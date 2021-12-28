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|1.2, Кумыс (?), 16:13, 28/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>Релиз свободного видеоредактора Avidemux 2.8.0
Свободного от пользователей, походу.
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|2.11, Аноним (-), 17:51, 28/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И от системы контроля версий сорцов? Или я ее просто не нашел? Sourceforge вообще винтажненько так.
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|1.3, Аноним (3), 16:15, 28/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Жесть, но всё не тормоз. Там, кстати, годами CVE не закрытыми висели, пользователям остаётся только посочувствовать. Всё же, TrueHD актуально было лет 10 назад добавлять (и лет 15 назад DTS). Это в ffmpeg сделали? Потому что раньше там были проблемы.
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|1.4, Аноним (4), 16:20, 28/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Экспортировать короткий видос в гифку умеет? Если нет, то подскажите прогу/сервис.
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|3.9, Аноним (9), 17:27, 28/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это конечно круто, но помнить 100500 параметров напрягает.
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|4.12, Аноним (-), 17:52, 28/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По минимуму можно указать входной файл и выхлоп в gif. И все.
А если надо какие-то продвинутости - так их разок RTFMнуть и в шелскрипт загнать будет проще чем каждый раз это наклацывать в гуе.
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|2.6, Аноним (6), 16:44, 28/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Экспортировать короткий видос в гифку
ffmpeg -i ./video.webm -map_metadata -1 -an -sn -dn -filter:v "[0:v]palettegen" ./palette.png
ffmpeg -i ./video.webm -i ./palette.png -filter_complex "[0:v][1:v] paletteuse" ./animated.gif
если есть желание ограничить битрейт gif-а до 15 fps, то надо делать так:
fmpeg -i ./video.webm -i ./palette.png -filter_complex "[0:v]fps=15[Z],[Z][1:v] paletteuse" ./animated_15fps.gif
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|2.7, emg81 (ok), 16:51, 28/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот пример с FFMPEG и оптимизацией gifsicle. Надеюсь, при форматировании ничего не побьётся.
# Делает GIF с 15 кадрами и разрешением 640
ffmpeg -i ФАЙЛ.mp4 -vf "fps=15,scale=640:-1:flags=lanczos,split[s0][s1];[s0]palettegen
;[s1]
paletteuse" -loop 0 ФАЙЛ.gif
#оптимизация gif
gifsicle -O3 ФАЙЛ.gif --lossy=50 -o ФАЙЛ.gif
Соответственно, с показателями fps, scale и значением lossy можно играть, добиваясь приемлемого результата / размера.
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|1.8, КО (?), 17:06, 28/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Даёте ссылку на саундфордж с рекламой, когда есть ссылки на фоссхаб с выложенным исходным кодом...
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|2.14, Аноним (14), 18:34, 28/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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помню однажды я отключил блокировщик рекламы и охренел, каким оказывается бывает интернет. Неделю после этого не мог разохренеть обратно.
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