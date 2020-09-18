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Релиз программы Simplest Studio 2020 SE для оптимизации FLAC и WAV

18.09.2020 00:40

Доступен первый выпуск программы Simplest Studio, предназначенной для оптимизации файлов без потерь (FLAC, WAV) и преобразования форматов FLAC, WAV и MP3. Для обработки предусмотрено 4 различных режима оптимизации и используется автоматизированный умный режим определения качества. Код написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3. Для манипуляций с содержимым применяется пакет FFmpeg. Пакеты подготовлены в форматах pkg.tar.xz (Arch Linux, Manjaro), deb и rpm.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/SimplestStu...)
  2. OpenNews: Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 4.3 c поддержкой графического API Vulkan
  3. OpenNews: Релиз программы обработки видео Cine Encoder 2020 SE 2.4
  4. OpenNews: mp3fs - файловая система с поддержкой перекодирования звуковых форматов на лету
  5. OpenNews: Google опубликовал утилиту для преобразования GIF в анимированную ASCII-графику
  6. OpenNews: Релиз программы для перекодирования видео HandBrake 1.3.0
Автор новости: Oleg1980
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53737-ffmpeg
Ключевые слова: ffmpeg, simpleststudio
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Lex (??), 09:51, 18/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Код написан на языке Python .. для манипуляций с содержимым применяется пакет FFmpeg

    Ждем-с вой, аналогичный презентации практически любого приложения на электроне( с более шустрым жс, кстати )

     
     
  • 2.18, Fracta1L (ok), 11:09, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Использовать такие языки для программ разового использования (запустил, сделал что надо, закрыл) - нормально. Ненормально когда Питон и Электрон тащат в резидентные приложения типа почтовых клиентов и мессенджеров, вот это реально рак мозга у разрабов.
     
  • 2.21, Oleg1980 (ok), 11:15, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Код написан на языке Python .. для манипуляций с содержимым применяется пакет FFmpeg
    > Ждем-с вой, аналогичный презентации практически любого приложения на электроне( с более
    > шустрым жс, кстати )

    Я вообще-то на С++ со временем хочу переписать, питон просто для ускорения работы полезен. Так бы еще год эту оболочку делал.

     
  • 2.29, ИмяХ (?), 12:49, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для манипуляций с содержимым применяется пакет FFmpeg

    А этот ффмпег тоже на пузоне написан разве?

     

  • 1.2, m.makhno (ok), 09:52, 18/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    что за кнопка «Корзина» в интерфейсе?
     
     
  • 2.4, Sluggard (ok), 10:07, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если назначение то же, что и в Cine Encoder, то это кнопка «Donate».
     

  • 1.3, Sluggard (ok), 10:05, 18/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Знакомый ник — судя по всему это программа от того же человека, что и Cine Encoder 2020 SE.
    Автор, тебя прикололо писать GUI-обёртки, и теперь нам ждать их для всех консульных утилит, которые работают с мультимедиа? :)
     
     
  • 2.16, Fracta1L (ok), 11:07, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Будто что-то плохое
     
     
  • 3.33, Sluggard (ok), 13:04, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да нет. Кто захочет — тот поставит. Конвертером больше...
     
  • 2.17, Oleg1980 (ok), 11:08, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Знакомый ник — судя по всему это программа от того же человека, что и Cine Encoder 2020 SE.

    Да, так и есть

     

  • 1.5, Аноним (5), 10:09, 18/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    А в чем состоит оптимизация?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:27, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, это тот же автор. Оптимизация заключается в порче файлов, как обычно. Будь там другие лосслесс форматы, польза хоть какая-то была бы, а так интереса никакого. Конечно рад за него, но читать об этом мне не хочется.

    Я игрался с параметрами флака в ffmpeg, размер файла можно незначительно уменьшить ценой времени кодирования, но минимально. Сабж как я понял из исходников выставляет только уровень сжатия, а это вообще скучно.

     
     
  • 3.8, Аноним (7), 10:34, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это конечно только моё мнение, но больше всего напрягают эти смарт-моде -- сразу видно, программа ориентирована на людей с хлебушком в голове. Сложно сказать о полезности, вроде в каких-то сторах полно такого.
     
  • 3.15, Oleg1980 (ok), 11:06, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Оптимизация заключается в порче файлов, как обычно. Будь там другие лосслесс форматы, польза хоть >какая-то была бы, а так интереса никакого.
    >Я игрался с параметрами флака в ffmpeg, размер файла можно незначительно уменьшить ценой времени >кодирования, но минимально. Сабж как я понял из исходников выставляет только уровень сжатия, а это >вообще скучно.

    Оптимизация за счет уменьшения слишком высокого Sampling rate и в некоторых случаях за счет Bitrate 24 bit, посмотри на скрине у меня Sample rate 192 000, кому оно надо, такой файл весит > 200МБ. Для прослушивания дома даже на профессиональной аппаратуре достаточно 48000 и 16 бит. В режиме Studio quality ничего не режет (точнее, 192000 это предельно допустимый параметр).  А уровень сжатия тут вообще не при чем.
    Я искал в литературе параметры для разных случаев.
    Если боитесь лишнее срезать, есть флажок "отдавать приоритет качеству в сомнительных случаях", тогда с запасом еще будет.

     
     
  • 4.23, TheFotoMag (ok), 12:11, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для прослушивания достаточно 48000 и 16 бит

    Это не отимизация, это даунсэмплинг.

    Оптимизация это Signalyst HQPlayer.

    Но за работу спасибо. Интересно посмотреть и Питон, и команды ffmpeg.

     
     
  • 5.25, Oleg1980 (ok), 12:13, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно и оптимизацией назвать, не вижу противоречий
     
     
  • 6.26, TheFotoMag (ok), 12:18, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Можно и оптимизацией назвать, не вижу противоречий

    Можно. Но я меломан и аудиофайл-наци :)

    Цифровая музыка не самая простая вещь в плане устранения дефектов цифро-аналоговго преобразования да и самого цифро-аналоговго преобразования, как такового.

    Там множество приколов и «оптимизация», это все таки апсэсмплинг и восстановление формы огибающей, а после уже даун ради сжатия :)

     
     
  • 7.27, Oleg1980 (ok), 12:20, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я исходил из выбора оптимальных параметров, отсюда и оптимизация у меня
     
     
  • 8.30, Аноним (7), 12:52, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё же это именно порча файлов В продакшене для мастеринга используются качеств... текст свёрнут, показать
     

  • 1.6, user90 (?), 10:18, 18/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чел с единственным репо, на петоне.. нужная наверно вещь))
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:36, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот другой проект того же автора https://github.com/CineEncoder/cine-encoder
     

  • 1.9, iPony129412 (?), 10:35, 18/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда я был маленьким, и не знал опции ffmpeg, то я взял и написал к нему гуй на JAVA (прям срисовал интерфейс с одной утилиты мультимедиа конвертера на Windows).
    Но никуда не выкладывал.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:43, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что он притащит в дистр не нужный JRE :(

    Есть хоть один нормальный дистр что даже в минимальной установки будет без питона ?

     
     
  • 3.12, user90 (?), 10:51, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Есть хоть один нормальный дистр что даже в минимальной установки будет без питона ?

    Ну Perl нынче не моден, а других ЯП никто не знает))

     
  • 3.13, random (??), 10:55, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    FreeBSD в базе не тащит питон :-)
     
  • 3.14, Сишник (?), 10:58, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ладно джава, 8 джаве уже лет 10 и для всего хватает, а с питоном постоянно проблемы. Из последнего - нужная прога из репы в дебиане требует версию питона, которой в этом же дебиане нет. Отстой :(
     
     
  • 4.19, Sluggard (ok), 11:09, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неудовлетворённые зависимости — это проблемы не питона, а мейнтейнера этой самой проги. Такое с любым пакетом может случиться.
     
  • 4.20, Oleg1980 (ok), 11:12, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я уже в курсе что, в дебиане не запускается, но еще не разобрался.
    Появляется ошибка: Не задан атрибут "PlaceholderText", при том, что он там и не нужен.

     
     
  • 5.22, Сишник (?), 11:32, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да не о топике речь, я в общем про проблемность пиона.
     

  • 1.24, Sin2x (ok), 12:13, 18/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Позор. Медиа нельзя "оптимизировать" без потери качества, за исключением психоакустики, которой здесь не пахнет. Это обычный медиаконвертер, которых вокруг навалом.
     
     
  • 2.28, Oleg1980 (ok), 12:45, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Здесь умный режим ресамплинга предусмотрен, оптимальные параметры подбираются, не везде такое есть
     
     
  • 3.32, Sin2x (ok), 13:01, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Олег, хотелось бы увидеть пример работы с описанием процесса на конкретном файле. Плохой оригинал -> описание процесса оптимизации -> оптимизированный результат. Я готов забрать свои слова назад, если увижу реальный юзкейс.
     
     
  • 4.34, Oleg1980 (ok), 13:13, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Олег, хотелось бы увидеть пример работы с описанием процесса на конкретном файле.
    > Плохой оригинал -> описание процесса оптимизации -> оптимизированный результат. Я готов
    > забрать свои слова назад, если увижу реальный юзкейс.

    У меня оптимизация происходит из высококачественного файла (как на скриншоте 192000Hz 24Bit)  в приемлемый формат (например 48000Hz либо 44100Hz 16bit, или 24bit), в зависимости от выбранного способа прослушивания.
    В файлах, начиная с качества CD Audio, программа устанавливает параметры не ниже чем у исходника.
    Так же в режиме Studio quality ограничение установлено на 192000Hz 24bit, но естественно не выше, чем у исходника.
    А из плохого оригинала не получится сделать файл высокого качества, у меня такая задача и не ставилась.

     

  • 1.31, Аноним (31), 12:57, 18/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Спасибо.
     
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