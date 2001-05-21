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Выпуск видеоредактора Shotcut 21.05.01

05.05.2021 12:48

Опубликован релиз видеоредактора Shotcut 21.05, который развивается автором проекта MLT и использует данный фреймворк для организации редактирования видео. Поддержка форматов видео и звука реализована через FFmpeg. Возможно использование плагинов с реализацией видео и аудио эффектов, совместимых с Frei0r и LADSPA. Из особенностей Shotcut можно отметить возможность многотрекового редактирования с компоновкой видео из фрагментов в различных исходных форматах, без необходимости их предварительного импортирования или перекодирования. Имеются встроенные средства для создания скринкастов, обработки изображения с web-камеры и приёма потокового видео. Для построения интерфейса применяется Qt5. Код написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv3.

В новом выпуске:

  • Добавлена поддержка фильтров Time Remap (Filters > Time > Time Remap > Keyframes), позволяющих изменять скорость течения времени на видео для ускорения, замедления или разворачивании воспроизведения вспять. Реализация Time Remap привела к изменению формата файлов проектов - проекты созданные в Shotcut 21.05 нельзя напрямую загрузить в прошлых версиях, за исключения выпусков 21.02 и 21.03, в которых можно использовать функцию восстановления проекта, которая приведёт к удалению применённых фильтров Time Remap.
  • Добавлена поддержка сборки для устройств на базе ARM-чипа Apple Silicon (M1).
  • В диалоге "Export > Export File" добавлен переключатель для игнорирования отсутствующих фильтров.
  • В форме "File > Export Frame" реализована рекомендация выбора имени файла и обеспечено запоминание ранее используемого формата.
  • При отслеживании заголовка в ключевых кадрах предложена опция для поддержания уровня вертикального масштабирования в заданных границах.
  • В диалоге "Convert to Edit" добавлена опция для использования части клипа, при включении которой будет преобразована только часть клипа, захватывающая 15 секунд до и после выбранной позиции. Также добавлена опция "Keep Advanced" для сохранения настроек между сеансами.
  • Добавлены подсказки о комбинациях клавиш, который можно использовать при перемещении ключевых кадров.
  • Улучшено качество звука при выборе уровня выравнивания тональности (Properties > Pitch Compensation) от 0.5 до 2.0.
  • Обновлены версии FFmpeg 4.3.2, Rubberband 1.9.1 и MLT 7.0.0.
  • Улучшена точность цветопередачи при предпросмотре видео.
  • Сокращено потребление памяти при изменении частоты дискретизации звука.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.shotcut.org/blog/n...)
  2. OpenNews: Выпуск видеоредакторов Flowblade 2.8 и Shotcut 21.01.29
  3. OpenNews: Релиз свободного видеоредактора Avidemux 2.7.6
  4. OpenNews: Выпуск видеоредактора Pitivi 2020.09
  5. OpenNews: Представлен профессиональный видеоредактор DaVinci Resolve 17
  6. OpenNews: Релиз видеоредактора Kdenlive 20.12
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Тот_Самый_Анонимус
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55072-shotcut
Ключевые слова: shotcut, video
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, srgazh (ok), 13:14, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Скрины с самого кошерного Windows 10.
     
  • 1.2, furkal (?), 13:15, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучший видеоредактор для любителей на Linux!
     
     
  • 2.4, th3m3 (ok), 13:18, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Blender - тоже неплох.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 13:45, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Шоткат -- для любителей. Блендер -- для профессионалов.
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 16:37, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Блендер это вообще не видеоредактор
     
     
  • 5.20, Аноним (6), 17:01, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А теперь ознакомься с возможностями блендера дальше первого предложения в Википедии.
     
     
  • 6.21, АнонимПро (?), 17:25, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    поди лучше сам ознакомься что такое нормальный видеоредактор. премьер там, или вегас.
     

  • 1.3, eRIC (ok), 13:18, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Годная вещь, всегда спасает когда нужно также как и OpenShot
     
  • 1.5, lockywolf (ok), 13:23, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы в cinelerra контрибутили.
     
     
  • 2.7, Кирилл (??), 14:30, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так сделайте свой вклад.
    Возьмите наработки и перенесите.
     
  • 2.9, Анонин (?), 14:57, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Итак коммитят https://git.cinelerra-gg.org/git/?p=goodguy/cinelerra.git;a=summary
     
     
  • 3.10, prokoudine (ok), 15:02, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После гибели разработчика — ну так, не особо.
     
     
  • 4.11, Анонин (?), 15:21, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только не плачь. https://github.com/vanakala/cinelerra-cve  - последний коммит 3 дня назад.

     
     
  • 5.15, prokoudine (ok), 16:22, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Только не плачь. https://github.com/vanakala/cinelerra-cve  - последний коммит 3 дня назад.

    Я понимаю, что тебе необходимо срочно выпендриться, но вообще-то CVE и GG — разные ответвления синелерры. Ты же сам и дал ссылку на GG.

     
     
  • 6.16, Анонин (?), 16:33, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > разные ответвления

    они такие же разные, как vim и neovim


     
     
  • 7.17, prokoudine (ok), 16:36, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> разные ответвления
    > они такие же разные, как vim и neovim

    Достаточно убедиться в том, что в гитлоге CVE нет изменений, внесённых GG.

     
     
  • 8.19, Анонин (?), 16:43, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что говорит о том, что изменения вносятся ... текст свёрнут, показать
     

  • 1.8, Аноним (8), 14:52, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Он все еще глючит и откладывает корки через раз?
     
  • 1.12, Shotcut (?), 15:28, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А он умеет в монтаж без реенкодинга («direct stream copy»)?
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 15:50, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для такого скорее нужен какой-нибудь аналог virtualdub, большую часть вещей (или скорее вообще любых кроме нарезки) которые дает делать шоткат в принципе нельзя сделать без перекодирования
     
     
  • 3.14, Shotcut (?), 16:17, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё так. Но это не ответ на мой вопрос. К тому же не слышал о VirtualDub под Linux.
     
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