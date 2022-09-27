Выпуск видеоредактора Shotcut 22.09

2.2 , Аноним ( 2 ), 07:49, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Вообще все OpenSource'ные видеоредакторы должны быть по коду проще и не раздутые настолько, что с каждой новой версией падает ещё больше.

Нормальным людям не нужны шашечки - нужно ехать. Так что все фишки оставьте корпорастам.

3.3 , thhh ( ? ), 07:59, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – По твоему противопоставлению выходит, что корпорасты оупенсоурсный софт не могут писать?

3.4 , Александр ( ?? ), 08:12, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – По практике получается что те кто не может осилить шашечки, не может и нориальнно ехать.

4.5 , Аноним ( 2 ), 08:24, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Смотрел фильмы Центрнаучфильм СССР и от части офигел, что в то время такое могли. Сейчас по факту нужны суперкомпьютеры для запуска видеомонтажа, потому что код размазывают по всей мощи.

Если потенциально у тебя ПК воспроизведёт 1080p 60fps, то и монтажить по сути можно. А для этого нужен простой/легкий UI с исполняемым кодом. Возможно даже какой-нибудь консольный.

2.6 , Аноним ( 6 ), 08:34, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – попробуй блендер. Тоже немного посидел на kdenlive, падал постоянно. Перепробовал все подряд из того, что встречал в опеннете: одни редакторы хоть и были открытыми, но оставались условно-бесплатными, отрендерить можно было только прямиком на ютуб, а не в файл. Да, бывает и такое. У других возможностей было маловато. А блендер я игнорировал, потому что ну типа "это же 3д-редактор, как он мне поможет". Но запустив раз, на другие видео-редакторы теперь смотрю как на фекальные массы. Единственный минус блендера - интерфейсу придется учиться. Это тебе не Windows Movie Maker. Но оно того стоит.

3.7 , Noname ( ?? ), 08:38, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Davinci Resolve есть под Linux

3.9 , Аноним ( 1 ), 09:07, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Единственный минус блендера - интерфейсу придется учиться да недолго я ему учился, вот до видео не добрался, на анимации через ноды остановился

2.8 , Аноним ( 8 ), 09:00, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >может? https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=54110

3.10 , Аноним ( 1 ), 09:10, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ммммм за проприетарь однозначно лайк

2.11 , ip1982 ( ok ), 10:04, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тоже падает. Надо сохраняться.

2.12 , Аноним ( 12 ), 10:58, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Да все они падают. OpenShot тоже падает. И даже иногда бывает, что отказывается потом нормально открывать свои же сохраненные проекты. Короче все это просто криво написанные обертки вокруг ffmpeg. А я еще со времен QBasic усвоил одно простое правило. Если ты не контролируешь весь код программы - у тебя непременно получится франкинштейн, полный костылей, подпорок и глюков. Именно поэтому наиболее "прямыми" являются проекты типа VLC, имеющие свои собственные встроенные кодеки. Они ведь собирались сделать свой видеоредактор. Это был вполне себе логичный шаг. Но воз и ныне там. https://www.videolan.org/vlmc/

2.13 , Аноним ( 13 ), 11:54, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Natron тоже неплохая альтернатива https://natrongithub.github.io/

