиком на ютуб, а не в файл. Да, бывает и такое. У других возможностей было маловато. А блендер я игнорировал, потому что ну типа "это же 3д-редактор, как он мне поможет". Но запустив раз, на другие видео-редакторы теперь смотрю как на фекальные массы. Единственный минус блендера - интерфейсу придется учиться. Это тебе не Windows Movie Maker. Но оно того стоит.
     
     
  • 3.7, Noname (??), 08:38, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Davinci Resolve есть под Linux
     
  • 3.9, Аноним (1), 09:07, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Единственный минус блендера - интерфейсу придется учиться

    да недолго я ему учился, вот до видео не добрался, на анимации через ноды остановился

     
  • 2.8, Аноним (8), 09:00, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >может?

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=54110

     
     
  • 3.10, Аноним (1), 09:10, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ммммм за проприетарь однозначно лайк
     
  • 2.11, ip1982 (ok), 10:04, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже падает. Надо сохраняться.
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:58, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да все они падают. OpenShot тоже падает. И даже иногда бывает, что отказывается потом нормально открывать свои же сохраненные проекты. Короче все это просто криво написанные обертки вокруг ffmpeg. А я еще со времен QBasic усвоил одно простое правило. Если ты не контролируешь весь код программы - у тебя непременно получится франкинштейн, полный костылей, подпорок и глюков. Именно поэтому наиболее "прямыми" являются проекты типа VLC, имеющие свои собственные встроенные кодеки. Они ведь собирались сделать свой видеоредактор. Это был вполне себе логичный шаг. Но воз и ныне там. https://www.videolan.org/vlmc/
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:54, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Natron тоже неплохая альтернатива https://natrongithub.github.io/
     

  • 1.14, Максим (??), 12:15, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пользовался этим редактором - вполне юзабельно.
     
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