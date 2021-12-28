Релиз свободного видеоредактора Avidemux 2.8.0

Доступна новая версия видеоредактора Avidemux 2.8.0, рассчитанного на решение простых задач по нарезке видео, применению фильтров и кодированию. Поддерживается большое число форматов файлов и кодеков. Выполнение задач может быть автоматизировано при помощи очередей выполнения заданий, написания скриптов и создания проектов. Avidemux поставляется под лицензией GPL и доступен в сборках для Linux (AppImage), macOS и Windows. Среди добавленных изменений: Добавлена возможность конвертирования HDR-видео в SDR с применением различных методов тональной компрессии.

Возвращён кодировщик FFV1, удалённый в ветке 2.6.

Добавлена возможность декодирования звуковых треков TrueHD и их использования в медиаконтейнерах Matroska.

Добавлена поддержка декодирования формата WMA9.

Переработан интерфейс предпросмотра результатов применения фильтров, в котором теперь можно бок о бок сравнить результат фильтрации с оригиналом.

В фильтр 'Resample FPS' добавлены опции для интерполяции движения и наложения.

На навигационном ползунке предоставлена возможность пометки разрезов (границ сегмента), а также добавлены кнопки и горячие клавиши для перехода к помеченным разрезам.

В менеджере видеофильтров предоставлена возможность временного отключения активных фильтров.

Добавлена настройка для загрузки в обратном порядке последовательно именованных изображений, что может использоваться для создания видео, проигрываемого задом наперёд, через экспорт выделенных кадров в JPEG и их загрузки в обратном порядке.

Во время воспроизведения реализована навигация при помощи клавиш или перемещения ползунка.

В фильтре кадрирования при предпросмотре реализована поддержка полупрозрачной зелёной маски. Повышено качество режима автоматического кадрирования.

В фильтрах "Resample FPS" и "Change FPS" добавлена поддержка частоты обновления кадров до 1000 FPS, а в фильтре "Resize" максимальное итоговое разрешение увеличено до 8192x8192.

Улучшено масштабирование для HiDPI-экранов при предпросмотре.

В плагине с кодировщиком x264 добавлена возможность изменения свойств цветов.

В диалоге смены позиции в ролике разрешена вставка значений в формате 00:00:00.000.

Звуковое устройство PulseAudioSimple заменено на полноценную поддержку PulseAudio с возможностью управления громкостью из приложения.

Переработан интерфейс аудиометра.

Встроенные библиотеки FFmpeg обновлены до версии 4.4.1.



