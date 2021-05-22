Опубликован AV Linux 2021.05.22, дистрибутив для создания аудио- и видеоконтента

2.6 , Ананас ( ? ), 08:48, 24/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Потому что внутри каждого линуксоида прячется бывший пользователь (а то и создатель) васяносборочек винды.

Ну и надо как-то время своё распылять, не работать же, в самом деле.

2.7 , Аноним ( 7 ), 08:49, 24/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Дистрибутив может функционировать в Live-режиме Чтобы записать его на флешку и случае чего втыкать в любой ящик и работать как обычно.

Виндузятники обычно за место этого таскают с собой ноут пока плечо не отвалится.

3.13 , Аноним ( 13 ), 09:31, 24/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Получается, "вендузятник" с ноутом самодостаточен, а "линуксоиду" с флешкой нужен "вендузятник" с ноутом, чтобы туда флешку втыкать.

2.8 , Анонимн ( ? ), 08:49, 24/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Тебе никто не запрещает поставить программы отдельно в свою ос.

2.11 , Аноним ( 11 ), 09:10, 24/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому что в винде это скачать - Далее - Далее - Готово. Запусти и работает. А в линуксе это работа, это труд десятков мейнтейнеров. Обычный смертный это не осилит.

3.14 , Rndanon ( ? ), 09:33, 24/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – У вас пропущен пункт купить перед скачать, если это не опенсорц

2.17 , InuYasha ( ?? ), 09:48, 24/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В данном случае оправданно - см. патчи ядра и пр. Пользователь замучится сам из дебиана таке выделывать.

Хотя, конечно, я бы тоже предпочёл один мега-мета-пакет к Дебиану.

2.19 , нах.. ( ? ), 10:27, 24/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Во-первых "я у мамы автор дистрибутива! Вот, и обои нескучные!" звучит гораздо круче, чем "я тут пустой пакет с миллиардом зависимостей кое-как собрал". Во-вторых, есть родовая травма де6иллиана - он не позволяет разные версии одних и тех же пакетов держать в одном и том же репо. В разных можно, но тогда каждая новая версия твоего зверьCD будет новым репо, если в основе один и тот же релиз собственно дебиана. Пользователи не поймут-с.