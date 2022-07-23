Релиз видео конвертера Cine Encoder 3.5.4

Зато на плюсах! В то время как другие безумцы ляпают полноценный видеоредактор на пихоне (обернутом вокруг все того же ffmpeg), олеги несвежего года розлива мучаются с c++ как раз там, где пихона (или хотя бы tcl/tk если уж год разлива несвеж) не только за глаза бы хватило, но и он сильно упростил бы жизнь потребителю данного продукта (если бы конечно у него был потребитель)