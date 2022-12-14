Выпуск децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 5.0

Состоялся выпуск децентрализованной платформы для организации видеохостинга и видеовещания PeerTube 5.0. PeerTube предлагает независимую от отдельных поставщиков альтернативу YouTube, Dailymotion и Vimeo, использующую сеть распространения контента на базе P2P-коммуникаций и связывания между собой браузеров посетителей. Наработки проекта распространяются под лицензией AGPLv3. Основные новшества: С целью повышения защиты внутренних и конфиденциальных видео изменена организация хранения видео в файловой системе. Внутренние видео теперь хранятся в отдельном подкаталоге private/, прямой доступ к которому ограничен на уровне настроек nginx и все запросы к файлам перенаправляются через систему аутентификации PeerTube. В объектом хранилище внутренние видео ограничены через ACL и недоступны при проксировании. При переводе старых установок на PeerTube 5.0 требуется запуск скриптов для переноса файлов, изменения настроек PeerTube (config/production.yaml) и конфигурации nginx.

Внесены нарушающие совместимость изменения в REST API. Расширено API для плагинов и тем оформления.

В утилиты командной строки добавлена возможность установки тестовых версий плагинов (альфа, бета и кандидаты в релизы).

Предоставлена возможность сохранения live-вещаний в объектом хранилище, что позволяет при запуске PeerTube на собственных серверах с ограниченным дисковым пространством и небольшой пропускной способностью сети хранить и отдавать live-потоки через внешние облачные хранилища.

Добавлена поддержка подключения к PeerTube с использованием двухфакторной аутентификации на основе одноразовых паролей (OTP, One Time Password) и программ-аутентификаторов, таких как Authy, Google Authenticator и FreeOTP.

Расширены возможности интерфейса пользователя. В меню "My Videos" обеспечено отображение каналов и упоминание списка воспроизведения, в который было добавлено видео. В левую панель добавлена ссылка на каналы. Добавлен фильтр для сортировки видео по имени. В интерфейсе администратора добавлен информационный блок об объектном хранилище и ссылки на файлы с видео. Добавлены пояснения о расходовании дискового пространства с учётом квот. Платформа PeerTube основана на применении BitTorrent-клиента WebTorrent, запускаемого в браузере и использующего технологию WebRTC для организации прямого P2P-канала связи между браузерами, и протокола ActivityPub, позволяющего объединить разрозненные серверы с видео в общую федеративную сеть, в которой посетители участвуют в доставке контента и имеют возможность подписки на каналы и получения уведомлений о новых видео. Предоставляемый проектом web-интерфейс построен с использованием фреймворка Angular. Федеративная сеть PeerTube образуется как содружество связанных между собой небольших серверов хостинга видео, на каждом из которых имеется свой администратор и могут быть приняты свои правила. Каждый сервер с видео выполняет роль BitTorrent-трекера, на котором размещены учётные записи пользователей данного сервера и их видео. Идентификатор пользователя формируются в форме "@имя_пользователя@домен_сервера" . Передача данных при просмотре осуществляется непосредственно из браузеров других посетителей, просматривающих контент. Если видео никто не просматривает, отдача организуется сервером, на который изначально загружено видео (используется протокол WebSeed). Помимо распределения трафика между пользователями, просматривающими видео, PeerTube также позволяет узлам, запущенным авторами для первичного размещения видео, кэшировать видео других авторов, формируя распределённую сеть не только из клиентов, но и из серверов, а также обеспечивая отказоустойчивость. Имеется поддержка потокового вещания (live streaming) с доставкой контента в режиме P2P (для управления стримингом могут использоваться типовые программы, такие как OBS). Для начала вещания через PeerTube пользователю достаточно загрузить на один из серверов видеоролик, описание и набор тегов. После этого ролик станет доступен во всей федеративной сети, а не только с сервера первичной загрузки. Для работы с PeerTube и участия в распространении контента достаточно обычного браузера и не требуется установка дополнительного ПО. Пользователи могут отслеживать активности в выбранных видеоканалах, подписавшись на интересующие каналы в федеративных социальных сетях (например, в Mastodon и Pleroma) или через RSS. Для распространения видео с использованием P2P-коммуникаций пользователь также может добавить на свой сайт специальный виджет со встроенным web-плеером. В настоящее время для размещения контента функционирует около 1100 серверов, поддерживаемых разными добровольцами и организациями. Если пользователя не устраивают правила размещения видео на определённом сервере PeerTube, он может подключиться к другому серверу или запустить свой собственный сервер. Для быстрого развёртывания сервера предоставляется преднастроенный образ в формате Docker (chocobozzz/peertube).







