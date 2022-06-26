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Выпуск видеоредактора Shotcut 22.06

26.06.2022 10:09

Опубликован релиз видеоредактора Shotcut 22.06, который развивается автором проекта MLT и использует данный фреймворк для организации редактирования видео. Поддержка форматов видео и звука реализована через FFmpeg. Возможно использование плагинов с реализацией видео и аудио эффектов, совместимых с Frei0r и LADSPA. Из особенностей Shotcut можно отметить возможность многотрекового редактирования с компоновкой видео из фрагментов в различных исходных форматах, без необходимости их предварительного импортирования или перекодирования. Имеются встроенные средства для создания скринкастов, обработки изображения с web-камеры и приёма потокового видео. Для построения интерфейса применяется Qt5. Код написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv3.

В новом выпуске:

  • В состав интегрирован редактор двумерной векторной графики и анимации Glaxnimate. Для создания анимации предложено новое меню "Open Other > Animation". Добавлена поддержка загрузки в форме клипов анимации в форматах Lottie и JSON. Добавлен видеофильтр Draw (Glaxnimate) для вывода рисунков поверх видео. Обеспечена интеграция Glaxnimate со шкалой времени.

  • Добавлена возможность синхронизации клипов на основе схожести звука (выравнивание по звуку), вызываемая через меню "Timeline > menu > More > Align To Reference Track".
  • В звуковые фильтры Low Pass, High Pass и Reverb добавлена поддержка ключевых кадров.
  • Предоставлена возможность выделения всех клипов на текущей дорожке при помощи клавиатурной комбинации Ctrl+Alt+A.
  • В меню "File > Export > Markers as Chapters" добавлен диалог для исключения выбранных цветов или включения диапазона меток.
  • В меню "Timeline > Output > Properties" добавлен пункт "Edit…".
  • Для платформы Windows реализована поддержка дробного масштабирования экрана (125%, 150%, 175%).


  1. Главная ссылка к новости (https://shotcut.org/blog/new-r...)
  2. OpenNews: Выпуск видеоредактора Pitivi 2022.06
  3. OpenNews: Релиз свободного видеоредактора Avidemux 2.8.0
  4. OpenNews: Выпуск свободного видеоредактора OpenShot 2.6.0
  5. OpenNews: Релиз видеоредактора Kdenlive 20.12
  6. OpenNews: Выпуск видеоредакторов Flowblade 2.8 и Shotcut 21.01.29
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57410-shotcut
Ключевые слова: shotcut, video
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, pashev.ru (?), 10:37, 26/06/2022 [ответить]  
    		• +/
    Тормозит. Kdenlive удобнее — когда не глючит 😂
     
     
  • 4, Аноним (4), 10:54, 26/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > когда не глючит

    sad but true -- давеча хотел смонтировать небольшой семейный клип, упал сразу когда я попытался сменить тему "на лету", ну и подвисал иногда, на неслабом в общем-то пекаре, но в целом терпимо

     

  • 2, Упитанный (?), 10:41, 26/06/2022 [ответить]  
    		• +/
    С удовольствием пользовался на Хфсе от Endev.OS, flowblade'ом. Но с недавних пор он вообще не запускается да и давно уже нет обновлений для него. Кто-то знает хорошую альтернативу? Кденлайв слишком много кде муслра тянет.
     
     
  • 3, prokoudine (ok), 10:42, 26/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кденлайв слишком много кде муслра тянет.

    AppImage не тянет ничего.

     
     
  • 5, name (??), 11:19, 26/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    AppImage и есть мусор.
     
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