Выпуск программы для редактирования видео LosslessCut 3.49.0

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|1.1, Аноним (1), 11:26, 16/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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> Код написан на языке JavaScript
> с использованием платформы Electron
Имела жаба гадюку... приветы питоновому нечто.
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|2.3, Аноним (3), 11:30, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Один раз пользовался. Удалил потому что всё крайне тормознуто работало.
Теперь то всё ясно..
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|3.17, Аноним (17), 12:25, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Опенсорсные дрова? Попробуй проприетарные, у меня такое было с электроном.
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|4.20, Аноним (20), 12:56, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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да не нужно там дров, это программа будущего, ей просто нужен квантовый компьютер на секстиллион кубит и тогда она раскроется во всей красе
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|2.7, Аноним (7), 11:42, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Опенсорсный дизайн можно сделать даже на HTML так вам хейтеры.
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|2.28, Аноним (28), 13:47, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну, зато 14800 звездочек на Гитхабе. Человек сделал, как мог. Лишь бы пользователи были довольны.
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|1.5, Аноним (5), 11:36, 16/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А есть интерфейс для смартфона? И чтобы только одна кнопка "удалить в баню".
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|1.6, Аноним (7), 11:41, 16/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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И чего он режет по кейфреймам? Или как у неё получается без перекодирования? По кейфремам нельзя точно по времени вырезать видео.
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|2.11, НяшМяш (ok), 11:46, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Потому и режет по ключевым кадрам. Если резать где-то между, то нужно перекодирование, чтобы сформировать новые ключевые кадры.
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|3.14, Аноним (17), 12:19, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Там вроде коммерческий софт жостраивает перекодируя только недостающее, но обёртке над обёрткой над обёрткой над обёрткой над обёрткой над обёрткой над обёрткой над обёрткой над обёрткой над обёрткой будет непросто конечно получить приемлемый результат.
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|4.19, Аноним (7), 12:26, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Откуда он берет настройки кодека? И откуда берет кодек если изначально был не ffmpeg? Так много вопрос, так мало воображения у желающих отмазать эту поделку.
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|5.23, Аноним (23), 13:36, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Откуда он берет настройки кодека?
Эта "поделка" просто вызывает функцию copy у ffmpeg,
>И откуда берет кодек если изначально был не ffmpeg?
не удивлюсь если автор этой "поделки" даже не знает что ffmpeg это не кодек, а большая библиотека-комплект кодировщиков, декодеровщиков и функций обработки видео. Удивляет как он вообще смог что-то написать.
>так мало воображения у желающих
глупо что-то ожидать от этих недалеких людей.
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|7.54, Аноним (53), 20:11, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Коменнатор на опеннет, всегда умнее человека написавшего программу. Любую
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|4.24, Аноним (23), 13:37, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>но обёртке над обёрткой над обёрткой над обёрткой над обёрткой над обёрткой над обёрткой над обёрткой над обёрткой над обёрткой
бедного эксперта заклинило.
вот что с людьми делает электрон.
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|2.22, Аноним (22), 13:20, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Там проблема не только в кейфреймах... Невозможно получить качественный файл, просто прикопировав к видео какой-то левый звук.
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|1.15, mumu (ok), 12:22, 16/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Отличная программа, btw. Работает как с проприетарным mp3, так и с новомодным Opus. И то и другое обрезает без потерь и переконвертаций.
Рекомендую.
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|3.27, Аноним (23), 13:41, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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рекомендовать "поделку" на js и электрон, на опеннет это моветон.
пока этот так называемый разработчик не перепишет программу на ANSI C, ни один нормальный опеннет эксперт ей пользоваться не будет.
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|1.26, Аноним (26), 13:40, 16/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Что люди только не делают лишь бы cli ffmpeg не использовать.
$ ffmpeg -i video.mp4 -ss 00:01:55 -to 00:03:24 -c copy crop.mp4
Слишком сложна, же...
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|2.31, Аноним (31), 13:58, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы изображения и видео редактируете из консоли? Круто конечно, но обычному человеку нужно видеть и что он редактирует и промежуточный, и получаемый результат.
А так команда ffmpeg -c copy очень полезная. Можно например починить перемотку у испорченного видеофайла.
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|3.34, Аноним (7), 14:29, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Лайфхак: Есть такая штука называется видеоплеер. Можно смотреть видео запомнить время и порезать. Можете не благодарить.
А то что у вас видео портятся ничего хорошего о вас кстати не говорит.
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|4.37, Аноним (37), 14:37, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Можно смотреть видео запомнить время и порезать.
Вот он, истинный юниксвей.
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|5.46, Аноним (-), 16:20, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Прикинь - вбить точно время с клавы может быть проще и быстрее чем пердолиться с возяканием мышкой, клик, клик, ой, то что я выделял 5 минут слетело...
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|5.55, Аноним (22), 20:17, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть такое понятие, как повторяемость работы, а тут без бача/скриптов уже никуда. И вообще, хрен знает, где запускается процессинг... не всегда на мамкином локалхосте.
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|4.40, Аноним (17), 15:13, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати при таком подходе файл будет получаться плюс минус 5 минут (не преувеличение) от указанного таймстампа. Можно посмотреть куда указывает таймстамп в ffplay.
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|1.41, Аноним (41), 15:34, 16/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Вот оно будущее и настало. Совсем не такое наивное о котором писали фантасты, а такое о котором даже представить не могли.
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|3.45, Аноним (45), 16:16, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это ещё хорошо что приложения ещё запускаются у пользователя. А ведь скоро всё утечет на сервер и будем вспоминать про электрон как о чем-то хорошем.
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|4.51, Вы забыли заполнить поле Name (?), 19:34, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это ещё хорошо что приложения ещё запускаются у пользователя. А ведь скоро
> всё утечет на сервер и будем вспоминать про электрон как о
> чем-то хорошем.
vscode уже во всю рекламирует запуск проектов в облаке, чтобы прямо в браузере все развернуть и кодить.
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|1.48, Аноним (48), 18:16, 16/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"LosslessCut позволяет выбрать в файле актуальные фрагменты записи и отбросить лишнее, без проведения полного перекодирования и сохранив исходное качество материала. Так как обработка выполняется путём копирования имеющихся данных, а не перекодирования, операции выполняются очень быстро."
И это отлично
"написан на языке JavaScript с использованием платформы Electron"
"Сборки подготовлены для Linux (snap, flatpak)"
А так хорошо начиналось
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|2.52, linux (??), 20:09, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Распаковал в любое место, поработал, удалил и забыл до следующего раза.
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