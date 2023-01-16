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Выпуск программы для редактирования видео LosslessCut 3.49.0

16.01.2023 11:16

Опубликован выпуск программы LosslessCut 3.49.0, предоставляющей графический интерфейс для редактирования мультимедийных файлов без перекодирования содержимого. Наиболее востребованной функцией LosslessCut является кадрирование и обрезка видео и звука, например, для сокращения размера больших файлов, снятых на экшн-камеру или камеру квадрокоптера. LosslessCut позволяет выбрать в файле актуальные фрагменты записи и отбросить лишнее, без проведения полного перекодирования и сохранив исходное качество материала. Так как обработка выполняется путём копирования имеющихся данных, а не перекодирования, операции выполняются очень быстро. LosslessCut написан на языке JavaScript с использованием платформы Electron и является надстройкой над пакетом FFmpeg. Наработки распространяются под лицензией GPLv2. Сборки подготовлены для Linux (snap, flatpak), macOS и Windows.

Без перекодирования программа также может решать такие задачи как прикрепление звукового трека или субтитров к видео, вырезание отдельных сцен из роликов (например, вырезание рекламы из записей телепередач), раздельное сохранение фрагментов, привязанных к меткам/главам, перегруппировка частей видео, разделение звука и видео по разным файлам, изменение типа мультимедийного контейнера (например, из MKV в MOV), сохранение в форме изображений отдельных кадров видео, создание миниатюр, экспорт фрагмента в отдельный файл, изменение метаданных (например, данных о местоположении, времени записи, горизонтальной или вертикальной ориентации). Присутствуют средства для определения и автоматического вырезания пустых областей (чёрный экран на видео и фрагменты без звука в звуковых файлах), а также привязки к изменениям сцены.

Возможно соединение фрагментов из разных файлов, но файлы должны быть закодированы с использованием идентичного кодека и параметров (например, сняты одной камерой без изменения настроек). Возможно редактирование отдельных частей с выборочным перекодирванием только изменяемых данных, но с оставлением в исходном видео остальной информации, не затронутой при редактировании. В процессе редактирования поддерживается откат изменений (undo/redo) и показ лога команд FFmpeg (можно повторить типовые операции из командной строки без использования LosslessCut).

Ключевые изменения в новой версии:

  • Обеспечено определение тишины в звуковых файлах.
  • Предоставлена возможность настройки параметров для определения отсутствия картинки на видео.
  • Добавлена возможность разделения видео на отдельные сегменты в привязке к изменению сцены или ключевым кадрам.
  • Реализован экспериментальный режим масштабирования монтажной шкалы.
  • Добавлена возможность совмещения перекрывающихся сегментов.
  • Улучшена функция создания снимков.
  • Реорганизована страница с настройками.
  • Расширены возможности по извлечению кадров в форме изображений. Добавлены режимы периодического захвата изображения каждые несколько секунд или кадров, а также записи изображений при выявлении значительных отличий между кадрами.
  • Предоставлена возможность прерывания любой операции.
1

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/mifi/lossle...)
  2. OpenNews: Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 29
  3. OpenNews: Релиз OpenIPC 2.3, альтернативной прошивки для камер видеонаблюдения
  4. OpenNews: Выпуск программы для перекодирования видео HandBrake 1.6.0
  5. OpenNews: Google опубликовал библиотеку Magritte для скрытия лиц на видео и фотографиях
  6. OpenNews: Выпуск видеоредактора Shotcut 22.12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58488-losslesscut
Ключевые слова: losslesscut, video, audio
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (45) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:26, 16/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    > Код написан на языке JavaScript
    > с использованием платформы Electron

    Имела жаба гадюку... приветы питоновому нечто.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:30, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Один раз пользовался. Удалил потому что всё крайне тормознуто работало.
    Теперь то всё ясно..
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 12:25, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Опенсорсные дрова? Попробуй проприетарные, у меня такое было с электроном.
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 12:56, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    да не нужно там дров, это программа будущего, ей просто нужен квантовый компьютер на секстиллион кубит и тогда она раскроется во всей красе
     
  • 2.32, crypt (ok), 14:27, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и выглядит, как *овно
     

  • 1.2, Fracta1L (ok), 11:30, 16/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Интерфейс моё почтение. Даже мило.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:42, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Опенсорсный дизайн можно сделать даже на HTML так вам хейтеры.
     
  • 2.28, Аноним (28), 13:47, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, зато 14800 звездочек на Гитхабе. Человек сделал, как мог. Лишь бы пользователи были довольны.
     

  • 1.5, Аноним (5), 11:36, 16/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А есть интерфейс для смартфона? И чтобы только одна кнопка "удалить в баню".
     
  • 1.6, Аноним (7), 11:41, 16/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    И чего он режет по кейфреймам? Или как у неё получается без перекодирования? По кейфремам нельзя точно по времени вырезать видео.  
     
     
  • 2.11, НяшМяш (ok), 11:46, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Потому и режет по ключевым кадрам. Если резать где-то между, то нужно перекодирование, чтобы сформировать новые ключевые кадры.
     
     
  • 3.14, Аноним (17), 12:19, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Там вроде коммерческий софт жостраивает перекодируя только недостающее, но обёртке над обёрткой над обёрткой над обёрткой над обёрткой над обёрткой над обёрткой над обёрткой над обёрткой над обёрткой будет непросто конечно получить приемлемый результат.
     
     
  • 4.19, Аноним (7), 12:26, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Откуда он берет настройки кодека? И откуда берет кодек если изначально был не ffmpeg? Так много вопрос, так мало воображения у желающих отмазать эту поделку.  
     
     
  • 5.23, Аноним (23), 13:36, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Откуда он берет настройки кодека?

    Эта "поделка" просто вызывает функцию copy у ffmpeg,
    >И откуда берет кодек если изначально был не ffmpeg?

    не удивлюсь если автор этой "поделки" даже не знает что ffmpeg это не кодек, а большая библиотека-комплект кодировщиков, декодеровщиков и функций обработки видео. Удивляет как он вообще смог что-то написать.
    >так мало воображения у желающих

    глупо что-то ожидать от этих недалеких людей.

     
     
  • 6.49, Аноним (49), 18:35, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каментатор сабжа всегда умнее человека, который написал сабж.
     
     
  • 7.53, Аноним (53), 20:09, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    опеннен это подтверждает в каждой новости.
     
  • 7.54, Аноним (53), 20:11, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Коменнатор на опеннет, всегда умнее человека написавшего программу. Любую
     
  • 4.24, Аноним (23), 13:37, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >но обёртке над обёрткой над обёрткой над обёрткой над обёрткой над обёрткой над обёрткой над обёрткой над обёрткой над обёрткой

    бедного эксперта заклинило.
    вот что с людьми делает электрон.

     
  • 2.22, Аноним (22), 13:20, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Там проблема не только в кейфреймах... Невозможно получить качественный файл, просто прикопировав к видео какой-то левый звук.
     

  • 1.8, Turbid (ok), 11:42, 16/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Чем это лучше avidemux?
     
     
  • 2.16, mumu (ok), 12:23, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    поддержкой Opus, mkv например
     
     
  • 3.25, Аноним (28), 13:39, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И то, и другое в Avidemux есть.
     
  • 2.36, fumanchez (ok), 14:33, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посимпатичнее, настройки для экспорта попроще, можно резать сегментами
     

  • 1.9, Admino (ok), 11:45, 16/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Нужно.
     
  • 1.13, iiiypuk (?), 11:57, 16/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А где AppImage?
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 13:01, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А где AppImage?

    по ссылке на гитхаб

     

  • 1.15, mumu (ok), 12:22, 16/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Отличная программа, btw. Работает как с проприетарным mp3, так и с новомодным Opus. И то и другое обрезает без потерь и переконвертаций.
    Рекомендую.
     
     
  • 2.18, Аноним (7), 12:25, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что ты там такое обрезаешь в mp3? И куда так торопишься?
     
     
  • 3.27, Аноним (23), 13:41, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    рекомендовать "поделку" на js и электрон, на опеннет это моветон.
    пока этот так называемый разработчик не перепишет программу на ANSI C, ни один нормальный опеннет эксперт ей пользоваться не будет.
     

  • 1.26, Аноним (26), 13:40, 16/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Что люди только не делают лишь бы cli ffmpeg не использовать.

    $ ffmpeg -i video.mp4 -ss 00:01:55 -to 00:03:24 -c copy crop.mp4

    Слишком сложна, же...

     
     
  • 2.29, Аноним (29), 13:49, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    А нафиг пердолинг, если есть норм гуй?
     
  • 2.31, Аноним (31), 13:58, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы изображения и видео редактируете из консоли? Круто конечно, но обычному человеку нужно видеть и что он редактирует и промежуточный, и получаемый результат.

    А так команда ffmpeg -c copy очень полезная. Можно например починить перемотку у испорченного видеофайла.

     
     
  • 3.34, Аноним (7), 14:29, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лайфхак: Есть такая штука называется видеоплеер. Можно смотреть видео запомнить время и порезать. Можете не благодарить.

    А то что у вас видео портятся ничего хорошего о вас кстати не говорит.

     
     
  • 4.37, Аноним (37), 14:37, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Можно смотреть видео запомнить время и порезать.

    Вот он, истинный юниксвей.

     
     
  • 5.46, Аноним (-), 16:20, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прикинь - вбить точно время с клавы может быть проще и быстрее чем пердолиться с возяканием мышкой, клик, клик, ой, то что я выделял 5 минут слетело...
     
  • 5.55, Аноним (22), 20:17, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть такое понятие, как повторяемость работы, а тут без бача/скриптов уже никуда. И вообще, хрен знает, где запускается процессинг... не всегда на мамкином локалхосте.
     
  • 4.40, Аноним (17), 15:13, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати при таком подходе файл будет получаться плюс минус 5 минут (не преувеличение) от указанного таймстампа. Можно посмотреть куда указывает таймстамп в ffplay.
     
     
  • 5.42, Аноним (26), 15:36, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О разных подходах: https://trac.ffmpeg.org/wiki/Seeking
     

  • 1.41, Аноним (41), 15:34, 16/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вот оно будущее и настало. Совсем не такое наивное о котором писали фантасты, а такое о котором даже представить не могли.
     
     
  • 2.43, Вы забыли заполнить поле Name (?), 15:37, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > не такое наивное

    Не такое нативное

     
     
  • 3.45, Аноним (45), 16:16, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это ещё хорошо что приложения ещё запускаются у пользователя. А ведь скоро всё утечет на сервер и будем вспоминать про электрон как о чем-то хорошем.  
     
     
  • 4.51, Вы забыли заполнить поле Name (?), 19:34, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это ещё хорошо что приложения ещё запускаются у пользователя. А ведь скоро
    > всё утечет на сервер и будем вспоминать про электрон как о
    > чем-то хорошем.

    vscode уже во всю рекламирует запуск проектов в облаке, чтобы прямо в браузере все развернуть и кодить.

     

  • 1.48, Аноним (48), 18:16, 16/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "LosslessCut позволяет выбрать в файле актуальные фрагменты записи и отбросить лишнее, без проведения полного перекодирования и сохранив исходное качество материала. Так как обработка выполняется путём копирования имеющихся данных, а не перекодирования, операции выполняются очень быстро."

    И это отлично

    "написан на языке JavaScript с использованием платформы Electron"
    "Сборки подготовлены для Linux (snap, flatpak)"

    А так хорошо начиналось

     
     
  • 2.52, linux (??), 20:09, 16/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Распаковал в любое место, поработал, удалил и забыл до следующего раза.
     

  • 1.50, Аноним (50), 19:03, 16/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я аж смузи подавился, видеоредактор на js
     

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