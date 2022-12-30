Выпуск программы для перекодирования видео HandBrake 1.6.0

После года разработки опубликован релиз инструмента для многопоточного перекодирования видеофайлов из одного формата в другой - HandBrake 1.6.0. Программа доступна как в варианте, работающем в режиме командной строки, так и в виде GUI-интерфейса. Код проекта написан на языке Си (для Windows GUI реализован на .NET) и распространяется под лицензией GPL. Бинарные сборки подготовлены для Linux (Flatpak), macOS и Windows. Программа может перекодировать видео с BluRay/DVD-дисков, копий директорий VIDEO_TS и любых файлов, формат которых поддерживается библиотеками libavformat и libavcodec из состава FFmpeg. На выходе могут быть сформированы файлы в таких контейнерах, как WebM, MP4 и MKV, для кодирования видео могут быть применены кодеки AV1, H.265, H.264, MPEG-2, VP8, VP9 и Theora, для звука - AAC, MP3, AC-3, Flac, Vorbis и Opus. Из дополнительных функций присутствуют: калькулятор битрейта, предпросмотр в процессе кодирования, изменение размера и масштабирование картинки, интегратор субтитров, широкий набор профилей конвертации для заданных типов мобильных устройств. В новом выпуске: Добавлена поддержка кодирования видео в формате AV1.

В различных фильтрах и кодировщиках увеличена поддерживаемая глубина цвета.

Добавлены преднастройки "4K HEVC General", "4K AV1 General", "QSV (Hardware)" и "MKV (Matroska)". Пересмотрены преднастройки кодирования для Web. Удалены преднастройки для формата VP8, кодировщик для которого отмечен как устаревший. Объявлен устаревшим кодировщик Theora.

Добавлены новые кодировщики видео: программный SVT-AV1 и аппаратный Intel QSV (Quick Sync Video).

Добавлены кодировщики VP9, VCN HEVC и NVENC HEVC, поддерживающие кодирование с 10 битами на цветовой канал.

Добавлена поддержка декодировщика на базе движка аппаратного ускорения NVIDIA NVDEC.

Добавлена поддержка новых уровней (6, 6.1, 6.2) и профилей (4:2:2, 4:4:4) в кодировщики x264, x265 и VideoToolbox.

Добавлена поддержка технологии Intel Deep Link Hyper Encode, позволяющей использовать несколько движков QSV (Quick Sync Video).

При использовании Intel Quick Sync Video прекращена поддержка старых CPU Intel (до Skylake).

Повышена производительность масштабирования на ARM-системах.

Добавлен фильтр Bwdif для устранения чересстрочности. Повышена производительность фильтров на многоядерных системах: Comb Detect, Decomb, Denoise и NLMeans. Добавлена поддержка более 8 битов на цветовой канал и цветовой субдискретизации 4:2:2/4:4:4 в фильтрах Detelecine, Comb Detect, Decomb, Grayscale, Denoise NLMeans/HQDN3D, Chroma Smooth и Sharpen UnSharp/LapSharp.

Добавлена опция "--cpu" для включения сборки для заданных архитектур CPU.

Добавлена опция "--lto" для включения оптимизации на этапе связывания.

Добавлена поддержка сборки на платформе OpenBSD.



