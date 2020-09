Релиз программы Simplest Studio 2020 SE для оптимизации FLAC и WAV

2.7 , Аноним ( 7 ), 10:27, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, это тот же автор. Оптимизация заключается в порче файлов, как обычно. Будь там другие лосслесс форматы, польза хоть какая-то была бы, а так интереса никакого. Конечно рад за него, но читать об этом мне не хочется. Я игрался с параметрами флака в ffmpeg, размер файла можно незначительно уменьшить ценой времени кодирования, но минимально. Сабж как я понял из исходников выставляет только уровень сжатия, а это вообще скучно.

3.8 , Аноним ( 7 ), 10:34, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Это конечно только моё мнение, но больше всего напрягают эти смарт-моде -- сразу видно, программа ориентирована на людей с хлебушком в голове. Сложно сказать о полезности, вроде в каких-то сторах полно такого.

3.15 , Oleg1980 ( ok ), 11:06, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Оптимизация заключается в порче файлов, как обычно. Будь там другие лосслесс форматы, польза хоть >какая-то была бы, а так интереса никакого.

>Я игрался с параметрами флака в ffmpeg, размер файла можно незначительно уменьшить ценой времени >кодирования, но минимально. Сабж как я понял из исходников выставляет только уровень сжатия, а это >вообще скучно. Оптимизация за счет уменьшения слишком высокого Sampling rate и в некоторых случаях за счет Bitrate 24 bit, посмотри на скрине у меня Sample rate 192 000, кому оно надо, такой файл весит > 200МБ. Для прослушивания дома даже на профессиональной аппаратуре достаточно 48000 и 16 бит. В режиме Studio quality ничего не режет (точнее, 192000 это предельно допустимый параметр). А уровень сжатия тут вообще не при чем.

Я искал в литературе параметры для разных случаев.

Если боитесь лишнее срезать, есть флажок "отдавать приоритет качеству в сомнительных случаях", тогда с запасом еще будет.

4.23 , TheFotoMag ( ok ), 12:11, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Для прослушивания достаточно 48000 и 16 бит Это не отимизация, это даунсэмплинг. Оптимизация это Signalyst HQPlayer. Но за работу спасибо. Интересно посмотреть и Питон, и команды ffmpeg.

5.25 , Oleg1980 ( ok ), 12:13, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Можно и оптимизацией назвать, не вижу противоречий

6.26 , TheFotoMag ( ok ), 12:18, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Можно и оптимизацией назвать, не вижу противоречий Можно. Но я меломан и аудиофайл-наци :) Цифровая музыка не самая простая вещь в плане устранения дефектов цифро-аналоговго преобразования да и самого цифро-аналоговго преобразования, как такового. Там множество приколов и «оптимизация», это все таки апсэсмплинг и восстановление формы огибающей, а после уже даун ради сжатия :) 7.27 , Oleg1980 ( ok ), 12:20, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я исходил из выбора оптимальных параметров, отсюда и оптимизация у меня

8.30 , Аноним ( 7 ), 12:52, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Всё же это именно порча файлов В продакшене для мастеринга используются качеств...