Выпуск программы для редактирования видео LosslessCut 3.49.0

Опубликован выпуск программы LosslessCut 3.49.0, предоставляющей графический интерфейс для редактирования мультимедийных файлов без перекодирования содержимого. Наиболее востребованной функцией LosslessCut является кадрирование и обрезка видео и звука, например, для сокращения размера больших файлов, снятых на экшн-камеру или камеру квадрокоптера. LosslessCut позволяет выбрать в файле актуальные фрагменты записи и отбросить лишнее, без проведения полного перекодирования и сохранив исходное качество материала. Так как обработка выполняется путём копирования имеющихся данных, а не перекодирования, операции выполняются очень быстро. LosslessCut написан на языке JavaScript с использованием платформы Electron и является надстройкой над пакетом FFmpeg. Наработки распространяются под лицензией GPLv2. Сборки подготовлены для Linux (snap, flatpak), macOS и Windows. Без перекодирования программа также может решать такие задачи как прикрепление звукового трека или субтитров к видео, вырезание отдельных сцен из роликов (например, вырезание рекламы из записей телепередач), раздельное сохранение фрагментов, привязанных к меткам/главам, перегруппировка частей видео, разделение звука и видео по разным файлам, изменение типа мультимедийного контейнера (например, из MKV в MOV), сохранение в форме изображений отдельных кадров видео, создание миниатюр, экспорт фрагмента в отдельный файл, изменение метаданных (например, данных о местоположении, времени записи, горизонтальной или вертикальной ориентации). Присутствуют средства для определения и автоматического вырезания пустых областей (чёрный экран на видео и фрагменты без звука в звуковых файлах), а также привязки к изменениям сцены. Возможно соединение фрагментов из разных файлов, но файлы должны быть закодированы с использованием идентичного кодека и параметров (например, сняты одной камерой без изменения настроек). Возможно редактирование отдельных частей с выборочным перекодирванием только изменяемых данных, но с оставлением в исходном видео остальной информации, не затронутой при редактировании. В процессе редактирования поддерживается откат изменений (undo/redo) и показ лога команд FFmpeg (можно повторить типовые операции из командной строки без использования LosslessCut). Ключевые изменения в новой версии: Обеспечено определение тишины в звуковых файлах.

Предоставлена возможность настройки параметров для определения отсутствия картинки на видео.

Добавлена возможность разделения видео на отдельные сегменты в привязке к изменению сцены или ключевым кадрам.

Реализован экспериментальный режим масштабирования монтажной шкалы.

Добавлена возможность совмещения перекрывающихся сегментов.

Улучшена функция создания снимков.

Реорганизована страница с настройками.

Расширены возможности по извлечению кадров в форме изображений. Добавлены режимы периодического захвата изображения каждые несколько секунд или кадров, а также записи изображений при выявлении значительных отличий между кадрами.

Предоставлена возможность прерывания любой операции. 1



