Релиз программы обработки видео Cine Encoder 2020 SE 2.4

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|1.1, InuYasha (??), 23:09, 09/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Крутое название скрипта-обёртки на Питоне, и уже SE! :)
Автоматизация - это хорошо, пусть будет )
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|1.3, Аноним (3), 23:30, 09/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Извините, у меня есть точь в точь однострочник на баше, разве что без предпросмотра и наоборот конвертирует mp4 в удобоваримый протагированный mkv. Ну очень похоже. А сабж умеет конвертировать диски, проставлять части и названия дорожек? Просто односточник с этим справляется, я его правда назвал shitwrapper 0.0.2 (версия 0.0.1 могла работать только с 1 дорожкой каждого типа, вот незадача! и битрейт нельзя было узнать, если тот некорректно протагирован или вообще отсутствует, а теперь он считается при необходимости).
К слову, у вас работают превью для видео в kdialog?
PS. главное не забыть кнопку доната, это главное!
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|2.5, Аноним (3), 23:35, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хотя нет, вот координаты цветности я не знаю что такое, такого у меня не завезли. Так что вещь видимо полезная и нужная, во всяком случае, главное, что не ручной тормоз!
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|3.8, Аноним (2), 23:39, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А чем тебе не нравится ручной тормоз (Handbrake)?. Обычная, но полезная ffmpeg обертка. Просто пользоваться надо уметь, так то и в ffmpeg дефолты дурацкие
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|4.10, Аноним (3), 23:51, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пресеты очень плохие и неудобные. Да и без пресетов, я поменял нужные параметры и перегнал 10bit-4k-h265 в 8bit-4k-x264, в итоге и у меня появились какие-то разноцветные точки на краях, искажения цветов, проблемы с субтитрами и звуком (в частности, с рассинхроном, там пустота в оригинальном файле в 2 местах была). Плюнул на всё это, перегнал голым ffmpeg в nvenc, посмотрел с комфортом, удалил.
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|5.12, Аноним (2), 00:03, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Пресеты очень плохие и неудобные
Первым делом всегда создавал свой. Можно даже тонкие настройки указать.
> проблемы с рассинхроном
У меня наоборот после Handbrake не было рассинхрона https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=29:34519:6#6 а после MeGUI был.
Думаю, у вас проблемы с плеером. Не тянет, не сразу применяет таймкоды (надо "пнуть" таймлайн), не использует аппаратный декод из-за параметров кодирования.
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|6.13, Oleg1980 (ok), 00:06, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У меня с FFmpeg почему-то проблемы, после перекодировании нет метаданных:
- video stream size,
- bits/(pixel*frame),
- bitrate (bitrate, maxrate).
не знаю как заставить FFmpeg их добавлять... (именно в режиме HEVC такая ерунда почему-то)
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|7.19, Аноним (3), 00:14, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так они же вроде сказали "это не наши проблемы", мол, энкодер не отдал эту инфу, а значит делать ничего не будем, всего хорошего. По-моему, можно было получить нормальный файл скопировав потоки в gpac (надо делать это аккуратно, чтобы случайно не перекодировать), а потом уже их собирать в матрёшку. Но это достаточно время/ресурсо затратно, даже если простое копирование, его придётся выполнять несколько раз.
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|8.25, Аноним (3), 00:18, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А, ну это для звука Для видео пришлось дёргать ffmpeg-debug-qp или что-то подоб... текст свёрнут, показать
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|7.23, Аноним (2), 00:16, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не знаю как в ffmpeg. В отличии от mkvtoolnix, ffmpeg не добавляет track-statistics-tags, на которые смотрит MediaInfo для расчета вышеобозначенных параметров. Это ограничение mkv контейнера. Так что можно перепаковать в mkvtoolnix (с дефолтными настройками) и эти данные появятся (даже у vbr звука).
Если нет track-statistics-tags, а звук cbr, то MI через вычет битрейта звука из общего размера файла рассчитывает параметры видео. Еще MI смотрит на строку bitrate в метаданных x264 кодера (которые, кстати можно подделать и обмануть прогу). Но если использовалось crf кодирование, то битрейт там не указан. Короче, x264 CFR и VBR звук без track-statistics-tags = никакого битрейта MI не покажет.
Этой проблемы нет в mp4 контейнере. Если так критично делать за раз, можно использовать его. Но я бы все равно предпочел mkv.
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|8.26, Аноним (3), 00:27, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хм А ещё ffmpeg некорректно помечает aac, он не может даже понять, это vbr или ... текст свёрнут, показать
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|9.41, Аноним (2), 03:00, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Согласно данным скрипта plotbitrate в aac битрейт почти всегда переменный В cbr... текст свёрнут, показать
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|8.29, Аноним (3), 00:40, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Воу, действительно появились stream size и bitrate, спасибо Видимо, я раньше не... текст свёрнут, показать
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|1.6, Аноним (2), 23:35, 09/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> HDR
Это все, конечно, хорошо (и не нужно), но где взять годный контент? Что-нибудь кроме американских боевичков выходит? Я просто не слежу за темой.
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|2.7, Аноним (2), 23:37, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати, VapourSynth многие юзают для обработки HDR.
Аниме, наверное, выходит?
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|3.15, Аноним (15), 00:10, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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VapourSynth
> Как я понял это снихрон технология api
VapourSynth is an application for video manipulation. Or a plugin. Or a library. It's hard to tell because it has a core ..
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|4.44, Аноним (2), 03:17, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Vapoursynth это практически тоже самое, что ffmpeg, но только надо не параметры в командной строке задавать, а писать скрипт (который скармливается для финального энкода в ffmpeg, собранный с его поддержкой). У VS есть ffms2 плагин импорта (тоже на базе ffmpeg библиотек). Ну а собственно сам vapoursynth с плагинами всячески видео обрабатывают (цветокор, деинтерлейс и т.д.). То есть, это frame server, как avisynth. Зачем он нужен, если есть ffmpeg? ffmpeg не все умеет.
Скрипт в простейшем случае представляет из себя (упрощенно):
ffms2("входной файл.mkv")
some process plugin
output
Вообще-то синтаксис у него довольно сложный (python), по сравнению с avisynth (c). avisynth кстати есть и под линукс, но портированных плагинов почти нет.
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|2.9, Oleg1980 (ok), 23:41, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> HDR
> Это все, конечно, хорошо (и не нужно), но где взять годный контент?
> Что-нибудь кроме американских боевичков выходит? Я просто не слежу за темой.
Разница между HDR и SDR есть, но нужен телек с поддержкой HDR для этого.
Контента полно.
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|1.11, Аноним (15), 00:01, 10/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Кто знает простой-быстрый gui для обработки и конвертирования видео ?
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|2.14, Аноним (2), 00:08, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Handbrake, Avidemux.
Я раньше на винде долгое время использовал MeGUI при создании DVD рипов для рутрекера.
Все хвалят XviD4PSP5, но это религия.
Использование MeGUI и XviD4PSP5 для всего подряд чревато рассинхроном. Так что лучше первые два.
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|3.17, Аноним (15), 00:13, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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За
>Avidemux
Спасибо
MeGUI тоже использовал удобная но немноголенивая поддержка и ток win
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|2.22, InuYasha (??), 00:16, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Кто знает простой-быстрый gui для обработки и конвертирования видео ?
Лучше XMediaRecode ещё не изобрели. Но он вроде закрытый, хоть и бесплатный.
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|1.16, Sluggard (ok), 00:12, 10/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интерфейс странный. Почему не дать возможность развернуть окно на весь экран, чтоб данные исходника и опции кодирования умещались, и не нужно было щёлкать идиотские переключатели?
Кстати, у всех трёх кнопок слева-сверху (Settings, About, Donate) одна и та же всплывающая подсказка — «Minimize».
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|2.21, Oleg1980 (ok), 00:15, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кстати, у всех трёх кнопками слева-сверху (Settings, About, Donate) одна и та
> же всплывающая подсказка — «Minimize».
Да, с Minimize есть такой баг, даже не заметил ...
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|3.31, Sluggard (ok), 00:49, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати, в вышеупомянутых окнах «About» и «Donate» текст не влезает в границы окна. А программа, похоже, не запоминает пути, выбор исходника всегда начинается с хомяка.
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|4.32, Oleg1980 (ok), 00:53, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Кстати, в вышеупомянутых окнах «About» и «Donate» текст не влезает
> в границы окна.
Фигня какая-то... Может разрешение экрана низкое? У меня всё помещается четко (разрешение 1920х1080).
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|5.34, Oleg1980 (ok), 01:02, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Кстати, в вышеупомянутых окнах «About» и «Donate» текст не влезает
>> в границы окна.
> Фигня какая-то... Может разрешение экрана низкое? У меня всё помещается четко (разрешение
> 1920х1080).
Хотя нет, даже при разрешении 1024х768 нет таких проблем. Возможно от дистрибутива зависит ...
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|5.36, Sluggard (ok), 01:06, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Аналогично, но не влезают, из-за шрифтов. У меня размер шрифта 12pt, а у тебя, похоже, жёстко заданы размеры окон. Да и с расположением что-то странное.
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|6.38, Oleg1980 (ok), 01:12, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Аналогично, но не влезают, из-за шрифтов. У меня размер шрифта 12pt, а
> у тебя, похоже, жёстко заданы размеры окон. Да и с расположением
> что-то странное.
Да, из-за шрифта скорей всего, у меня 10pt, размеры окон фиксированы. Еще возможно DPI играет роль, у меня 96 DPI. Расположение в системе настраивается, иначе будет появлятся где-попало.
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