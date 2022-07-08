Microsoft вводит запрет на размещение платного открытого ПО в App Store

Компания Microsoft внесла изменения в условия использования каталога-магазина App Store, которые начнут действовать со следующей недели. Наиболее спорным изменением стал запрет продажи открытых приложений, которые обычно распространяются бесплатно. Вводимое требование нацелено на борьбу с третьими лицами, которые наживаются на продаже сборок популярных открытых программ. Новые правила сформулированы таким образом, что запрет на продажу распространяется на все проекты под открытыми лицензиями, так как код данных проектов доступен и может быть использован для создания бесплатных сборок. Запрет применим независимо от связи учётной записи с прямыми разработчиками и в том числе применяется к приложениям, размещённым в App Store основными проектами с целью финансовой поддержки разработки. Например, публикация платных сборок в App Store применялась в качестве одного из вариантов сбора пожертвований такими проектами, как Krita и ShotCut. Изменение также повлияет на проекты, например, Inkscape, поставляемые в App Store бесплатно, но предусматривающие возможность передачи произвольной суммы в качестве пожертвований. Представители Microsoft утверждают, что подобное решение принято из-за сложности выделения истинных разработчиков и желания защитить пользователей от манипуляций с открытым ПО и продажи программ, которые можно легально загрузить бесплатно. При обсуждении изменений руководитель App Store пообещал пересмотреть правила, добавив в них опции для поддержки разработки открытых проектов. Но упомянутые послабления правил касаются использования бизнес-моделей, вредных для свободного и открытого ПО, таких как распространение с отрытым кодом урезанных по функциональности вариантов программ с продажей отдельной коммерческой версии, включающей возможности, недоступные в открытой кодовой базе. Правозащитная организация Software Freedom Conservancy (SFC) считает, что запрет на продажу отрытого ПО в App Store недопустим, так как любая по настоящему открытая или свободная система всегда доступна для бесплатного использования - разработчики ведут работу публично и не препятствуют созданию модификаций и формированию сборок для любых платформ. Данные права и свободы являются основополагающими для свободных и открытых лицензий и применяются равно как к пользователям, так и представителям бизнеса, что даёт возможность получать прибыль от открытого ПО, не только оригинальным разработчикам, но и распространителям, предлагающим удобные для пользователям методы поставки, такие как размещение в App Store. Например, любой может продавать свой продукт на базе ядра Linux, если он выполняет требования лицензии GPL, и данная возможность является одним из факторов его устойчивого развития. SFC не исключает, что вводимые ограничения являются тактическим ходом для привлечения внимания - вначале Microsoft пытается ввести неразумные изменения, а после появления возмущения соглашается, отменяет решение, выражая таким образом приверженность идеям открытого ПО. Подобная тактика была использована при создании каталога App Store, в котором изначально была запрещена публикация программ под копилефт-лицензиями, но после волны возмущений компания Microsoft демонстративно пошла навстречу сообществу и разрешила размещение СПО. Похожая ситуация была с удалением и последующим возвратом функциональности Hot Reload в открытой кодовой базе .NET.



