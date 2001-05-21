Выпуск видеоредактора Shotcut 21.05.01

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|5.20, Аноним (6), 17:01, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А теперь ознакомься с возможностями блендера дальше первого предложения в Википедии.
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|6.21, АнонимПро (?), 17:25, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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поди лучше сам ознакомься что такое нормальный видеоредактор. премьер там, или вегас.
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|1.3, eRIC (ok), 13:18, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Годная вещь, всегда спасает когда нужно также как и OpenShot
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|7.17, prokoudine (ok), 16:36, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> разные ответвления
> они такие же разные, как vim и neovim
Достаточно убедиться в том, что в гитлоге CVE нет изменений, внесённых GG.
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|2.13, Аноним (13), 15:50, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для такого скорее нужен какой-нибудь аналог virtualdub, большую часть вещей (или скорее вообще любых кроме нарезки) которые дает делать шоткат в принципе нельзя сделать без перекодирования
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|3.14, Shotcut (?), 16:17, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё так. Но это не ответ на мой вопрос. К тому же не слышал о VirtualDub под Linux.
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