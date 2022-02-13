Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 27.2

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|1.3, Fracta1L (ok), 18:31, 13/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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У меня на вейланде вместо скринкаста чёрный экран на видео, что в OBS, что в SSR
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|3.13, cleaner (ok), 18:55, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Уточни, что именно сделать нужно? Где почитать? Аналогичная проблема на Убунте 21.10
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|3.18, Аноним (-), 19:06, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>пипеварь не встал
Если у него мистер вяленд, то очевидно, почему у него пипеварь не встал.
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|2.11, Аноним (11), 18:46, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну, тебе под вейландом не привыкать к тому, что ни одна программа не работает. У меня вот вообще перестал запускаться и не выяснить, почему, он никаких сообщений не выводит никуда. Полгода назад работал, но пользоваться было довольно больно. Поскорей бы закопали его, может, хоть от иксов отстанут.
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|3.23, Аноним (23), 19:14, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Полгода назад работал, но пользоваться было довольно больно.
Для этого нужны специальные тренировки, sissy training называются.
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|2.12, Аноним (-), 18:48, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Раст - язык один, раст - язык, язык один
Я открываю мир других мужчин
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|2.14, Аноним (14), 18:58, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У меня на вейланде вместо скринкаста чёрный экран
Я знаю, как решить твою проблему. Нужно переписать на раст! Так что немножко потерпи уж, там братья работают 💪
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|3.15, Аноним (-), 19:02, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему он не работает вместе с братьями? Чулки зря простаивают с лифчиком и париком! Макияж тухнет!
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|2.16, Аноним (-), 19:04, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто для того, чтобы писать софт под вяленд, нужно купить комплект programming socks, programming buttplug и платье, а разработчикам обс не хватает на это времени, им кодить надо, а не смазку литрами покупать.
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|1.9, Аноним (9), 18:42, 13/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А там есть функция вещание прямой трансляции сразу во все соц. сети разом?
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|2.17, NNN (??), 19:04, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, в OSB Studio этой функции нет. Только через сторонние сервисы.
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|2.25, Гость (??), 19:44, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У ffmpeg есть tee pseudo-muxer, вещай сразу всюду без ненужных *** Studio прокладок!
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|1.26, Я (??), 19:48, 13/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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там же вроде только RC всё ещё не рановато ли новость о релизе протекла?
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