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Выпуск программы для перекодирования видео HandBrake 1.6.0

30.12.2022 08:04

После года разработки опубликован релиз инструмента для многопоточного перекодирования видеофайлов из одного формата в другой - HandBrake 1.6.0. Программа доступна как в варианте, работающем в режиме командной строки, так и в виде GUI-интерфейса. Код проекта написан на языке Си (для Windows GUI реализован на .NET) и распространяется под лицензией GPL. Бинарные сборки подготовлены для Linux (Flatpak), macOS и Windows.

Программа может перекодировать видео с BluRay/DVD-дисков, копий директорий VIDEO_TS и любых файлов, формат которых поддерживается библиотеками libavformat и libavcodec из состава FFmpeg. На выходе могут быть сформированы файлы в таких контейнерах, как WebM, MP4 и MKV, для кодирования видео могут быть применены кодеки AV1, H.265, H.264, MPEG-2, VP8, VP9 и Theora, для звука - AAC, MP3, AC-3, Flac, Vorbis и Opus. Из дополнительных функций присутствуют: калькулятор битрейта, предпросмотр в процессе кодирования, изменение размера и масштабирование картинки, интегратор субтитров, широкий набор профилей конвертации для заданных типов мобильных устройств.

В новом выпуске:

  • Добавлена поддержка кодирования видео в формате AV1.
  • В различных фильтрах и кодировщиках увеличена поддерживаемая глубина цвета.
  • Добавлены преднастройки "4K HEVC General", "4K AV1 General", "QSV (Hardware)" и "MKV (Matroska)". Пересмотрены преднастройки кодирования для Web. Удалены преднастройки для формата VP8, кодировщик для которого отмечен как устаревший. Объявлен устаревшим кодировщик Theora.
  • Добавлены новые кодировщики видео: программный SVT-AV1 и аппаратный Intel QSV (Quick Sync Video).
  • Добавлены кодировщики VP9, VCN HEVC и NVENC HEVC, поддерживающие кодирование с 10 битами на цветовой канал.
  • Добавлена поддержка декодировщика на базе движка аппаратного ускорения NVIDIA NVDEC.
  • Добавлена поддержка новых уровней (6, 6.1, 6.2) и профилей (4:2:2, 4:4:4) в кодировщики x264, x265 и VideoToolbox.
  • Добавлена поддержка технологии Intel Deep Link Hyper Encode, позволяющей использовать несколько движков QSV (Quick Sync Video).
  • При использовании Intel Quick Sync Video прекращена поддержка старых CPU Intel (до Skylake).
  • Повышена производительность масштабирования на ARM-системах.
  • Добавлен фильтр Bwdif для устранения чересстрочности. Повышена производительность фильтров на многоядерных системах: Comb Detect, Decomb, Denoise и NLMeans. Добавлена поддержка более 8 битов на цветовой канал и цветовой субдискретизации 4:2:2/4:4:4 в фильтрах Detelecine, Comb Detect, Decomb, Grayscale, Denoise NLMeans/HQDN3D, Chroma Smooth и Sharpen UnSharp/LapSharp.
  • Добавлена опция "--cpu" для включения сборки для заданных архитектур CPU.
  • Добавлена опция "--lto" для включения оптимизации на этапе связывания.
  • Добавлена поддержка сборки на платформе OpenBSD.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/HandBrake/H...)
  2. OpenNews: Выпуск программы для перекодирования видео HandBrake 1.4.0
  3. OpenNews: Релиз видео конвертера Cine Encoder 3.5.4
  4. OpenNews: Компания Сollabora представила систему машинного обучения для сжатия видео
  5. OpenNews: Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 28.1
  6. OpenNews: Выпуск децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 5.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58406-handbrake
Ключевые слова: handbrake, video, transcode
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, КО (?), 08:13, 30/12/2022 [ответить]  
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    Фигня полная, доп. настройки не подтягивает, CABAC не видит, пресетов на PSP нет. Дальше на Xmedia декодить буду.
     
     
  • 2, КО (?), 08:15, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще вшиваемые субтитры при предпросмотре съезжают, и это на ночных сборках, емае.
     
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