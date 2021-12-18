В TikTok Live Studio выявлено заимствование кода OBS, нарушающее лицензию GPL

В результате декомпиляции приложения TikTok Live Studio, на днях предложенного для тестирования видеохостигом TikTok, выявлены факты заимствования кода свободного проекта OBS Studio без выполнения требований лицензии GPLv2, предписывающих распространять на тех же условиях производные проекты. Компания TikTok не выполнила данные условия и начала распространение тестовой версии только в форме готовых сборок, не предоставив доступ к исходным текстам своего ответвления от OBS. В настоящее время страница для загрузки TikTok Live Studio уже удалена с сайта TikTok, но прямые ссылки для загрузки пока работают. Отмечается, что при первом поверхностном изучении TikTok Live Studio разработчикам OBS сразу бросились в глаза некоторая структурная схожесть нового продукта с OBS. В частности файлы "GameDetour64.dll", "Inject64.exe" и "MediaSDKGetWinDXOffset64.exe" напоминали компоненты "graphics-hook64.dll", "inject-helper64.exe" и "get-graphics-offsets64.exe" из поставки OBS. Декомпиляция подтвердила догадки и в коде были выявлены в том числе прямые упоминания OBS. Пока не ясно, можно ли рассматривать TikTok Live Studio как полноценный форк или в программе используются только отдельные отрывки кода OBS, но нарушение лицензии GPL имеет место при любом заимствовании. Разработчики системы потокового видеовещания OBS Studio выразили готовность мирно урегулировать конфликт и были бы рады установить дружеские рабочие отношения c командой TikTok, если она начнёт выполнять требования GPL. В случае игнорирования проблемы или нежелания устранить нарушение, проект OBS обязуется отстаивать соблюдение GPL и готов бороться с нарушителем. Отмечается, что со стороны проекта OBS уже предприняты первые шаги для урегулирования конфликта. Напомним, что проект OBS Studio развивает открытое многоплатформенное приложение для потокового вещания, композитинга и записи видео. В OBS Studio поддерживается перекодирование исходных потоков, захват видео во время игр и стриминг в Twitch, Facebook Gaming, YouTube, DailyMotion, Hitbox и другие сервисы. Предоставляется поддержка композитинга с построением сцены на основе произвольных видеопотоков, данных с web-камер, карт захвата видео, изображений, текста, содержимого окон приложений или всего экрана. В процессе вещания допускается переключение между несколькими предопределёнными вариантами сцен (например, для переключения представлений с акцентом на содержимое экрана и изображение с web-камеры). Программа также предоставляет инструменты для микширования звука, фильтрации при помощи VST-плагинов, выравнивая громкости и подавления шумов. Создание специализированных приложений потокового вещания на основе OBS является распространённой практикой, например, на OBS основаны пакеты StreamLabs и Reddit RPAN Studio, но данные проекты соблюдают GPL и публикуют исходные тексты своих продуктов под той же лицензией. С StreamLabs в своё время был конфликт, связанный с нарушением торговой марки OBS из-за использование данного имени в своём продукте, и он был вначале урегулирован, но недавно разгорелся вновь из-за попытки регистрации торговой марки "StreamLabs OBS".



