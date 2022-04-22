Компания Intel опубликовала кодировщик видео SVT-AV1 1.0

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|1.1, Xenia Joness (ok), 16:11, 22/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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> Intel Core пятого поколения (Intel Xeon E5-v4 и более новые CPU)
Приятно, что Intel поддерживает работу современных технологий на столь древних процессорах, не думала что Intel Core 5-го поколения ещё кто-то активно использует
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|3.46, Аноним (46), 20:00, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Для кодирования 10-битовых потоков AV1 с качеством 4K требуется 48 Гб ОЗУ
Осталось обновить оперативу до 48 Гб.
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|2.6, lucentcode (ok), 16:39, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ага, это вы давно в ДЦ хостеров разных не заглядывали, похоже. В ходу до сих пор Xeon E5-v2 и Xeon E5-v3. А для дедиков и Xeon E5-v1 до сих пор активно юзают только в путь(и даже более слабое железо, бывает что даже десктопное).
Intel Xeon E5-v4 — железо распространённое, и если брать подержанное, то относительно недорогое. А главное, его на рынке много, очень много. В том числе и не совсем нового. Но могущего ещё годами работать и работать с вполне приемлемой эффективностью. В наше время это, пожалуй, самые популярные CPU(если считать по миллионам штук установленных по миру в разных серверных). Во всяком случае из тех, что я видел у разных хостеров. С чего бы его не использовать?
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|2.35, Аноним (35), 18:51, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А что там в 5-м поколении добавили? AVX2 в Haswell, это четвертое
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|1.2, Анонн (?), 16:15, 22/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Опять сравнивают сложность с H.264 вместо HEVC (H.265).
А чего тогда не с H.263? Разница вообще бы в 100500 получилась.
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|2.4, Аноним (4), 16:26, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Потому, что этот ваш 265-й не интересен практически никому. Бессмысленный мертворожденный формат.
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|4.14, Аноним (14), 16:59, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да вообще поколение любителей тубов привыкло к картинке хуже VHS.
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|5.26, Аноним (4), 17:58, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот поколению любителей криво пожатых анимешных вайфу и прочих разноцветных пони, самое оно про картинку VHS рассуждать, ага.
Все эти ваши "высокоэффективные" кодировщики выезжают только за счёт задранного разрешения. Но юзер покупает мегапиксели. И мегагерцы впридачу.
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|6.33, Аноним (14), 18:44, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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x265 выдаёт достаточно прекрасную картинку на 480p при битрейте в 250-350 kbps (для многих сцен хватит и менее 200), это меньше, чем нужно для аудио. И замечательную на 700 kbps. Для сравнения, x264 надо битрейт в 5 раз выше, чтобы не было слишком заметных артефактов. Т.е. даже 3000 кбпс не факт, что достаточно. Для mpeg2 можно умножать ещё на 10-20. А мультипликация это очень серьёзный контент, его сложно кодировать и любые косяки кодировщика сразу лезут на глаза.
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|7.37, Аноним (37), 18:53, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А мультипликация это очень серьёзный контент, его сложно кодировать
Сложно кодировать видео с пестрым мозаичным фоном (например, осенняя листва), снятое трясущейся рукой на бегу.
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|9.41, Аноним (37), 19:05, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кодеки не умеют такое качественно мылить Кстати, psy-rd это мыло наоборот пыт... текст свёрнут, показать
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|7.40, Аноним (40), 19:05, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> менее 200), это меньше, чем нужно для аудио
Opus прекрасно и на 96 аудио передаёт. Чистую речь можно и в 16 ужать.
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|8.42, Аноним (14), 19:10, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Опус достаточно хороший, однако он вносит искажения и режет частоты Бесплатно п... текст свёрнут, показать
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|5.27, bnm (?), 18:02, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Смотрю видео в 144 качестве, потому-что не смотрю а слушаю, если надо какие-то буквы или цифры посмотреть повышаю потом понижаю, даже в таком режиме 100 гБ в месяц с одного устройства, некторым нужно обязательно 4к, 100 гБные торренты, какая-то мания величия, главное же смысл
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|3.16, Анонн (?), 17:14, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Даже если предположить что он никому не интересен, то все равно он более эффективный по bandwidth и более требовательный к ресурсам H.264. Какой смысл сравнивать с предыдущим поколением, которое проигрывает во всем кроме потребления cpu/ram...
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|3.21, Аноним (21), 17:28, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только вот все 4K рипы уже давно в h265 идут. А после 4K на нормальном экране возвращаться к 1080p уже не хочется.
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|4.24, anonymous (??), 17:47, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да ладно, я как то сдуру глянул ну ютубе ролик 8к долби видео на своем отстойном 1920 так скажу в магазине демку на 8к олед телевизоре хрен отличишь, реально челюсть отпала на что способен 1920x1080 6 bit+frc просто все привыкли насколько кодеки мылят реальное видео. Там жмут раз в 40 и всем уже плевать что 1/40 смотрим.
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|5.25, НяшМяш (ok), 17:54, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На ютубе очень низкие битрейты и 4К-8К реально позволяют посмотреть ролик хоть в каком-то качестве.
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|3.28, Аноним (37), 18:08, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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x265 с выключенным psy-rd=0 жмет, как (не) в себя. Даже на rd=3, с включенным rect=1 (и amp=1). И, вообще, psy-rd на малых разрешениях и fps не нужен - больше артефачит, чем улучшает картинку.
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|1.5, Rndanon (?), 16:38, 22/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А говорили: "Зачем тебе апгрейд на скайлейк и 64 гб опервтивной памяти? 8 гб и сэнди бридж хватит для всего"
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|2.15, Гость (??), 17:09, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Intel Arc, с лимитами и ограничениями, 4к в реалтайме не потянет
У Гугла, что-то должно быть т.к. на Ютубе уже много чего есть в AV1
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|3.18, Аноним (18), 17:24, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У ARC только декодировщик. С декодированием проблем и так нет, нужен именно кодировщик аппаратный.
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|1.8, inferrna (ok), 16:49, 22/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я со своим 2680v2 в пролёте, а какой-нибудь выскочка-селерошка помоложе сможет вкусить сей плод. Старость - не радость, ёпт.
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|2.23, Аноним (22), 17:42, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если перестанет сделают более новый стандарт, и все повторится по новой и тормоза и покупай новое железо.
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|4.44, Аноним (37), 19:20, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> libvpx
Я, конечно, его не осилил, но в экспериментах не заметил искажения цвета.
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|5.45, Аноним (14), 19:23, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я сравнивал специально, как повезёт. У него ещё и лестницы на градиентах.
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|2.34, Аноним (31), 18:51, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Новость не читаем, комментарий оставляем?
> SVT-AV1 1.0 (Scalable Video Technology AV1), предоставляющей альтернативные кодировщик и декодировщик
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|1.48, Аноним (46), 20:07, 22/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> необходим как минимум процессор Intel Core пятого поколения
Дак сколько на нём fps-ов получается?
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