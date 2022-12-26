Выпуск видеоредактора Shotcut 22.12

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|3.10, Аноним (10), 15:01, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Для загрузки требуется регистрация.
Мне монтировать надо, а не регистрироваться
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|1.5, iCat (ok), 14:09, 26/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Неплохой видеоредактор. Жаль, что шурупами приколочен к QT...
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|2.9, Анна Нист (?), 14:33, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, для самой сути простого монтажа вполне хватает.
Меня всегда удивлял запуск требовательных видеомонтажных программ для банальных задач, просто потому что они якобы качественнее режут, качественно склеивают и также хорошо сохраняют качество и т.д. и т.п.
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|3.13, Аноним (13), 15:13, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если я правильно понял то по сравнению с shotcut он оооооочень примитивен.
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|1.16, Аноним (16), 15:49, 26/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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shotcut, openshot... а есть что-то проще, без обязательного создания аж проекта с кучей треков, для тех кому только мемасики повыдёргивать в короткий ролик или даже gif?
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|3.22, Аноним (16), 16:06, 26/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Надоело с таймингами играться, хочется более наглядно выбирать с какого по какой кадр
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