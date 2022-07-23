Релиз видео конвертера Cine Encoder 3.5.4

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|2.5, пох. (?), 13:14, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Зато на плюсах!
В то время как другие безумцы ляпают полноценный видеоредактор на пихоне (обернутом вокруг все того же ffmpeg), олеги несвежего года розлива мучаются с c++ как раз там, где пихона (или хотя бы tcl/tk если уж год разлива несвеж) не только за глаза бы хватило, но и он сильно упростил бы жизнь потребителю данного продукта (если бы конечно у него был потребитель)
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|3.10, какая разница (?), 14:21, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> в прочем
Это слово пишется вот так - впрочем
> проприетарные
А "дрова", которые идут с ядром, какие? Или "это другое"?
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|1.6, Аноним (4), 13:18, 23/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Прогрессивный вариант был и остается консольный... да, надо немного больше усилий, но поколению тик-ток то и дело надо всего одну кнопку.
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|2.9, какая разница (?), 14:14, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А зачем тебе многоядерный процессор и несколько планок оперативной памяти, если гуй для тебя - лишний? Зачем учить ключи, если можно галочками нужное отметить?
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|2.16, pic (?), 15:06, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Надо отобрать у тебя мышь, потом посмотрим какие песни пойдут.
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|1.8, какая разница (?), 14:12, 23/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Дополнительных настроек опять не завезли? Как в HandBrake - было меню Advanced Options, где можно было галочками отметить нужное, но авторы решили, что GUI - это лишнее и убрали все дополнительные настройки в меню командной строки..
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|2.11, Без аргументов (?), 14:38, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> авторы решили, что GUI - это лишнее и убрали все
Гэтэка не позволяет делать сложные интерфейсы, это ж не ООП.
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|1.13, Без аргументов (?), 14:49, 23/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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При всём уважении, но на Qt менюшек нормальных чтоль нельзя сделать? Кликаются при попадание в пиксель буквы, а на повторный клик закрывается.
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