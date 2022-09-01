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Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 28.0 с поддержкой HDR

01.09.2022 09:33

В день десятилетия проекта сформирован выпуск OBS Studio 28.0, пакета для потокового вещания, композитинга и записи видео. Код написан на языках C/C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Сборки сформированы для Linux, Windows и macOS.

Целью разработки OBS Studio было создание переносимого варианта приложения Open Broadcaster Software (OBS Classic), не привязанного к платформе Windows, поддерживающего OpenGL и расширяемого через плагины. Отличием также является использование модульной архитектуры, подразумевающей разделение интерфейса и ядра программы. Поддерживается перекодирование исходных потоков, захват видео во время игр и стриминг в Twitch, Facebook Gaming, YouTube, DailyMotion, Hitbox и другие сервисы. Для обеспечения высокой производительности возможно использование механизмов аппаратного ускорения (например, NVENC и VAAPI).

Предоставляется поддержка композитинга с построением сцены на основе произвольных видеопотоков, данных с web-камер, карт захвата видео, изображений, текста, содержимого окон приложений или всего экрана. В процессе вещания допускается переключение между несколькими предопределёнными вариантами сцен (например, для переключения представлений с акцентом на содержимое экрана и изображение с web-камеры). Программа также предоставляет инструменты для микширования звука, фильтрации при помощи VST-плагинов, выравнивая громкости и подавления шумов.

Ключевые изменения:

  • Значительно улучшено управление цветом. Добавлена поддержка расширенного динамического диапазона (HDR, High Dynamic Range) и глубины цвета 10 бит на канал. Добавлены новые настройки цветовых пространств и форматов. Кодирование с использованием HDR и 10-битной цветностью доступно для форматов AV1 и HEVC и требует для HEVC GPU уровня NVIDIA 10 и AMD 5000 (Intel QuickSync и Apple VT пока не поддерживаются). Потоковое вещание в HDR пока достуано только через HLS-сервис YouTube. На платформах Linux и macOS поддержка HDR ещё требует доработки, например, не работает предпросмотр HDR и требуется обновление некоторых кодировщиков.
  • Графический интерфейс переведён на использование Qt 6. С одной стороны, обновление Qt позволило получить актуальные исправления ошибок и улучить поддержку Windows 11 и Apple Silicon, но с другой стороны, привело к прекращению поддержки Windows 7 & 8, macOS 10.13 & 10.14, Ubuntu 18.04 и всех 32-разрядных операционных систем, а также к потере совместимости с некоторыми плагинами, продолжающими использовать Qt 5 (большинство плагинов уже переведено на Qt 6).
  • Добавлена поддержка компьютеров Mac, оснащённых ARM-чипом Apple M1 (Apple Silicon), в том числе предоставлены родные сборки, работающие без эмуляции. Так как родные сборки несовместимы со многими плагинами, оставлена и возможность использования на устройствах Apple Silicon сборок на базе архитектуры x86. В кодировщике Apple VT на системах Apple Silicon реализована поддержка CBR, CRF и Simple Mode.
  • Для Windows добавлена новая, более оптимизированная, реализация кодировщика для чипов AMD, добавлена поддержка компонента удаления фона NVIDIA Background Removal (требует NVIDIA Video Effects SDK), предоставлено приложение для захвата звука, в фильтр подавления шумов NVIDIA Noise Suppression добавлен режим удаления эха.
  • Для macOS 12.5+ реализована поддержка фреймворка ScreenCaptureKit, в том числе позволяющего захватывать видео со звуком.
  • Предоставлена возможность выборочного смешивания видео для виртуальной камеры.
  • В число официальных плагинов включён obs-websocket 5.0 для удалённого управления OBS с передачей данных поверх WebSocket.
  • По умолчанию предложена новая тема оформления "Yami".
  • Добавлена возможность автоматической разбивки записи на части в зависимости о размера файла или продолжительности, а также в ручном режиме.
  • Добавлена встроенная поддержка вывода с использованием протоколов SRT (Secure Reliable Transport) и RIST (Reliable Internet Stream Transport).
  • Добавлена поддержка отправки из интерфейса OBS сообщений в чат YouTube.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/obsproject/...)
  2. OpenNews: Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 27.2
  3. OpenNews: В TikTok Live Studio выявлено заимствование кода OBS, нарушающее лицензию GPL
  4. OpenNews: Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 27.0
  5. OpenNews: Программа для организации потокового вещания msd открыта под лицензией BSD
  6. OpenNews: Выпуск серверов для потокового вещания Roc 0.1, Ant 1.7 и Red5 1.1.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57712-obs
Ключевые слова: obs, video, stream
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 10:04, 01/09/2022 [ответить]  
    		• +/
    И когда  OBS перерастет vmix?
     
     
  • 3, Аноним (3), 10:07, 01/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а чего тебе лично нехватает в обс?
     

  • 2, Аноним (2), 10:06, 01/09/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    Так linux ведь не поддерживает HDR.
     
  • 4, Аноним (4), 10:22, 01/09/2022 [ответить]  
    		• +/
    Новость по-ГОСТу сделана. Указан ЯП, Лицензия и Тулкит. Правда, ещё зачем-то про функционал программы написано, но это простительная оплошность.
     
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