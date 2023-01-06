Релиз OpenIPC 2.3, альтернативной прошивки для камер видеонаблюдения

После года разработки сформирован выпуск Linux-дистрибутива OpenIPC 2.3, предназначенного для использования в камерах видеонаблюдения вместо штатных прошивок, большинство из которых со временем перестают обновляться производителями. Наработки проекта распространяются под лицензией MIT. Образы прошивок подготовлены для IP-камер на основе чипов Hisilicon Hi35xx, Goke GK7205*, Ingenic T31*, SigmaStar SSC335, XiongmaiTech XM510/XM530/XM550. Предлагаемая прошивка предоставляет такие функции, как поддержка аппаратных детекторов движения, собственная реализация протокола RTSP для раздачи видео с одной камеры более чем 10 клиентам одновременно, возможность задействования аппаратной поддержки кодеков h264/h265, поддержка звука с частотой дискретизации до 96КГц, возможность перекодирования JPEG-изображений на лету для чересстрочной загрузки (progressive) и поддержка RAW-формата Adobe DNG, позволяющего решать задачи вычислительной фотографии. Основные изменения по сравнению с предыдущей версией: Добавлена поддержка чипов Ingenic, Rockchip, Fullhan и Grainmedia.

Появилась специализированная сборка для применения доступных плат IP-камер в качестве FPV-систем (трансляция видео с дронов в режиме реального времени), при этом используется радиолинк на базе WiFi-адаптеров с модифицированными драйверами.

Проведена оптимизация всего используемого программного обеспечения, что позволило упаковать самые востребованные возможности системы в 8 мегабайтный образ флеш памяти.

В дополнении к существующему протоколу HLS, добавлены поддержка WebRTC и RTMP(S), что позволяет камере работать в бессерверном режиме, транслируя поток напрямую в Telegram, Nginx, YouTube и Twitch.

Добавлена поддержка VPN на базе Zerotier и Wireguard.

Значительно доработан внутренний инструмент ipctool, используемый командой разработчиков для реверс-инжиниринга оригинальных прошивок, который позволяет проводить глубокий анализ оригинального ПО и железа в автоматическом режиме.



