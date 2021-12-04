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Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 3.0

04.12.2021 17:40

Организация Blender Foundation опубликовала выпуск свободного пакета 3D-моделирования Blender 3.0, подходящего для решения различных задач, связанных с 3D-моделированием, 3D-графикой, разработкой компьютерных игр, симуляцией, рендерингом, композитингом, трекингом движений, скульптурным моделированием, созданием анимации и монтажом видео. Код распространяется под лицензией GPL. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и macOS.

Основные изменения в Blender 3.0:

  • Обновлён интерфейс пользователя и предложена новая тема оформления. Элементы интерфейса стали более контрастными, а меню и панели теперь имеют скруглённые углы. Через настройки можно настроить на свой вкус отступы между панелями и выбрать уровень закругления углов окон. Унифицирован внешний вид разных виджетов. Улучшена реализация предпросмотра и масштабирования эскизов. Полностью переделан интерфейс линейного нефотореалистичного рендеринга (Freestyle). Расширены возможности управления областями: угловые зоны действий теперь позволяют смещать любые соседние области, добавлен новый оператор закрытия области, улучшены операции изменения размера областей.
  • Добавлен новый редактор - Браузер подключаемых элементов (Asset Browser), упрощающий работу с различными дополнительными объектами, материалами и блоками окружения. Предоставлена возможность определения библиотек элементов, группировки элементов в каталоги и прикрепления метаданных, таких как описание и теги, для упрощения поиска. Возможна привязка к элементам произвольных миниатюр.
  • Модернизирована система рендеринга Cycles, в которой значительно повышена производительность рендеринга с использованием GPU. Заявлено, что благодаря новому коду, выполняемому на стороне GPU, и изменению планировщика, по сравнению с прошлым выпуском скорость рендеринга типовых сцен возросла в 2-8 раз. Кроме того добавлена поддержка аппаратного ускорения вычислений при помощи технологий NVIDIA CUDA и OptiX. Для GPU AMD добавлен новый бэкенд на базе платфлрмы AMD HIP (Heterogeneous Interface for Portability), предлагающей C++ Runtime и диалекта C++ для создания переносимых приложений на базе одного кода для GPU AMD и NVIDIA GPU (AMD HIP пока доступен только для Windows и дискретных карт RDNA/RDNA2, а для Linux и более ранних моделей видеокарт AMD появится в выпуске Blender 3.1). Прекращена поддержка OpenCL.
  • Существенно повышено качество и отзывчивость интерактивной отрисовки вьюпорта, даже при включённом режиме наложения. Изменение особенно полезно при настройке освещения. Добавлены отдельные предустановки для вьюпорта и сэмплирования. Улучшен адаптивный сэмплинг. Добавлена возможность задания ограничения времени рендеринга сцены или рендеринга до достижения заданного числа образцов.
  • До версии 1.4 обновлена библиотека Intel OpenImageDenoise, что позволило повысить уровень детализации после устранения шумов во вьюпорте и при финальном рендеринге. В фильтре проходов добавлена новая настройка pre-filter для управления шумоподавлением с использованием вспомогательного альбедо и нормали.
  • Добавлен режим Shadow Terminator для устранения артефактов на границе света и тени, свойственных для моделей с большим шагом полигональной сетки. Кроме того, предложена новая реализация уловителя теней, поддерживающая отражённый свет и фоновое освещение, а также настройки для управления охватом реальных и синтетических объектов. Повышено качество цветных теней и точных отражений при смешивании 3D с реальными кадрами.
  • В режим подповерхностного рассеивания добавлена поддержка изменения анизотропии и показателя преломления.
  • В движке рендеринга Eevee, поддерживающем физически корректный рендеринг в реальном времени и использующем только GPU (OpenGL) для визуализации, в 2-3 раза увеличена производительность при редактирование очень больших мешей. Реализованы ноды "Длина волны" (Wavelength) и "Аттрибут" (Attribute, для определения собственных атрибутов меша). Обеспечена полная поддержка атрибутов, генерируемых геометрическими нодами.
  • Расширен интерфейс управления геометрическими объектами на основе нод (Geometry Nodes), в котором переделан метод определения групп нод и предложена новая система атрибутов. Добавлено около 100 новых нод для взаимодействия с кривыми, текстовыми данными и экземплярами объектов. Повышена наглядность связи нод через раскрашивание нод и связующих линий определённым цветом. Добавлена концепция полей для организации передачи данных и функций, основанная на создании операций из базовых нод и их соединения друг с другом. Поля позволяют обходись без использования именованных атрибутов для промежуточного хранения данных и без применения специальных нод "Attribute".
  • В интерфейс геометрических нод добавлена поддержка объектов текст (Text) и кривая (Curve) с полной поддержкой системы атрибутов, а также предоставлена возможность работы с материалами. Ноды кривой (Curve Nodes) дают возможность работы с данными кривой в дереве нод - с предоставляемыми примитивами кривых через нодовый интерфейс теперь можно выполнять ресэмплинг, заливку, обрезку, установку типа сплайна, преобразование в меш и другие операции. Ноды текста (Text Nodes) позволяют манипулировать строками через нодовый интерфейс.
  • В нелинейном видеоредакторе (Video Sequencer) добавлена поддержка работы с дорожками изображений и видео, предпросмотра эскизов и преобразования дорожек непосредственно в области предпросмотра, по аналогии с тем, как это реализовано в 3D-вьюпорте. Кроме того, в видеоредакторе предоставлена возможность привязки произвольных цветов к дорожкам и добавлен режим перезаписи через помещение одной дорожки поверх другой.
  • Расширены возможности инспектирования сцены с использованием шлемов виртуальной реальности, в том числе добавлена возможность визуализации контроллеров и навигации через телепортацию сквозь сцену или полёт над сценой. Добавлена поддержка 3D-шлемов Varjo VR-3 и XR-3.
  • Добавлены новые модификаторы в систему двумерного рисования и анимации Grease Pencil, позволяющую создавать эскизы в 2D и затем использовать их в 3D-окружении как трёхмерные объекты (на основе нескольких плоских эскизов в разных ракурсах формируется 3D-модель). Например, добавлен модификатор Dot Dash для автоматической генерации пунктирных линий с возможностью назначения различных материалов и смещений для каждого сегмента. Значительно повышена производительность арт-линий. Проведена работа по повышению удобства рисования.
  • Значительно сокращено время загрузки и записи файлов в формате .blend за счёт использования алгоритма сжатия Zstandard вместо gzip.
  • Добавлена поддержка импортирования файлов в формате USD (Universal Scene Description), предложенном компанией Pixar. Поддерживается импорт мешей, камер, кривых, материалов, параметров объёма и освещения. Расширена поддержка формата Alembic, используемого для представления 3D-сцен.






  1. Главная ссылка к новости (https://www.blender.org/press/...)
  2. OpenNews: Сообщество Blender выпустило анимационный фильм Sprite Fright
  3. OpenNews: Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 2.90
  4. OpenNews: Сайт Blender отключён из-за попытки взлома
  5. OpenNews: Позиция Blender по поводу свободного характера проекта и платных GPL-дополнений
  6. OpenNews: Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 2.80
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56282-blender
Ключевые слова: blender, 3d
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Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:32, 04/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А зачем они OpenCL убрали?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 18:38, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    по сути нужно было поддерживать две параллельные реализации рендера, сейчас же CUDA-код перегоняется через HIP для поддержки не-Nvidia платформ.
     
     
  • 3.4, Аноним (1), 18:41, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На intel xe только OpenCL работает ж
     
     
  • 4.6, Аноним (1), 18:42, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    же*
     
  • 2.10, Аноним (10), 18:53, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотри:
    ROCm - Open Software Platform for GPU Compute.
     
  • 2.12, Какойточел (?), 18:57, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я спрашивол девелоперов, они сказали что opencl не совместим с новым cycles X. Куча не решенныйх проблем которы разработчики opencl не спешат править.
    Каких именно не уточнили.
     
  • 2.13, Аноним (13), 19:02, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не востребован, видимо. Лично у меня исключительно негативный опыт с opencl. Он и процессора жрёт больше, и на иксах лагает. Нормально поддерживается только закрытыми драйверами опять же.
     

  • 1.2, BratishkaErik (ok), 18:35, 04/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Значительно сокращено время загрузки и записи файлов в формате .blend за счёт использования алгоритма сжатия Zstandard вместо gzip.

    Шагай, Zstandard, по планете!

     
  • 1.5, Аноним (5), 18:42, 04/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    СПО за которое не стыдно.
     
  • 1.7, AirToad (?), 18:44, 04/12/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –12 +/
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 18:54, 04/12/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.15, AirToad (?), 19:09, 04/12/2021 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
  • 2.19, Аноним (19), 19:16, 04/12/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.25, AirToad (?), 19:22, 04/12/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.23, Фан (?), 19:20, 04/12/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (5)

  • 1.8, Андрей (??), 18:48, 04/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Даже USD подвезли, бомба!

    Надеюсь когда-нибудь Блендер станет стандартном индустрии, а Аутодеск умрет в страшных муках!

     
     
  • 2.20, Аноним (19), 19:18, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну майю и 3ds допустим блендер победит. А автокад кто убьёт?
     
     
  • 3.30, prokoudine (ok), 19:39, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    FreeCAD. Он же и ревиту подножку поставит.
     

  • 1.9, Аноним (9), 18:49, 04/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Blender3D + O3DE
     
  • 1.14, Аноним (14), 19:03, 04/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Прекращена поддержка OpenCL

    Интересно почему.

     
  • 1.16, Аноним (-), 19:09, 04/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Blender - самое лучшее и мощное СПО в мире.
     
     
  • 2.18, А где же каменты (?), 19:14, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За счёт чего оно существует?
     
     
  • 3.24, Фан (?), 19:20, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Рукастых разрабов
     
  • 3.31, prokoudine (ok), 19:40, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За счёт корпорастов: Facebook, Microsoft, Adobe, Apple, NVidia, AMD и пр.
     
     
  • 4.37, AirToad (?), 19:43, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что-то миллиарды IBM не помогли педерастам из Red Hat создать нормальное DE и систему инициализации. Сколько обезьяну не финансируй, кодить она не научится.
     

  • 1.21, Аноним (-), 19:18, 04/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Никогда блендером не пользовался, но круглых углов не хватало как никогда. Особенно настраиваемых.
     
  • 1.26, Аноним (26), 19:32, 04/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    За 30 лет в линуксе так и не появилось ни одной нормальной программы для 3д моделирования. Ни одна поделка даже близко рядом не стоит с 3Ds Max. Blender объективно позорище работающее криво и бесплатное никогда не будет лучше платного
     
     
  • 2.27, Аноним (26), 19:33, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Надеюсь линуксофанатики выйдут когда-нибудь из своего юношеского максимализма и поймут это
     
  • 2.29, AirToad (?), 19:39, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Blender очень хороший софт по меркам СПО. Всякого лучше, чем говнецо типа криты или гимпа.
     
  • 2.39, Фан (?), 19:44, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Препод 3Dmax закукарекал))) поди подмойся маня
     

  • 1.28, Фан (?), 19:37, 04/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Blender эталон того каким должен быть opensourse, а Linux это пример того каким не должен быть опесорц

    Представьте себе, чтобы с Blender сделали бы линуксоиды, а именно запилили
    - стопитсот различных UI
    - стопитсот форков с патчами
    - стопитсот мануалов от том как скомпилировать и подключить Cycles, Eevee, Grease Pencil и тд к Blender
    - стопитсот сборок от васяна
    - стопитсот различных Enterprise Edition

    Вот почему этих уродов, на пушечный выстрел нельзя подпускать к Blender

     
     
  • 2.32, AirToad (?), 19:40, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Этих уродов нужно держать в докере.
     

  • 1.41, Фан (?), 19:49, 04/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Blender is the best)
     

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