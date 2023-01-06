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Релиз OpenIPC 2.3, альтернативной прошивки для камер видеонаблюдения

06.01.2023 20:23

После года разработки сформирован выпуск Linux-дистрибутива OpenIPC 2.3, предназначенного для использования в камерах видеонаблюдения вместо штатных прошивок, большинство из которых со временем перестают обновляться производителями. Наработки проекта распространяются под лицензией MIT. Образы прошивок подготовлены для IP-камер на основе чипов Hisilicon Hi35xx, Goke GK7205*, Ingenic T31*, SigmaStar SSC335, XiongmaiTech XM510/XM530/XM550.

Предлагаемая прошивка предоставляет такие функции, как поддержка аппаратных детекторов движения, собственная реализация протокола RTSP для раздачи видео с одной камеры более чем 10 клиентам одновременно, возможность задействования аппаратной поддержки кодеков h264/h265, поддержка звука с частотой дискретизации до 96КГц, возможность перекодирования JPEG-изображений на лету для чересстрочной загрузки (progressive) и поддержка RAW-формата Adobe DNG, позволяющего решать задачи вычислительной фотографии.

Основные изменения по сравнению с предыдущей версией:

  • Добавлена поддержка чипов Ingenic, Rockchip, Fullhan и Grainmedia.
  • Появилась специализированная сборка для применения доступных плат IP-камер в качестве FPV-систем (трансляция видео с дронов в режиме реального времени), при этом используется радиолинк на базе WiFi-адаптеров с модифицированными драйверами.
  • Проведена оптимизация всего используемого программного обеспечения, что позволило упаковать самые востребованные возможности системы в 8 мегабайтный образ флеш памяти.
  • В дополнении к существующему протоколу HLS, добавлены поддержка WebRTC и RTMP(S), что позволяет камере работать в бессерверном режиме, транслируя поток напрямую в Telegram, Nginx, YouTube и Twitch.
  • Добавлена поддержка VPN на базе Zerotier и Wireguard.
  • Значительно доработан внутренний инструмент ipctool, используемый командой разработчиков для реверс-инжиниринга оригинальных прошивок, который позволяет проводить глубокий анализ оригинального ПО и железа в автоматическом режиме.


  1. Главная ссылка к новости (https://openipc.org...)
  2. OpenNews: Релиз OpenIPC 2.2, альтернативной прошивки для камер видеонаблюдения
  3. OpenNews: Атака по деаутентификации камер наблюдения, использующих Wi-Fi
  4. OpenNews: В рамках проекта libcamera развивается стек для поддержки камер в Linux
Автор новости: widgetii
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58441-openipc
Ключевые слова: openipc, webcam
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:54, 06/01/2023 [ответить]  
    		• +4 +/
    Годно, нужно. В отличие от ржавых смузи поделок.
     
  • 1.2, Аноним (2), 21:00, 06/01/2023 [ответить]  
    		• –2 +/
    Насколько далеко можно летать на этом вашем вайфае?
     
     
  • 2.8, Аноним (1), 23:10, 06/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как на обычном радио очевидно. Зависит от адаптера.
     

  • 1.3, Аноним (3), 21:05, 06/01/2023 [ответить]  
    		• +/
    Отлично! Вебкам теперь выйдет на новый уровень?
     
  • 1.4, Аноним (4), 21:14, 06/01/2023 [ответить]  
    		• +/
    У одних бэкдоры, у других Си и нуллптр, модификация стека через баги и остальные увеселенья.
    В странное время живём )
     
  • 1.5, анон (?), 22:24, 06/01/2023 [ответить]  
    		• +/
    Ждемс теперь видеокамеры с лоченным загрузчиком.
     
  • 1.6, Аноним (6), 23:04, 06/01/2023 [ответить]  
    		• +/
    Вот только основной компонент, который захватывает видео с камеры и передает чего через rtp/rtsp (называется majestic) там проприетарный. Так что эта прошивка бесплатная, но нифига не свободная.
     
  • 1.7, Аноним (6), 23:06, 06/01/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    И лицензией MIT там не пахнет. Окружение там linux (buildroot) с SDK камер упертым у китайцев, а majestic соотвественно бинарник без исходников.
     
  • 1.9, СношательАнонимов (?), 23:34, 06/01/2023 [ответить]  
    		• +/
    О, опять ссыкуны понабежали..
    Исходники им дай - глазки разуй, репо посмотри
     
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