Релиз программы обработки видео Cine Encoder 2020 SE 2.4

2.5 , Аноним ( 3 ), 23:35, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хотя нет, вот координаты цветности я не знаю что такое, такого у меня не завезли. Так что вещь видимо полезная и нужная, во всяком случае, главное, что не ручной тормоз!

3.8 , Аноним ( 2 ), 23:39, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А чем тебе не нравится ручной тормоз (Handbrake)?. Обычная, но полезная ffmpeg обертка. Просто пользоваться надо уметь, так то и в ffmpeg дефолты дурацкие

4.10 , Аноним ( 3 ), 23:51, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пресеты очень плохие и неудобные. Да и без пресетов, я поменял нужные параметры и перегнал 10bit-4k-h265 в 8bit-4k-x264, в итоге и у меня появились какие-то разноцветные точки на краях, искажения цветов, проблемы с субтитрами и звуком (в частности, с рассинхроном, там пустота в оригинальном файле в 2 местах была). Плюнул на всё это, перегнал голым ffmpeg в nvenc, посмотрел с комфортом, удалил.

5.12 , Аноним ( 2 ), 00:03, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Пресеты очень плохие и неудобные Первым делом всегда создавал свой. Можно даже тонкие настройки указать. > проблемы с рассинхроном У меня наоборот после Handbrake не было рассинхрона https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=29:34519:6#6 а после MeGUI был.

Думаю, у вас проблемы с плеером. Не тянет, не сразу применяет таймкоды (надо "пнуть" таймлайн), не использует аппаратный декод из-за параметров кодирования.

6.13 , Oleg1980 ( ok ), 00:06, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – У меня с FFmpeg почему-то проблемы, после перекодировании нет метаданных: - video stream size,

- bits/(pixel*frame),

- bitrate (bitrate, maxrate). не знаю как заставить FFmpeg их добавлять... (именно в режиме HEVC такая ерунда почему-то) 7.19 , Аноним ( 3 ), 00:14, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так они же вроде сказали "это не наши проблемы", мол, энкодер не отдал эту инфу, а значит делать ничего не будем, всего хорошего. По-моему, можно было получить нормальный файл скопировав потоки в gpac (надо делать это аккуратно, чтобы случайно не перекодировать), а потом уже их собирать в матрёшку. Но это достаточно время/ресурсо затратно, даже если простое копирование, его придётся выполнять несколько раз.

8.25 , Аноним ( 3 ), 00:18, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А, ну это для звука Для видео пришлось дёргать ffmpeg-debug-qp или что-то подоб... 7.23 , Аноним ( 2 ), 00:16, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не знаю как в ffmpeg. В отличии от mkvtoolnix, ffmpeg не добавляет track-statistics-tags, на которые смотрит MediaInfo для расчета вышеобозначенных параметров. Это ограничение mkv контейнера. Так что можно перепаковать в mkvtoolnix (с дефолтными настройками) и эти данные появятся (даже у vbr звука).

Если нет track-statistics-tags, а звук cbr, то MI через вычет битрейта звука из общего размера файла рассчитывает параметры видео. Еще MI смотрит на строку bitrate в метаданных x264 кодера (которые, кстати можно подделать и обмануть прогу). Но если использовалось crf кодирование, то битрейт там не указан. Короче, x264 CFR и VBR звук без track-statistics-tags = никакого битрейта MI не покажет.

Этой проблемы нет в mp4 контейнере. Если так критично делать за раз, можно использовать его. Но я бы все равно предпочел mkv.

8.26 , Аноним ( 3 ), 00:27, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Хм А ещё ffmpeg некорректно помечает aac, он не может даже понять, это vbr или ... 9.28 , Аноним ( 3 ), 00:28, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну, я к тому, что не в одной матрёшке дело ... 9.41 , Аноним ( 2 ), 03:00, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Согласно данным скрипта plotbitrate в aac битрейт почти всегда переменный В cbr... 10.42 , Аноним ( 2 ), 03:03, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Строгий CBR только в простых форматах MP3, AC3, DTS, MP2 Потому они разрешены ... 8.27 , Oleg1980 ( ok ), 00:27, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Действительно, MkvToolNix рулит, сейчас попробовал - все параметры которые мне н... 8.29 , Аноним ( 3 ), 00:40, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Воу, действительно появились stream size и bitrate, спасибо Видимо, я раньше не... 9.30 , Oleg1980 ( ok ), 00:43, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Ну я так понял, что это ffmpeg мог изначально некорректные параметры битрейта вп... 10.33 , Аноним ( 3 ), 01:02, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Кстати, у mkv merge пропадает часть исходных параметров Сейчас проверил, при ко... 11.35 , Аноним ( 3 ), 01:06, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать В общем, и ffmpeg и mkvtoolnix косячные Эх, опенсорс ... 12.37 , Oleg1980 ( ok ), 01:08, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Не знаю, у меня прямо всё четко получилось ts - mkv Video ID ... 13.39 , Аноним ( 3 ), 01:16, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать У меня написано variable framerate в исходном mp4 и расхождения у всех при любом... 14.40 , Аноним ( 3 ), 01:26, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Таки да, у gpac всё просто отлично и никаких косяков с файлами не вижу Респект ... 11.43 , Аноним ( 2 ), 03:09, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать mkvtoolnix очень плохо поддерживает импорт mp4 Многие теги и субтитры просто ...