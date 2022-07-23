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Релиз видео конвертера Cine Encoder 3.5.4

23.07.2022 11:41

Состоялся релиз видео конвертера Cine Encoder 3.5.4. Программа может использоваться для изменения метаданных HDR, таких как Master Display, maxLum, minLum, и других параметров. Доступны следующие форматы кодирования: H265, H264, VP9, MPEG-2, XDCAM, DNxHR, ProRes. Cine Encoder написан на языке С++, использует в своей работе утилиты FFmpeg, MkvToolNix и MediaInfo, распространяется под лицензией GPLv3. Существуют пакеты под основные дистрибутивы: Debian, Ubuntu, Linux Mint, CentOS, Fedora, Arch Linux, Manjaro Linux.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка внешних звуковых дорожек и субтитров.
  • Добавлена возможность одновременного запуска нескольких экземпляров программы.
  • Заменён класс для воспроизведения Gif-анимации (для снижения нагрузки на CPU).
  • Исправлены настройки пресетов.
  • Добавлен док файлового браузера.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/CineEncoder...)
  2. OpenNews: Релиз видеоконвертера Cine Encoder 3.3
  3. OpenNews: Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 27.2
  4. OpenNews: Выпуск программы для перекодирования видео HandBrake 1.4.0
Автор новости: Oleg1980
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57541-cine
Ключевые слова: cine, encoder, video
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:49, 23/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Состоялся релиз обертки над ffmpeg.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:05, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ffmpeg

    который используется как обертка над x26{4,5}

     
  • 2.5, пох. (?), 13:14, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Зато на плюсах!

    В то время как другие безумцы ляпают полноценный видеоредактор на пихоне (обернутом вокруг все того же ffmpeg), олеги несвежего года розлива мучаются с c++ как раз там, где пихона (или хотя бы tcl/tk если уж год разлива несвеж) не только за глаза бы хватило, но и он сильно упростил бы жизнь потребителю данного продукта (если бы конечно у него был потребитель)

     
     
  • 3.7, Аноним (1), 13:39, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За это плюс не жалко.
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:02, 23/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем оно лучше ffmpeg, mencoder и transcode?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:11, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ничем
    в прочем как и проприетарные аналоги
     
     
  • 3.10, какая разница (?), 14:21, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в прочем

    Это слово пишется вот так - впрочем
    > проприетарные

    А "дрова", которые идут с ядром, какие? Или "это другое"?

     

  • 1.6, Аноним (4), 13:18, 23/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Прогрессивный вариант был и остается консольный... да, надо немного больше усилий, но поколению тик-ток то и дело надо всего одну кнопку.
     
     
  • 2.9, какая разница (?), 14:14, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А зачем тебе многоядерный процессор и несколько планок оперативной памяти, если гуй для тебя - лишний? Зачем учить ключи, если можно галочками нужное отметить?
     
  • 2.16, pic (?), 15:06, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо отобрать у тебя мышь, потом посмотрим какие песни пойдут.
     

  • 1.8, какая разница (?), 14:12, 23/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дополнительных настроек опять не завезли? Как в HandBrake - было меню Advanced Options, где можно было галочками отметить нужное, но авторы решили, что GUI - это лишнее и убрали все дополнительные настройки в меню командной строки..
     
     
  • 2.11, Без аргументов (?), 14:38, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > авторы решили, что GUI - это лишнее и убрали все

    Гэтэка не позволяет делать сложные интерфейсы, это ж не ООП.

     
     
  • 3.12, Без аргументов (?), 14:39, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А точнее сделать можно, но поддерживать потом...
     
  • 3.14, какая разница (?), 14:49, 23/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До версии 1.0.0 все работало и поддерживалось..
     

  • 1.13, Без аргументов (?), 14:49, 23/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    При всём уважении, но на Qt менюшек нормальных чтоль нельзя сделать? Кликаются при попадание в пиксель буквы, а на повторный клик закрывается.
     
  • 1.15, pic (?), 15:04, 23/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В flathub его нет.
     
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