Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 27.1

Доступен выпуск пакета OBS Studio 27.1 для потокового вещания, композитинга и записи видео. Код написан на языках C/C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Сборки сформированы для Linux, Windows и macOS. Целью разработки OBS Studio является создание свободного аналога приложения Open Broadcaster Software, не привязанного к платформе Windows, поддерживающего OpenGL и расширяемого через плагины. Отличием также является использование модульной архитектуры, подразумевающей разделение интерфейса и ядра программы. Поддерживается перекодирование исходных потоков, захват видео во время игр и стриминг в Twitch, Facebook Gaming, YouTube, DailyMotion, Hitbox и другие сервисы. Для обеспечения высокой производительности возможно использование механизмов аппаратного ускорения (например, NVENC и VAAPI). Предоставляется поддержка композитинга с построением сцены на основе произвольных видеопотоков, данных с web-камер, карт захвата видео, изображений, текста, содержимого окон приложений или всего экрана. В процессе вещания допускается переключение между несколькими предопределёнными вариантами сцен (например, для переключения представлений с акцентом на содержимое экрана и изображение с web-камеры). Программа также предоставляет инструменты для микширования звука, фильтрации при помощи VST-плагинов, выравнивая громкости и подавления шумов. В новой версии: Добавлена поддержка интеграции с видеохостингом YouTube, позволяющая подключиться к своей учётной записи в YouTube без использования стримингового ключа. Для создания и управления стримами на YouTube предложена новая кнопка "Manage Broadcast". Для каждого стрима можно назначить свой заголовок, описание, настройки конфиденциальности и расписание. В мастере автонастройки предоставлена возможность тестирования пропускной пособности. Реализована панель с чатом для публичных и закрытых вещаний, которая пока работает в режиме только для чтения.

В Мульти-обзор добавлена опция "18 Scenes", при включении которой одновременно отображаются режимы студии "предпросмотр" и "программа".

В анимационных переходных эффектах (Stinger Transition) в режим Track Matte, обеспечивающий переход с одновременным показам частей новой и старой сцены, добавлена опция "Mask Only".

Для источников вещания на базе браузера (Browser Source) реализована ограниченная поддержка управления над OBS, требующая явного предоставления полномочий пользователем.

Добавлена опция для показа зон безопасности при предпросмотре (так же как в мульти-обзоре).

Источники для захвата экрана в сеансах на базе протокола Wayland теперь доступны без необходимости запуска OBS со специальной опцией командной строки.

Для Linux возвращена поддержка переноса сцен и источников в режиме drag & drop.



