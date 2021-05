Выпуск видеоредактора Shotcut 21.05.01

Опубликован релиз видеоредактора Shotcut 21.05, который развивается автором проекта MLT и использует данный фреймворк для организации редактирования видео. Поддержка форматов видео и звука реализована через FFmpeg. Возможно использование плагинов с реализацией видео и аудио эффектов, совместимых с Frei0r и LADSPA. Из особенностей Shotcut можно отметить возможность многотрекового редактирования с компоновкой видео из фрагментов в различных исходных форматах, без необходимости их предварительного импортирования или перекодирования. Имеются встроенные средства для создания скринкастов, обработки изображения с web-камеры и приёма потокового видео. Для построения интерфейса применяется Qt5. Код написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv3. В новом выпуске: Добавлена поддержка фильтров Time Remap (Filters > Time > Time Remap > Keyframes), позволяющих изменять скорость течения времени на видео для ускорения, замедления или разворачивании воспроизведения вспять. Реализация Time Remap привела к изменению формата файлов проектов - проекты созданные в Shotcut 21.05 нельзя напрямую загрузить в прошлых версиях, за исключения выпусков 21.02 и 21.03, в которых можно использовать функцию восстановления проекта, которая приведёт к удалению применённых фильтров Time Remap.

Добавлена поддержка сборки для устройств на базе ARM-чипа Apple Silicon (M1).

В диалоге "Export > Export File" добавлен переключатель для игнорирования отсутствующих фильтров.

В форме "File > Export Frame" реализована рекомендация выбора имени файла и обеспечено запоминание ранее используемого формата.

При отслеживании заголовка в ключевых кадрах предложена опция для поддержания уровня вертикального масштабирования в заданных границах.

В диалоге "Convert to Edit" добавлена опция для использования части клипа, при включении которой будет преобразована только часть клипа, захватывающая 15 секунд до и после выбранной позиции. Также добавлена опция "Keep Advanced" для сохранения настроек между сеансами.

Добавлены подсказки о комбинациях клавиш, который можно использовать при перемещении ключевых кадров.

Улучшено качество звука при выборе уровня выравнивания тональности (Properties > Pitch Compensation) от 0.5 до 2.0.

Обновлены версии FFmpeg 4.3.2, Rubberband 1.9.1 и MLT 7.0.0.

Улучшена точность цветопередачи при предпросмотре видео.

Сокращено потребление памяти при изменении частоты дискретизации звука.