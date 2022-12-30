Выпуск программы для перекодирования видео HandBrake 1.6.0

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После года разработки опубликован релиз инструмента для многопоточного перекодирования видеофайлов из одного формата в другой - HandBrake 1.6.0. Программа доступна как в варианте, работающем в режиме командной строки, так и в виде GUI-интерфейса. Код проекта написан на языке Си (для Windows GUI реализован на .NET) и распространяется под лицензией GPL. Бинарные сборки подготовлены для Linux (Flatpak), macOS и Windows.
Программа может перекодировать видео с BluRay/DVD-дисков, копий директорий VIDEO_TS и любых файлов, формат которых поддерживается библиотеками libavformat и libavcodec из состава FFmpeg. На выходе могут быть сформированы файлы в таких контейнерах, как WebM, MP4 и MKV, для кодирования видео могут быть применены кодеки AV1, H.265, H.264, MPEG-2, VP8, VP9 и Theora, для звука - AAC, MP3, AC-3, Flac, Vorbis и Opus. Из дополнительных функций присутствуют: калькулятор битрейта, предпросмотр в процессе кодирования, изменение размера и масштабирование картинки, интегратор субтитров, широкий набор профилей конвертации для заданных типов мобильных устройств.
В новом выпуске:
- Добавлена поддержка кодирования видео в формате AV1.
- В различных фильтрах и кодировщиках увеличена поддерживаемая глубина цвета.
- Добавлены преднастройки "4K HEVC General", "4K AV1 General", "QSV (Hardware)" и "MKV (Matroska)". Пересмотрены преднастройки кодирования для Web. Удалены преднастройки для формата VP8, кодировщик для которого отмечен как устаревший. Объявлен устаревшим кодировщик Theora.
- Добавлены новые кодировщики видео: программный SVT-AV1 и аппаратный Intel QSV (Quick Sync Video).
- Добавлены кодировщики VP9, VCN HEVC и NVENC HEVC, поддерживающие кодирование с 10 битами на цветовой канал.
- Добавлена поддержка декодировщика на базе движка аппаратного ускорения NVIDIA NVDEC.
- Добавлена поддержка новых уровней (6, 6.1, 6.2) и профилей (4:2:2, 4:4:4) в кодировщики x264, x265 и VideoToolbox.
- Добавлена поддержка технологии Intel Deep Link Hyper Encode, позволяющей использовать несколько движков QSV (Quick Sync Video).
- При использовании Intel Quick Sync Video прекращена поддержка старых CPU Intel (до Skylake).
- Повышена производительность масштабирования на ARM-системах.
- Добавлен фильтр Bwdif для устранения чересстрочности. Повышена производительность фильтров на многоядерных системах:
Comb Detect, Decomb, Denoise и NLMeans. Добавлена поддержка более 8 битов на цветовой канал и цветовой субдискретизации 4:2:2/4:4:4 в фильтрах Detelecine, Comb Detect, Decomb, Grayscale, Denoise NLMeans/HQDN3D, Chroma Smooth и Sharpen UnSharp/LapSharp.
- Добавлена опция "--cpu" для включения сборки для заданных архитектур CPU.
- Добавлена опция "--lto" для включения оптимизации на этапе связывания.
- Добавлена поддержка сборки на платформе OpenBSD.