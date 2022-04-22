Компания Intel опубликовала кодировщик видео SVT-AV1 1.0

2.4 , Аноним ( 4 ), 16:26, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Потому, что этот ваш 265-й не интересен практически никому. Бессмысленный мертворожденный формат.

3.13 , inferrna ( ok ), 16:56, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так могут думать только те, у кого дома постоянно холодно.

4.14 , Аноним ( 14 ), 16:59, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Да вообще поколение любителей тубов привыкло к картинке хуже VHS.

5.26 , Аноним ( 4 ), 17:58, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот поколению любителей криво пожатых анимешных вайфу и прочих разноцветных пони, самое оно про картинку VHS рассуждать, ага. Все эти ваши "высокоэффективные" кодировщики выезжают только за счёт задранного разрешения. Но юзер покупает мегапиксели. И мегагерцы впридачу.

6.33 , Аноним ( 14 ), 18:44, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – x265 выдаёт достаточно прекрасную картинку на 480p при битрейте в 250-350 kbps (для многих сцен хватит и менее 200), это меньше, чем нужно для аудио. И замечательную на 700 kbps. Для сравнения, x264 надо битрейт в 5 раз выше, чтобы не было слишком заметных артефактов. Т.е. даже 3000 кбпс не факт, что достаточно. Для mpeg2 можно умножать ещё на 10-20. А мультипликация это очень серьёзный контент, его сложно кодировать и любые косяки кодировщика сразу лезут на глаза.

7.37 , Аноним ( 37 ), 18:53, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А мультипликация это очень серьёзный контент, его сложно кодировать Сложно кодировать видео с пестрым мозаичным фоном (например, осенняя листва), снятое трясущейся рукой на бегу.

8.38 , Аноним ( 14 ), 18:54, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Для этого давно придумали мыло ... 9.41 , Аноним ( 37 ), 19:05, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Кодеки не умеют такое качественно мылить Кстати, psy-rd это мыло наоборот пыт... 7.40 , Аноним ( 40 ), 19:05, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > менее 200), это меньше, чем нужно для аудио Opus прекрасно и на 96 аудио передаёт. Чистую речь можно и в 16 ужать.

8.42 , Аноним ( 14 ), 19:10, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Опус достаточно хороший, однако он вносит искажения и режет частоты Бесплатно п... 5.27 , bnm ( ? ), 18:02, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Смотрю видео в 144 качестве, потому-что не смотрю а слушаю, если надо какие-то буквы или цифры посмотреть повышаю потом понижаю, даже в таком режиме 100 гБ в месяц с одного устройства, некторым нужно обязательно 4к, 100 гБные торренты, какая-то мания величия, главное же смысл

3.16 , Анонн ( ? ), 17:14, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Даже если предположить что он никому не интересен, то все равно он более эффективный по bandwidth и более требовательный к ресурсам H.264. Какой смысл сравнивать с предыдущим поколением, которое проигрывает во всем кроме потребления cpu/ram...

3.21 , Аноним ( 21 ), 17:28, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Только вот все 4K рипы уже давно в h265 идут. А после 4K на нормальном экране возвращаться к 1080p уже не хочется.

4.24 , anonymous ( ?? ), 17:47, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Да ладно, я как то сдуру глянул ну ютубе ролик 8к долби видео на своем отстойном 1920 так скажу в магазине демку на 8к олед телевизоре хрен отличишь, реально челюсть отпала на что способен 1920x1080 6 bit+frc просто все привыкли насколько кодеки мылят реальное видео. Там жмут раз в 40 и всем уже плевать что 1/40 смотрим.

5.25 , НяшМяш ( ok ), 17:54, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На ютубе очень низкие битрейты и 4К-8К реально позволяют посмотреть ролик хоть в каком-то качестве.

6.30 , Аноним ( 37 ), 18:20, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На ютубе плохо (по быстрому) пережатые ролики. Пипл хавает.

3.28 , Аноним ( 37 ), 18:08, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – x265 с выключенным psy-rd=0 жмет, как (не) в себя. Даже на rd=3, с включенным rect=1 (и amp=1). И, вообще, psy-rd на малых разрешениях и fps не нужен - больше артефачит, чем улучшает картинку.

