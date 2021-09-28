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Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 27.1

28.09.2021 22:47

Доступен выпуск пакета OBS Studio 27.1 для потокового вещания, композитинга и записи видео. Код написан на языках C/C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Сборки сформированы для Linux, Windows и macOS.

Целью разработки OBS Studio является создание свободного аналога приложения Open Broadcaster Software, не привязанного к платформе Windows, поддерживающего OpenGL и расширяемого через плагины. Отличием также является использование модульной архитектуры, подразумевающей разделение интерфейса и ядра программы. Поддерживается перекодирование исходных потоков, захват видео во время игр и стриминг в Twitch, Facebook Gaming, YouTube, DailyMotion, Hitbox и другие сервисы. Для обеспечения высокой производительности возможно использование механизмов аппаратного ускорения (например, NVENC и VAAPI).

Предоставляется поддержка композитинга с построением сцены на основе произвольных видеопотоков, данных с web-камер, карт захвата видео, изображений, текста, содержимого окон приложений или всего экрана. В процессе вещания допускается переключение между несколькими предопределёнными вариантами сцен (например, для переключения представлений с акцентом на содержимое экрана и изображение с web-камеры). Программа также предоставляет инструменты для микширования звука, фильтрации при помощи VST-плагинов, выравнивая громкости и подавления шумов.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка интеграции с видеохостингом YouTube, позволяющая подключиться к своей учётной записи в YouTube без использования стримингового ключа. Для создания и управления стримами на YouTube предложена новая кнопка "Manage Broadcast". Для каждого стрима можно назначить свой заголовок, описание, настройки конфиденциальности и расписание. В мастере автонастройки предоставлена возможность тестирования пропускной пособности. Реализована панель с чатом для публичных и закрытых вещаний, которая пока работает в режиме только для чтения.
  • В Мульти-обзор добавлена опция "18 Scenes", при включении которой одновременно отображаются режимы студии "предпросмотр" и "программа".
  • В анимационных переходных эффектах (Stinger Transition) в режим Track Matte, обеспечивающий переход с одновременным показам частей новой и старой сцены, добавлена опция "Mask Only".
  • Для источников вещания на базе браузера (Browser Source) реализована ограниченная поддержка управления над OBS, требующая явного предоставления полномочий пользователем.
  • Добавлена опция для показа зон безопасности при предпросмотре (так же как в мульти-обзоре).
  • Источники для захвата экрана в сеансах на базе протокола Wayland теперь доступны без необходимости запуска OBS со специальной опцией командной строки.
  • Для Linux возвращена поддержка переноса сцен и источников в режиме drag & drop.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/obsproject/...)
  2. OpenNews: Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 27.0
  3. OpenNews: Опубликован AV Linux 2021.05.22, дистрибутив для создания аудио- и видеоконтента
  4. OpenNews: Выпуск децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 3.4
  5. OpenNews: Выпуск серверов для потокового вещания Roc 0.1, Ant 1.7 и Red5 1.1.1
  6. OpenNews: FairMOT, система для быстрого отслеживания нескольких объектов на видео
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55883-obs
Ключевые слова: obs, studio, stream, video
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Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Qwerty (??), 22:52, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пожалуй, единственный пример СПО, широко известный в не-айтишном сообществе.

    И дико им ненавидимый за вылеты.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:03, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Пишу скринкасты каждый день. Ничего не вылетает.
     
     
  • 3.4, Qwerty (??), 23:04, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > Пишу скринкасты каждый день. Ничего не вылетает.

    Работаю на Windows каждый день. Никаких вирусов и "синих экранов". Следовательно, все, кто про них говорят - лжецы.

     
     
  • 4.7, пончик (?), 23:09, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вижу виндовс каждый день. ctrl+insert, shift+insert работает через раз. Виртуалки подвисают, постоянно обновляется, интерфейс уродливый (белые рамки окон на белом фоне других окон), хоткеи гауно укуренное, софта нет, по каждому чиху качай дибильные setup.exe

    Следовательно все кто говорят что в виндовс можно работать - лжецы.

     
     
  • 5.9, Qwerty (??), 23:13, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >софта нет

    Дальше не читал, монитор жирондой залило.

     
     
  • 6.11, пончик (?), 23:21, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > монитор жирондой залило.

    Естественно. У тебя же CSD и гамбургер на пол экрана.

    Найди мне в венде нормальный софт во поставке. C/C++ компилятор, отладчики, профайлеры, элементарный ssh, shell, нормальную IDE (А не VSCode, который только текстовый редактор с подсветкой синтаксиса)

    Всё что есть так только браузер и блокнот несчастный, которые нафик не впали. Калькулятор и тот вырвигаз.

     
     
  • 7.13, Qwerty (??), 23:22, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Откройте для себя Visual Studio.
    "В поставке", лол, то-то в Бубунточке Qt Creator идёт искаропки.
     
     
  • 8.17, Пончик (?), 23:31, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользовал я когда-то это Ну такое Перегружено, с контекстным рефакторингом и к... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.20, Qwerty (??), 23:34, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лол, он бесплатный для ряда разработчиков Хотя всегда можно украсть с торрентов... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.23, Пончик (?), 23:41, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ок, для ряда Ну я не из того ряда Да и не надо оно мне больше С превиликим уд... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.25, Аноним (25), 00:00, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ебобо Дабл ебобо Трипл ебобо ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.27, Аноним (27), 00:03, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем Можно открыть для себя наромальную систему на базе Linux или BSD... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.28, Qwerty (??), 00:09, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем мне мягкое, если есть тёплое ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.12, Александр (??), 23:22, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    про стрл-инс\шифт-инс подтверждаю. сижу на 8ке таже фигня. даж не всппомню когда повелось, но в хр такого обломинго небыло
     
     
  • 7.21, Пончик (?), 23:37, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    10-ку можешь не пробовать. Та-же фигня.
     
     
  • 8.24, Аноним (24), 23:54, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще хуже У меня из ниоткуда две английские раскладки появляются и исчезают Так... текст свёрнут, показать
     
  • 6.14, Аноним (14), 23:26, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> софта нет
    > Дальше не читал, монитор жирондой залило.

    Правильно, тебе же написали. Потому что ты лжец.

     

  • 1.2, x3who (?), 22:57, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Odna Babka Skazala STUDIO.
     
     
  • 2.6, пончик (?), 23:06, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    и это была ТЫ!
     

  • 1.5, пончик (?), 23:05, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Вот хорошая штука. Молодцы ребята. Долгих лет проекту.
     
  • 1.8, Аноним (8), 23:12, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На фрибзде работает?
     
  • 1.10, Аноним (10), 23:19, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть вероятность, что это самая популярная опенсорс программа. Причём, она была самой популярной ещё 5 лет назад, до засилья втуберов. Жаль, что картинка такая дерьмовая получается, но я пересмотрел своё отношение к дерьмовой картинке с тех пор (контентик всё же). Я проверял, в чём там дело, и с nvenc у меня были проблемы с цветами и качеством даже на битрейте 20mbps. Причём, я точно знаю, что nvenc нормально кодирует в ffmpeg. В чём там дело, так и не разобрался, поигравшись с палитрами можно только немного уменьшить деградацию картинки по цветам, но качество всё равно падает ощутимо. Сколько людей стримят с задранным битрейтом? В стандартном виде, качество намного сильнее страдает. AVC просто никуда не годится, жаль HEVC не сделали на ютубе. Хотя AVC с нормальным битрейтом всё ещё лучше VP9, лучше бы оставили его хотя бы для стримов.
     
     
  • 2.16, Qwerty (??), 23:27, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Господи помилуй, какая душнота! Зачем я вообще это прочитал?
     
     
  • 3.19, Аноним (10), 23:32, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Никто тебя не заставлял.
     
  • 3.26, 1111 (??), 00:00, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Господи помилуй, какая душнота! Зачем я вообще это прочитал?

    фу какой душный комментарий, даже кажется что говоришь не с того конца...

     
  • 2.18, Аноним (10), 23:31, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, ютуб вообще странный: раздутый avc ultra-low latency скажем 15gb, и vp9 с кучей артефактов 12gb. Экономия то экономия, но можно было просто пережать получше и почистить от мусора и было бы куда лучше для всех. Но нет им надо убитый vp9. Твич не намного лучше впрочем и там avc.
     
  • 2.30, Гость (??), 02:38, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "жаль HEVC не сделали на ютубе" - сделали, через hls, пожалуйста, и технически это ни разу не проблема, ffmpeg (-f hls -hls_time 4 -hls_list_size 4 -http_persistent 1 -hls_ts_options mpegts_flags=+pat_pmt_at_frames+resend_headers -method POST) без проблем стримит, проверено много часов подряд.
     
     
  • 3.31, Аноним (10), 02:45, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо будет попробовать, спасибо. А что аудитории при этом транслируется, что там по задержкам? Nvenc можно использовать? Конечно, хотелось бы качество уровня фрапса, но уж что есть.
     

  • 1.15, AlexYeCu_not_logged (?), 23:26, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Поддержки alsa нет. Кто-нибудь в курсе: какими-то сторонними плагинами это решается? Ибо если раньше можно было для захвата видео со звуком в играх на одном известном своими проблемами движке включать PulseAudio, то вот  уже довольно давно это не прокатывает по причине изменений в alsa, кривости PulseAudio и забивания на баги движкописателями.
     
     
  • 2.22, Алешка (?), 23:40, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть такой плагин.
    Щас глаяну как называется...
    .
    .
    ...
    А, во, нашел!
    PipeWire
     

  • 1.29, Аноним (29), 00:41, 29/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вылетает только если неверно настроил энкодеры, а так стабильно пашет.

    Проблема лишь в одном: 30% RTX2060 просто по факту запуска поджираться начинает, а там лишь микрофон да окошко проги. Проц конечно тоже кушает без записи/стрима.

    Ну и фильтров что-то нет..

    В остальном, удобнее не найти.

     
     
  • 2.32, Аноним (32), 02:55, 29/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >RTX2060

    Выкинь это УГ, а то как нищий.

     
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