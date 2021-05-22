Опубликован AV Linux 2021.05.22, дистрибутив для создания аудио- и видеоконтента

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|1.1, Аноним (1), 08:42, 24/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Про удобство у каждого своё, но а что насчёт стабильности? Не будет ли это всё вылетать чаще, чем какой нибудь Sony Vegas и FL Studio?
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|1.5, trdm (ok), 08:45, 24/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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В винде для обработки определенного контента ставят определенный пул программ.
Почему в линуксе это дистрибутив?
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|2.6, Ананас (?), 08:48, 24/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Потому что внутри каждого линуксоида прячется бывший пользователь (а то и создатель) васяносборочек винды.
Ну и надо как-то время своё распылять, не работать же, в самом деле.
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|2.7, Аноним (7), 08:49, 24/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Дистрибутив может функционировать в Live-режиме
Чтобы записать его на флешку и случае чего втыкать в любой ящик и работать как обычно.
Виндузятники обычно за место этого таскают с собой ноут пока плечо не отвалится.
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|3.13, Аноним (13), 09:31, 24/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Получается, "вендузятник" с ноутом самодостаточен, а "линуксоиду" с флешкой нужен "вендузятник" с ноутом, чтобы туда флешку втыкать.
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|2.8, Анонимн (?), 08:49, 24/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тебе никто не запрещает поставить программы отдельно в свою ос.
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|2.11, Аноним (11), 09:10, 24/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что в винде это скачать - Далее - Далее - Готово. Запусти и работает. А в линуксе это работа, это труд десятков мейнтейнеров. Обычный смертный это не осилит.
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|2.17, InuYasha (??), 09:48, 24/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В данном случае оправданно - см. патчи ядра и пр. Пользователь замучится сам из дебиана таке выделывать.
Хотя, конечно, я бы тоже предпочёл один мега-мета-пакет к Дебиану.
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|2.19, нах.. (?), 10:27, 24/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Во-первых "я у мамы автор дистрибутива! Вот, и обои нескучные!" звучит гораздо круче, чем "я тут пустой пакет с миллиардом зависимостей кое-как собрал".
Во-вторых, есть родовая травма де6иллиана - он не позволяет разные версии одних и тех же пакетов держать в одном и том же репо. В разных можно, но тогда каждая новая версия твоего зверьCD будет новым репо, если в основе один и тот же релиз собственно дебиана.
Пользователи не поймут-с.
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|1.9, Аноним (9), 08:58, 24/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В окружении Xfce по умолчанию задействован оконный менеджер Openbox. Удалены xfwm и xfdesktop.
А что, так делать можно что-ли?
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|1.15, Аноним (15), 09:38, 24/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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зачем стопицот дистрибутивов если можно выкатить свой (мета)пакет или на крайняк распространять скрипты загрузки и установки всех компонентов?
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|2.18, Аноним (18), 10:08, 24/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Невозможно автоматизировать все, что связано с установкой софта для редактирования аудио/видео. Например, у звукорежиссеров и видеомонтажеров на десктопе должна стоять соответствующая обоина. Поэтому отдельный дистрибутив здесь правильное решение.
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