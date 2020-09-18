Релиз программы Simplest Studio 2020 SE для оптимизации FLAC и WAV

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|1.1, Lex (??), 09:51, 18/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Код написан на языке Python .. для манипуляций с содержимым применяется пакет FFmpeg
Ждем-с вой, аналогичный презентации практически любого приложения на электроне( с более шустрым жс, кстати )
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|2.18, Fracta1L (ok), 11:09, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Использовать такие языки для программ разового использования (запустил, сделал что надо, закрыл) - нормально. Ненормально когда Питон и Электрон тащат в резидентные приложения типа почтовых клиентов и мессенджеров, вот это реально рак мозга у разрабов.
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|2.21, Oleg1980 (ok), 11:15, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Код написан на языке Python .. для манипуляций с содержимым применяется пакет FFmpeg
> Ждем-с вой, аналогичный презентации практически любого приложения на электроне( с более
> шустрым жс, кстати )
Я вообще-то на С++ со временем хочу переписать, питон просто для ускорения работы полезен. Так бы еще год эту оболочку делал.
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|2.29, ИмяХ (?), 12:49, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Для манипуляций с содержимым применяется пакет FFmpeg
А этот ффмпег тоже на пузоне написан разве?
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|2.4, Sluggard (ok), 10:07, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если назначение то же, что и в Cine Encoder, то это кнопка «Donate».
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|1.3, Sluggard (ok), 10:05, 18/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Знакомый ник — судя по всему это программа от того же человека, что и Cine Encoder 2020 SE.
Автор, тебя прикололо писать GUI-обёртки, и теперь нам ждать их для всех консульных утилит, которые работают с мультимедиа? :)
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|2.17, Oleg1980 (ok), 11:08, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Знакомый ник — судя по всему это программа от того же человека, что и Cine Encoder 2020 SE.
Да, так и есть
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|2.7, Аноним (7), 10:27, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, это тот же автор. Оптимизация заключается в порче файлов, как обычно. Будь там другие лосслесс форматы, польза хоть какая-то была бы, а так интереса никакого. Конечно рад за него, но читать об этом мне не хочется.
Я игрался с параметрами флака в ffmpeg, размер файла можно незначительно уменьшить ценой времени кодирования, но минимально. Сабж как я понял из исходников выставляет только уровень сжатия, а это вообще скучно.
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|3.8, Аноним (7), 10:34, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это конечно только моё мнение, но больше всего напрягают эти смарт-моде -- сразу видно, программа ориентирована на людей с хлебушком в голове. Сложно сказать о полезности, вроде в каких-то сторах полно такого.
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|3.15, Oleg1980 (ok), 11:06, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Оптимизация заключается в порче файлов, как обычно. Будь там другие лосслесс форматы, польза хоть >какая-то была бы, а так интереса никакого.
>Я игрался с параметрами флака в ffmpeg, размер файла можно незначительно уменьшить ценой времени >кодирования, но минимально. Сабж как я понял из исходников выставляет только уровень сжатия, а это >вообще скучно.
Оптимизация за счет уменьшения слишком высокого Sampling rate и в некоторых случаях за счет Bitrate 24 bit, посмотри на скрине у меня Sample rate 192 000, кому оно надо, такой файл весит > 200МБ. Для прослушивания дома даже на профессиональной аппаратуре достаточно 48000 и 16 бит. В режиме Studio quality ничего не режет (точнее, 192000 это предельно допустимый параметр). А уровень сжатия тут вообще не при чем.
Я искал в литературе параметры для разных случаев.
Если боитесь лишнее срезать, есть флажок "отдавать приоритет качеству в сомнительных случаях", тогда с запасом еще будет.
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|4.23, TheFotoMag (ok), 12:11, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Для прослушивания достаточно 48000 и 16 бит
Это не отимизация, это даунсэмплинг.
Оптимизация это Signalyst HQPlayer.
Но за работу спасибо. Интересно посмотреть и Питон, и команды ffmpeg.
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|6.26, TheFotoMag (ok), 12:18, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Можно и оптимизацией назвать, не вижу противоречий
Можно. Но я меломан и аудиофайл-наци :)
Цифровая музыка не самая простая вещь в плане устранения дефектов цифро-аналоговго преобразования да и самого цифро-аналоговго преобразования, как такового.
Там множество приколов и «оптимизация», это все таки апсэсмплинг и восстановление формы огибающей, а после уже даун ради сжатия :)
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|7.27, Oleg1980 (ok), 12:20, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я исходил из выбора оптимальных параметров, отсюда и оптимизация у меня
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|8.30, Аноним (7), 12:52, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё же это именно порча файлов В продакшене для мастеринга используются качеств... текст свёрнут, показать
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|1.9, iPony129412 (?), 10:35, 18/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда я был маленьким, и не знал опции ffmpeg, то я взял и написал к нему гуй на JAVA (прям срисовал интерфейс с одной утилиты мультимедиа конвертера на Windows).
Но никуда не выкладывал.
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|2.11, Аноним (11), 10:43, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что он притащит в дистр не нужный JRE :(
Есть хоть один нормальный дистр что даже в минимальной установки будет без питона ?
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|3.12, user90 (?), 10:51, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Есть хоть один нормальный дистр что даже в минимальной установки будет без питона ?
Ну Perl нынче не моден, а других ЯП никто не знает))
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|3.14, Сишник (?), 10:58, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да ладно джава, 8 джаве уже лет 10 и для всего хватает, а с питоном постоянно проблемы. Из последнего - нужная прога из репы в дебиане требует версию питона, которой в этом же дебиане нет. Отстой :(
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|4.19, Sluggard (ok), 11:09, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Неудовлетворённые зависимости — это проблемы не питона, а мейнтейнера этой самой проги. Такое с любым пакетом может случиться.
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|4.20, Oleg1980 (ok), 11:12, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я уже в курсе что, в дебиане не запускается, но еще не разобрался.
Появляется ошибка: Не задан атрибут "PlaceholderText", при том, что он там и не нужен.
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|1.24, Sin2x (ok), 12:13, 18/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Позор. Медиа нельзя "оптимизировать" без потери качества, за исключением психоакустики, которой здесь не пахнет. Это обычный медиаконвертер, которых вокруг навалом.
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|2.28, Oleg1980 (ok), 12:45, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Здесь умный режим ресамплинга предусмотрен, оптимальные параметры подбираются, не везде такое есть
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|3.32, Sin2x (ok), 13:01, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Олег, хотелось бы увидеть пример работы с описанием процесса на конкретном файле. Плохой оригинал -> описание процесса оптимизации -> оптимизированный результат. Я готов забрать свои слова назад, если увижу реальный юзкейс.
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|4.34, Oleg1980 (ok), 13:13, 18/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Олег, хотелось бы увидеть пример работы с описанием процесса на конкретном файле.
> Плохой оригинал -> описание процесса оптимизации -> оптимизированный результат. Я готов
> забрать свои слова назад, если увижу реальный юзкейс.
У меня оптимизация происходит из высококачественного файла (как на скриншоте 192000Hz 24Bit) в приемлемый формат (например 48000Hz либо 44100Hz 16bit, или 24bit), в зависимости от выбранного способа прослушивания.
В файлах, начиная с качества CD Audio, программа устанавливает параметры не ниже чем у исходника.
Так же в режиме Studio quality ограничение установлено на 192000Hz 24bit, но естественно не выше, чем у исходника.
А из плохого оригинала не получится сделать файл высокого качества, у меня такая задача и не ставилась.
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