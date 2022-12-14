Выпуск децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 5.0

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|2.18, пох. (?), 14:13, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну нипалучилась с первого раза. И васян уже забыл, как там было прошлый раз.
Вот, наг-нокодил снова. Ну нисавместима, он же версию увеличил, чего ты докопался?!
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|1.2, Аноним (2), 13:25, 14/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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> внутренних и конфиденциальных видео
1. Создать платформу-убогий аналог ютубы, чтобы каждый мог опубликовать на весь мир свой высер
2. Пилить функцию, как защитить внутренние и конфиденциальные видео на платформе, предназначенной для диаметрально противоположной функции.
3. Чувствовать себя важными и нужными
А вообще интересно, что там можно посмотреть? Ну кроме мультфильма про толстого зайца с лицом Столлмана? Если я усну и проснусь в 2122 году, уверен, линуксоиды по прежнему будут везде пихать этот мульт.
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|2.5, Аноним (3), 13:28, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Рассуждения, как хорошо жить в нашем гетто. У нас тут свои деньги, закрытая территория свои законы. 100% трудоустойство. Макароны дают. Никаких неверных. Все должны жить в гетто, потому что тут классно.
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|2.9, Аноним (9), 13:53, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Честно говоря ютуба уже сама давно является убогим высером-аналогом видеоплеера, которым максимально неудобно пользоваться. Там только флуд и реклама, всё чаще вшитая в само видео, т.е. не лечится.
yt-dlp наше всё
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|2.15, пох. (?), 14:03, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> 1. Создать платформу-убогий аналог ютубы, чтобы каждый мог опубликовать на весь мир свой высер
НЕТ. Ты совершенно не понял концепцию, отсюда и ложные выводы.
Это не платформа чтоб опубликовать СВОЙ. Та называется jwplayer (flowplayer, put your name here - любая макака можэт. На самом деле video /video ты тоже можешь, а остальное обычно никому и не надо.)
Это платформа для "почувствуй СЕБЯ - ютубом!" Цензурировать ЧУЖИЕ видео, решать кто правильный пацан а кто перхоть незаслуживающая ценного ресурса, какие комментарии можно а кого за баней того - ВОТ в чем ссуть этой помойки. Можешь себе представить, КАКИЕ уе6ища прибегают на такой огонек? А, стоп, не надо представлять - просто зайди на любой паблик инстанс...не, это я пошутил, не надо, ты не сможешь развидеть этот п-ц!
> 2. Пилить функцию, как защитить внутренние и конфиденциальные видео на платформе,
соответственно в реальности все наоборот:
обос...я с конфигурацией сервера так, что любой кто поумнее может вытащить любой твой видосик МИМО всей прекрасной как-у-ютуба-носвоя -системы. Сведя весь предыдущий абзац к х-ю.
Это риальне фиаско, братан!
> 3. Чувствовать себя важными и нужными
ну вот, пачинили же ж! Снова можно!
> А вообще интересно, что там можно посмотреть?
Э... не вздумай! Я честно предупреждаю - развидеть ЭТО уже не получится.
Нет, нет, кролик - это для шва6окдовидеомонтажек. ТАМ - другое совсем. Не пытайся. Это будет даже хуже чем анaльную девственность потерять по по пьяни.
Я не дам тебе ссылок, но, боюсь, другие васяны накидают. НЕ ОТКРЫВАЙ! Перечитай этот текст С НАЧАЛА!
Подумай, тебе видимо есть чем. НЕТ, неправильно. В смысле - ЕЩЕ ХУЖЕ!
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|1.4, Антоннн (?), 13:27, 14/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Похапе.
Сразу низводит желание поднять свой инстанс к нулю.
А так пусть будет
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|1.7, Аноним (7), 13:44, 14/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Хочу Appimage файл для запуска просто "тык" и свой инстанс поднят.
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|3.14, Аноним (7), 13:59, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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а зачем осиливать, если это Appimage? Тот же qBittorrent в таком формате запускается в один клик.
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|1.8, Анонус (?), 13:47, 14/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Вот им бы сделать локальный кеширующе-раздающий прокси-сервер. Для тех кто не хочет поднимать полноценную ноду с юзерами и собственным каталогом видео, но хотел бы помочь с временным хранением и полосой пропускания.
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|2.11, пох. (?), 13:54, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не хотел бы тебя огорчать, но его не сделают просто потому что содержимое пиптюбы никому не нужно.
Они не нуждаются в помощи с полосой и хранением - для второго есть гуглодиск, если ты надр...л своего хомпрона что не влезает на флэшку, а с первым справляется rpi-кипятильник воткнутый в щиток соседу (wifi сп-жен у того же соседа)
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|3.13, Аноним (9), 13:55, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну с твоими методами и интимными отношениями с соседом всё понятно, а людям как быть?
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|4.16, пох. (?), 14:09, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Б-ть, ты реально т-пой или прикалываешься?
Людям это ненужное ненужно - не нужно. Это реально для полных уе...нов, такими же и пишется.
Людям нужны две вещи - сосальная сеточка с лайками и комментиками, и чтоб побольше народу прочитало, и лучше бы - за деньги (то есть васяноподелки сразу нах-й, там ни аудитории, ни монетизации), и, сиииильно реже - просто показать друзьям какямогу. Для второго ДВАДЦАТЬ лет как есть просто веб-код на селфхостинге за три копейки без всех тех извращений.
Для первого остаются гугль и мордокнига. Без них фокус не удастся.
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|2.12, Аноним (9), 13:54, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для тех кто не хотел бы смотреть, но хочет сесть за распространение?
Но вообще звучит как IPFS
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|3.17, пох. (?), 14:10, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не живи в пердяшке. В нормальных странах за распространение того как пердолятся две жырные бабы ничего не бывает.
Но зачем ты хочешь ЭТО распространять? (Товарищмайор, тут очередной извращенец, наверняка от призыва скрывается!)
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|3.19, Анонус (?), 14:15, 14/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пусть кешируется только то, что я посмотрел (сидеть, так хоть за дело). Или только с определенного сервера, которому доверяешь (для рисковых пацанов). Т.е. оно вроде и так кешируется с открытым браузером, но это увеличенное потребление ресурсов и вкладка может засуспендиться через пару часов.
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