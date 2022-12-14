The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 5.0

14.12.2022 12:53

Состоялся выпуск децентрализованной платформы для организации видеохостинга и видеовещания PeerTube 5.0. PeerTube предлагает независимую от отдельных поставщиков альтернативу YouTube, Dailymotion и Vimeo, использующую сеть распространения контента на базе P2P-коммуникаций и связывания между собой браузеров посетителей. Наработки проекта распространяются под лицензией AGPLv3.

Основные новшества:

  • С целью повышения защиты внутренних и конфиденциальных видео изменена организация хранения видео в файловой системе. Внутренние видео теперь хранятся в отдельном подкаталоге private/, прямой доступ к которому ограничен на уровне настроек nginx и все запросы к файлам перенаправляются через систему аутентификации PeerTube. В объектом хранилище внутренние видео ограничены через ACL и недоступны при проксировании. При переводе старых установок на PeerTube 5.0 требуется запуск скриптов для переноса файлов, изменения настроек PeerTube (config/production.yaml) и конфигурации nginx.
  • Внесены нарушающие совместимость изменения в REST API. Расширено API для плагинов и тем оформления.
  • В утилиты командной строки добавлена возможность установки тестовых версий плагинов (альфа, бета и кандидаты в релизы).
  • Предоставлена возможность сохранения live-вещаний в объектом хранилище, что позволяет при запуске PeerTube на собственных серверах с ограниченным дисковым пространством и небольшой пропускной способностью сети хранить и отдавать live-потоки через внешние облачные хранилища.
  • Добавлена поддержка подключения к PeerTube с использованием двухфакторной аутентификации на основе одноразовых паролей (OTP, One Time Password) и программ-аутентификаторов, таких как Authy, Google Authenticator и FreeOTP.
  • Расширены возможности интерфейса пользователя. В меню "My Videos" обеспечено отображение каналов и упоминание списка воспроизведения, в который было добавлено видео. В левую панель добавлена ссылка на каналы. Добавлен фильтр для сортировки видео по имени. В интерфейсе администратора добавлен информационный блок об объектном хранилище и ссылки на файлы с видео. Добавлены пояснения о расходовании дискового пространства с учётом квот.

Платформа PeerTube основана на применении BitTorrent-клиента WebTorrent, запускаемого в браузере и использующего технологию WebRTC для организации прямого P2P-канала связи между браузерами, и протокола ActivityPub, позволяющего объединить разрозненные серверы с видео в общую федеративную сеть, в которой посетители участвуют в доставке контента и имеют возможность подписки на каналы и получения уведомлений о новых видео. Предоставляемый проектом web-интерфейс построен с использованием фреймворка Angular.

Федеративная сеть PeerTube образуется как содружество связанных между собой небольших серверов хостинга видео, на каждом из которых имеется свой администратор и могут быть приняты свои правила. Каждый сервер с видео выполняет роль BitTorrent-трекера, на котором размещены учётные записи пользователей данного сервера и их видео. Идентификатор пользователя формируются в форме "@имя_пользователя@домен_сервера". Передача данных при просмотре осуществляется непосредственно из браузеров других посетителей, просматривающих контент.

Если видео никто не просматривает, отдача организуется сервером, на который изначально загружено видео (используется протокол WebSeed). Помимо распределения трафика между пользователями, просматривающими видео, PeerTube также позволяет узлам, запущенным авторами для первичного размещения видео, кэшировать видео других авторов, формируя распределённую сеть не только из клиентов, но и из серверов, а также обеспечивая отказоустойчивость. Имеется поддержка потокового вещания (live streaming) с доставкой контента в режиме P2P (для управления стримингом могут использоваться типовые программы, такие как OBS).

Для начала вещания через PeerTube пользователю достаточно загрузить на один из серверов видеоролик, описание и набор тегов. После этого ролик станет доступен во всей федеративной сети, а не только с сервера первичной загрузки. Для работы с PeerTube и участия в распространении контента достаточно обычного браузера и не требуется установка дополнительного ПО. Пользователи могут отслеживать активности в выбранных видеоканалах, подписавшись на интересующие каналы в федеративных социальных сетях (например, в Mastodon и Pleroma) или через RSS. Для распространения видео с использованием P2P-коммуникаций пользователь также может добавить на свой сайт специальный виджет со встроенным web-плеером.

В настоящее время для размещения контента функционирует около 1100 серверов, поддерживаемых разными добровольцами и организациями. Если пользователя не устраивают правила размещения видео на определённом сервере PeerTube, он может подключиться к другому серверу или запустить свой собственный сервер. Для быстрого развёртывания сервера предоставляется преднастроенный образ в формате Docker (chocobozzz/peertube).



  1. Главная ссылка к новости (https://joinpeertube.org/news#...)
  2. OpenNews: Выпуск децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 4.3
  3. OpenNews: Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 28.1
  4. OpenNews: В libtorrent добавлена поддержка протокола WebTorrent
  5. OpenNews: Проект Debian анонсировал сервисы Debian Social
  6. OpenNews: W3C стандартизировал протокол децентрализованных социальных сетей ActivityPub
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58324-peertube
Ключевые слова: peertube, video
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:17, 14/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "Внесены нарушающие совместимость изменения в REST API. "
    ЧО?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:26, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    https://semver.org/lang/ru/ учить наизусть. Распечатать положить рядом с рабочим местом перечитывать каждый день.
     
  • 2.18, пох. (?), 14:13, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну нипалучилась с первого раза. И васян уже забыл, как там было прошлый раз.
    Вот, наг-нокодил снова. Ну нисавместима, он же версию увеличил, чего ты докопался?!
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:25, 14/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    > внутренних и конфиденциальных видео

    1. Создать платформу-убогий аналог ютубы, чтобы каждый мог опубликовать на весь мир свой высер

    2. Пилить функцию, как защитить внутренние и конфиденциальные видео на платформе, предназначенной для диаметрально противоположной функции.

    3. Чувствовать себя важными и нужными


    А вообще интересно, что там можно посмотреть? Ну кроме мультфильма про толстого зайца с лицом Столлмана? Если я усну и проснусь в 2122 году, уверен, линуксоиды по прежнему будут везде пихать этот мульт.

     
     
  • 2.5, Аноним (3), 13:28, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Рассуждения, как хорошо жить в нашем гетто. У нас тут свои деньги, закрытая территория свои законы. 100% трудоустойство. Макароны дают. Никаких неверных. Все должны жить в гетто, потому что тут классно.
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:53, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Честно говоря ютуба уже сама давно является убогим высером-аналогом видеоплеера, которым максимально неудобно пользоваться. Там только флуд и реклама, всё чаще вшитая в само видео, т.е. не лечится.
    yt-dlp наше всё
     
  • 2.15, пох. (?), 14:03, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > 1. Создать платформу-убогий аналог ютубы, чтобы каждый мог опубликовать на весь мир свой высер

    НЕТ. Ты совершенно не понял концепцию, отсюда и ложные выводы.

    Это не платформа чтоб опубликовать СВОЙ. Та называется jwplayer (flowplayer, put your name here  - любая макака можэт. На самом деле video /video ты тоже можешь, а остальное обычно никому и не надо.)

    Это платформа для "почувствуй СЕБЯ - ютубом!" Цензурировать ЧУЖИЕ видео, решать кто правильный пацан а кто перхоть незаслуживающая ценного ресурса, какие комментарии можно а кого за баней того - ВОТ в чем ссуть этой помойки. Можешь себе представить, КАКИЕ уе6ища прибегают на такой огонек? А, стоп, не надо представлять - просто зайди на любой паблик инстанс...не, это я пошутил, не надо, ты не сможешь развидеть этот п-ц!

    > 2. Пилить функцию, как защитить внутренние и конфиденциальные видео на платформе,

    соответственно в реальности все наоборот:

    обос...я с конфигурацией сервера так, что любой кто поумнее может вытащить любой твой видосик МИМО всей прекрасной как-у-ютуба-носвоя -системы. Сведя весь предыдущий абзац к х-ю.

    Это риальне фиаско, братан!

    > 3. Чувствовать себя важными и нужными

    ну вот, пачинили же ж! Снова можно!


    > А вообще интересно, что там можно посмотреть?

    Э... не вздумай! Я честно предупреждаю - развидеть ЭТО уже не получится.

    Нет, нет, кролик - это для шва6окдовидеомонтажек. ТАМ - другое совсем. Не пытайся. Это будет даже хуже чем анaльную девственность потерять по по пьяни.
    Я не дам тебе ссылок, но, боюсь, другие васяны накидают. НЕ ОТКРЫВАЙ! Перечитай этот текст С НАЧАЛА!

    Подумай, тебе видимо есть чем. НЕТ, неправильно. В смысле - ЕЩЕ ХУЖЕ!


     

  • 1.4, Антоннн (?), 13:27, 14/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Похапе.
    Сразу низводит желание поднять свой инстанс к нулю.
    А так пусть будет
     
     
  • 2.6, ананимас (?), 13:37, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А где ты увидел там php?
    На ноде оно. Фронт на ангуляре
     

  • 1.7, Аноним (7), 13:44, 14/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хочу Appimage файл для запуска просто "тык" и свой инстанс поднят.
     
     
  • 2.10, Аноним (9), 13:53, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это называется доцкер, но ты не осилишь
     
     
  • 3.14, Аноним (7), 13:59, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а зачем осиливать, если это Appimage? Тот же qBittorrent в таком формате запускается в один клик.
     

  • 1.8, Анонус (?), 13:47, 14/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вот им бы сделать локальный кеширующе-раздающий прокси-сервер. Для тех кто не хочет поднимать полноценную ноду с юзерами и собственным каталогом видео, но хотел бы помочь с временным хранением и полосой пропускания.
     
     
  • 2.11, пох. (?), 13:54, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не хотел бы тебя огорчать, но его не сделают просто потому что содержимое пиптюбы никому не нужно.

    Они не нуждаются в помощи с полосой и хранением - для второго есть гуглодиск, если ты надр...л своего хомпрона что не влезает на флэшку, а с первым справляется rpi-кипятильник воткнутый в щиток соседу (wifi сп-жен у того же соседа)

     
     
  • 3.13, Аноним (9), 13:55, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну с твоими методами и интимными отношениями с соседом всё понятно, а людям как быть?
     
     
  • 4.16, пох. (?), 14:09, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Б-ть, ты реально т-пой или прикалываешься?

    Людям это ненужное ненужно - не нужно. Это реально для полных уе...нов, такими же и пишется.

    Людям нужны две вещи - сосальная сеточка с лайками и комментиками, и чтоб побольше народу прочитало, и лучше бы - за деньги (то есть васяноподелки сразу нах-й, там ни аудитории, ни монетизации), и, сиииильно реже - просто показать друзьям какямогу. Для второго ДВАДЦАТЬ лет как есть просто веб-код на селфхостинге за три копейки без всех тех извращений.

    Для первого остаются гугль и мордокнига. Без них фокус не удастся.

     
  • 2.12, Аноним (9), 13:54, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для тех кто не хотел бы смотреть, но хочет сесть за распространение?
    Но вообще звучит как IPFS
     
     
  • 3.17, пох. (?), 14:10, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не живи в пердяшке. В нормальных странах за распространение того как пердолятся две жырные бабы ничего не бывает.

    Но зачем ты хочешь ЭТО распространять? (Товарищмайор, тут очередной извращенец, наверняка от призыва скрывается!)

     
  • 3.19, Анонус (?), 14:15, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пусть кешируется только то, что я посмотрел (сидеть, так хоть за дело). Или только с определенного сервера, которому доверяешь (для рисковых пацанов). Т.е. оно вроде и так кешируется с открытым браузером, но это увеличенное потребление ресурсов и вкладка может засуспендиться через пару часов.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру