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Выпуск видеоредактора Shotcut 22.12

26.12.2022 13:28

Доступен релиз видеоредактора Shotcut 22.12, который развивается автором проекта MLT и использует данный фреймворк для организации редактирования видео. Поддержка форматов видео и звука реализована через FFmpeg. Возможно использование плагинов с реализацией видео и аудио эффектов, совместимых с Frei0r и LADSPA. Из особенностей Shotcut можно отметить возможность многотрекового редактирования с компоновкой видео из фрагментов в различных исходных форматах, без необходимости их предварительного импортирования или перекодирования. Имеются встроенные средства для создания скринкастов, обработки изображения с web-камеры и приёма потокового видео. Для построения интерфейса применяется Qt5. Код написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки доступны для Linux (AppImage, flatpak и snap), macOS и Windows.

Среди изменений в новом выпуске:

  • В меню проигрывателя добавлены действия для перемещения по видео - "перепрыгнуть вперёд" (Alt+Page Down) и "перепрыгнуть назад" (Alt+Page Up), а также настройки времени перемещения при прыжке (Ctrl+J).
  • Добавлена поддержка цветных меток цикла (Ctrl+Alt+M).
  • В диалог Properties > Convert > Advanced добавлена возможность настройки частоты дискретизации.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.shotcut.org/blog/n...)
  2. OpenNews: Выпуск свободного видеоредактора OpenShot 3.0
  3. OpenNews: Выпуск видеоредактора Shotcut 22.09
  4. OpenNews: Выпуск видеоредактора Pitivi 2022.06
  5. OpenNews: Релиз свободного видеоредактора Avidemux 2.8.0
  6. OpenNews: Представлен профессиональный видеоредактор DaVinci Resolve 17
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58389-shotcut
Ключевые слова: shotcut, video
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:45, 26/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уже есть блендер.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:19, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >Уже есть...

    DaVinci Resolve
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=54110

     
     
  • 3.10, Аноним (10), 15:01, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Для загрузки требуется регистрация.

    Мне монтировать надо, а не регистрироваться

     

  • 1.5, iCat (ok), 14:09, 26/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Неплохой видеоредактор. Жаль, что шурупами приколочен к QT...
     
     
  • 2.9, Анна Нист (?), 14:33, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, для самой сути простого монтажа вполне хватает.
    Меня всегда удивлял запуск требовательных видеомонтажных программ для банальных задач, просто потому что они якобы качественнее режут, качественно склеивают и также хорошо сохраняют качество и т.д. и т.п.
     
  • 2.11, Nonafiga (?), 15:09, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С GTK есть Flowblade - он тоже на базе MLT делается.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 15:13, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если я правильно понял то по сравнению с shotcut он оооооочень примитивен.
     
     
  • 4.19, Аноним (19), 15:59, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это сама суть софта на GTK.
     

  • 1.12, Nonafiga (?), 15:10, 26/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Релиз моего любимого видеоредактора! Ура!
     
  • 1.14, Аноним (13), 15:14, 26/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дорожки уже можно менять местами?
     
  • 1.15, Аноним (15), 15:42, 26/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем он лучше cinelerra?
     
  • 1.16, Аноним (16), 15:49, 26/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    shotcut, openshot... а есть что-то проще, без обязательного создания аж проекта с кучей треков, для тех кому только мемасики повыдёргивать в короткий ролик или даже gif?
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 15:55, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Pitivi?
     
  • 2.18, Аноним (15), 15:58, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Windows Movie Maker
     
  • 2.20, Аноним (19), 16:01, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    LosslessCut
     
  • 2.21, Аноним (1), 16:02, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    попробуй /usr/bin/ffmpeg
     
     
  • 3.22, Аноним (16), 16:06, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надоело с таймингами играться, хочется более наглядно выбирать с какого по какой кадр
     

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