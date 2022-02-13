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Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 27.2

13.02.2022 18:13

Доступен выпуск пакета OBS Studio 27.2 для потокового вещания, композитинга и записи видео. Код написан на языках C/C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Сборки сформированы для Linux, Windows и macOS.

Целью разработки OBS Studio было создание переносимого варианта приложения Open Broadcaster Software (OBS Classic), не привязанного к платформе Windows, поддерживающего OpenGL и расширяемого через плагины. Отличием также является использование модульной архитектуры, подразумевающей разделение интерфейса и ядра программы. Поддерживается перекодирование исходных потоков, захват видео во время игр и стриминг в Twitch, Facebook Gaming, YouTube, DailyMotion, Hitbox и другие сервисы. Для обеспечения высокой производительности возможно использование механизмов аппаратного ускорения (например, NVENC и VAAPI).

Предоставляется поддержка композитинга с построением сцены на основе произвольных видеопотоков, данных с web-камер, карт захвата видео, изображений, текста, содержимого окон приложений или всего экрана. В процессе вещания допускается переключение между несколькими предопределёнными вариантами сцен (например, для переключения представлений с акцентом на содержимое экрана и изображение с web-камеры). Программа также предоставляет инструменты для микширования звука, фильтрации при помощи VST-плагинов, выравнивая громкости и подавления шумов.

В новой версии:

  • Обеспечена интеграция с устройствами AJA, которые теперь могут использоваться в качестве источника и устройства вывода видео.
  • Обновлена версия движка Chromium (c версии 75 до 95) в реализации источника вещания на базе браузера (Browser Source).
  • Добавлена возможность установки разных режимов смешивания источников вещания через контекстное меню, вызываемое при нажатии правой кнопки мыши.
  • Добавлены экспериментальные кодировщики AOM AV1 и SVT-AV1 для формата AV1.
  • Добавлены горячие клавиши для обновления источника вещания на базе браузера, поиска фильтров и выявления дубликатов.
  • Добавлена поддержка протокола RIST (Reliable Internet Stream Transport).
  • Добавлен фреймворк для обеспечения фоновой обработки горячих клавиш в окружениях на базе Wayland.
  • Повышена стабильность захвата экрана через PipeWire на системах с несколькими GPU.
  • Добавлена настройка для автоматического скрытия элементов интерфейса программы OBS при захвате содержимого экрана.
  • Для платформы Linux предоставлена официальная поддержка пакетов в формате Flatpak.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/obsproject/...)
  2. OpenNews: Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 27.1
  3. OpenNews: В TikTok Live Studio выявлено заимствование кода OBS, нарушающее лицензию GPL
  4. OpenNews: Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 27.0
  5. OpenNews: Выпуск серверов для потокового вещания Roc 0.1, Ant 1.7 и Red5 1.1.1
  6. OpenNews: FairMOT, система для быстрого отслеживания нескольких объектов на видео
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56692-obs
Ключевые слова: obs, video, stream
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Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Fracta1L (ok), 18:31, 13/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    У меня на вейланде вместо скринкаста чёрный экран на видео, что в OBS, что в SSR
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 18:33, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Юзай иксы.
     
  • 2.8, Dzen Python (ok), 18:40, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У тебя пипеварь не встал и системды неправильный. Переустанавливай и патч
     
     
  • 3.13, cleaner (ok), 18:55, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Уточни, что именно сделать нужно? Где почитать? Аналогичная проблема на Убунте 21.10
     
  • 3.18, Аноним (-), 19:06, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >пипеварь не встал

    Если у него мистер вяленд, то очевидно, почему у него пипеварь не встал.

     
  • 3.20, Аноним (-), 19:07, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >системды неправильный

    Надо пошире по фичам засунуть.

     
  • 3.22, Пахомушки Interracial (?), 19:12, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пипеварь встанет - возбудимся. Стены будем брызгать.
     
  • 2.11, Аноним (11), 18:46, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну, тебе под вейландом не привыкать к тому, что ни одна программа не работает. У меня вот вообще перестал запускаться и не выяснить, почему, он никаких сообщений не выводит никуда. Полгода назад работал, но пользоваться было довольно больно. Поскорей бы закопали его, может, хоть от иксов отстанут.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 19:14, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Полгода назад работал, но пользоваться было довольно больно.

    Для этого нужны специальные тренировки, sissy training называются.

     
  • 2.12, Аноним (-), 18:48, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раст - язык один, раст - язык, язык один
    Я открываю мир других мужчин
     
  • 2.14, Аноним (14), 18:58, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > У меня на вейланде вместо скринкаста чёрный экран

    Я знаю, как решить твою проблему. Нужно переписать на раст! Так что немножко потерпи уж, там братья работают 💪

     
     
  • 3.15, Аноним (-), 19:02, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему он не работает вместе с братьями? Чулки зря простаивают с лифчиком и париком! Макияж тухнет!
     
  • 2.16, Аноним (-), 19:04, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто для того, чтобы писать софт под вяленд, нужно купить комплект programming socks, programming buttplug и платье, а разработчикам обс не хватает на это времени, им кодить надо, а не смазку литрами покупать.
     
     
  • 3.28, Мохнатый пись (?), 20:08, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Курс эстрогена этому программисту!
     

  • 1.9, Аноним (9), 18:42, 13/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А там есть функция вещание прямой трансляции сразу во все соц. сети разом?
     
     
  • 2.17, NNN (??), 19:04, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, в OSB Studio этой функции нет. Только через сторонние сервисы.
     
     
  • 3.21, Аноним (23), 19:10, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В FSB Studio можно вещать сразу куда надо.
     
  • 2.25, Гость (??), 19:44, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У ffmpeg есть tee pseudo-muxer, вещай сразу всюду без ненужных *** Studio прокладок!
     

  • 1.10, Аноним (9), 18:43, 13/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А есть версия для Arch (Manjaro)?
     
     
  • 2.24, НяшМяш (ok), 19:42, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, в репах. И в ауре.
     

  • 1.19, Антошка (??), 19:07, 13/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поскорее бы на Qt6 переписали!
     
     
  • 2.27, Аноним Анонимный (?), 19:54, 13/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты хотел сказать, на WPF?
     

  • 1.26, Я (??), 19:48, 13/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    там же вроде только RC всё ещё не рановато ли новость о релизе протекла?
     

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