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Выпуск свободного видеоредактора OpenShot 2.6.0

26.08.2021 12:29

После полутора лет разработки опубликован выпуск свободной системы нелинейного видеомонтажа OpenShot 2.6.0. Код проекта поставляется под лицензией GPLv3: интерфейс написан на Python и PyQt5, ядро обработки видео (libopenshot) написано на C++ и использует возможности пакета FFmpeg, интерактивная шкала времени написана с использованием HTML5, JavaScript и AngularJS. Для пользователей Ubuntu пакеты с последним выпуском OpenShot доступны через специально подготовленный PPA-репозиторий, для остальных дистрибутивов сформирована самодостаточная сборка в формате AppImage. Имеются сборки для Windows и macOS.

Редактор отличается удобным и интуитивно понятным пользовательским интерфейсом, позволяющим редактировать видео даже начинающим пользователям. Программа поддерживает несколько десятков визуальных эффектов, даёт возможность работы с многотрековыми монтажными шкалами с возможностью перемещения мышью элементов между ними, позволяет масштабировать, кадрировать, осуществлять слияние блоков видео, обеспечивать плавное перетекание из одного ролика в другой, производить наложение полупрозрачных областей и т.п. Имеется возможность перекодирования видео с предварительным просмотром изменений на лету. Благодаря задействованию библиотек проекта FFmpeg OpenShot поддерживает огромное количество форматов видео, звука и изображений (включая полную поддержку SVG).

Основные изменения:

  • В состав включены новые эффекты, основанные на использовании технологий компьютерного зрения и машинного обучения:
    • Эффект стабилизации, позволяет устранить искажения, возникающие в результате тряски и движения камеры.
    • Эффект отслеживания, позволяет пометить элемент на видео и отслеживать его координаты и дальнейшее перемещение в кадрах, что может применяться для анимации или прикрепления другого клипа к координатам объекта.
    • Эффект определения объектов, позволяющий классифицировать все объекты сцены и выделить определённые типы объектов, например, пометить все автомобили в кадре. Полученные данные могут использоваться при организации анимации и для прикрепление клипов.
  • Добавлено 9 новых звуковых эффектов:
    • Compressor - увеличивает громкость тихих звуков и снижает - громких.
    • Expander - делает громкие звуки ещё более громкими, а тихие - более тихими.
    • Distortion - изменяет звук через усечение сигнала.
    • Delay - добавляет задержки для синхронизации звука и видео.
    • Echo - эффект отражения звука с задержкой.
    • Noise - добавляет случайный шум с разной частотой.
    • Parametric EQ - позволяет менять громкость с привязкой к частотам.
    • Robotization - искажает голос, делая его похожим на голос робота.
    • Whisperization - преобразует голос в шёпот.
  • Добавлен новый виджет Zoom Slider, упрощающий навигацию по шкале времени за счёт динамического предпросмотра всего содержимого и вывода сокращённого представления каждого клипа, транформации и трека. Виджет также позволяет выделить интересующую часть шкалы времени для более детального просмотра, определив область видимости при помощи синих кружков и перемещая по шкале времени сформированное окно.
  • Проведена работа по увеличению производительности. Некоторые операции переведены на однопоточную схему выполнения, которая позволила добиться более высокой производительности и приблизить скорость выполнения операций к вызову FFmpeg без прослоек. Осуществлён переход на использование во внутренних вычислениях формата цветов RGBA8888_Premultiplied, в котором заранее вычислены параметры прозрачности, что позволило снизить нагрузку на CPU и повысить скорость отрисовки.
  • Предложен полностью переработанный инструмент трансформации (Transform), позволяющий выполнять такие операции, как изменение размера, поворот, обрезка, перемещение и масштабирование. Инструмент автоматически активируется при выделении любого клипа, полностью совместим с системой анимации по ключевым кадрам и может использоваться для быстрого создания анимации. Для упрощение отслеживания положения области при вращении реализована поддержка опорной точки (крестик посередине). При масштабировании колесом мыши в процессе предпросмотра добавлена возможность просмотра объектов за пределами видимой области.
  • Улучшены операции привязки (Snapping), в том числе добавлена поддержка привязки в процессе обрезания краёв клипа для упрощения выравнивания обрезки, охватывающей несколько треков. Добавлена поддержка привязки к текущей позиции воспроизведения (playhead).
  • Добавлен новый эффект Caption для отрисовки текста с субтитрами поверх видео. Имеется возможность настройки шрифта, цвета, рамок, фона, позиции, размера и отступов, а также применения простой анимации для постепенного появления и затухания текста.
  • Предоставлена возможность определения родительских ключевых кадров для упрощения управления сложной анимацией и навигации по большой шкале времени. Например, можно связать набор клипов с одним родителем и затем управлять им в одном месте.
  • Добавлены новые пиктограммы для эффектов.
  • В состав включена коллекциях из около тысячи Emoji от проекта OpenMoji.
  • Добавлена поддержка FFmpeg 4 и связки WebEngine + WebKit. Обновлена поддержка Blender.
  • Предоставлена возможность импорта проектов и клипов в формате ".osp".
  • При повороте изображения реализован учёт метаданных EXIF.
  • Добавлена поддержка платформы Chrome OS.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.openshot.org/blog/...)
  2. OpenNews: Выпуск свободного видеоредактора OpenShot 2.5.0
  3. OpenNews: Представлен профессиональный видеоредактор DaVinci Resolve 17
  4. OpenNews: Релиз видеоредактора Kdenlive 20.12
  5. OpenNews: Выпуск видеоредакторов Flowblade 2.8 и Shotcut 21.01.29
  6. OpenNews: Выпуск видеоредактора Shotcut 21.05.01
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55686-openshot
Ключевые слова: openshot, video
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  • 1.1, Аноним (1), 13:13, 26/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Интересно, оно все еще сохраняет видео без звука?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:55, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какой Вы аудиокодек используете?
    Я mp3, звук есть.
     
     
  • 3.9, Анним (?), 14:05, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно иногда и надолго перестаёт воспроизводить видео в предпросмотре. Предыдущая версия. Но выбор Яваскрипта для части редактора объясняет... Видимо и в др. местах есть ошибки.

    Вообще - работа с таймлайном неоптимальна.

     

  • 1.2, Аноним (2), 13:13, 26/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > HTML5, JavaScript и AngularJS

    [Тони закатывает глаза.jpg]

     
     
  • 2.3, Я топтал твои мозги (?), 13:43, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Перепиши всё на сях, покажи неудачникам как нужно!
     
     
  • 3.12, Хан (?), 14:57, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Shotcut например на C++
     
     
  • 4.16, Hmmm (?), 15:42, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разве у shotcut'а timeline не на qtwebkit?
     
  • 3.14, Анто Нимно (?), 14:59, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже написано и показано. Проблема в головах, следом головы выбирают инструменты. Нет тот продукт, чтобы подседать на него, если такие тулы применены для такой детали.

    И то, что оно плохо работает - как раз признак.

     
     
  • 4.18, SinoptikUF (?), 15:59, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не засоряй людям мозги! Используй Sony Vegas или Pinacle Studio, предварительно купив лицензию!
     
  • 2.13, Аноним (13), 14:58, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > MLT

    Тони! Тони!

     
     
  • 3.15, prokoudine (ok), 15:20, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сабж уже очень давно не использует MLT, если что.
     

  • 1.4, Имя (?), 13:52, 26/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > В состав включена коллекциях из около тысячи Emoji от проекта OpenMoji.

    Вот чего не хватало!!

     
  • 1.6, Анним (?), 13:58, 26/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > шкала времени написана с использованием HTML5, JavaScript и AngularJS

    Вона чего такой неудобный интерфейс. Инструменты низкого качества и результат... Пааанятна.

     
  • 1.7, Аноним (7), 14:02, 26/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >интерактивная шкала времени написана с использованием HTML5, JavaScript и AngularJS

    Что, это нельзя было сделать средствами Qt? Сомневаюсь.

     
  • 1.8, Аноним (8), 14:04, 26/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Shotcut гораздо круче
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 14:34, 26/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=54110
     

  • 1.11, Хан (?), 14:55, 26/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Python+JS+AngularJS...ааааааа....
     
  • 1.17, Аноним (17), 15:50, 26/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличная штука. Удачи проекту.
     
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