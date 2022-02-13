Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 27.2

Доступен выпуск пакета OBS Studio 27.2 для потокового вещания, композитинга и записи видео. Код написан на языках C/C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Сборки сформированы для Linux, Windows и macOS. Целью разработки OBS Studio было создание переносимого варианта приложения Open Broadcaster Software (OBS Classic), не привязанного к платформе Windows, поддерживающего OpenGL и расширяемого через плагины. Отличием также является использование модульной архитектуры, подразумевающей разделение интерфейса и ядра программы. Поддерживается перекодирование исходных потоков, захват видео во время игр и стриминг в Twitch, Facebook Gaming, YouTube, DailyMotion, Hitbox и другие сервисы. Для обеспечения высокой производительности возможно использование механизмов аппаратного ускорения (например, NVENC и VAAPI). Предоставляется поддержка композитинга с построением сцены на основе произвольных видеопотоков, данных с web-камер, карт захвата видео, изображений, текста, содержимого окон приложений или всего экрана. В процессе вещания допускается переключение между несколькими предопределёнными вариантами сцен (например, для переключения представлений с акцентом на содержимое экрана и изображение с web-камеры). Программа также предоставляет инструменты для микширования звука, фильтрации при помощи VST-плагинов, выравнивая громкости и подавления шумов. В новой версии: Обеспечена интеграция с устройствами AJA, которые теперь могут использоваться в качестве источника и устройства вывода видео.

Обновлена версия движка Chromium (c версии 75 до 95) в реализации источника вещания на базе браузера (Browser Source).

Добавлена возможность установки разных режимов смешивания источников вещания через контекстное меню, вызываемое при нажатии правой кнопки мыши.

Добавлены экспериментальные кодировщики AOM AV1 и SVT-AV1 для формата AV1.

Добавлены горячие клавиши для обновления источника вещания на базе браузера, поиска фильтров и выявления дубликатов.

Добавлена поддержка протокола RIST (Reliable Internet Stream Transport).

Добавлен фреймворк для обеспечения фоновой обработки горячих клавиш в окружениях на базе Wayland.

Повышена стабильность захвата экрана через PipeWire на системах с несколькими GPU.

Добавлена настройка для автоматического скрытия элементов интерфейса программы OBS при захвате содержимого экрана.

Для платформы Linux предоставлена официальная поддержка пакетов в формате Flatpak.



