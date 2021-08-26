Выпуск свободного видеоредактора OpenShot 2.6.0

После полутора лет разработки опубликован выпуск свободной системы нелинейного видеомонтажа OpenShot 2.6.0. Код проекта поставляется под лицензией GPLv3: интерфейс написан на Python и PyQt5, ядро обработки видео (libopenshot) написано на C++ и использует возможности пакета FFmpeg, интерактивная шкала времени написана с использованием HTML5, JavaScript и AngularJS. Для пользователей Ubuntu пакеты с последним выпуском OpenShot доступны через специально подготовленный PPA-репозиторий, для остальных дистрибутивов сформирована самодостаточная сборка в формате AppImage. Имеются сборки для Windows и macOS. Редактор отличается удобным и интуитивно понятным пользовательским интерфейсом, позволяющим редактировать видео даже начинающим пользователям. Программа поддерживает несколько десятков визуальных эффектов, даёт возможность работы с многотрековыми монтажными шкалами с возможностью перемещения мышью элементов между ними, позволяет масштабировать, кадрировать, осуществлять слияние блоков видео, обеспечивать плавное перетекание из одного ролика в другой, производить наложение полупрозрачных областей и т.п. Имеется возможность перекодирования видео с предварительным просмотром изменений на лету. Благодаря задействованию библиотек проекта FFmpeg OpenShot поддерживает огромное количество форматов видео, звука и изображений (включая полную поддержку SVG). Основные изменения: В состав включены новые эффекты, основанные на использовании технологий компьютерного зрения и машинного обучения: Эффект стабилизации, позволяет устранить искажения, возникающие в результате тряски и движения камеры. Эффект отслеживания, позволяет пометить элемент на видео и отслеживать его координаты и дальнейшее перемещение в кадрах, что может применяться для анимации или прикрепления другого клипа к координатам объекта. Эффект определения объектов, позволяющий классифицировать все объекты сцены и выделить определённые типы объектов, например, пометить все автомобили в кадре. Полученные данные могут использоваться при организации анимации и для прикрепление клипов.

Добавлено 9 новых звуковых эффектов: Compressor - увеличивает громкость тихих звуков и снижает - громких. Expander - делает громкие звуки ещё более громкими, а тихие - более тихими. Distortion - изменяет звук через усечение сигнала. Delay - добавляет задержки для синхронизации звука и видео. Echo - эффект отражения звука с задержкой. Noise - добавляет случайный шум с разной частотой. Parametric EQ - позволяет менять громкость с привязкой к частотам. Robotization - искажает голос, делая его похожим на голос робота. Whisperization - преобразует голос в шёпот.

Добавлен новый виджет Zoom Slider, упрощающий навигацию по шкале времени за счёт динамического предпросмотра всего содержимого и вывода сокращённого представления каждого клипа, транформации и трека. Виджет также позволяет выделить интересующую часть шкалы времени для более детального просмотра, определив область видимости при помощи синих кружков и перемещая по шкале времени сформированное окно.

Проведена работа по увеличению производительности. Некоторые операции переведены на однопоточную схему выполнения, которая позволила добиться более высокой производительности и приблизить скорость выполнения операций к вызову FFmpeg без прослоек. Осуществлён переход на использование во внутренних вычислениях формата цветов RGBA8888_Premultiplied, в котором заранее вычислены параметры прозрачности, что позволило снизить нагрузку на CPU и повысить скорость отрисовки.

Предложен полностью переработанный инструмент трансформации (Transform), позволяющий выполнять такие операции, как изменение размера, поворот, обрезка, перемещение и масштабирование. Инструмент автоматически активируется при выделении любого клипа, полностью совместим с системой анимации по ключевым кадрам и может использоваться для быстрого создания анимации. Для упрощение отслеживания положения области при вращении реализована поддержка опорной точки (крестик посередине). При масштабировании колесом мыши в процессе предпросмотра добавлена возможность просмотра объектов за пределами видимой области.

Улучшены операции привязки (Snapping), в том числе добавлена поддержка привязки в процессе обрезания краёв клипа для упрощения выравнивания обрезки, охватывающей несколько треков. Добавлена поддержка привязки к текущей позиции воспроизведения (playhead).

Добавлен новый эффект Caption для отрисовки текста с субтитрами поверх видео. Имеется возможность настройки шрифта, цвета, рамок, фона, позиции, размера и отступов, а также применения простой анимации для постепенного появления и затухания текста.

Предоставлена возможность определения родительских ключевых кадров для упрощения управления сложной анимацией и навигации по большой шкале времени. Например, можно связать набор клипов с одним родителем и затем управлять им в одном месте.

Добавлены новые пиктограммы для эффектов.

В состав включена коллекциях из около тысячи Emoji от проекта OpenMoji.

Добавлена поддержка FFmpeg 4 и связки WebEngine + WebKit. Обновлена поддержка Blender.

Предоставлена возможность импорта проектов и клипов в формате ".osp".

При повороте изображения реализован учёт метаданных EXIF.

Добавлена поддержка платформы Chrome OS.



