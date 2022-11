Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 28.1

2.5 , Аноним ( 4 ), 09:10, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – also, магические nv12 и p10 значат в новости, то что реализовали сразу 8 и 10бит av1

3.7 , Аноним ( 7 ), 09:21, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – also нажми кнопку «исправить» и пиши всё это туда. Первый раз тут?

4.10 , Аноним ( 1 ), 09:29, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – то есть он должен не просто орфографию исправить, но и статью переделать?

5.11 , Аноним ( 7 ), 09:33, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это коллективный блог. Добро пожаловать в реальный мир. Тут тебе никто ничего не должен. 2.17 , Аноним ( 17 ), 09:58, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – av1 такой тормоз, ffmpeg несколько секунд видео больше часа кодировал, на 100% загрузки CPU, и так и не закодировал.

3.21 , Аноним ( 21 ), 10:53, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Истинно так. vp9 и h264 наше всё

4.24 , Аноним ( 24 ), 11:19, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Сравнение некорректное, сравнивай vp9 и x265.

3.25 , Аноним ( 24 ), 11:22, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Гораздо интереснее качество картинки в пересчёте на битрейт. Рекомендую посмотреть x265-veryslow на crf-19.

3.37 , НяшМяш ( ok ), 13:36, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Будет интересно посмотреть на производительность энкодера в новых картах.

4.39 , Аноним ( 24 ), 14:37, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Карты это только дешёвая потребительская альтернатива платам захвата. Качество там на уровне самых стрёмных представителей, ни в какое сравнение с нормальным экнкодом на процессоре не идёт.

5.41 , Аноним ( 41 ), 15:29, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы прямо всем глаза открыли. Речь-то про ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.

6.43 , Аноним ( 24 ), 15:47, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну человек прям так рассуждает о производительности. Вон у nvidia как. Самый медленный и качественный вариант тянет 1 поток 4к в 60+ фпс в реальном времени. И это на карточках за 30 баксов. В новых картах вроде уже 8к разрешение картинки, предполагаю что так же тянет в реальном времени минимум 1 поток в качестве. Если применять cuda-фильтры, то уже имеет значение мощность карты. О какой производительности идёт речь, я не понимаю?

4.44 , Аноним ( 44 ), 16:09, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Думаю, качество картинки там будет такое, что вопрос производительности пока не будет играть никакой роли. Кодек слишком сырой и\или вовсе не создавался для потребительских машин. Для них остаются x264, VP9 и x265 в некоторых случаях

3.45 , George ( ?? ), 16:25, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если жать интеловским кодеком libsvtav1, то скорость кодирования сопоставима с vp9. В зависимости от пресета, конечно.

4.46 , Аноним ( 46 ), 16:35, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хоть какое-то "качество" на низких битрейтах дает пока только самый тормознутый из всех libaom-av1. Я пытался на тех же битрейтах использовать SVT-AV1, но на то мыло которое он производит смотреть даже со слезами невозможно. Да - и в однопроходном, и в многопроходном режимах при "-preset 1" SVT-AV1 давал плохие результаты по сравнению с libaom-av1. Вообще, ИМХО, при таких требованиях к времени кодирования, AV1 не взлетит и через 10 лет.