Выпуск видеоредактора Shotcut 22.12

Доступен релиз видеоредактора Shotcut 22.12, который развивается автором проекта MLT и использует данный фреймворк для организации редактирования видео. Поддержка форматов видео и звука реализована через FFmpeg. Возможно использование плагинов с реализацией видео и аудио эффектов, совместимых с Frei0r и LADSPA. Из особенностей Shotcut можно отметить возможность многотрекового редактирования с компоновкой видео из фрагментов в различных исходных форматах, без необходимости их предварительного импортирования или перекодирования. Имеются встроенные средства для создания скринкастов, обработки изображения с web-камеры и приёма потокового видео. Для построения интерфейса применяется Qt5. Код написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки доступны для Linux (AppImage, flatpak и snap), macOS и Windows. Среди изменений в новом выпуске: В меню проигрывателя добавлены действия для перемещения по видео - "перепрыгнуть вперёд" (Alt+Page Down) и "перепрыгнуть назад" (Alt+Page Up), а также настройки времени перемещения при прыжке (Ctrl+J).

Добавлена поддержка цветных меток цикла (Ctrl+Alt+M).

В диалог Properties > Convert > Advanced добавлена возможность настройки частоты дискретизации.