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Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 28.1

01.11.2022 08:48

Доступен выпуск OBS Studio 28.1, пакета для потокового вещания, композитинга и записи видео. Код написан на языках C/C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Сборки сформированы для Linux, Windows и macOS.

Целью разработки OBS Studio было создание переносимого варианта приложения Open Broadcaster Software (OBS Classic), не привязанного к платформе Windows, поддерживающего OpenGL и расширяемого через плагины. Отличием также является использование модульной архитектуры, подразумевающей разделение интерфейса и ядра программы. Поддерживается перекодирование исходных потоков, захват видео во время игр и стриминг в Twitch, Facebook Gaming, YouTube, DailyMotion, Hitbox и другие сервисы. Для обеспечения высокой производительности возможно использование механизмов аппаратного ускорения (например, NVENC и VAAPI).

Предоставляется поддержка композитинга с построением сцены на основе произвольных видеопотоков, данных с web-камер, карт захвата видео, изображений, текста, содержимого окон приложений или всего экрана. В процессе вещания допускается переключение между несколькими предопределёнными вариантами сцен (например, для переключения представлений с акцентом на содержимое экрана и изображение с web-камеры). Программа также предоставляет инструменты для микширования звука, фильтрации при помощи VST-плагинов, выравнивая громкости и подавления шумов.

Ключевые изменения:

  • Добавлена возможность использования предоставляемых в видеокартах NVIDIA кодировщиков NVENC для аппаратного ускорения кодирования видео в формате AV1 на платформе Windows. Кодировщик поддерживает цветовые форматы NV12 и P010, и доступен для видеокарт NVIDIA серии RTX 40.
  • Обновлены преднастройки для кодировщиков NVENC. Преднастройки разделены на три разных класса: Preset, Tuning и Multipass. Класс Preset предлагает настройки для уровней качества P1-P7 (чем меньше уровень, тем ниже качество). Класс Tuning используется для выбора приоритета между задержками и качеством (предложены режимы: высокое качество, низкие задержки и очень низкие задержки). Класс Multipass определяет использовать ли второй проход при кодировании (предложены режимы: отключить второй проход, четвертное разрешение и полное разрешение).
  • Параметр "Always on Top" перемещён в меню View.
  • Предоставлена возможность выбора определённого источника для виртуальной камеры.
  • Устранены аварийные завершения при манипуляции с виртуальной камерой.
  • В студийном режиме налажена работа смешивания.
  • Решены проблемы с захватом экрана игр на базе Direct3D 9 в Windows 11 22H2.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/obsproject/...)
  2. OpenNews: Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 28.0 с поддержкой HDR
  3. OpenNews: Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 27.2
  4. OpenNews: В TikTok Live Studio выявлено заимствование кода OBS, нарушающее лицензию GPL
  5. OpenNews: Выпуск серверов для потокового вещания Roc 0.1, Ant 1.7 и Red5 1.1.1
  6. OpenNews: Выпуск сервера потокового вещания Icecast 2.4.4 с устранением уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58018-obs
Ключевые слова: obs, studio
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:51, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    а интерфейс на чём сейчас?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 08:53, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    На Qt, как и был.
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:08, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    obs миллион лет умеет nvenc; av1 из перевода выкинули за ненадобностью, ок

    >Added NVENC AV1 hardware encoder

     
     
  • 2.5, Аноним (4), 09:10, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    also, магические nv12 и p10 значат в новости, то что реализовали сразу 8 и 10бит av1
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 09:21, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    also нажми кнопку «исправить» и пиши всё это туда. Первый раз тут?
     
     
  • 4.10, Аноним (1), 09:29, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    то есть он должен не просто орфографию исправить, но и статью переделать?
     
     
  • 5.11, Аноним (7), 09:33, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это коллективный блог. Добро пожаловать в реальный мир. Тут тебе никто ничего не должен.

     
  • 2.17, Аноним (17), 09:58, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    av1 такой тормоз, ffmpeg несколько секунд видео больше часа кодировал, на 100% загрузки CPU, и так и не закодировал.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 10:53, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Истинно так. vp9 и h264 наше всё
     
     
  • 4.24, Аноним (24), 11:19, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сравнение некорректное, сравнивай vp9 и x265.
     
  • 3.25, Аноним (24), 11:22, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гораздо интереснее качество картинки в пересчёте на битрейт. Рекомендую посмотреть x265-veryslow на crf-19.
     
  • 3.37, НяшМяш (ok), 13:36, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Будет интересно посмотреть на производительность энкодера в новых картах.
     
     
  • 4.39, Аноним (24), 14:37, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Карты это только дешёвая потребительская альтернатива платам захвата. Качество там на уровне самых стрёмных представителей, ни в какое сравнение с нормальным экнкодом на процессоре не идёт.
     
     
  • 5.41, Аноним (41), 15:29, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы прямо всем глаза открыли. Речь-то про ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.
     
     
  • 6.43, Аноним (24), 15:47, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну человек прям так рассуждает о производительности. Вон у nvidia как. Самый медленный и качественный вариант тянет 1 поток 4к в 60+ фпс в реальном времени. И это на карточках за 30 баксов. В новых картах вроде уже 8к разрешение картинки, предполагаю что так же тянет в реальном времени минимум 1 поток в качестве. Если применять cuda-фильтры, то уже имеет значение мощность карты. О какой производительности идёт речь, я не понимаю?
     
  • 4.44, Аноним (44), 16:09, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю, качество картинки там будет такое, что вопрос производительности пока не будет играть никакой роли. Кодек слишком сырой и\или вовсе не создавался для потребительских машин. Для них остаются x264, VP9 и x265 в некоторых случаях
     
  • 3.45, George (??), 16:25, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если жать интеловским кодеком libsvtav1, то скорость кодирования сопоставима с vp9. В зависимости от пресета, конечно.
     
     
  • 4.46, Аноним (46), 16:35, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хоть какое-то "качество" на низких битрейтах дает пока только самый тормознутый из всех libaom-av1. Я пытался на тех же битрейтах использовать SVT-AV1, но на то мыло которое он производит смотреть даже со слезами невозможно. Да - и в однопроходном, и в многопроходном режимах при "-preset 1" SVT-AV1 давал плохие результаты по сравнению с libaom-av1.

    Вообще, ИМХО, при таких требованиях к времени кодирования, AV1 не взлетит и через 10 лет.

     

  • 1.8, Аноним (8), 09:29, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Что-то захват в wayland так и не заработал
     
     
  • 2.12, Аноним (7), 09:33, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что такого случилось что он должен был заработать?
     
     
  • 3.36, Аноним (36), 13:06, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вяленд скоро почти готов.
     
  • 2.15, Аноним (15), 09:50, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > захват в wayland так и не заработал

    прально, давайте пусть каждая прога шпионит за пользователем. Тебе недостаточно того, что в иксах можно узнать твой пароль рута, триггерясь в кейлоггере на последовательность клавиш "s", "u", Enter?

     
  • 2.16, Герострат (?), 09:52, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А он не работал? У меня работает
     
  • 2.40, Голум (?), 15:00, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прекрасно работает в gnome и wlroots. OBS с flathub'а.
     

  • 1.9, Аноним (9), 09:29, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_Quick_Sync_Video#Hardware_decoding_and_enc
    👍
     
     
  • 2.13, iPony129412 (?), 09:35, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И?

     
     
  • 3.26, Аноним (1), 11:23, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чувак умеет копипастить ссылки, 👏
     

  • 1.18, Аноним (18), 10:27, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Bandicam тащит
     
     
  • 2.19, Аноним (15), 10:39, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Unregistered Hypercam 2 тоже рулит https://www.youtube.com/watch?v=Gdp4k77RZGA
     

  • 1.28, Аноним (28), 11:24, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вопрос, который я продолжаю, продолжаю и продолжаю задавать. Да они прикрутили виртуальную камеру. Почему не могут прикрутить виртуальный микрофон? Что то типа вот этого https://vb-audio.com/Cable/
     
  • 1.29, Genues (?), 11:53, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот интересно, когда же они уже сделают CLI версию.
     
     
  • 2.35, Аноним (35), 12:41, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Решил как то раз записать ОБСом экран с нетбука. А хрен там.. без видюхи не запускается
    пришлось ffmpeg'ом записывать
    ffmpeg -f x11grab  -y -rtbufsize 100M -s 1920x1080 -framerate 30 -probesize 10M -draw_mouse 1 -i :0.0 -c:v libx264 -r 30 -preset ultrafast -tune zerolatency -crf 25 -pix_fmt yuv420p  screen.mp4
     
     
  • 3.38, Genues (?), 13:40, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это понятно, что для записи экрана или потока с камеры ffmpeg подойдёт.
    Но если нужен конструктор сцен и прочие плюшки, то ffmpeg уже не очень подойдёт.
     
  • 3.42, Аноним (41), 15:30, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Через месяц эту последовательность вспомните?
     

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