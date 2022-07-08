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Microsoft вводит запрет на размещение платного открытого ПО в App Store

08.07.2022 11:27

Компания Microsoft внесла изменения в условия использования каталога-магазина App Store, которые начнут действовать со следующей недели. Наиболее спорным изменением стал запрет продажи открытых приложений, которые обычно распространяются бесплатно. Вводимое требование нацелено на борьбу с третьими лицами, которые наживаются на продаже сборок популярных открытых программ.

Новые правила сформулированы таким образом, что запрет на продажу распространяется на все проекты под открытыми лицензиями, так как код данных проектов доступен и может быть использован для создания бесплатных сборок. Запрет применим независимо от связи учётной записи с прямыми разработчиками и в том числе применяется к приложениям, размещённым в App Store основными проектами с целью финансовой поддержки разработки.

Например, публикация платных сборок в App Store применялась в качестве одного из вариантов сбора пожертвований такими проектами, как Krita и ShotCut. Изменение также повлияет на проекты, например, Inkscape, поставляемые в App Store бесплатно, но предусматривающие возможность передачи произвольной суммы в качестве пожертвований.

Представители Microsoft утверждают, что подобное решение принято из-за сложности выделения истинных разработчиков и желания защитить пользователей от манипуляций с открытым ПО и продажи программ, которые можно легально загрузить бесплатно. При обсуждении изменений руководитель App Store пообещал пересмотреть правила, добавив в них опции для поддержки разработки открытых проектов. Но упомянутые послабления правил касаются использования бизнес-моделей, вредных для свободного и открытого ПО, таких как распространение с отрытым кодом урезанных по функциональности вариантов программ с продажей отдельной коммерческой версии, включающей возможности, недоступные в открытой кодовой базе.

Правозащитная организация Software Freedom Conservancy (SFC) считает, что запрет на продажу отрытого ПО в App Store недопустим, так как любая по настоящему открытая или свободная система всегда доступна для бесплатного использования - разработчики ведут работу публично и не препятствуют созданию модификаций и формированию сборок для любых платформ. Данные права и свободы являются основополагающими для свободных и открытых лицензий и применяются равно как к пользователям, так и представителям бизнеса, что даёт возможность получать прибыль от открытого ПО, не только оригинальным разработчикам, но и распространителям, предлагающим удобные для пользователям методы поставки, такие как размещение в App Store. Например, любой может продавать свой продукт на базе ядра Linux, если он выполняет требования лицензии GPL, и данная возможность является одним из факторов его устойчивого развития.

SFC не исключает, что вводимые ограничения являются тактическим ходом для привлечения внимания - вначале Microsoft пытается ввести неразумные изменения, а после появления возмущения соглашается, отменяет решение, выражая таким образом приверженность идеям открытого ПО. Подобная тактика была использована при создании каталога App Store, в котором изначально была запрещена публикация программ под копилефт-лицензиями, но после волны возмущений компания Microsoft демонстративно пошла навстречу сообществу и разрешила размещение СПО. Похожая ситуация была с удалением и последующим возвратом функциональности Hot Reload в открытой кодовой базе .NET.

  1. Главная ссылка к новости (https://sfconservancy.org/blog...)
  2. OpenNews: Организация SFC призвала открытые проекты прекратить использовать GitHub
  3. OpenNews: Попытка мошенников продавать переименованный Blender не удалась
  4. OpenNews: Зафиксированы попытки продажи Firefox мошенниками
  5. OpenNews: Мошенники наладили продажу свободных программ в интернет-магазине Amazon
  6. OpenNews: Проект Krita предупредил о рассылке мошеннических писем от имени команды разработчиков
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57473-sfconservancy
Ключевые слова: sfconservancy, microsoft, opensource
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:11, 08/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    корпорация зла такая, да
     
     
  • 2.24, Константавр (ok), 21:09, 08/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Столлман не зря по трибуне ООН башмаками стучал. Предупреждал же. Embrace, Extend, Extinguish. Да.
     

  • 1.2, pic (?), 20:12, 08/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Разве он так называется?
     
  • 1.3, антифрактал (?), 20:12, 08/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    мудаки же, кто-то ещё верит, что от МС может исходить позитив?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 20:15, 08/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > мудаки же, кто-то ещё верит, что от МС может исходить позитив?

    Леннарт

     
     
  • 3.11, dullish (ok), 20:39, 08/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слишком тонко. Попробуйте толще.
     

  • 1.5, Аноним (5), 20:15, 08/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Градус двоемыслия и лицемерия просто зашкаливает. Правы были в Conservancy, валить пора с гитхаба.
     
  • 1.6, А (??), 20:16, 08/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    MS - это плохо, быстро, некачественно.
     
  • 1.7, кубрик (?), 20:18, 08/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Та плевать нормальным людям на ваш app store. Сижу себе делаю продукт с многомилионными пользователями на нормальнои си и плюсах и не вижу ни вас ни вашего виндовса от слова совсем. И прекрасно себя чувствую.
     
     
  • 2.9, prokoudine (ok), 20:26, 08/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Krita получает 80% денег от микрософтовского аппстора, у них 9 разрабов на зарплате. Если бы история в посте была правдой, для них это было бы болезненным ударом. К счастью, вся новость - лажа.
     
     
  • 3.22, кубрик (?), 21:02, 08/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Понятия не имею что такое Krita и совершенно всё равно сколько она там получает от мелкософта.

    Вся эта виндошная возня вообще ниочём и лично меня ну никак не касается и касаться не будет.

     
     
  • 4.23, prokoudine (ok), 21:07, 08/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Держи нас в курсе
     
  • 2.16, Аноним (16), 20:44, 08/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    C:\laba1 ?
     

  • 1.8, prokoudine (ok), 20:23, 08/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оригинальные проекты СПО это никак не затрагивает, только левые сборки. SFC истернули на ровном месте, фу такими быть.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 20:43, 08/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Майкрософт, например, истерит при любом удобном случае: Мы не дадим Вам (РФ) Windows, Вы не заслужили.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 20:48, 08/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самый прикол что энтерпрайз версии винды доступны для скачивания. А домашние заблокированы, хотя на каждом углу орут мол обычные граждане не причем. Все только против бизнеса.
     
  • 2.17, Sluggard (ok), 20:47, 08/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чего у них тогда оговорок нет?

    10.8.7

    Если вы определяете цены на свой продукт или цены для покупки из приложения, все цены на ваши цифровые продукты или службы (в том числе при распродаже или продаже со скидкой):

    - не должны допускать попыток получения прибыли от использования программного обеспечения с открытым кодом или другого общедоступного бесплатного программного обеспечения, а также не должны устанавливаться на неоправданно высоком уровне относительно возможностей и функций, предоставляемых вашим продуктом.

    https://docs.microsoft.com/ru-ru/windows/uwp/publish/store-policies#108-financ

     

  • 1.10, Аноним (-), 20:27, 08/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На виндовсе лучше пользоваться чем-то вроде scoop.sh
     
  • 1.12, Аноним (12), 20:39, 08/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Красавци, MS мне последнее время всё больше и больше нравится. Коммерсню нужно давить везде, а в СПО особенно.
     
     
  • 2.15, prokoudine (ok), 20:44, 08/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У тебя давилка ещё не отросла, родной :)
     

  • 1.13, An onymous (?), 20:42, 08/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Paint.NET еще так зарабатывает.
    Один из партнеров (спонсоров) LibreOffice вроде тоже.

    Зря они, понятный способ поддержать разработчика за автоматические обновления.

    Да и лицензия же не запрещает продавать.

     
     
  • 2.20, Аноним (20), 20:54, 08/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное что майки запрещают. И показывает кто здесь папки и кто устанавливает правила.  
     

  • 1.21, Аноним (21), 20:58, 08/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Непойму, что MS-у не нравится? Продавать (и таким образом распространять) может любой, в этом весь смысл opensource.

    Если продаётся, что-то с нарушением лицензии (например, не предоставляются исходники когда должны) - пусть открывается диспут и по результатам - возможен бан и/или передача данных продавца в полицию, как за контрафактный товар.

    Т.е. в принципе, это никак не отличается от продажи через магазин пираченного софта, таже самая процедура.

     

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