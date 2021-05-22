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Опубликован AV Linux 2021.05.22, дистрибутив для создания аудио- и видеоконтента

24.05.2021 08:39

Представлен дистрибутив AV Linux MX Edition 2021.05.22, содержащий подборку приложений для создания/обработки мультимедийного контента. Дистрибутив основан на пакетной базе MX Linux, использующем репозитории Debian с улучшениями от проекта antiX и собственными приложениями, облегчающими настройку и установку ПО. В AV Linux также применяется репозитории KXStudio с коллекцией приложений для обработки звука и дополнительные пакеты собственной сборки (Polyphone, Shuriken, Simple Screen Recorder и т.п.). Дистрибутив может функционировать в Live-режиме и доступен для архитектур i386 (3.2 ГБ) и x86_64 (3.7 ГБ).

Ядро Linux поставляется с набором RT-патчей для увеличения отзывчивости системы во время выполнения работ, связанных с обработкой звука. Пользовательское окружение основано на Xfce4 с оконным менеджером OpenBox вместо xfwm. В поставку входят звуковые редакторы Ardour, ArdourVST, Harrison, Mixbus, система 3D-проектирования Blender, редакторы видео Cinelerra, Openshot, LiVES и инструменты для преобразования мультимедийных форматов файлов. Для коммутации звуковых устройств предлагается JACK Audio Connection Kit (используется JACK1/Qjackctl, а не JACK2/Cadence). Дистрибутив снабжён подробным иллюстрированным руководством (PDF, 72 стр.)

В новом выпуске:

  • В окружении Xfce по умолчанию задействован оконный менеджер Openbox. Удалены xfwm и xfdesktop.
  • Менеджер входа в систему заменён на SliM.
  • Для показа обоев рабочего стола задействовано приложение Nitrogen.
  • Пакет с ядром Linux от проекта Liquorix переключён на ветку для Debian Buster.
  • Удалён устаревший репозиторий OBS libfaudio.
  • Переделано руководство пользователя.
  • Доработан AVL-MXE Assistant, который оптимизирован для экономии занимаемого экранного пространства.
  • Возвращено более традиционное оформление панели (вместо dock-панели).
  • Добавлены звуковые плагины Drops и MZuther.
  • Обновлены приложения, в том числе SFizz 1.0, Ardour 6.7, Reaper 6.28 (с поддержкой плагинов LV2), Harrison Mixbus demo 7.0.150, ACM Plugin demo 3.0.0.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.bandshed.net/2021/...)
  2. OpenNews: Доступен AV Linux 2020.4.10, дистрибутив для создания аудио- и видеоконтента
  3. OpenNews: Ubuntu Studio переходит c Xfce на KDE
  4. OpenNews: Первый публичный релиз дистрибутива для обработки звука - JAD 1.0
  5. OpenNews: Musix GNU+Linux 0.99 - Live-CD дистрибутив для создания мультимедиа контента
  6. OpenNews: Вышел ArtistX 1.5, LiveDVD дистрибутив Linux для создания мультимедиа контента
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55197-avlinux
Ключевые слова: avlinux
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Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:42, 24/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Про удобство у каждого своё, но а что насчёт стабильности? Не будет ли это всё вылетать чаще, чем какой нибудь Sony Vegas и FL Studio?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:44, 24/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зависит от конкретной программы
     

  • 1.2, Аноним (3), 08:44, 24/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Дистрибутив основан на пакетной базе MX Linux

    то бишь на Debian

     
  • 1.5, trdm (ok), 08:45, 24/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В винде для обработки определенного контента ставят определенный пул программ.
    Почему в линуксе это дистрибутив?
     
     
  • 2.6, Ананас (?), 08:48, 24/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Потому что внутри каждого линуксоида прячется бывший пользователь (а то и создатель) васяносборочек винды.
    Ну и надо как-то время своё распылять, не работать же, в самом деле.
     
  • 2.7, Аноним (7), 08:49, 24/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Дистрибутив может функционировать в Live-режиме

    Чтобы записать его на флешку и случае чего втыкать в любой ящик и работать как обычно.
    Виндузятники обычно за место этого таскают с собой ноут пока плечо не отвалится.

     
     
  • 3.13, Аноним (13), 09:31, 24/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Получается, "вендузятник" с ноутом самодостаточен, а "линуксоиду" с флешкой нужен "вендузятник" с ноутом, чтобы туда флешку втыкать.
     
  • 2.8, Анонимн (?), 08:49, 24/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тебе никто не запрещает поставить программы отдельно в свою ос.
     
  • 2.11, Аноним (11), 09:10, 24/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что в винде это скачать - Далее - Далее - Готово. Запусти и работает. А в линуксе это работа, это труд десятков мейнтейнеров. Обычный смертный это не осилит.
     
     
  • 3.14, Rndanon (?), 09:33, 24/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У вас пропущен пункт купить перед скачать, если это не опенсорц
     
  • 2.17, InuYasha (??), 09:48, 24/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В данном случае оправданно - см. патчи ядра и пр. Пользователь замучится сам из дебиана таке выделывать.
    Хотя, конечно, я бы тоже предпочёл один мега-мета-пакет к Дебиану.
     
  • 2.19, нах.. (?), 10:27, 24/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во-первых "я у мамы автор дистрибутива! Вот, и обои нескучные!" звучит гораздо круче, чем "я тут пустой пакет с миллиардом зависимостей кое-как собрал".

    Во-вторых, есть родовая травма де6иллиана - он не позволяет разные версии одних и тех же пакетов держать в одном и том же репо. В разных можно, но тогда каждая новая версия твоего зверьCD будет новым репо, если в основе один и тот же релиз собственно дебиана.

    Пользователи не поймут-с.

     

  • 1.9, Аноним (9), 08:58, 24/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В окружении Xfce по умолчанию задействован оконный менеджер Openbox. Удалены xfwm и xfdesktop.

    А что, так делать можно что-ли?

     
  • 1.10, Аноним (9), 09:04, 24/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А про версию ядра и компилятора писать не надо?
     
     
  • 2.20, 1 (??), 10:29, 24/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем ? Они же обновляются.
     

  • 1.12, Аноним (11), 09:13, 24/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где исходники этой АВ линукс? Или в мире опен сорса это уже не принято?
     
  • 1.15, Аноним (15), 09:38, 24/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    зачем стопицот дистрибутивов если можно выкатить свой (мета)пакет или на крайняк распространять скрипты загрузки и установки всех компонентов?
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 10:08, 24/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Невозможно автоматизировать все, что связано с установкой софта для редактирования аудио/видео. Например, у звукорежиссеров и видеомонтажеров на десктопе должна стоять соответствующая обоина. Поэтому отдельный дистрибутив здесь правильное решение.
     

  • 1.16, prokoudine (ok), 09:40, 24/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Обновлены приложения, в том числе SFizz 1.0, Ardour 6.7

    Оперативно :)

     

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