Выпуск видеоредактора Shotcut 22.06

Опубликован релиз видеоредактора Shotcut 22.06, который развивается автором проекта MLT и использует данный фреймворк для организации редактирования видео. Поддержка форматов видео и звука реализована через FFmpeg. Возможно использование плагинов с реализацией видео и аудио эффектов, совместимых с Frei0r и LADSPA. Из особенностей Shotcut можно отметить возможность многотрекового редактирования с компоновкой видео из фрагментов в различных исходных форматах, без необходимости их предварительного импортирования или перекодирования. Имеются встроенные средства для создания скринкастов, обработки изображения с web-камеры и приёма потокового видео. Для построения интерфейса применяется Qt5. Код написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv3. В новом выпуске: В состав интегрирован редактор двумерной векторной графики и анимации Glaxnimate. Для создания анимации предложено новое меню "Open Other > Animation". Добавлена поддержка загрузки в форме клипов анимации в форматах Lottie и JSON. Добавлен видеофильтр Draw (Glaxnimate) для вывода рисунков поверх видео. Обеспечена интеграция Glaxnimate со шкалой времени.





Добавлена возможность синхронизации клипов на основе схожести звука (выравнивание по звуку), вызываемая через меню "Timeline > menu > More > Align To Reference Track".

В звуковые фильтры Low Pass, High Pass и Reverb добавлена поддержка ключевых кадров.

Предоставлена возможность выделения всех клипов на текущей дорожке при помощи клавиатурной комбинации Ctrl+Alt+A.

В меню "File > Export > Markers as Chapters" добавлен диалог для исключения выбранных цветов или включения диапазона меток.

В меню "Timeline > Output > Properties" добавлен пункт "Edit…".

Для платформы Windows реализована поддержка дробного масштабирования экрана (125%, 150%, 175%).