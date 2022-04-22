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Компания Intel опубликовала кодировщик видео SVT-AV1 1.0

22.04.2022 16:04

Компания Intel опубликовала выпуск библиотеки SVT-AV1 1.0 (Scalable Video Technology AV1), предоставляющей альтернативные кодировщик и декодировщик для формата кодирования видео AV1, в которых задействованы присутствующие в современных CPU Intel средства аппаратного распараллеливания вычислений. Основной задачей SVT-AV1 является достижение уровня производительности, пригодного для перекодирования видео на лету и применения в сервисах, отдающих видео по запросу (VOD). Код развивается в рамках проекта OpenVisualCloud, который также разрабатывает кодировщики SVT-HEVC и SVT-VP9, и распространяется под лицензией BSD.

Для использования SVT-AV1 необходим как минимум процессор Intel Core пятого поколения (Intel Xeon E5-v4 и более новые CPU). Для кодирования 10-битовых потоков AV1 с качеством 4K требуется 48 Гб ОЗУ, 1080p - 16 Гб, 720p - 8 Гб, 480p - 4 Гб. Из-за усложнения применяемых в AV1 алгоритмов, для кодирования данного формата требуется существенно больше ресурсов, чем для других форматов, что не позволяет применять штатный кодировщик AV1 для перекодирования в реальном времени. Например, штатный кодировщик от проекта AV1 требует в 5721, 5869 и 658 раз больше вычислений по сравнению с кодировщиками x264 (профиль "main"), x264 (профиль "high") и libvpx-vp9.

Среди изменений в новом выпуске SVT-AV1:

  • Добавлена поддержка S-кадров (Switching Frame), промежуточных кадров содержимое которых может быть предсказано на основе ранее декодированных эталонных кадров из того же видео в более высоком разрешении. S-кадры позволяют увеличить эффективность сжатия live-потоков.
  • Добавлен режим управления кодированием с постоянным битрейтом (CBR), обеспечивающий минимальные задержки.
  • Добавлена поддержка передачи информации о позиции цветовой субдискретизации.
  • Добавлена возможность пропуска изображений шумоподавления после грубого синтеза.
  • Поддержка быстрого декодирования расширена на пресеты M0-M10.
  • Упрощено использование опции "--fast-decode" и оптимизирован первый уровень быстрого декодирования.
  • Повышена визуальное качество результата кодирования.
  • Оптимизировано потребление памяти.
  • Добавлены дополнительные оптимизации на базе инструкций AVX2.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/AOMediaCode...)
  2. OpenNews: Выпуск dav1d 1.0, декодировщика AV1 от проектов VideoLAN и FFmpeg
  3. OpenNews: Компания NVIDIA выпустила библиотеку libvdpau 1.5 с поддержкой AV1
  4. OpenNews: Выпуск rav1e 0.5, кодировщика AV1
  5. OpenNews: Google открыл код libgav1, нового декодировщика для формата AV1
  6. OpenNews: Альянс AOMedia опубликовал заявление, касающееся попыток сбора отчислений за AV1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57068-svt-av1
Ключевые слова: svt-av1, av1, intel
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Обсуждение (48) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Xenia Joness (ok), 16:11, 22/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    > Intel Core пятого поколения (Intel Xeon E5-v4 и более новые CPU)

    Приятно, что Intel поддерживает работу современных технологий на столь древних процессорах, не думала что Intel Core 5-го поколения ещё кто-то активно использует

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 16:16, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    e5-v4 это свежак
     
     
  • 3.46, Аноним (46), 20:00, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для кодирования 10-битовых потоков AV1 с качеством 4K требуется 48 Гб ОЗУ

    Осталось обновить оперативу до 48 Гб.

     
  • 2.6, lucentcode (ok), 16:39, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага, это вы давно в ДЦ хостеров разных не заглядывали, похоже. В ходу до сих пор Xeon E5-v2 и Xeon E5-v3. А для дедиков и Xeon E5-v1 до сих пор активно юзают только в путь(и даже более слабое железо, бывает что даже десктопное).

    Intel Xeon E5-v4 — железо распространённое, и если брать подержанное, то относительно недорогое. А главное, его на рынке много, очень много. В том числе и не совсем нового. Но могущего ещё годами работать и работать с вполне приемлемой эффективностью. В наше время это, пожалуй, самые популярные CPU(если считать по миллионам штук установленных по миру в разных серверных). Во всяком случае из тех, что я видел у разных хостеров. С чего бы его не использовать?

     
     
  • 3.22, Аноним (22), 17:37, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Intel Xeon e5540 еще в ходу чего уж там.
     
  • 3.43, Пошлый Аноним (?), 19:13, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    всё равно не даст
     
  • 2.35, Аноним (35), 18:51, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что там в 5-м поколении добавили? AVX2 в Haswell, это четвертое
     

  • 1.2, Анонн (?), 16:15, 22/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Опять сравнивают сложность с H.264 вместо HEVC (H.265).
    А чего тогда не с H.263? Разница вообще бы в 100500 получилась.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 16:26, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Потому, что этот ваш 265-й не интересен практически никому. Бессмысленный мертворожденный формат.
     
     
  • 3.13, inferrna (ok), 16:56, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так могут думать только те, у кого дома постоянно холодно.
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 16:59, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да вообще поколение любителей тубов привыкло к картинке хуже VHS.
     
     
  • 5.26, Аноним (4), 17:58, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот поколению любителей криво пожатых анимешных вайфу и прочих разноцветных пони, самое оно про картинку VHS рассуждать, ага.

    Все эти ваши "высокоэффективные" кодировщики выезжают только за счёт задранного разрешения. Но юзер покупает мегапиксели. И мегагерцы впридачу.

     
     
  • 6.33, Аноним (14), 18:44, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    x265 выдаёт достаточно прекрасную картинку на 480p при битрейте в 250-350 kbps (для многих сцен хватит и менее 200), это меньше, чем нужно для аудио. И замечательную на 700 kbps. Для сравнения, x264 надо битрейт в 5 раз выше, чтобы не было слишком заметных артефактов. Т.е. даже 3000 кбпс не факт, что достаточно. Для mpeg2 можно умножать ещё на 10-20. А мультипликация это очень серьёзный контент, его сложно кодировать и любые косяки кодировщика сразу лезут на глаза.
     
     
  • 7.37, Аноним (37), 18:53, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А мультипликация это очень серьёзный контент, его сложно кодировать

    Сложно кодировать видео с пестрым мозаичным фоном (например, осенняя листва), снятое трясущейся рукой на бегу.

     
     
  • 8.38, Аноним (14), 18:54, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для этого давно придумали мыло ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.41, Аноним (37), 19:05, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кодеки не умеют такое качественно мылить Кстати, psy-rd это мыло наоборот пыт... текст свёрнут, показать
     
  • 7.40, Аноним (40), 19:05, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > менее 200), это меньше, чем нужно для аудио

    Opus прекрасно и на 96 аудио передаёт. Чистую речь можно и в 16 ужать.

     
     
  • 8.42, Аноним (14), 19:10, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опус достаточно хороший, однако он вносит искажения и режет частоты Бесплатно п... текст свёрнут, показать
     
  • 5.27, bnm (?), 18:02, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотрю видео в 144 качестве, потому-что не смотрю а слушаю, если надо какие-то буквы или цифры посмотреть повышаю потом понижаю, даже в таком режиме 100 гБ в месяц с одного устройства, некторым нужно обязательно 4к, 100 гБные торренты, какая-то мания величия, главное же смысл
     
  • 3.16, Анонн (?), 17:14, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Даже если предположить что он никому не интересен, то все равно он более эффективный по bandwidth и более требовательный к ресурсам H.264. Какой смысл сравнивать с предыдущим поколением, которое проигрывает во всем кроме потребления cpu/ram...
     
  • 3.21, Аноним (21), 17:28, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только вот все 4K рипы уже давно в h265 идут. А после 4K на нормальном экране возвращаться к 1080p уже не хочется.
     
     
  • 4.24, anonymous (??), 17:47, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да ладно, я как то сдуру глянул ну ютубе ролик 8к долби видео на своем отстойном 1920 так скажу в магазине демку на 8к олед телевизоре хрен отличишь, реально челюсть отпала на что способен 1920x1080 6 bit+frc просто все привыкли насколько кодеки мылят реальное видео. Там жмут раз в 40 и всем уже плевать что 1/40 смотрим.
     
     
  • 5.25, НяшМяш (ok), 17:54, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На ютубе очень низкие битрейты и 4К-8К реально позволяют посмотреть ролик хоть в каком-то качестве.
     
     
  • 6.30, Аноним (37), 18:20, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На ютубе плохо (по быстрому) пережатые ролики. Пипл хавает.
     
  • 3.28, Аноним (37), 18:08, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    x265 с выключенным psy-rd=0 жмет, как (не) в себя. Даже на rd=3, с включенным rect=1 (и amp=1). И, вообще, psy-rd на малых разрешениях и fps не нужен - больше артефачит, чем улучшает картинку.
     

  • 1.5, Rndanon (?), 16:38, 22/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А говорили: "Зачем тебе апгрейд  на скайлейк и 64 гб опервтивной памяти? 8 гб и сэнди бридж хватит для всего"
     
     
  • 2.10, ДаНуНафиг (?), 16:50, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А зачем тебе? Будешь кодировать 4К-видео на лету?
     
     
  • 3.47, Аноним (46), 20:05, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Странно, что не сказали, сколько это - "на лету"? 1 fps?
     

  • 1.7, Fracta1L (ok), 16:45, 22/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Аппаратных кодеков AV1 ещё нет?
     
     
  • 2.15, Гость (??), 17:09, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Intel Arc, с лимитами и ограничениями, 4к в реалтайме не потянет
    У Гугла, что-то должно быть т.к. на Ютубе уже много чего есть в AV1
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 17:24, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У ARC только декодировщик. С декодированием проблем и так нет, нужен именно кодировщик аппаратный.
     
     
  • 4.20, Гость (??), 17:27, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    есть https://www.youtube.com/watch?v=3Mu5Z4Qc4Z0
     
  • 2.17, Аноним (18), 17:21, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет.
     
  • 2.19, Аноним (19), 17:26, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ирисы начиная с, емнип, тайгерлейка умеют в AV1.
     

  • 1.8, inferrna (ok), 16:49, 22/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я со своим 2680v2 в пролёте, а какой-нибудь выскочка-селерошка помоложе сможет вкусить сей плод. Старость - не радость, ёпт.
     
  • 1.9, Аноним (9), 16:50, 22/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сколько у Интера уже библиотек таких? Штук 5?
     
  • 1.11, Аноним (11), 16:51, 22/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    т.е. тормозить кодирование не перестанет в обозримом будущем
     
     
  • 2.23, Аноним (22), 17:42, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если перестанет сделают более новый стандарт,  и все повторится по новой и тормоза и покупай новое железо.  
     

  • 1.12, Аноним (14), 16:54, 22/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А он тоже цвета искажает?
     
     
  • 2.29, Аноним (37), 18:15, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > тоже

    Кто это?

     
     
  • 3.36, Аноним (14), 18:52, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    libvpx,libaom
     
     
  • 4.44, Аноним (37), 19:20, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > libvpx

    Я, конечно, его не осилил, но в экспериментах не заметил искажения цвета.

     
     
  • 5.45, Аноним (14), 19:23, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я сравнивал специально, как повезёт. У него ещё и лестницы на градиентах.
     

  • 1.31, Аноним (31), 18:38, 22/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для использования SVT-AV1 необходим как минимум процессор Intel Core пятого поколения (Intel Xeon E5-v4 и более новые CPU).

    Насколько я понимаю, это не так. Работать будет на любом x86-64 CPU.

    https://gitlab.com/AOMediaCodec/SVT-AV1/-/blob/master/Docs/System-Requirements

     
  • 1.32, Аноним (32), 18:44, 22/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дожили, уже видео кодируют. А декодировщик компания выложила?
     
     
  • 2.34, Аноним (31), 18:51, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Новость не читаем, комментарий оставляем?

    > SVT-AV1 1.0 (Scalable Video Technology AV1), предоставляющей альтернативные кодировщик и декодировщик

     

  • 1.39, Аноним (39), 19:04, 22/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нужно сравнение с rav1e.
     
  • 1.48, Аноним (46), 20:07, 22/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > необходим как минимум процессор Intel Core пятого поколения

    Дак сколько на нём fps-ов получается?

     
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