Выпуск видеоредактора Shotcut 22.09

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|1.1, Аноним (1), 07:41, 27/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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kdenlive задолбал падать по поводу и без, может, сабж попробовать? 🤔
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|2.2, Аноним (2), 07:49, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Вообще все OpenSource'ные видеоредакторы должны быть по коду проще и не раздутые настолько, что с каждой новой версией падает ещё больше.
Нормальным людям не нужны шашечки - нужно ехать. Так что все фишки оставьте корпорастам.
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|3.3, thhh (?), 07:59, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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По твоему противопоставлению выходит, что корпорасты оупенсоурсный софт не могут писать?
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|3.4, Александр (??), 08:12, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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По практике получается что те кто не может осилить шашечки, не может и нориальнно ехать.
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|4.5, Аноним (2), 08:24, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Смотрел фильмы Центрнаучфильм СССР и от части офигел, что в то время такое могли. Сейчас по факту нужны суперкомпьютеры для запуска видеомонтажа, потому что код размазывают по всей мощи.
Если потенциально у тебя ПК воспроизведёт 1080p 60fps, то и монтажить по сути можно. А для этого нужен простой/легкий UI с исполняемым кодом. Возможно даже какой-нибудь консольный.
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|2.6, Аноним (6), 08:34, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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попробуй блендер. Тоже немного посидел на kdenlive, падал постоянно. Перепробовал все подряд из того, что встречал в опеннете: одни редакторы хоть и были открытыми, но оставались условно-бесплатными, отрендерить можно было только прямиком на ютуб, а не в файл. Да, бывает и такое. У других возможностей было маловато. А блендер я игнорировал, потому что ну типа "это же 3д-редактор, как он мне поможет". Но запустив раз, на другие видео-редакторы теперь смотрю как на фекальные массы. Единственный минус блендера - интерфейсу придется учиться. Это тебе не Windows Movie Maker. Но оно того стоит.
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|3.9, Аноним (1), 09:07, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Единственный минус блендера - интерфейсу придется учиться
да недолго я ему учился, вот до видео не добрался, на анимации через ноды остановился
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|2.12, Аноним (12), 10:58, 27/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да все они падают. OpenShot тоже падает. И даже иногда бывает, что отказывается потом нормально открывать свои же сохраненные проекты. Короче все это просто криво написанные обертки вокруг ffmpeg. А я еще со времен QBasic усвоил одно простое правило. Если ты не контролируешь весь код программы - у тебя непременно получится франкинштейн, полный костылей, подпорок и глюков. Именно поэтому наиболее "прямыми" являются проекты типа VLC, имеющие свои собственные встроенные кодеки. Они ведь собирались сделать свой видеоредактор. Это был вполне себе логичный шаг. Но воз и ныне там. https://www.videolan.org/vlmc/
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