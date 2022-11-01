Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 28.1

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|1.4, Аноним (4), 09:08, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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obs миллион лет умеет nvenc; av1 из перевода выкинули за ненадобностью, ок
>Added NVENC AV1 hardware encoder
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|2.5, Аноним (4), 09:10, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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also, магические nv12 и p10 значат в новости, то что реализовали сразу 8 и 10бит av1
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|3.7, Аноним (7), 09:21, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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also нажми кнопку «исправить» и пиши всё это туда. Первый раз тут?
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|4.10, Аноним (1), 09:29, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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то есть он должен не просто орфографию исправить, но и статью переделать?
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|5.11, Аноним (7), 09:33, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это коллективный блог. Добро пожаловать в реальный мир. Тут тебе никто ничего не должен.
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|2.17, Аноним (17), 09:58, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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av1 такой тормоз, ffmpeg несколько секунд видео больше часа кодировал, на 100% загрузки CPU, и так и не закодировал.
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|3.25, Аноним (24), 11:22, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гораздо интереснее качество картинки в пересчёте на битрейт. Рекомендую посмотреть x265-veryslow на crf-19.
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|3.37, НяшМяш (ok), 13:36, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Будет интересно посмотреть на производительность энкодера в новых картах.
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|4.39, Аноним (24), 14:37, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Карты это только дешёвая потребительская альтернатива платам захвата. Качество там на уровне самых стрёмных представителей, ни в какое сравнение с нормальным экнкодом на процессоре не идёт.
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|6.43, Аноним (24), 15:47, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну человек прям так рассуждает о производительности. Вон у nvidia как. Самый медленный и качественный вариант тянет 1 поток 4к в 60+ фпс в реальном времени. И это на карточках за 30 баксов. В новых картах вроде уже 8к разрешение картинки, предполагаю что так же тянет в реальном времени минимум 1 поток в качестве. Если применять cuda-фильтры, то уже имеет значение мощность карты. О какой производительности идёт речь, я не понимаю?
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|4.44, Аноним (44), 16:09, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Думаю, качество картинки там будет такое, что вопрос производительности пока не будет играть никакой роли. Кодек слишком сырой и\или вовсе не создавался для потребительских машин. Для них остаются x264, VP9 и x265 в некоторых случаях
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|3.45, George (??), 16:25, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если жать интеловским кодеком libsvtav1, то скорость кодирования сопоставима с vp9. В зависимости от пресета, конечно.
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|4.46, Аноним (46), 16:35, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хоть какое-то "качество" на низких битрейтах дает пока только самый тормознутый из всех libaom-av1. Я пытался на тех же битрейтах использовать SVT-AV1, но на то мыло которое он производит смотреть даже со слезами невозможно. Да - и в однопроходном, и в многопроходном режимах при "-preset 1" SVT-AV1 давал плохие результаты по сравнению с libaom-av1.
Вообще, ИМХО, при таких требованиях к времени кодирования, AV1 не взлетит и через 10 лет.
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|2.15, Аноним (15), 09:50, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> захват в wayland так и не заработал
прально, давайте пусть каждая прога шпионит за пользователем. Тебе недостаточно того, что в иксах можно узнать твой пароль рута, триггерясь в кейлоггере на последовательность клавиш "s", "u", Enter?
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|2.35, Аноним (35), 12:41, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Решил как то раз записать ОБСом экран с нетбука. А хрен там.. без видюхи не запускается
пришлось ffmpeg'ом записывать
ffmpeg -f x11grab -y -rtbufsize 100M -s 1920x1080 -framerate 30 -probesize 10M -draw_mouse 1 -i :0.0 -c:v libx264 -r 30 -preset ultrafast -tune zerolatency -crf 25 -pix_fmt yuv420p screen.mp4
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|3.38, Genues (?), 13:40, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это понятно, что для записи экрана или потока с камеры ffmpeg подойдёт.
Но если нужен конструктор сцен и прочие плюшки, то ffmpeg уже не очень подойдёт.
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