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Выпуск программы для перекодирования видео HandBrake 1.4.0

19.07.2021 15:49

После почти двух лет разработки представлен релиз инструмента для многопоточного перекодирования видеофайлов из одного формата в другой - HandBrake 1.4.0. Программа доступна как в варианте, работающем в режиме командной строки, так и в виде GUI-интерфейса. Код проекта написан на языке Си (для Windows GUI реализован на .NET) и распространяется под лицензией GPL. Бинарные сборки подготовлены для Linux (Flatpak), macOS и Windows.

Программа может перекодировать видео с BluRay/DVD-дисков, копий директорий VIDEO_TS и любых файлов, формат которых поддерживается библиотеками libavformat и libavcodec из состава FFmpeg. На выходе могут быть сформированы файлы в таких контейнерах, как WebM, MP4 и MKV, для кодирования видео могут быть применены кодеки AV1, H.265, H.264, MPEG-2, VP8, VP9 и Theora, для звука - AAC, MP3, AC-3, Flac, Vorbis и Opus. Из дополнительных функций присутствуют: калькулятор битрейта, предпросмотр в процессе кодирования, изменение размера и масштабирование картинки, интегратор субтитров, широкий набор профилей конвертации для заданных типов мобильных устройств.

В новом выпуске:

  • В движок HandBrake внесены усовершенствования для поддержки кодирования с 10 и 12 битами на цветовой канал, включая проброс метаданных HDR10.
  • Расширена функциональность, связанная с привлечением при кодировании механизмов аппаратного ускорения для Intel QuickSync, AMD VCN и ARM чипов Qualcomm.
  • Добавлена поддержка устройств Apple на базе чипа M1.
  • Обеспечена возможность использования HandBrakeCLI на устройствах с ARM64-чипами Qualcomm, поставляемыми с Windows.
  • Улучшена обработка субтитров.
  • Улучшен графический интерфейс для Linux, macOS и Windows.


  1. Главная ссылка к новости (https://handbrake.fr/news.php?...)
  2. OpenNews: Релиз программы для перекодирования видео HandBrake 1.3.0
  3. OpenNews: Опубликован AV Linux 2021.05.22, дистрибутив для создания аудио- и видеоконтента
  4. OpenNews: Выпуск децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 3.2
  5. OpenNews: Релиз видеоконвертера Cine Encoder 3.3
  6. OpenNews: Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 27.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55509-handbrake
Ключевые слова: handbrake, video, transcode
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, EuPhobos (ok), 15:51, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ffmpeg уже не в моде?

    .. или насколько я понял, это и есть морда для ffmpeg.

     
     
  • 2.4, topin89 (ok), 16:09, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Судя по зависимостям, это морда ко множеству библиотек, в том числе и ffmpeg.

    HandBrake, судя по всему, для тех, то не любит командную строку. Такие бывают, да

     
     
  • 3.15, Аноним (15), 17:06, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    > Судя по зависимостям, это морда ко множеству библиотек, в том числе и
    > ffmpeg.
    > HandBrake, судя по всему, для тех, то не любит командную строку. Такие
    > бывают, да

    То есть, для нормальных людей, которые не хотят копаться в документации ffmpeg в поисках нужных параметров

    Если не нужно автоматизировать перекодирование, то в консольном ffmpeg смысла особо и нет для обычного человека

     
     
  • 4.20, Кир (?), 17:45, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Handbrake умеет в пакетный режим, так что и для автоматизации вполне подходит.
     
  • 4.28, пох. (?), 20:46, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > То есть, для нормальных людей, которые не хотят копаться в документации ffmpeg в поисках нужных
    > параметров

    записывай: ffmpeg -i source myshit.mp4
    Всё.

    А если тебе нужно было что-то еще - сюрприз, копаться придется теперь уже в интуитивно-приятных закорючках интерфейса для поиска тех же самых параметров. Результаты применения готовых пресетов - ну так себе, мягко говоря.

     
  • 2.27, пох. (?), 20:44, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    это и есть морда для ffmpeg. Со всеми проблемами ffmpeg, увы.

     
     
  • 3.36, Аноним (-), 21:53, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какими проблемами, болезный?
     
     
  • 4.38, Аноним (38), 22:02, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какими проблемами, болезный?

    Вообще, чувак прав, ffmpeg дрянь ещё та. Ну хотя бы vapoursynth для фильтров можно заюзать и баги с форматами в принципе обходятся если знать о них. До топовой проприетарщины конечно далеко, но у обычной проприетарщины тоже такие же баги бывают.

     
     
  • 5.41, пох. (?), 23:14, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > у обычной проприетарщины тоже такие же баги бывают.

    у обычной это _баги_, и их исправляют. А тут - фичи. "Если вы порезали не по keyframe - можете до следующего - любоваться пустым местом, кляксами, мерцанием - как повезет". Это у автора прямо в readme.

    Ну, логично, а что ffmpeg-то сам по себе должен сделать, если его попросить выдать поток с дырки между keyframe'ами? А дотнетная поделка сама ничего не умеет.

    Впрочем, там еще с синхронизацией звука неодолимые проблемы бывают, и уж тут-то проблема явно в самом ffmpeg, в том как он его синхронизирует.

    Но л@п4-офанатикам невдомек. Да и на Big Buck Bunny не заметят, а другое видео им без надобности.

     

  • 1.5, Аноним (5), 16:10, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > для Windows GUI реализован на .NET

    Я щитаю это и есть победа и главная новость. Ура!

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 16:20, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удивительно, но оно не тормозит
     
     
  • 3.8, Аноним (5), 16:27, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лиха беда начало!
     
  • 3.10, Аноним (10), 16:43, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А с чего оно будет тормозить, если ничего не делает?! Всю работу производят "libavformat и libavcodec из состава FFmpeg".
     
  • 3.11, Аноним (11), 16:49, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Надо было писать на Electron
     
     
  • 4.13, Аноним (5), 17:01, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Надо было писать на Electron

    Таки да, .Net это какие-то половинчатые меры. Ни тудой, ни сюдой.

     
     
  • 5.29, пох. (?), 20:47, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так было же ж. Аж две штуки.

     

  • 1.12, Аноним (12), 16:51, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А есть аналог для Qt секты?
     
     
  • 2.14, Anonimous (?), 17:04, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    MystiQ, он на мой взгляд даже более удобный показался, но автор проекта умер в прошлом году и пока еще не нашлось того кто будет активно заниматься форком. На работоспособность программы никак не влияет, но нужно иметь ввиду данный факт.
     
     
  • 3.19, Аноним (15), 17:42, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Qt убивает
     
  • 3.22, Аноним (12), 17:47, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Погляжу, спасибо.
     
  • 2.34, Аноним (-), 21:50, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Cine Encoder же. И он довольно хорош!

    https://github.com/CineEncoder/cine-encoder

     

  • 1.16, Аноним (16), 17:09, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А чего ж они гуй для линукса не сделали на NET? Оно ж якобы кроссплатформенное.
    По факту получается это два разных приложения, потому что это приложение и есть только гуй
     
     
  • 2.21, Аноним (15), 17:46, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    WPF нет на линуксе, только .NET Core/.NET 5 кроссплатформенные

    Есть Avalonia, но это 3rd-party и сыровато, MAUI - не релизнуто и Xamarin без поддержки линукса в официальном .NET

     
  • 2.30, пох. (?), 20:50, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А чего ж они гуй для линукса не сделали на NET? Оно ж якобы кроссплатформенное.

    кто-то в microsoft поверил что линoops это такой чорный-чорный экран, без интерфейса.
    Поэтому оно кроссплатформенное (смотри, смотри: винда, винда, винда - и, о - linux ix64, потому что с arm "всё сложно" - такая вот мультиплатформенность), но но без гуя ;-)

     

  • 1.17, Аноним (16), 17:10, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> Улучшен графический интерфейс для Linux, macOS и Windows.

    О, так это он уже улучшен...

     
  • 1.18, Анонимище (?), 17:37, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    в ауpe тарбал уже есть?
     
     
  • 2.24, Кир (?), 18:12, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да :)
     

  • 1.23, Аноним (23), 18:05, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А где там выбрать AV1? Только 264, 265 вижу
     
     
  • 2.25, Аноним (38), 18:26, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Собери с av1. Зачем тебе эта дрянь кривая? Они только делают его всё хуже. Я бы на твоём месте подождал реализации h266 либо уже бери x265 только не жопь битрейт (минимальный битрейт для 1080p@30 h264 это 8mbps, можешь поставить для h265 6mbps и rd=4 хотя бы, или уже 6, вообще veryslow пресет лучше на x265 чем у x264).
     
     
  • 3.35, Аноним (-), 21:52, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как это "делают все хуже"? Что ты несешь?
     
     
  • 4.37, Аноним (38), 21:54, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Libaom3 выдаёт картинку хуже чем libaom2. Не в ту сторону они работают, им лишь бы сэкономить (хотя оно конечно лучше vp9).
     

  • 1.26, НяшМяш (ok), 19:03, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Интересно, Copy вместо видеокодека там появился?

    upd: в вышеупомянутом MystiQ есть )

     
     
  • 2.31, пох. (?), 20:52, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А смысл, если оно вообще ничего кроме перекодирования и не умеет толком?

     
     
  • 3.32, Фняк (?), 21:05, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поменять контейнер, например, не меняя сами стримы. Для нарезки тоже годно
     
     
  • 4.33, пох. (?), 21:10, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с нарезкой без таймлайна и умения реконструировать keyframes - это в опу дать чтоб потом от...ть

    Я как раз для этой цели пытался сие дотнетовое недоразумение употребить, плюнул, выкинул. Оно пригодно только для своей основной задачи - перекодировать (в основном, понятно, ворованный контент во что-то телефоноприемлемое)

    Ну, собственно, от cli ffmpeg недалече ушло.


     

  • 1.39, Хан (?), 22:54, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Единственный халявный транскодер
     
     
  • 2.42, АнонимКриптоненавистник (?), 23:15, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Hybrid
     

  • 1.40, бублички (?), 23:07, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    конфиг от 1.3.3 конечно снова не подходит (как и файл очереди)?
     
     
  • 2.43, . (?), 23:17, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > конфиг от 1.3.3 конечно снова не подходит (как и файл очереди)?

    Сотонинский смех за кадром

     

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