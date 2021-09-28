Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 27.1

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|1.1, Qwerty (??), 22:52, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Пожалуй, единственный пример СПО, широко известный в не-айтишном сообществе.
И дико им ненавидимый за вылеты.
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|3.4, Qwerty (??), 23:04, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> Пишу скринкасты каждый день. Ничего не вылетает.
Работаю на Windows каждый день. Никаких вирусов и "синих экранов". Следовательно, все, кто про них говорят - лжецы.
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|4.7, пончик (?), 23:09, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вижу виндовс каждый день. ctrl+insert, shift+insert работает через раз. Виртуалки подвисают, постоянно обновляется, интерфейс уродливый (белые рамки окон на белом фоне других окон), хоткеи гауно укуренное, софта нет, по каждому чиху качай дибильные setup.exe
Следовательно все кто говорят что в виндовс можно работать - лжецы.
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|6.11, пончик (?), 23:21, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> монитор жирондой залило.
Естественно. У тебя же CSD и гамбургер на пол экрана.
Найди мне в венде нормальный софт во поставке. C/C++ компилятор, отладчики, профайлеры, элементарный ssh, shell, нормальную IDE (А не VSCode, который только текстовый редактор с подсветкой синтаксиса)
Всё что есть так только браузер и блокнот несчастный, которые нафик не впали. Калькулятор и тот вырвигаз.
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|7.13, Qwerty (??), 23:22, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Откройте для себя Visual Studio.
"В поставке", лол, то-то в Бубунточке Qt Creator идёт искаропки.
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|8.17, Пончик (?), 23:31, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пользовал я когда-то это Ну такое Перегружено, с контекстным рефакторингом и к... текст свёрнут, показать
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|9.20, Qwerty (??), 23:34, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лол, он бесплатный для ряда разработчиков Хотя всегда можно украсть с торрентов... текст свёрнут, показать
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|6.12, Александр (??), 23:22, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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про стрл-инс\шифт-инс подтверждаю. сижу на 8ке таже фигня. даж не всппомню когда повелось, но в хр такого обломинго небыло
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|8.24, Аноним (24), 23:54, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Еще хуже У меня из ниоткуда две английские раскладки появляются и исчезают Так... текст свёрнут, показать
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|6.14, Аноним (14), 23:26, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> софта нет
> Дальше не читал, монитор жирондой залило.
Правильно, тебе же написали. Потому что ты лжец.
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|1.10, Аноним (10), 23:19, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Есть вероятность, что это самая популярная опенсорс программа. Причём, она была самой популярной ещё 5 лет назад, до засилья втуберов. Жаль, что картинка такая дерьмовая получается, но я пересмотрел своё отношение к дерьмовой картинке с тех пор (контентик всё же). Я проверял, в чём там дело, и с nvenc у меня были проблемы с цветами и качеством даже на битрейте 20mbps. Причём, я точно знаю, что nvenc нормально кодирует в ffmpeg. В чём там дело, так и не разобрался, поигравшись с палитрами можно только немного уменьшить деградацию картинки по цветам, но качество всё равно падает ощутимо. Сколько людей стримят с задранным битрейтом? В стандартном виде, качество намного сильнее страдает. AVC просто никуда не годится, жаль HEVC не сделали на ютубе. Хотя AVC с нормальным битрейтом всё ещё лучше VP9, лучше бы оставили его хотя бы для стримов.
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|2.16, Qwerty (??), 23:27, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Господи помилуй, какая душнота! Зачем я вообще это прочитал?
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|3.26, 1111 (??), 00:00, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Господи помилуй, какая душнота! Зачем я вообще это прочитал?
фу какой душный комментарий, даже кажется что говоришь не с того конца...
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|2.18, Аноним (10), 23:31, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати, ютуб вообще странный: раздутый avc ultra-low latency скажем 15gb, и vp9 с кучей артефактов 12gb. Экономия то экономия, но можно было просто пережать получше и почистить от мусора и было бы куда лучше для всех. Но нет им надо убитый vp9. Твич не намного лучше впрочем и там avc.
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|2.30, Гость (??), 02:38, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"жаль HEVC не сделали на ютубе" - сделали, через hls, пожалуйста, и технически это ни разу не проблема, ffmpeg (-f hls -hls_time 4 -hls_list_size 4 -http_persistent 1 -hls_ts_options mpegts_flags=+pat_pmt_at_frames+resend_headers -method POST) без проблем стримит, проверено много часов подряд.
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|3.31, Аноним (10), 02:45, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Надо будет попробовать, спасибо. А что аудитории при этом транслируется, что там по задержкам? Nvenc можно использовать? Конечно, хотелось бы качество уровня фрапса, но уж что есть.
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|1.15, AlexYeCu_not_logged (?), 23:26, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Поддержки alsa нет. Кто-нибудь в курсе: какими-то сторонними плагинами это решается? Ибо если раньше можно было для захвата видео со звуком в играх на одном известном своими проблемами движке включать PulseAudio, то вот уже довольно давно это не прокатывает по причине изменений в alsa, кривости PulseAudio и забивания на баги движкописателями.
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|2.22, Алешка (?), 23:40, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть такой плагин.
Щас глаяну как называется...
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...
А, во, нашел!
PipeWire
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|1.29, Аноним (29), 00:41, 29/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вылетает только если неверно настроил энкодеры, а так стабильно пашет.
Проблема лишь в одном: 30% RTX2060 просто по факту запуска поджираться начинает, а там лишь микрофон да окошко проги. Проц конечно тоже кушает без записи/стрима.
Ну и фильтров что-то нет..
В остальном, удобнее не найти.
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