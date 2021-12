Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 3.0

Организация Blender Foundation опубликовала выпуск свободного пакета 3D-моделирования Blender 3.0, подходящего для решения различных задач, связанных с 3D-моделированием, 3D-графикой, разработкой компьютерных игр, симуляцией, рендерингом, композитингом, трекингом движений, скульптурным моделированием, созданием анимации и монтажом видео. Код распространяется под лицензией GPL. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и macOS. Основные изменения в Blender 3.0: Обновлён интерфейс пользователя и предложена новая тема оформления. Элементы интерфейса стали более контрастными, а меню и панели теперь имеют скруглённые углы. Через настройки можно настроить на свой вкус отступы между панелями и выбрать уровень закругления углов окон. Унифицирован внешний вид разных виджетов. Улучшена реализация предпросмотра и масштабирования эскизов. Полностью переделан интерфейс линейного нефотореалистичного рендеринга (Freestyle). Расширены возможности управления областями: угловые зоны действий теперь позволяют смещать любые соседние области, добавлен новый оператор закрытия области, улучшены операции изменения размера областей.

Добавлен новый редактор - Браузер подключаемых элементов (Asset Browser), упрощающий работу с различными дополнительными объектами, материалами и блоками окружения. Предоставлена возможность определения библиотек элементов, группировки элементов в каталоги и прикрепления метаданных, таких как описание и теги, для упрощения поиска. Возможна привязка к элементам произвольных миниатюр.

Модернизирована система рендеринга Cycles, в которой значительно повышена производительность рендеринга с использованием GPU. Заявлено, что благодаря новому коду, выполняемому на стороне GPU, и изменению планировщика, по сравнению с прошлым выпуском скорость рендеринга типовых сцен возросла в 2-8 раз. Кроме того добавлена поддержка аппаратного ускорения вычислений при помощи технологий NVIDIA CUDA и OptiX. Для GPU AMD добавлен новый бэкенд на базе платфлрмы AMD HIP (Heterogeneous Interface for Portability), предлагающей C++ Runtime и диалекта C++ для создания переносимых приложений на базе одного кода для GPU AMD и NVIDIA GPU (AMD HIP пока доступен только для Windows и дискретных карт RDNA/RDNA2, а для Linux и более ранних моделей видеокарт AMD появится в выпуске Blender 3.1). Прекращена поддержка OpenCL.

Существенно повышено качество и отзывчивость интерактивной отрисовки вьюпорта, даже при включённом режиме наложения. Изменение особенно полезно при настройке освещения. Добавлены отдельные предустановки для вьюпорта и сэмплирования. Улучшен адаптивный сэмплинг. Добавлена возможность задания ограничения времени рендеринга сцены или рендеринга до достижения заданного числа образцов.

До версии 1.4 обновлена библиотека Intel OpenImageDenoise, что позволило повысить уровень детализации после устранения шумов во вьюпорте и при финальном рендеринге. В фильтре проходов добавлена новая настройка pre-filter для управления шумоподавлением с использованием вспомогательного альбедо и нормали.

Добавлен режим Shadow Terminator для устранения артефактов на границе света и тени, свойственных для моделей с большим шагом полигональной сетки. Кроме того, предложена новая реализация уловителя теней, поддерживающая отражённый свет и фоновое освещение, а также настройки для управления охватом реальных и синтетических объектов. Повышено качество цветных теней и точных отражений при смешивании 3D с реальными кадрами.

В режим подповерхностного рассеивания добавлена поддержка изменения анизотропии и показателя преломления.

В движке рендеринга Eevee, поддерживающем физически корректный рендеринг в реальном времени и использующем только GPU (OpenGL) для визуализации, в 2-3 раза увеличена производительность при редактирование очень больших мешей. Реализованы ноды "Длина волны" (Wavelength) и "Аттрибут" (Attribute, для определения собственных атрибутов меша). Обеспечена полная поддержка атрибутов, генерируемых геометрическими нодами.

Расширен интерфейс управления геометрическими объектами на основе нод (Geometry Nodes), в котором переделан метод определения групп нод и предложена новая система атрибутов. Добавлено около 100 новых нод для взаимодействия с кривыми, текстовыми данными и экземплярами объектов. Повышена наглядность связи нод через раскрашивание нод и связующих линий определённым цветом. Добавлена концепция полей для организации передачи данных и функций, основанная на создании операций из базовых нод и их соединения друг с другом. Поля позволяют обходись без использования именованных атрибутов для промежуточного хранения данных и без применения специальных нод "Attribute".

В интерфейс геометрических нод добавлена поддержка объектов текст (Text) и кривая (Curve) с полной поддержкой системы атрибутов, а также предоставлена возможность работы с материалами. Ноды кривой (Curve Nodes) дают возможность работы с данными кривой в дереве нод - с предоставляемыми примитивами кривых через нодовый интерфейс теперь можно выполнять ресэмплинг, заливку, обрезку, установку типа сплайна, преобразование в меш и другие операции. Ноды текста (Text Nodes) позволяют манипулировать строками через нодовый интерфейс.

В нелинейном видеоредакторе (Video Sequencer) добавлена поддержка работы с дорожками изображений и видео, предпросмотра эскизов и преобразования дорожек непосредственно в области предпросмотра, по аналогии с тем, как это реализовано в 3D-вьюпорте. Кроме того, в видеоредакторе предоставлена возможность привязки произвольных цветов к дорожкам и добавлен режим перезаписи через помещение одной дорожки поверх другой.

Расширены возможности инспектирования сцены с использованием шлемов виртуальной реальности, в том числе добавлена возможность визуализации контроллеров и навигации через телепортацию сквозь сцену или полёт над сценой. Добавлена поддержка 3D-шлемов Varjo VR-3 и XR-3.

Добавлены новые модификаторы в систему двумерного рисования и анимации Grease Pencil, позволяющую создавать эскизы в 2D и затем использовать их в 3D-окружении как трёхмерные объекты (на основе нескольких плоских эскизов в разных ракурсах формируется 3D-модель). Например, добавлен модификатор Dot Dash для автоматической генерации пунктирных линий с возможностью назначения различных материалов и смещений для каждого сегмента. Значительно повышена производительность арт-линий. Проведена работа по повышению удобства рисования.

Значительно сокращено время загрузки и записи файлов в формате .blend за счёт использования алгоритма сжатия Zstandard вместо gzip.

Добавлена поддержка импортирования файлов в формате USD (Universal Scene Description), предложенном компанией Pixar. Поддерживается импорт мешей, камер, кривых, материалов, параметров объёма и освещения. Расширена поддержка формата Alembic, используемого для представления 3D-сцен.