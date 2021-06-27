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Релиз видеоконвертера Cine Encoder 3.3

27.06.2021 08:43

После нескольких месяцев работы, доступна новая версия видеоконвертера Cine Encoder 3.3 для работы с HDR-видео. Программа может использоваться для изменения метаданных HDR, таких как Master Display, maxLum, minLum, и других параметров. Доступны следующие форматы кодирования: H265, H264, VP9, MPEG-2, XDCAM, DNxHR, ProRes. Cine Encoder написан на языке С++, использует в своей работе утилиты FFmpeg, MkvToolNix и MediaInfo, распространяется под лицензией GPLv3. Существуют пакеты под основные дистрибутивы: Debian, Ubuntu, Linux Mint, CentOS, Fedora, Arch Linux, Manjaro Linux.

В новой версии:

  • Графический интерфейс переработан в док-виджеты;
  • Добавлены дополнительные настройки пресетов;
  • Добавлены пресеты для XDCAM и Intel QSV (для Linux в эксперементальном режиме);
  • Исправлены некоторые ошибки.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/CineEncoder...)
  2. OpenNews: Релиз видеоконвертера Cine Encoder 3.1 для работы с HDR видео в ОС Linux
  3. OpenNews: Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 27.0
  4. OpenNews: Утверждён стандарт кодирования видео H.266/VVC
  5. OpenNews: Релиз программы для перекодирования видео HandBrake 1.3.0
  6. OpenNews: Релиз программы Simplest Studio 2020 SE для оптимизации FLAC и WAV
Автор новости: Oleg1980
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55398-cineencoder
Ключевые слова: cineencoder, video
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, De Lancre (?), 08:45, 27/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Только HDR-контент все так же не поддерживается, смысл от редактора?
     
     
  • 2.2, OnTheEdge (ok), 08:53, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    что бы залить на тытрубу и смотреть потом с поддерживающих его программных платформ
     
     
  • 3.3, De Lancre (?), 09:08, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А предпросмотр? А проверить, что получилось не пересвеченное месиво?
     
  • 2.4, Oleg1980 (ok), 09:23, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не редактор, - конвертер, в том числе HDR.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 09:58, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    HDR конвертер как-то пофосно свучит. Можно было написать «просто еще один видеоконвертер с гуём».
     
     
  • 4.9, Oleg1980 (ok), 10:18, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде даже не писал такой фразы в заголовке про HDR, мне кажется откуда-то из предыдущих моих публикаций этот заголовок тянется.
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:35, 27/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А что он вообще умеет такого, кроме работать шкуркой к ffmpeg ? Если даже предпросмотра hdr нет?

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:42, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    FFmpeg не умеет просить донаты.
     
     
  • 3.14, OnTheEdge (ok), 10:57, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ндэ?

    https://www.ffmpeg.org/donations.html

     
     
  • 4.15, Аноним (6), 11:28, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Я бы не сказал, что ffmpeg -- это nagware, хотя есть немного. И денег прямо не выпрашивают, есть более назойливое ПО (скажем, vim предлагает задонатить чёрным детям африки, что тоже как-то не особо).
     
     
  • 5.16, Аноним (16), 11:31, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не-не, ты сказал "Они не просят донаты", так что признай поражение!
     
     
  • 6.17, Аноним (6), 11:36, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не-не, ты сказал "Они не просят донаты", так что признай поражение!

    Я сказал, они не умеют просить донаты, подразумевалось что они плохо просят и этого не видно. Есть такое понятие как nagware -- напоминать о донатах почаще, и желательно просить "подписку" на регулярные донаты. Это достигается яркими кнопками, лишними элементами интерфейса, всплывающими уведомлениями (поэтому автоматически открывающаяся страница изменений при обновлении чаще всего признак nagware).

     
  • 2.7, Аноним (8), 09:57, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он еще умеет то что умеет MediaInfo и MKVToolsNix, а ffmpeg этого не умеет.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 10:26, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А конкретно?
     
     
  • 4.12, Oleg1980 (ok), 10:34, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    - пакетный режим,
    - изменение метаданных HDR minlum, maxlum, maxfall, maxcll,
    - обрезка видео с предпросмотром,
    - визуальный выбор аудиодорожек, субтитров,
    - возможность настроить пресеты
     

  • 1.18, corvuscor (ok), 12:06, 27/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлены пресеты для XDCAM и Intel QSV (для Linux в эксперементальном режиме);

    Автор добавил хардварный энкодинг на картах, отличных от нвидиа?
    Вот чего не ждал, того не ждал, думал, проприетарный NVENC - ван лав.
    Того и гляди, до галки для AMD докатится...

     
     
  • 2.19, Oleg1980 (ok), 12:16, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В следующем релизе думаю для AMD сделать, только есть проблема, - нет карты AMD пока-что, чтоб хотя-бы проверить как работать будет.
     
  • 2.20, Аноним (20), 15:27, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да неужели?
    https://trac.ffmpeg.org/wiki/HWAccelIntro
    https://trac.ffmpeg.org/wiki/Hardware/QuickSync
     

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