Релиз видеоконвертера Cine Encoder 3.3

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|2.2, OnTheEdge (ok), 08:53, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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что бы залить на тытрубу и смотреть потом с поддерживающих его программных платформ
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|3.8, Аноним (8), 09:58, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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HDR конвертер как-то пофосно свучит. Можно было написать «просто еще один видеоконвертер с гуём».
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|4.9, Oleg1980 (ok), 10:18, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вроде даже не писал такой фразы в заголовке про HDR, мне кажется откуда-то из предыдущих моих публикаций этот заголовок тянется.
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|1.5, Аноним (5), 09:35, 27/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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А что он вообще умеет такого, кроме работать шкуркой к ffmpeg ? Если даже предпросмотра hdr нет?
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|4.15, Аноним (6), 11:28, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Я бы не сказал, что ffmpeg -- это nagware, хотя есть немного. И денег прямо не выпрашивают, есть более назойливое ПО (скажем, vim предлагает задонатить чёрным детям африки, что тоже как-то не особо).
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|5.16, Аноним (16), 11:31, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не-не, ты сказал "Они не просят донаты", так что признай поражение!
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|6.17, Аноним (6), 11:36, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не-не, ты сказал "Они не просят донаты", так что признай поражение!
Я сказал, они не умеют просить донаты, подразумевалось что они плохо просят и этого не видно. Есть такое понятие как nagware -- напоминать о донатах почаще, и желательно просить "подписку" на регулярные донаты. Это достигается яркими кнопками, лишними элементами интерфейса, всплывающими уведомлениями (поэтому автоматически открывающаяся страница изменений при обновлении чаще всего признак nagware).
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|2.7, Аноним (8), 09:57, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он еще умеет то что умеет MediaInfo и MKVToolsNix, а ffmpeg этого не умеет.
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|4.12, Oleg1980 (ok), 10:34, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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- пакетный режим,
- изменение метаданных HDR minlum, maxlum, maxfall, maxcll,
- обрезка видео с предпросмотром,
- визуальный выбор аудиодорожек, субтитров,
- возможность настроить пресеты
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|1.18, corvuscor (ok), 12:06, 27/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлены пресеты для XDCAM и Intel QSV (для Linux в эксперементальном режиме);
Автор добавил хардварный энкодинг на картах, отличных от нвидиа?
Вот чего не ждал, того не ждал, думал, проприетарный NVENC - ван лав.
Того и гляди, до галки для AMD докатится...
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|2.19, Oleg1980 (ok), 12:16, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В следующем релизе думаю для AMD сделать, только есть проблема, - нет карты AMD пока-что, чтоб хотя-бы проверить как работать будет.
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