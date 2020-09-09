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Релиз программы обработки видео Cine Encoder 2020 SE 2.4

09.09.2020 22:53

Вышла новая версия программы Cine Encoder 2020 SE для обработки видео с сохранением сигналов HDR. Программа написана на языке Python, использует в своей работе утилиты FFmpeg, MkvToolNix и MediaInfo, и распространяется под лицензией GPLv3. Существуют пакеты под основные дистрибутивы: Ubuntu 20.04, Fedora 32, Arch Linux, Manjaro Linux.

Поддерживаются следующие режимы конвертирования:

  • H265 NVENC (8, 10 bit)
  • H265 (8, 10 bit)
  • VP9 (10 bit)
  • AV1 (10 bit)
  • H264 NVENC (8 bit)
  • H264 (8 bit)
  • DNxHR HQX 4:2:2 (10 bit)
  • ProRes HQ 4:2:2 (10 bit)
  • ProRes HQ 4444 (10 bit)

В новой версии:

  • Добавлены дополнительные опции HDR;
  • Исправлены ошибки в пресетах;
  • Начата работа над опцией "Умное определение битрейта".


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/CineEncoder...)
  2. OpenNews: Релиз свободного видеоредактора Avidemux 2.7.6
  3. OpenNews: Релиз видеоредактора Kdenlive 20.08
  4. OpenNews: Утверждён стандарт кодирования видео H.266/VVC
  5. OpenNews: Выпуск видеоредактора Shotcut 20.06
Автор новости: Oleg1980
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53684-video
Ключевые слова: video, cine, encoder
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (44) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, InuYasha (??), 23:09, 09/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Крутое название скрипта-обёртки на Питоне, и уже SE! :)
    Автоматизация - это хорошо, пусть будет )
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:20, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чуть было не подумал, что Cinema Craft Encoder.
     
  • 2.4, Аноним (2), 23:30, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Python3+Qt5 можно писать очень эстетично выглядящий софт https://snapcraft.io/vidcutter (чего не сказать о его работе).
     
     
  • 3.18, InuYasha (??), 00:14, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да и на wxPython можно вполне.
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:30, 09/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Извините, у меня есть точь в точь однострочник на баше, разве что без предпросмотра и наоборот конвертирует mp4 в удобоваримый протагированный mkv. Ну очень похоже. А сабж умеет конвертировать диски, проставлять части и названия дорожек? Просто односточник с этим справляется, я его правда назвал shitwrapper 0.0.2 (версия 0.0.1 могла работать только с 1 дорожкой каждого типа, вот незадача! и битрейт нельзя было узнать, если тот некорректно протагирован или вообще отсутствует, а теперь он считается при необходимости).

    К слову, у вас работают превью для видео в kdialog?

    PS. главное не забыть кнопку доната, это главное!

     
     
  • 2.5, Аноним (3), 23:35, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотя нет, вот координаты цветности я не знаю что такое, такого у меня не завезли. Так что вещь видимо полезная и нужная, во всяком случае, главное, что не ручной тормоз!
     
     
  • 3.8, Аноним (2), 23:39, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чем тебе не нравится ручной тормоз (Handbrake)?. Обычная, но полезная ffmpeg обертка. Просто пользоваться надо уметь, так то и в ffmpeg дефолты дурацкие
     
     
  • 4.10, Аноним (3), 23:51, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пресеты очень плохие и неудобные. Да и без пресетов, я поменял нужные параметры и перегнал 10bit-4k-h265 в 8bit-4k-x264, в итоге и у меня появились какие-то разноцветные точки на краях, искажения цветов, проблемы с субтитрами и звуком (в частности, с рассинхроном, там пустота в оригинальном файле в 2 местах была). Плюнул на всё это, перегнал голым ffmpeg в nvenc, посмотрел с комфортом, удалил.
     
     
  • 5.12, Аноним (2), 00:03, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пресеты очень плохие и неудобные

    Первым делом всегда создавал свой. Можно даже тонкие настройки указать.

    > проблемы с рассинхроном

    У меня наоборот после Handbrake не было рассинхрона https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=29:34519:6#6 а после MeGUI был.
    Думаю, у вас проблемы с плеером. Не тянет, не сразу применяет таймкоды (надо "пнуть" таймлайн), не использует аппаратный декод из-за параметров кодирования.

     
     
  • 6.13, Oleg1980 (ok), 00:06, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У меня с FFmpeg почему-то проблемы, после перекодировании нет метаданных:

    - video stream size,
    - bits/(pixel*frame),
    - bitrate (bitrate, maxrate).

    не знаю как заставить FFmpeg их добавлять... (именно в режиме HEVC такая ерунда почему-то)

     
     
  • 7.19, Аноним (3), 00:14, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так они же вроде сказали "это не наши проблемы", мол, энкодер не отдал эту инфу, а значит делать ничего не будем, всего хорошего. По-моему, можно было получить нормальный файл скопировав потоки в gpac (надо делать это аккуратно, чтобы случайно не перекодировать), а потом уже их собирать в матрёшку. Но это достаточно время/ресурсо затратно, даже если простое копирование, его придётся выполнять несколько раз.
     
     
  • 8.25, Аноним (3), 00:18, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, ну это для звука Для видео пришлось дёргать ffmpeg-debug-qp или что-то подоб... текст свёрнут, показать
     
  • 7.23, Аноним (2), 00:16, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю как в ffmpeg. В отличии от mkvtoolnix, ffmpeg не добавляет track-statistics-tags, на которые смотрит MediaInfo для расчета вышеобозначенных параметров. Это ограничение mkv контейнера. Так что можно перепаковать в mkvtoolnix (с дефолтными настройками) и эти данные появятся (даже у vbr звука).
    Если нет track-statistics-tags, а звук cbr, то MI через вычет битрейта звука из общего размера файла рассчитывает параметры видео. Еще MI смотрит на строку bitrate в метаданных x264 кодера (которые, кстати можно подделать и обмануть прогу). Но если использовалось crf кодирование, то битрейт там не указан. Короче, x264 CFR и VBR звук без track-statistics-tags = никакого битрейта MI не покажет.
    Этой проблемы нет в mp4 контейнере. Если так критично делать за раз, можно использовать его. Но я бы все равно предпочел mkv.
     
     
  • 8.26, Аноним (3), 00:27, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм А ещё ffmpeg некорректно помечает aac, он не может даже понять, это vbr или ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.28, Аноним (3), 00:28, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, я к тому, что не в одной матрёшке дело ... текст свёрнут, показать
     
  • 9.41, Аноним (2), 03:00, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласно данным скрипта plotbitrate в aac битрейт почти всегда переменный В cbr... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.42, Аноним (2), 03:03, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Строгий CBR только в простых форматах MP3, AC3, DTS, MP2 Потому они разрешены ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.27, Oleg1980 (ok), 00:27, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Действительно, MkvToolNix рулит, сейчас попробовал - все параметры которые мне н... текст свёрнут, показать
     
  • 8.29, Аноним (3), 00:40, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Воу, действительно появились stream size и bitrate, спасибо Видимо, я раньше не... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.30, Oleg1980 (ok), 00:43, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну я так понял, что это ffmpeg мог изначально некорректные параметры битрейта вп... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.33, Аноним (3), 01:02, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, у mkv merge пропадает часть исходных параметров Сейчас проверил, при ко... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.35, Аноним (3), 01:06, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В общем, и ffmpeg и mkvtoolnix косячные Эх, опенсорс ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.37, Oleg1980 (ok), 01:08, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не знаю, у меня прямо всё четко получилось ts - mkv Video ID ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.39, Аноним (3), 01:16, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня написано variable framerate в исходном mp4 и расхождения у всех при любом... текст свёрнут, показать
     
     
  • 14.40, Аноним (3), 01:26, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таки да, у gpac всё просто отлично и никаких косяков с файлами не вижу Респект ... текст свёрнут, показать
     
  • 11.43, Аноним (2), 03:09, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    mkvtoolnix очень плохо поддерживает импорт mp4 Многие теги и субтитры просто ... текст свёрнут, показать
     

  • 1.6, Аноним (2), 23:35, 09/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > HDR

    Это все, конечно, хорошо (и не нужно), но где взять годный контент? Что-нибудь кроме американских боевичков выходит? Я просто не слежу за темой.

     
     
  • 2.7, Аноним (2), 23:37, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, VapourSynth многие юзают для обработки HDR.
    Аниме, наверное, выходит?
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 00:10, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    VapourSynth
    > Как я понял это снихрон технология api

    VapourSynth is an application for video manipulation. Or a plugin. Or a library. It's hard to tell because it has a core ..

     
     
  • 4.44, Аноним (2), 03:17, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Vapoursynth это практически тоже самое, что ffmpeg, но только надо не параметры в командной строке задавать, а писать скрипт (который скармливается для финального энкода в ffmpeg, собранный с его поддержкой). У VS есть ffms2 плагин импорта (тоже на базе ffmpeg библиотек). Ну а собственно сам vapoursynth с плагинами всячески видео обрабатывают (цветокор, деинтерлейс и т.д.). То есть, это frame server, как avisynth. Зачем он нужен, если есть ffmpeg? ffmpeg не все умеет.

    Скрипт в простейшем случае представляет из себя (упрощенно):
    ffms2("входной файл.mkv")
    some process plugin
    output

    Вообще-то синтаксис у него довольно сложный (python), по сравнению с avisynth (c). avisynth кстати есть и под линукс, но портированных плагинов почти нет.

     
  • 2.9, Oleg1980 (ok), 23:41, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> HDR
    > Это все, конечно, хорошо (и не нужно), но где взять годный контент?
    > Что-нибудь кроме американских боевичков выходит? Я просто не слежу за темой.

    Разница между HDR и SDR есть, но нужен телек с поддержкой HDR для этого.
    Контента полно.

     

  • 1.11, Аноним (15), 00:01, 10/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кто знает простой-быстрый gui для обработки и конвертирования видео ?
     
     
  • 2.14, Аноним (2), 00:08, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Handbrake, Avidemux.

    Я раньше на винде долгое время использовал MeGUI при создании DVD рипов для рутрекера.
    Все хвалят XviD4PSP5, но это религия.
    Использование MeGUI и XviD4PSP5 для всего подряд чревато рассинхроном. Так что лучше первые два.

     
     
  • 3.17, Аноним (15), 00:13, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    За
    >Avidemux

    Спасибо
    MeGUI тоже использовал удобная но немноголенивая поддержка и ток win

     
  • 2.22, InuYasha (??), 00:16, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Кто знает простой-быстрый gui для обработки и конвертирования видео ?

    Лучше XMediaRecode ещё не изобрели. Но он вроде закрытый, хоть и бесплатный.

     
     
  • 3.24, InuYasha (??), 00:17, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сорян, он, похоже, под винду (а казалось что кросс).
     
  • 3.45, Аноним (2), 03:26, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если так любите проприетарщину, можете попробовать
    https://winnydows.com/ru/готова-xvid4psp-daily (на 8.0.102 ссылки в комментах)
    https://www.videohelp.com/download/XviD4PSP-8.0.54-Lin64.zip
    И расскажите потом.
     

  • 1.16, Sluggard (ok), 00:12, 10/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интерфейс странный. Почему не дать возможность развернуть окно на весь экран, чтоб данные исходника и опции кодирования умещались, и не нужно было щёлкать идиотские переключатели?
    Кстати, у всех трёх кнопок слева-сверху (Settings, About, Donate) одна и та же всплывающая подсказка — «Minimize».
     
     
  • 2.20, Аноним (15), 00:14, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ахаха
    Они вкатываются опенсурс)
     
  • 2.21, Oleg1980 (ok), 00:15, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кстати, у всех трёх кнопками слева-сверху (Settings, About, Donate) одна и та
    > же всплывающая подсказка — «Minimize».

    Да, с Minimize есть такой баг, даже не заметил ...

     
     
  • 3.31, Sluggard (ok), 00:49, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, в вышеупомянутых окнах «About» и «Donate» текст не влезает в границы окна. А программа, похоже, не запоминает пути, выбор исходника всегда начинается с хомяка.
     
     
  • 4.32, Oleg1980 (ok), 00:53, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Кстати, в вышеупомянутых окнах «About» и «Donate» текст не влезает
    > в границы окна.

    Фигня какая-то... Может разрешение экрана низкое? У меня всё помещается четко (разрешение 1920х1080).

     
     
  • 5.34, Oleg1980 (ok), 01:02, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Кстати, в вышеупомянутых окнах «About» и «Donate» текст не влезает
    >> в границы окна.
    > Фигня какая-то... Может разрешение экрана низкое? У меня всё помещается четко (разрешение
    > 1920х1080).

    Хотя нет, даже при разрешении 1024х768 нет таких проблем. Возможно от дистрибутива зависит ...

     
  • 5.36, Sluggard (ok), 01:06, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аналогично, но не влезают, из-за шрифтов. У меня размер шрифта 12pt, а у тебя, похоже, жёстко заданы размеры окон. Да и с расположением что-то странное.
     
     
  • 6.38, Oleg1980 (ok), 01:12, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Аналогично, но не влезают, из-за шрифтов. У меня размер шрифта 12pt, а
    > у тебя, похоже, жёстко заданы размеры окон. Да и с расположением
    > что-то странное.

    Да, из-за шрифта скорей всего, у меня 10pt, размеры окон фиксированы. Еще возможно DPI играет роль, у меня 96 DPI. Расположение в системе настраивается, иначе будет появлятся где-попало.

     
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