Выпуск программы для перекодирования видео HandBrake 1.4.0

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|1.1, EuPhobos (ok), 15:51, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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ffmpeg уже не в моде?
.. или насколько я понял, это и есть морда для ffmpeg.
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|2.4, topin89 (ok), 16:09, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Судя по зависимостям, это морда ко множеству библиотек, в том числе и ffmpeg.
HandBrake, судя по всему, для тех, то не любит командную строку. Такие бывают, да
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|3.15, Аноним (15), 17:06, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
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> Судя по зависимостям, это морда ко множеству библиотек, в том числе и
> ffmpeg.
> HandBrake, судя по всему, для тех, то не любит командную строку. Такие
> бывают, да
То есть, для нормальных людей, которые не хотят копаться в документации ffmpeg в поисках нужных параметров
Если не нужно автоматизировать перекодирование, то в консольном ffmpeg смысла особо и нет для обычного человека
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|4.20, Кир (?), 17:45, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Handbrake умеет в пакетный режим, так что и для автоматизации вполне подходит.
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|4.28, пох. (?), 20:46, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> То есть, для нормальных людей, которые не хотят копаться в документации ffmpeg в поисках нужных
> параметров
записывай: ffmpeg -i source myshit.mp4
Всё.
А если тебе нужно было что-то еще - сюрприз, копаться придется теперь уже в интуитивно-приятных закорючках интерфейса для поиска тех же самых параметров. Результаты применения готовых пресетов - ну так себе, мягко говоря.
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|2.27, пох. (?), 20:44, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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это и есть морда для ffmpeg. Со всеми проблемами ffmpeg, увы.
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|4.38, Аноним (38), 22:02, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Какими проблемами, болезный?
Вообще, чувак прав, ffmpeg дрянь ещё та. Ну хотя бы vapoursynth для фильтров можно заюзать и баги с форматами в принципе обходятся если знать о них. До топовой проприетарщины конечно далеко, но у обычной проприетарщины тоже такие же баги бывают.
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|5.41, пох. (?), 23:14, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> у обычной проприетарщины тоже такие же баги бывают.
у обычной это _баги_, и их исправляют. А тут - фичи. "Если вы порезали не по keyframe - можете до следующего - любоваться пустым местом, кляксами, мерцанием - как повезет". Это у автора прямо в readme.
Ну, логично, а что ffmpeg-то сам по себе должен сделать, если его попросить выдать поток с дырки между keyframe'ами? А дотнетная поделка сама ничего не умеет.
Впрочем, там еще с синхронизацией звука неодолимые проблемы бывают, и уж тут-то проблема явно в самом ffmpeg, в том как он его синхронизирует.
Но л@п4-офанатикам невдомек. Да и на Big Buck Bunny не заметят, а другое видео им без надобности.
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|1.5, Аноним (5), 16:10, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> для Windows GUI реализован на .NET
Я щитаю это и есть победа и главная новость. Ура!
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|3.10, Аноним (10), 16:43, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А с чего оно будет тормозить, если ничего не делает?! Всю работу производят "libavformat и libavcodec из состава FFmpeg".
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|4.13, Аноним (5), 17:01, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Надо было писать на Electron
Таки да, .Net это какие-то половинчатые меры. Ни тудой, ни сюдой.
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|2.14, Anonimous (?), 17:04, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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MystiQ, он на мой взгляд даже более удобный показался, но автор проекта умер в прошлом году и пока еще не нашлось того кто будет активно заниматься форком. На работоспособность программы никак не влияет, но нужно иметь ввиду данный факт.
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|1.16, Аноним (16), 17:09, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А чего ж они гуй для линукса не сделали на NET? Оно ж якобы кроссплатформенное.
По факту получается это два разных приложения, потому что это приложение и есть только гуй
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|2.21, Аноним (15), 17:46, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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WPF нет на линуксе, только .NET Core/.NET 5 кроссплатформенные
Есть Avalonia, но это 3rd-party и сыровато, MAUI - не релизнуто и Xamarin без поддержки линукса в официальном .NET
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|2.30, пох. (?), 20:50, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А чего ж они гуй для линукса не сделали на NET? Оно ж якобы кроссплатформенное.
кто-то в microsoft поверил что линoops это такой чорный-чорный экран, без интерфейса.
Поэтому оно кроссплатформенное (смотри, смотри: винда, винда, винда - и, о - linux ix64, потому что с arm "всё сложно" - такая вот мультиплатформенность), но но без гуя ;-)
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|1.17, Аноним (16), 17:10, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> Улучшен графический интерфейс для Linux, macOS и Windows.
О, так это он уже улучшен...
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|2.25, Аноним (38), 18:26, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Собери с av1. Зачем тебе эта дрянь кривая? Они только делают его всё хуже. Я бы на твоём месте подождал реализации h266 либо уже бери x265 только не жопь битрейт (минимальный битрейт для 1080p@30 h264 это 8mbps, можешь поставить для h265 6mbps и rd=4 хотя бы, или уже 6, вообще veryslow пресет лучше на x265 чем у x264).
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|4.37, Аноним (38), 21:54, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Libaom3 выдаёт картинку хуже чем libaom2. Не в ту сторону они работают, им лишь бы сэкономить (хотя оно конечно лучше vp9).
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|1.26, НяшМяш (ok), 19:03, 19/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Интересно, Copy вместо видеокодека там появился?
upd: в вышеупомянутом MystiQ есть )
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|2.31, пох. (?), 20:52, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А смысл, если оно вообще ничего кроме перекодирования и не умеет толком?
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|3.32, Фняк (?), 21:05, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поменять контейнер, например, не меняя сами стримы. Для нарезки тоже годно
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|4.33, пох. (?), 21:10, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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с нарезкой без таймлайна и умения реконструировать keyframes - это в опу дать чтоб потом от...ть
Я как раз для этой цели пытался сие дотнетовое недоразумение употребить, плюнул, выкинул. Оно пригодно только для своей основной задачи - перекодировать (в основном, понятно, ворованный контент во что-то телефоноприемлемое)
Ну, собственно, от cli ffmpeg недалече ушло.
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|2.43, . (?), 23:17, 19/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> конфиг от 1.3.3 конечно снова не подходит (как и файл очереди)?
Сотонинский смех за кадром
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