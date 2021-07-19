Выпуск программы для перекодирования видео HandBrake 1.4.0

2.4 , topin89 ( ok ), 16:09, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Судя по зависимостям, это морда ко множеству библиотек, в том числе и ffmpeg. HandBrake, судя по всему, для тех, то не любит командную строку. Такие бывают, да

3.15 , Аноним ( 15 ), 17:06, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +12 + / – > Судя по зависимостям, это морда ко множеству библиотек, в том числе и

> ffmpeg.

> HandBrake, судя по всему, для тех, то не любит командную строку. Такие

> бывают, да То есть, для нормальных людей, которые не хотят копаться в документации ffmpeg в поисках нужных параметров Если не нужно автоматизировать перекодирование, то в консольном ffmpeg смысла особо и нет для обычного человека

4.20 , Кир ( ? ), 17:45, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Handbrake умеет в пакетный режим, так что и для автоматизации вполне подходит.

4.28 , пох. ( ? ), 20:46, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > То есть, для нормальных людей, которые не хотят копаться в документации ffmpeg в поисках нужных

> параметров записывай: ffmpeg -i source myshit.mp4

Всё. А если тебе нужно было что-то еще - сюрприз, копаться придется теперь уже в интуитивно-приятных закорючках интерфейса для поиска тех же самых параметров. Результаты применения готовых пресетов - ну так себе, мягко говоря. 2.27 , пох. ( ? ), 20:44, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – это и есть морда для ffmpeg. Со всеми проблемами ffmpeg, увы. 3.36 , Аноним ( - ), 21:53, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какими проблемами, болезный?

4.38 , Аноним ( 38 ), 22:02, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Какими проблемами, болезный? Вообще, чувак прав, ffmpeg дрянь ещё та. Ну хотя бы vapoursynth для фильтров можно заюзать и баги с форматами в принципе обходятся если знать о них. До топовой проприетарщины конечно далеко, но у обычной проприетарщины тоже такие же баги бывают.

5.41 , пох. ( ? ), 23:14, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > у обычной проприетарщины тоже такие же баги бывают. у обычной это _баги_, и их исправляют. А тут - фичи. "Если вы порезали не по keyframe - можете до следующего - любоваться пустым местом, кляксами, мерцанием - как повезет". Это у автора прямо в readme. Ну, логично, а что ffmpeg-то сам по себе должен сделать, если его попросить выдать поток с дырки между keyframe'ами? А дотнетная поделка сама ничего не умеет. Впрочем, там еще с синхронизацией звука неодолимые проблемы бывают, и уж тут-то проблема явно в самом ffmpeg, в том как он его синхронизирует. Но л@п4-офанатикам невдомек. Да и на Big Buck Bunny не заметят, а другое видео им без надобности.