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Релиз свободного видеоредактора Avidemux 2.8.0

28.12.2021 16:01

Доступна новая версия видеоредактора Avidemux 2.8.0, рассчитанного на решение простых задач по нарезке видео, применению фильтров и кодированию. Поддерживается большое число форматов файлов и кодеков. Выполнение задач может быть автоматизировано при помощи очередей выполнения заданий, написания скриптов и создания проектов. Avidemux поставляется под лицензией GPL и доступен в сборках для Linux (AppImage), macOS и Windows.

Среди добавленных изменений:

  • Добавлена возможность конвертирования HDR-видео в SDR с применением различных методов тональной компрессии.
  • Возвращён кодировщик FFV1, удалённый в ветке 2.6.
  • Добавлена возможность декодирования звуковых треков TrueHD и их использования в медиаконтейнерах Matroska.
  • Добавлена поддержка декодирования формата WMA9.
  • Переработан интерфейс предпросмотра результатов применения фильтров, в котором теперь можно бок о бок сравнить результат фильтрации с оригиналом.
  • В фильтр 'Resample FPS' добавлены опции для интерполяции движения и наложения.
  • На навигационном ползунке предоставлена возможность пометки разрезов (границ сегмента), а также добавлены кнопки и горячие клавиши для перехода к помеченным разрезам.
  • В менеджере видеофильтров предоставлена возможность временного отключения активных фильтров.
  • Добавлена настройка для загрузки в обратном порядке последовательно именованных изображений, что может использоваться для создания видео, проигрываемого задом наперёд, через экспорт выделенных кадров в JPEG и их загрузки в обратном порядке.
  • Во время воспроизведения реализована навигация при помощи клавиш или перемещения ползунка.
  • В фильтре кадрирования при предпросмотре реализована поддержка полупрозрачной зелёной маски. Повышено качество режима автоматического кадрирования.
  • В фильтрах "Resample FPS" и "Change FPS" добавлена поддержка частоты обновления кадров до 1000 FPS, а в фильтре "Resize" максимальное итоговое разрешение увеличено до 8192x8192.
  • Улучшено масштабирование для HiDPI-экранов при предпросмотре.
  • В плагине с кодировщиком x264 добавлена возможность изменения свойств цветов.
  • В диалоге смены позиции в ролике разрешена вставка значений в формате 00:00:00.000.
  • Звуковое устройство PulseAudioSimple заменено на полноценную поддержку PulseAudio с возможностью управления громкостью из приложения.
  • Переработан интерфейс аудиометра.
  • Встроенные библиотеки FFmpeg обновлены до версии 4.4.1.


  1. Главная ссылка к новости (https://avidemux.sourceforge.n...)
  2. OpenNews: Релиз свободного видеоредактора Avidemux 2.7.0
  3. OpenNews: Релиз свободного видеоредактора Avidemux 2.7.6
  4. OpenNews: Выпуск видеоредактора Shotcut 21.05.01
  5. OpenNews: Выпуск свободного видеоредактора OpenShot 2.6.0
  6. OpenNews: Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56421-avidemux
Ключевые слова: avidemux
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Admino (ok), 16:12, 28/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Кролик, толстый кролик, нас с рояля матом кроет (С)
     
  • 1.2, Кумыс (?), 16:13, 28/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >Релиз свободного видеоредактора Avidemux 2.8.0

    Свободного от пользователей, походу.

     
     
  • 2.11, Аноним (-), 17:51, 28/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И от системы контроля версий сорцов? Или я ее просто не нашел? Sourceforge вообще винтажненько так.
     

  • 1.3, Аноним (3), 16:15, 28/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Жесть, но всё не тормоз. Там, кстати, годами CVE не закрытыми висели, пользователям остаётся только посочувствовать. Всё же, TrueHD актуально было лет 10 назад добавлять (и лет 15 назад DTS). Это в ffmpeg сделали? Потому что раньше там были проблемы.
     
  • 1.4, Аноним (4), 16:20, 28/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Экспортировать короткий видос в гифку умеет? Если нет, то подскажите прогу/сервис.
     
     
  • 2.5, Фамилиямояслишкомизвест... (?), 16:39, 28/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ffmpeg
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 17:27, 28/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это конечно круто, но помнить 100500 параметров напрягает.
     
     
  • 4.12, Аноним (-), 17:52, 28/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По минимуму можно указать входной файл и выхлоп в gif. И все.

    А если надо какие-то продвинутости - так их разок RTFMнуть и в шелскрипт загнать будет проще чем каждый раз это наклацывать в гуе.

     
  • 2.6, Аноним (6), 16:44, 28/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Экспортировать короткий видос в гифку

    ffmpeg -i ./video.webm -map_metadata -1 -an -sn -dn -filter:v "[0:v]palettegen" ./palette.png
    ffmpeg -i ./video.webm -i ./palette.png -filter_complex "[0:v][1:v] paletteuse" ./animated.gif

    если есть желание ограничить битрейт gif-а до 15 fps, то надо делать так:
    fmpeg -i ./video.webm -i ./palette.png -filter_complex "[0:v]fps=15[Z],[Z][1:v] paletteuse" ./animated_15fps.gif

     
  • 2.7, emg81 (ok), 16:51, 28/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот пример с FFMPEG и оптимизацией gifsicle. Надеюсь, при форматировании ничего не побьётся.

    # Делает GIF с 15 кадрами и разрешением 640
    ffmpeg -i ФАЙЛ.mp4 -vf "fps=15,scale=640:-1:flags=lanczos,split[s0][s1];[s0]palettegen

    ;[s1]

    paletteuse" -loop 0 ФАЙЛ.gif

    #оптимизация gif
    gifsicle -O3 ФАЙЛ.gif --lossy=50 -o ФАЙЛ.gif

    Соответственно, с показателями fps, scale и значением lossy можно играть, добиваясь приемлемого результата / размера.

     
  • 2.10, Кир (?), 17:29, 28/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не поверишь, GIMP
     

  • 1.8, КО (?), 17:06, 28/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Даёте ссылку на саундфордж с рекламой, когда есть ссылки на фоссхаб с выложенным исходным кодом...
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 18:34, 28/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    помню однажды я отключил блокировщик рекламы и охренел, каким оказывается бывает интернет. Неделю после этого не мог разохренеть обратно.
     

  • 1.13, Аноним (13), 18:02, 28/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чё-то в плане быстро обрезать ролик shotcut получше будет.
     
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