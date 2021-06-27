Релиз видеоконвертера Cine Encoder 3.3

2.6 , Аноним ( 6 ), 09:42, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – FFmpeg не умеет просить донаты.

3.14 , OnTheEdge ( ok ), 10:57, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – ндэ? https://www.ffmpeg.org/donations.html

4.15 , Аноним ( 6 ), 11:28, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Я бы не сказал, что ffmpeg -- это nagware, хотя есть немного. И денег прямо не выпрашивают, есть более назойливое ПО (скажем, vim предлагает задонатить чёрным детям африки, что тоже как-то не особо).

5.16 , Аноним ( 16 ), 11:31, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Не-не, ты сказал "Они не просят донаты", так что признай поражение!

6.17 , Аноним ( 6 ), 11:36, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Не-не, ты сказал "Они не просят донаты", так что признай поражение! Я сказал, они не умеют просить донаты, подразумевалось что они плохо просят и этого не видно. Есть такое понятие как nagware -- напоминать о донатах почаще, и желательно просить "подписку" на регулярные донаты. Это достигается яркими кнопками, лишними элементами интерфейса, всплывающими уведомлениями (поэтому автоматически открывающаяся страница изменений при обновлении чаще всего признак nagware).

2.7 , Аноним ( 8 ), 09:57, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Он еще умеет то что умеет MediaInfo и MKVToolsNix, а ffmpeg этого не умеет.

3.10 , Аноним ( 10 ), 10:26, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А конкретно?

4.12 , Oleg1980 ( ok ), 10:34, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – - пакетный режим,

- изменение метаданных HDR minlum, maxlum, maxfall, maxcll,

- обрезка видео с предпросмотром,

- визуальный выбор аудиодорожек, субтитров,

- возможность настроить пресеты

