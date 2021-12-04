Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 3.0

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|2.3, Аноним (3), 18:38, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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по сути нужно было поддерживать две параллельные реализации рендера, сейчас же CUDA-код перегоняется через HIP для поддержки не-Nvidia платформ.
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|2.12, Какойточел (?), 18:57, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я спрашивол девелоперов, они сказали что opencl не совместим с новым cycles X. Куча не решенныйх проблем которы разработчики opencl не спешат править.
Каких именно не уточнили.
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|2.13, Аноним (13), 19:02, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не востребован, видимо. Лично у меня исключительно негативный опыт с opencl. Он и процессора жрёт больше, и на иксах лагает. Нормально поддерживается только закрытыми драйверами опять же.
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|1.2, BratishkaErik (ok), 18:35, 04/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Значительно сокращено время загрузки и записи файлов в формате .blend за счёт использования алгоритма сжатия Zstandard вместо gzip.
Шагай, Zstandard, по планете!
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|1.8, Андрей (??), 18:48, 04/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Даже USD подвезли, бомба!
Надеюсь когда-нибудь Блендер станет стандартном индустрии, а Аутодеск умрет в страшных муках!
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|4.37, AirToad (?), 19:43, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что-то миллиарды IBM не помогли педерастам из Red Hat создать нормальное DE и систему инициализации. Сколько обезьяну не финансируй, кодить она не научится.
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|1.21, Аноним (-), 19:18, 04/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Никогда блендером не пользовался, но круглых углов не хватало как никогда. Особенно настраиваемых.
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|1.26, Аноним (26), 19:32, 04/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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За 30 лет в линуксе так и не появилось ни одной нормальной программы для 3д моделирования. Ни одна поделка даже близко рядом не стоит с 3Ds Max. Blender объективно позорище работающее криво и бесплатное никогда не будет лучше платного
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|2.27, Аноним (26), 19:33, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Надеюсь линуксофанатики выйдут когда-нибудь из своего юношеского максимализма и поймут это
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|2.29, AirToad (?), 19:39, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Blender очень хороший софт по меркам СПО. Всякого лучше, чем говнецо типа криты или гимпа.
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|1.28, Фан (?), 19:37, 04/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Blender эталон того каким должен быть opensourse, а Linux это пример того каким не должен быть опесорц
Представьте себе, чтобы с Blender сделали бы линуксоиды, а именно запилили
- стопитсот различных UI
- стопитсот форков с патчами
- стопитсот мануалов от том как скомпилировать и подключить Cycles, Eevee, Grease Pencil и тд к Blender
- стопитсот сборок от васяна
- стопитсот различных Enterprise Edition
Вот почему этих уродов, на пушечный выстрел нельзя подпускать к Blender
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